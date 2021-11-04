Рада сегодня проведет внеочередное заседание для рассмотрения законопроекта по кислородным станциям

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал распоряжение о проведение сегодня, 4 ноября, внеочередного заседания парламента.

Соответствующее распоряжение обнародовано на сайте парламента, передает Цензор.НЕТ.

Заседание созвано по требованию 155 народных депутатов. В повестке дня значится лишь один вопрос - законопроект №5460 об изменениях в Госбюджет-2021 относительно выделения средств на кислородные станции.

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Внеочередное заседание должно состояться после завершения сегодняшнего заседания парламента.

Пресс-служба "Европейской Солидарности" сообщила, что оппозиция собрала необходимые подписи для проведения внеочередного заседания и принятия закона 5460 о кислородных станциях в больницах.

"Мы все помним, как в прошлом году власти даже не догадывались, что для лечения COVID-больных понадобится кислород, и осознали это только тогда, когда люди начали задыхаться. С каждым последующим обострением пандемии мы наблюдаем, что проблема кислорода так и не решена. Как показывает практика, больницы, использующие только кислородные баллоны, первыми сталкиваются с дефицитом кислорода, возникающим при очередном ухудшении эпидемической ситуации", - подчеркнул лидер политсилы, пятый президент Петр Порошенко.

"Поэтому мы требуем создать новую бюджетную программу, которая называется "Централизованные закупки кислородных станций для опорных здравоохранительных учреждений", а также предусмотреть соответствующую субвенцию для местных бюджетов. По ориентировочным подсчетам кубический метр кислорода с кислородной станции стоит до двух гривен. Кубометр кислорода из портативного кислородного генератора – уже семьдесят гривен. Таскать баллонами - еще дороже", - добавил Порошенко.

Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" по увеличению расходов на закупки, проектирование и установку кислородных станций был принят в первом чтении 15 июля 2021 года.

Авторы отмечают, что, учитывая состояние электросетей учреждений здравоохранения, установка кислородных станций является единственным способом обеспечения кислородной независимости больниц. Более того, установка кислородных станций целесообразна и там, где уже присутствуют другие способы кислородного потока, что позволит больницам иметь выбор между источниками кислорода - аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), высококачественный кислород из баллонов или резервуаров, кислород из собственного генератора кислородной станции.

Кроме того, обеспечение опорных больниц кислородными станциями также позволит снизить спрос больниц на кислород в баллонах, что уменьшит нагрузку на логистическую сеть.