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Украина первой в мире получила от США лицензию на проведение национальной "Олимпиады гениев", - Минобразования

Украина первой в мире получила от США лицензию на проведение национальной

В Вашингтоне Малая академия наук Украины подписала контракт о создании в Украине первой национальной Олимпиады Гениев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

Genius Olympiad – это крупнейший международный конкурс научных проектов по охране окружающей среды и экологии, участие в котором ежегодно принимают более тысячи школьников из более чем 80 стран мира. Соревнования проходят в Государственном университете Нью-Йорка, а основала его американская организация Terra Science and Education.

"В этом году организаторы мероприятия внедряют систему национальных франшиз на проведение "Олимпиады гениев" в разных странах мира. Национальный отбор станет первым этапом для участия в международном финале США. Запуск пилотных проектов запланирован в Украине, Мексике, Южной Корее и Кувейте, но Украина первой подписала лицензионный договор на проведение национального этапа конкурса", - отметили в министерстве.

МАН Украины присоединилась к конкурсу Genius Olympiad в 2017 году. За это время воспитанники академии получили 2 золотые, 4 серебряные, 6 бронзовых наград и 12 специальных призов.

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Автор: 

США (27325) Минобразования (1740)


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Топ комментарии
+2
Для тех кто не в теме- это чистый попил денег от США и госбюджета. Некая «организация» позволила провести некую олимпиаду. Под благими намерениями жулики МОНа будут кататься в Нью-Йорк, осваивать гранты. Нарид будет и дальше слушать о выдающихся людей спехах укр наук
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04.11.2021 09:54 Ответить
+2
USA - справжній друг UA !
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04.11.2021 09:57 Ответить
+1
Дайте угадаю, что гении предложат для охраны окружающей среды и сохранения экологии: закрыть шахты.
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04.11.2021 09:51 Ответить
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Потужно))
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04.11.2021 09:48 Ответить
Ну так в стране 73% гениев! Ещё бы! Чемпионы во всём!
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04.11.2021 09:50 Ответить
Дайте угадаю, что гении предложат для охраны окружающей среды и сохранения экологии: закрыть шахты.
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04.11.2021 09:51 Ответить
Для тех кто не в теме- это чистый попил денег от США и госбюджета. Некая «организация» позволила провести некую олимпиаду. Под благими намерениями жулики МОНа будут кататься в Нью-Йорк, осваивать гранты. Нарид будет и дальше слушать о выдающихся людей спехах укр наук
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04.11.2021 09:54 Ответить
USA - справжній друг UA !
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04.11.2021 09:57 Ответить
Киву, пригласили, участвовать ?
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04.11.2021 10:04 Ответить
Якове, Ви наче у воду гледіли. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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04.11.2021 10:23 Ответить
Повезло как Украине!это же надо какой фарт,прям счастья много привалило!теперь все будет хорошо!
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04.11.2021 10:12 Ответить
Появится множество Грет Тумберг, и это радует.
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04.11.2021 10:13 Ответить
Бодайби усі "Грети" повиздихали !!!
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04.11.2021 10:25 Ответить
Вот наконец мы увидели достижения Зеленского и новой команды!
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04.11.2021 10:26 Ответить
Самый гениальный украинский гений - Это Сергей Шкарлет.
С фальшивой докторской диссертацией стал министром образования и науки.
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04.11.2021 10:30 Ответить
Для вакцинированных и невакцинированных гениев надо две олимпиады.
После вакцины гении будут решать вопрос "Папа, где море?"
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04.11.2021 10:31 Ответить
Неоднозначно,.... будут отбирать ребят и предлагать им гранты для обучения в США.

Утечка кадров с одной стороны, для ребят "возможный" шанс уехать. Неоднозначно....
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04.11.2021 11:13 Ответить
 
 