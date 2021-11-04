В непосредственной близости движения техники или живой силы не наблюдаем, - спикер ГПСУ Демченко о стягивании войск РФ к границе Украины

Государственная пограничная служба Украины отслеживает ситуацию возле границ страны. Непосредственно вблизи украинских границ войск оккупантов нет.

Об этом заявил в комментарии спикер ГПСУ Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, в непосредственной близости от украинской границы пограничники не наблюдают движения техники или живой силы противника.

"Государственная пограничная служба также отслеживает ситуацию, которая происходит рядом с границей Украины на территории России. Отмечу, что в непосредственной близости от украинской границы мы не наблюдаем движения техники или живой силы противника", – сообщил Демченко.

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