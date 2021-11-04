РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6922 посетителя онлайн
Новости
2 492 18

Из-за пандемии COVID-19 впервые за более чем 10 лет выросла смертность от туберкулеза, - доклад ВОЗ

Из-за пандемии COVID-19 впервые за более чем 10 лет выросла смертность от туберкулеза, - доклад ВОЗ

Из-за пандемии COVID-19 увеличилась с 1,4 до 1,5 млн жертв глобальная смертность от туберкулеза – это наблюдается впервые за более чем десятилетие. К такому выводу пришли аналитики в Глобальном докладе ВОЗ по борьбе с этой болезнью за 2021 год.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом пишет The Lancet.

Авторы отмечают, что коронавирусная пандемия подрубила системы здравоохранения во всех странах, от самых богатых до самых бедных. Пока там вводили, снимали и снова внедряли карантинные ограничения, пострадал доступ людей ко всем другим медуслугам.

Многим людям с туберкулезом не был поставлен диагноз в 2020 году. Число людей, у которых впервые диагностировали болезнь, снизилось с 7,1 млн в 2019-м до 5,8 млн в 2020-м.

По оценкам ВОЗ, около 4,1 млн человек сейчас страдают туберкулезом, но у них либо не диагностировано заболевание, либо об этом официально не сообщалось. Эта цифра выросла с 2,9 млн в 2019 году.

Страны, внесшие наибольший вклад в глобальное сокращение числа уведомлений о туберкулезе с 2019 по 2020-й, – это Индия (41%), Индонезия (14%), Филиппины (12%) и Китай (8%). На эти и 12 других стран пришлось 93% всего глобального сокращения уведомлений.

Увеличение числа смертей от туберкулеза также произошло в основном в 30 странах с самым высоким бременем этой болезни. Из-за отсроченных последствий пандемии COVID-19, по прогнозам, в 2022 году число смертей от туберкулеза еще больше вырастет.

Эксперты считают, что пройдет не менее пяти лет, прежде чем мир вернется на правильный путь в борьбе с туберкулезом.

Основные причины смерти в мире в 2019 году:

Из-за пандемии COVID-19 впервые за более чем 10 лет выросла смертность от туберкулеза, - доклад ВОЗ 01

Между тем, в ВОЗ намекают, что быстрый прогресс в борьбе с COVID-19 "показывает, что можно сделать для борьбы с туберкулезом, если применяется аналогичная энергичность".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина намерена побороть эпидемию туберкулеза до 2030 года, - Зеленский

"Обнадеживают результаты фазы IIb испытаний кандидата в вакцины M72/AS01E, которые показали 50% эффективность в профилактике туберкулеза у людей с туберкулезной инфекцией после трех лет наблюдений", – подытожено в материале.

СПРАВКА. Туберкулез – инфекционное заболевание человека и животных, вызываемое различными видами микобактерий (палочек Коха), передается воздушно-капельным путем при разговоре, кашле и чихании. Поражает легкие, реже другие органы. До XX века был практически неизлечим. Украина – вторая страна в Европе (и в топ-10 стран мира) по наибольшему количеству случаев туберкулеза. Также Украина на втором месте в мире по распространенности туберкулеза с обширной стойкостью к лечению.

ВОЗ (780) туберкулез (82)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+8
а ****...в Украине все тубдиспансеры позакрывали. больные с активной формой ходят спокойно среди нормальных людей.
показать весь комментарий
04.11.2021 09:47 Ответить
+6
Кто бы сомневался. А мы то думали что все остальные болезни давно излечили и осталось победить последнего врага в виде короны - и мы станем бессмертными.
Правительству не мешало бы подумать сделать ещё и сертификаты от туберкулеза. Ученые уже давно доказали, что защищает не здоровый образ жизни, а бумажка, где написано, что ты "защищен".
показать весь комментарий
04.11.2021 09:53 Ответить
+4
А чому зразу ж "из-за пандемии COVID-19"? Може все ж з-за нікчемних виродків з ВР чи шкодливих лайдаків з ОП і кабміну? Це ж ця аморальна зграя все ще грається в страшний Великий Ковід, і до того ж при цьому прекрасно розуміє, що є значно проблемніші загрози в медицині. І це цим скаженим тваринам ми маємо дякувати за те, що виросла смертність від туберкульозу.
показать весь комментарий
04.11.2021 09:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а ****...в Украине все тубдиспансеры позакрывали. больные с активной формой ходят спокойно среди нормальных людей.
показать весь комментарий
04.11.2021 09:47 Ответить
Скажи "спасибо" Уляне Супрун.
показать весь комментарий
04.11.2021 11:13 Ответить
тубдиспансеры закрыли ещё при Чучме! а при Йагупопе позакрывали последние! Супрун тогда и в проекте не было,ясно,задрот кацапский?
показать весь комментарий
04.11.2021 11:32 Ответить
Серьезно?

