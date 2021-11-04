В непосредственной близости движения техники или живой силы не наблюдаем, - спикер ГПСУ Демченко о стягивании войск РФ к границе Украины
Государственная пограничная служба Украины отслеживает ситуацию возле границ страны. Непосредственно вблизи украинских границ войск оккупантов нет.
Об этом заявил в комментарии спикер ГПСУ Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, в непосредственной близости от украинской границы пограничники не наблюдают движения техники или живой силы противника.
"Государственная пограничная служба также отслеживает ситуацию, которая происходит рядом с границей Украины на территории России. Отмечу, что в непосредственной близости от украинской границы мы не наблюдаем движения техники или живой силы противника", – сообщил Демченко.
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Satellite images show new Russian military buildup near Ukraine
https://www.politico.com/news/2021/11/01/satellite-russia-ukraine-military-518337
Росія концентрує свої війська на кордоні з Україною - The Washington Post
https://mil.in.ua/uk/news/rosiya-kontsentruye-svoyi-vijska-na-kordoni-z-**********-the-washington-post/
Условное наименование - Войсковая часть № 23060 (в/ч 23060). Сокращённое наименование - 144 гв. мсд.
Соединение входит в состав 20-й гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа. Подразделения дивизии дислоцируются в Смоленской и Брянской областях.
И она на этой территории размещена с 1957г. Не, не хватает ума?
https://ru.wikipedia.org/wiki/144-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
Нет ни одного заявления от военных: Пентагон, НАТО, военные в Евросоюзе - нет ни одной новости. Почему Вы верите Washington Post - не понимаю. На заборе тоже много чего написано.
https://mil.in.ua/uk/news/bilya-kordonu-********-stoyit-90-tysyach-vijskovyh-rosiyi/
Я не знаю кому ты там что-то тыкаешь, кому ты там что-то растолковываешь. Показал непонятно какие снимки Politeco, при этом сам ни хрена не понимая, что это за снимки. Ты еще на Гордона сошлись. Я тебе таких снимков нарисовать могу много. Ну и называть масло масляным у многих таких умников - это просто талант.
Повторяю для одаренных: войска как стояли, так и стоят. Снимок ни о чем. Вброс был сделан изданием Washington Post, что рашка (цитата из тобой приведенного издания) снова стягивает войска:
"Новые коммерческие спутниковые фотографии, сделанные в понедельник, подтверждают недавние сообщения о том, что Россия снова концентрирует войска и военную технику на границе с Украиной после крупного скопления этой весной."
Но военные США и НАТО ни слова не заявляли об этом, что рашка снова стягивает войска. Что и подтвердил и Данилов и МО. Войска как были стянуты на учения Запад-2021 так и остались.
Сложно такой анализ сделать? Надо истерить и орать?
Прямая речь Кофмана: "Суть в том, что это не учения. Это не похоже на военные тренировки".
Больше деталей: По словам Кофмана, спутниковые снимки показывают, что вероятно 1-я гвардейская танковая армия России, базирующееся за пределами Москвы элитное подразделение, перемещает личный состав и технику в сторону Украины.
Кроме того, он напомнил, что силы российской 41 общевойсковой армии, которая обычно базируется в Новосибирске, не вернулись в Сибирь, а соединились с другими российскими силами у границы с Украиной.
Также рекомендуется включать остатки мозга и посмотреть внимательно на снимки и на дату. Где ты видел в конце октября зеленые листья и траву? Снимок летом сделан. Отдыхай, бро.
У вас есть группировка спутников, экскадрильи U-2, P-8 Poseidon?
Вам взрослый сказали и показали картинку, - заткнитесь и переваримайте информацию.
То, что он не видит непосредственной активности рашистов, говорит только о политической близорукости Зеленского и Данилова!
https://politics.comments.ua/news/domestic-policy/na-bankovuyu-pridut-sprosit-o-boevyh-zaslugah-demchenko-687368.html 4 ноября, в 13:00 состоится брифинг, который организовывают патриотические силами.