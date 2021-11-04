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Новости Агрессия России против Украины Война
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В непосредственной близости движения техники или живой силы не наблюдаем, - спикер ГПСУ Демченко о стягивании войск РФ к границе Украины

В непосредственной близости движения техники или живой силы не наблюдаем, - спикер ГПСУ Демченко о стягивании войск РФ к границе Украины

Государственная пограничная служба Украины отслеживает ситуацию возле границ страны. Непосредственно вблизи украинских границ войск оккупантов нет.

Об этом заявил в комментарии спикер ГПСУ Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, в непосредственной близости от украинской границы пограничники не наблюдают движения техники или живой силы противника.

"Государственная пограничная служба также отслеживает ситуацию, которая происходит рядом с границей Украины на территории России. Отмечу, что в непосредственной близости от украинской границы мы не наблюдаем движения техники или живой силы противника", – сообщил Демченко.

Читайте также: Генерал США Милли о войсках РФ у границ Украины: Наблюдаем. Пока ничего откровенно агрессивного

Автор: 

армия РФ (19885) Госпогранслужба (6639) граница (5312) россия (96420) Демченко Андрей (302)


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Топ комментарии
+8
Эти мантры для кого? Для "величайшего говнокомандующего"? Или для нарида "просто перестать стрелять"? Спутниковые снимки показывают совсем обратное.
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04.11.2021 09:50 Ответить
+5
Он уже вторичен. Главная "консерва" сидит наверху. Под себя и подбирал.
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04.11.2021 10:02 Ответить
+4
Вот мне интересно будет, куда денется Бубочка в случае прямого вторжения войск Макшании? Поедет на конференцию по климату?
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04.11.2021 09:50 Ответить
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Эти мантры для кого? Для "величайшего говнокомандующего"? Или для нарида "просто перестать стрелять"? Спутниковые снимки показывают совсем обратное.
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04.11.2021 09:50 Ответить
Практически все западные аналитики из дружественных нам стран открыто называют демченко кремлядской консервой...
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04.11.2021 10:00 Ответить
Он уже вторичен. Главная "консерва" сидит наверху. Под себя и подбирал.
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04.11.2021 10:02 Ответить
Не разгоняй истерику. Покажи, что показывают спутниковые снимки.
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04.11.2021 10:03 Ответить
У самого мозгов нету или Гуглом не дает пользоваться религия? Нужно обязательно носом ткнуть?

Satellite images show new Russian military buildup near Ukraine
https://www.politico.com/news/2021/11/01/satellite-russia-ukraine-military-518337

Росія концентрує свої війська на кордоні з Україною - The Washington Post

https://mil.in.ua/uk/news/rosiya-kontsentruye-svoyi-vijska-na-kordoni-z-**********-the-washington-post/
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04.11.2021 10:12 Ответить
Если бы у кого-то были бы мозги, то мог бы найти информацию, что это 144-я гвардейская мотострелковая Ельнинская Краснознамённая, ордена Суворова дивизия - тактическое соединение Сухопутных войск Российской Федерации.
Условное наименование - Войсковая часть № 23060 (в/ч 23060). Сокращённое наименование - 144 гв. мсд.
Соединение входит в состав 20-й гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа. Подразделения дивизии дислоцируются в Смоленской и Брянской областях.

И она на этой территории размещена с 1957г. Не, не хватает ума?
https://ru.wikipedia.org/wiki/144-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F

Нет ни одного заявления от военных: Пентагон, НАТО, военные в Евросоюзе - нет ни одной новости. Почему Вы верите Washington Post - не понимаю. На заборе тоже много чего написано.
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04.11.2021 13:19 Ответить
Если бы, действительно, были мозги - то научился бы пользоваться Гуглом.

https://mil.in.ua/uk/news/bilya-kordonu-********-stoyit-90-tysyach-vijskovyh-rosiyi/
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04.11.2021 14:02 Ответить
Если бы, была бы хотя капля мозгов, то смог бы проанализировать, что после учения Запад-2021, которые начались 10 сентября 21г, кол-во войск возле границ Украины осталось около 100 000чел. И они там так и стоят. Но новых сил не переброшено и спутниковые снимки показывают то, что уже было и месяц назад, или больше месяца.
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04.11.2021 14:32 Ответить
А чукча безмозглый читать обучен или только гадить? Ты просил подтверждение от военных -- тебя ткнули носом в выступление от 3 ноября 2021 года. Чем теперь недоволен? Или спикер МО просто так, от нехрен делать выступил? И мне фиолетово под именно каким предлогом ***** перебрасывает войска к нашим границам. Еще воздух продолжишь портить, или я вполне понятно растолковал?
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04.11.2021 14:44 Ответить
Лучше мозг прокачивать, чем истерить, если думать сложно. Или слушать тех, кто компетентен в этих вопросах.
Я не знаю кому ты там что-то тыкаешь, кому ты там что-то растолковываешь. Показал непонятно какие снимки Politeco, при этом сам ни хрена не понимая, что это за снимки. Ты еще на Гордона сошлись. Я тебе таких снимков нарисовать могу много. Ну и называть масло масляным у многих таких умников - это просто талант.
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04.11.2021 15:10 Ответить
Где вас таких упоротых делают? Просто интересно.
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04.11.2021 15:20 Ответить
Ты действительно не можешь вывести простую логическую цепочку? В трех соснах заблудился?
Повторяю для одаренных: войска как стояли, так и стоят. Снимок ни о чем. Вброс был сделан изданием Washington Post, что рашка (цитата из тобой приведенного издания) снова стягивает войска:
"Новые коммерческие спутниковые фотографии, сделанные в понедельник, подтверждают недавние сообщения о том, что Россия снова концентрирует войска и военную технику на границе с Украиной после крупного скопления этой весной."

