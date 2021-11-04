Из-за пандемии COVID-19 впервые за более чем 10 лет выросла смертность от туберкулеза, - доклад ВОЗ
Из-за пандемии COVID-19 увеличилась с 1,4 до 1,5 млн жертв глобальная смертность от туберкулеза – это наблюдается впервые за более чем десятилетие. К такому выводу пришли аналитики в Глобальном докладе ВОЗ по борьбе с этой болезнью за 2021 год.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом пишет The Lancet.
Авторы отмечают, что коронавирусная пандемия подрубила системы здравоохранения во всех странах, от самых богатых до самых бедных. Пока там вводили, снимали и снова внедряли карантинные ограничения, пострадал доступ людей ко всем другим медуслугам.
Многим людям с туберкулезом не был поставлен диагноз в 2020 году. Число людей, у которых впервые диагностировали болезнь, снизилось с 7,1 млн в 2019-м до 5,8 млн в 2020-м.
По оценкам ВОЗ, около 4,1 млн человек сейчас страдают туберкулезом, но у них либо не диагностировано заболевание, либо об этом официально не сообщалось. Эта цифра выросла с 2,9 млн в 2019 году.
Страны, внесшие наибольший вклад в глобальное сокращение числа уведомлений о туберкулезе с 2019 по 2020-й, – это Индия (41%), Индонезия (14%), Филиппины (12%) и Китай (8%). На эти и 12 других стран пришлось 93% всего глобального сокращения уведомлений.
Увеличение числа смертей от туберкулеза также произошло в основном в 30 странах с самым высоким бременем этой болезни. Из-за отсроченных последствий пандемии COVID-19, по прогнозам, в 2022 году число смертей от туберкулеза еще больше вырастет.
Эксперты считают, что пройдет не менее пяти лет, прежде чем мир вернется на правильный путь в борьбе с туберкулезом.
Основные причины смерти в мире в 2019 году:
Между тем, в ВОЗ намекают, что быстрый прогресс в борьбе с COVID-19 "показывает, что можно сделать для борьбы с туберкулезом, если применяется аналогичная энергичность".
"Обнадеживают результаты фазы IIb испытаний кандидата в вакцины M72/AS01E, которые показали 50% эффективность в профилактике туберкулеза у людей с туберкулезной инфекцией после трех лет наблюдений", – подытожено в материале.
СПРАВКА. Туберкулез – инфекционное заболевание человека и животных, вызываемое различными видами микобактерий (палочек Коха), передается воздушно-капельным путем при разговоре, кашле и чихании. Поражает легкие, реже другие органы. До XX века был практически неизлечим. Украина – вторая страна в Европе (и в топ-10 стран мира) по наибольшему количеству случаев туберкулеза. Также Украина на втором месте в мире по распространенности туберкулеза с обширной стойкостью к лечению.
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А вот тут сама Уляна говорит другое:
https://health.24tv.ua/ru/**************************************************************************************
Ты разберись с ней пожалуйста, а потом - извинись за оскорбление, если смелости хватит.
смелости признать свою неправоту у меня хватит,но в данном случае я прав.
1) Такие пациенто ориентированные подходы внедряются сейчас в Украине. Они предусматривают, что при отсутствии специальных оговорок пациент может продолжать лечение дома под наблюдением медицинских работников.
А не в диспансере.
2) В каждой области остается минимум одно большое заведение - фтизиатрический центр или центр легочных болезней.
А не несколько диспансеров, оставшиеся со времен ссср.
Почитай еще тут:
https://www.bbc.com/ukrainian/features-52014367
Так что сокращение коек было при ней. И сама идея реорганизации (читай - закрытия, слияния в 1 заведение на уровне области) - её. Да, после нее тоже продолжили реализацию её идеи, и им тоже стоит за это сказать спасибо.
Ну так как с извинениями?
простой пример-раньше при инфаркте человек лежал 4 месяца,сейчас 21 день. раньше при воспалении лёгких кололи пеницилин-4 раза в день в течении 21-го дня,сейчас 1 укол в сутки и не более 10 суток....так же и с туберкулёзом.
но чтобы создать систему,нужно работать,а у нас привыкли воровать. у нас до сих пор совдепия! в которой на одну производимую деталь,сидело около 10 инженеров,не считая остальных нахлебников. именно об этом Супрун и говорила! но ты же всё понял по совдеповски!
Правительству не мешало бы подумать сделать ещё и сертификаты от туберкулеза. Ученые уже давно доказали, что защищает не здоровый образ жизни, а бумажка, где написано, что ты "защищен".
Точнее, те кто болеет не умирают от ковида.
Розумні люди ще влітку 2020 попереджали про реально катастрофічні наслідки "боротьби" у різних сферах.
Получаем тубик и сверху корону на легкие, лечение не то как обычно и вот результат....
Правду никто не скажет нам.