Из-за пандемии COVID-19 впервые за более чем 10 лет выросла смертность от туберкулеза, - доклад ВОЗ

Из-за пандемии COVID-19 увеличилась с 1,4 до 1,5 млн жертв глобальная смертность от туберкулеза – это наблюдается впервые за более чем десятилетие. К такому выводу пришли аналитики в Глобальном докладе ВОЗ по борьбе с этой болезнью за 2021 год.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом пишет The Lancet.

Авторы отмечают, что коронавирусная пандемия подрубила системы здравоохранения во всех странах, от самых богатых до самых бедных. Пока там вводили, снимали и снова внедряли карантинные ограничения, пострадал доступ людей ко всем другим медуслугам.

Многим людям с туберкулезом не был поставлен диагноз в 2020 году. Число людей, у которых впервые диагностировали болезнь, снизилось с 7,1 млн в 2019-м до 5,8 млн в 2020-м.

По оценкам ВОЗ, около 4,1 млн человек сейчас страдают туберкулезом, но у них либо не диагностировано заболевание, либо об этом официально не сообщалось. Эта цифра выросла с 2,9 млн в 2019 году.

Страны, внесшие наибольший вклад в глобальное сокращение числа уведомлений о туберкулезе с 2019 по 2020-й, – это Индия (41%), Индонезия (14%), Филиппины (12%) и Китай (8%). На эти и 12 других стран пришлось 93% всего глобального сокращения уведомлений.

Увеличение числа смертей от туберкулеза также произошло в основном в 30 странах с самым высоким бременем этой болезни. Из-за отсроченных последствий пандемии COVID-19, по прогнозам, в 2022 году число смертей от туберкулеза еще больше вырастет.

Эксперты считают, что пройдет не менее пяти лет, прежде чем мир вернется на правильный путь в борьбе с туберкулезом.

Основные причины смерти в мире в 2019 году:

Между тем, в ВОЗ намекают, что быстрый прогресс в борьбе с COVID-19 "показывает, что можно сделать для борьбы с туберкулезом, если применяется аналогичная энергичность".

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"Обнадеживают результаты фазы IIb испытаний кандидата в вакцины M72/AS01E, которые показали 50% эффективность в профилактике туберкулеза у людей с туберкулезной инфекцией после трех лет наблюдений", – подытожено в материале.

СПРАВКА. Туберкулез – инфекционное заболевание человека и животных, вызываемое различными видами микобактерий (палочек Коха), передается воздушно-капельным путем при разговоре, кашле и чихании. Поражает легкие, реже другие органы. До XX века был практически неизлечим. Украина – вторая страна в Европе (и в топ-10 стран мира) по наибольшему количеству случаев туберкулеза. Также Украина на втором месте в мире по распространенности туберкулеза с обширной стойкостью к лечению.