А вот тут сама Уляна говорит другое:
https://health.24tv.ua/ru/**************************************************************************************

Ты разберись с ней пожалуйста, а потом - извинись за оскорбление, если смелости хватит.
показать весь комментарий
04.11.2021 11:43 Ответить
где в этой ссылке написано,что Супрун закрыла диспансеры? ты бы внимательно прочитал,что она сказала,если способен на внимательное чтение.
смелости признать свою неправоту у меня хватит,но в данном случае я прав.
показать весь комментарий
04.11.2021 12:34 Ответить
Она пояснила, зачем внедряют изменения - которые будут состоять в том, что:

1) Такие пациенто ориентированные подходы внедряются сейчас в Украине. Они предусматривают, что при отсутствии специальных оговорок пациент может продолжать лечение дома под наблюдением медицинских работников.
А не в диспансере.
2) В каждой области остается минимум одно большое заведение - фтизиатрический центр или центр легочных болезней.
А не несколько диспансеров, оставшиеся со времен ссср.

Почитай еще тут:
https://www.bbc.com/ukrainian/features-52014367

Так что сокращение коек было при ней. И сама идея реорганизации (читай - закрытия, слияния в 1 заведение на уровне области) - её. Да, после нее тоже продолжили реализацию её идеи, и им тоже стоит за это сказать спасибо.

Ну так как с извинениями?
показать весь комментарий
04.11.2021 12:40 Ответить
ну вот что печально в этом мире,так это когда недалёкие люди вроде тебя,слышат звон,но не понимают откуда он.
простой пример-раньше при инфаркте человек лежал 4 месяца,сейчас 21 день. раньше при воспалении лёгких кололи пеницилин-4 раза в день в течении 21-го дня,сейчас 1 укол в сутки и не более 10 суток....так же и с туберкулёзом.
но чтобы создать систему,нужно работать,а у нас привыкли воровать. у нас до сих пор совдепия! в которой на одну производимую деталь,сидело около 10 инженеров,не считая остальных нахлебников. именно об этом Супрун и говорила! но ты же всё понял по совдеповски!
показать весь комментарий
04.11.2021 12:55 Ответить
Кто бы сомневался. А мы то думали что все остальные болезни давно излечили и осталось победить последнего врага в виде короны - и мы станем бессмертными.
Правительству не мешало бы подумать сделать ещё и сертификаты от туберкулеза. Ученые уже давно доказали, что защищает не здоровый образ жизни, а бумажка, где написано, что ты "защищен".
показать весь комментарий
04.11.2021 09:53 Ответить
А чому зразу ж "из-за пандемии COVID-19"? Може все ж з-за нікчемних виродків з ВР чи шкодливих лайдаків з ОП і кабміну? Це ж ця аморальна зграя все ще грається в страшний Великий Ковід, і до того ж при цьому прекрасно розуміє, що є значно проблемніші загрози в медицині. І це цим скаженим тваринам ми маємо дякувати за те, що виросла смертність від туберкульозу.
показать весь комментарий
04.11.2021 09:54 Ответить
С этой чумой только Вите Ляшко под силу справиться.
показать весь комментарий
04.11.2021 10:15 Ответить
Будуть гнати знову на папєрєдніков? Не вийде, ви зелень, при владі 2,5 роки і можна було все зробити.
показать весь комментарий
04.11.2021 10:21 Ответить
показать весь комментарий
04.11.2021 10:25 Ответить
Хорошо хоть сифилисом и спидом никто не более!
Точнее, те кто болеет не умирают от ковида.
показать весь комментарий
04.11.2021 11:32 Ответить
Все тільки починається.

Розумні люди ще влітку 2020 попереджали про реально катастрофічні наслідки "боротьби" у різних сферах.
показать весь комментарий
04.11.2021 13:28 Ответить
Так может увеличивается от того что маски носим и дышим совими бактериями и стафилакоками?

Получаем тубик и сверху корону на легкие, лечение не то как обычно и вот результат....

Правду никто не скажет нам.
показать весь комментарий
07.12.2021 23:24 Ответить
 
 