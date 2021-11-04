Украина первой в мире получила от США лицензию на проведение национальной "Олимпиады гениев", - Минобразования
В Вашингтоне Малая академия наук Украины подписала контракт о создании в Украине первой национальной Олимпиады Гениев.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.
Genius Olympiad – это крупнейший международный конкурс научных проектов по охране окружающей среды и экологии, участие в котором ежегодно принимают более тысячи школьников из более чем 80 стран мира. Соревнования проходят в Государственном университете Нью-Йорка, а основала его американская организация Terra Science and Education.
"В этом году организаторы мероприятия внедряют систему национальных франшиз на проведение "Олимпиады гениев" в разных странах мира. Национальный отбор станет первым этапом для участия в международном финале США. Запуск пилотных проектов запланирован в Украине, Мексике, Южной Корее и Кувейте, но Украина первой подписала лицензионный договор на проведение национального этапа конкурса", - отметили в министерстве.
МАН Украины присоединилась к конкурсу Genius Olympiad в 2017 году. За это время воспитанники академии получили 2 золотые, 4 серебряные, 6 бронзовых наград и 12 специальных призов.
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