Но военные США и НАТО ни слова не заявляли об этом, что рашка снова стягивает войска. Что и подтвердил и Данилов и МО. Войска как были стянуты на учения Запад-2021 так и остались.

Сложно такой анализ сделать? Надо истерить и орать?
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04.11.2021 15:46 Ответить
31.10.2021. .... В то же время, директор программы исследований России в некоммерческой аналитической группе CNA в Виргинии Майкл Кофман подчеркнул, что новые перемещения российской армии осуществляются не в целях военных учений.

Прямая речь Кофмана: "Суть в том, что это не учения. Это не похоже на военные тренировки".

Больше деталей: По словам Кофмана, спутниковые снимки показывают, что вероятно 1-я гвардейская танковая армия России, базирующееся за пределами Москвы элитное подразделение, перемещает личный состав и технику в сторону Украины.

Кроме того, он напомнил, что силы российской 41 общевойсковой армии, которая обычно базируется в Новосибирске, не вернулись в Сибирь, а соединились с другими российскими силами у границы с Украиной.
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04.11.2021 16:55 Ответить
Не старайся, я все это читал еще 31.10.21. Обычный вброс не подтвержденный военными. Пока не подтвердят военные, или тот же Washington Post но ссылающийся не на "неназванных собеседников среди американских и европейских чиновников", а хотя бы на анонимный источник в Пентагоне или в НАТО - все это вброс.

Также рекомендуется включать остатки мозга и посмотреть внимательно на снимки и на дату. Где ты видел в конце октября зеленые листья и траву? Снимок летом сделан. Отдыхай, бро.
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04.11.2021 21:54 Ответить
Вот мне интересно будет, куда денется Бубочка в случае прямого вторжения войск Макшании? Поедет на конференцию по климату?
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04.11.2021 09:50 Ответить
Він одягне їх однострій і колорадську стрічку. Лєнка давно все це приготувала, ще з 2014 року.
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04.11.2021 10:24 Ответить
А кацапам что,встать на границе двумя дивизиями и слабать на губной гармошке "Эрику"?
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04.11.2021 09:54 Ответить
Хлебом -солью будут с д'ерьмаком, демченко ,……… и остальными РЫГАМИ встречать оккупантов !
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04.11.2021 09:54 Ответить
Я думаю смоется к деньгам, в Лондон. 100%.
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04.11.2021 09:58 Ответить
Кремлю рыги нужны в независимой Украине. Как показывает практика в Крыму и в ОРДЛО, после прихода оккупантов, они никто и звать их никак
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04.11.2021 10:04 Ответить
А в "непосредственной близости" это сколько? метров, километров ?
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04.11.2021 09:58 Ответить
Они уже давно внутри страны а эти о каких то границах говорят.
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04.11.2021 09:58 Ответить
Власть контролирует чтобы войск не было на Западном направлении
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04.11.2021 10:02 Ответить
а где у тебя Запад?
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04.11.2021 10:06 Ответить
Советский нарид Украины(народ у которого нет свого государства ,ссср распалось в 1991г,у них только осталась столица Мацква)выбрал себе советскую власть, а у них враг всегда был на Западном направлении
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04.11.2021 10:10 Ответить
понятно
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04.11.2021 10:36 Ответить
22 июня тоже не наблюдали, потом сралин две недели молчал и торчал.
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04.11.2021 10:01 Ответить
Придурки, а с какого перепуга они должны у самой границы толпится.
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04.11.2021 10:04 Ответить
Стягивание войск к границе.... Они, рашистские войска, уже в Украине! Для кого эти дебильные сообщения? Для уставших от войны зебирателей?
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04.11.2021 10:11 Ответить
Великий слепой
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04.11.2021 10:12 Ответить
Макаки хотят прозондировать как на их провокацию будут себя вести США и Англия. Закроют ли небо, дадут срочно вооружение и инструкторов...Эта попытка у макшаней может быть только одна. Вот они и ищут совпадение обстоятельств.
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04.11.2021 10:12 Ответить
Зелень і їх слуги роблять все, щоб засрашка отримала дозвіл на "Північний потік 2" і втратила санкції, а її окупаційна армія зайшла "мирно" на нашу територію спасти расеюшек від злих бандьор та ковіду, яких покличе сатанінська мацковська церква і буде зустрачати хлібом і сіллю.
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04.11.2021 10:18 Ответить
чем вы можете наблюдать, бестолочи?
У вас есть группировка спутников, экскадрильи U-2, P-8 Poseidon?
Вам взрослый сказали и показали картинку, - заткнитесь и переваримайте информацию.
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04.11.2021 10:32 Ответить
Демченко, лицо, работавшее на Януковича и формировавшее законы 16 января до сих пор не за решеткой, а во власти? Как было допущено участие Первого заместителя Секретаря СНБО Руслана Демченко в "черных схемах" по торговле углем с оккупированных территорий? Как и за какие заслуги Руслан Демченко получил статус "участника боевых действий"?
То, что он не видит непосредственной активности рашистов, говорит только о политической близорукости Зеленского и Данилова!
https://politics.comments.ua/news/domestic-policy/na-bankovuyu-pridut-sprosit-o-boevyh-zaslugah-demchenko-687368.html 4 ноября, в 13:00 состоится брифинг, который организовывают патриотические силами.
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04.11.2021 11:28 Ответить
 
 