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Новости Новый Кабмин
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"Голос" не будет голосовать за назначения в Кабмине: посмотрим, будет ли на табло 226 голосов от "Слуги народа", - нардеп Железняк

"Голос" сегодня не будет поддерживать назначение новых членов Кабмина.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, рассказал в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады народный депутат "Голоса" Ярослав Железняк.

Политик считает кандидата на министра обороны Алексея Резникова неплохим специалистом, однако "Голос" все равно не поддержит его назначение.

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"Голосование (за назначение членов Кабмина. – Ред.) это прерогатива коалиции. Они же пришли в парламент и сказали: "Мы монобольшинство. Мы сами формируем правительство и сами несем за него полную юридическую и политическую ответственность". Мы желаем им успехов в этом направлении. Там, где они назначают откровенных, извините за сленг, чертей, мы, конечно, их критикуем. Там, где они (монобольшинство. – Ред.) ошибаются, мы помогаем, как это было со Степановым, Уруским, Тараном… и с другими министрами, которых увольняли", - отметил нардеп.

По его словам, голосование за назначение министров – это неплохой тест на то, существует ли коалиция или нет.

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"Посмотрим, будет ли сегодня 226 голосов от "Слуги народа" на табло, потому что народные депутаты любят прогуливать свою работу, поэтому может не хватить (голосов. – Ред.). Кроме того, я сегодня в эфире услышал от представителя коалиции замечание относительно Верещук. У него были замечания относительно ее причастности к вопросам Донбасса. Будет ли он голосовать или нет, я не знаю", - добавил Железняк.

Автор: 

ВР (29302) Кабмин (14041) Резников Алексей (1170) Слуга народа (2638) Верещук Ирина (506) Железняк Ярослав (440)


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Топ комментарии
+1
клоповник по -інтересам це, а не Верховна Рада.....
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04.11.2021 10:06 Ответить
+1
Як не вистачить, "за майбах" підкине, ОПиЗиЖи чи нефракційні
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04.11.2021 10:13 Ответить
+1
не заплатили (с)
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04.11.2021 10:27 Ответить
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ТЮ.. Так для этого в Радах все созывов всегда были шакалы Табаки, сейчас в этой роли всякие там " Довира", " За майбутне", " Наш край" и т.д. ( это еще раз подтверждает что мажоритарка на выборах это зло)
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04.11.2021 10:05 Ответить
Так вы свою работу успешно выполнили еще на выборах. Теперь можете просто сидеть. Вас привлекают только в самых экстренных случаях.
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04.11.2021 10:05 Ответить
Да там даже если все партии откажутся то подпевал хватает.
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04.11.2021 10:06 Ответить
клоповник по -інтересам це, а не Верховна Рада.....
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04.11.2021 10:06 Ответить
В "Голосе" есть купленные шавки устенко-чёрная и ещё
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04.11.2021 10:11 Ответить
Як не вистачить, "за майбах" підкине, ОПиЗиЖи чи нефракційні
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04.11.2021 10:13 Ответить
не заплатили (с)
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04.11.2021 10:27 Ответить
Вся рада - политические проститутки. Кричат одно, делают другое
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04.11.2021 10:52 Ответить
Де вас таких понабирали? "Моя хата зкраю" під час війни з орками логіка не найкращий варіянт. Навіщо взагалі приходить на засідання. Щоб пакостить?
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04.11.2021 11:00 Ответить
Какой Голос? Тот который написал письмо о снятии Железняка с главы фракции?
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04.11.2021 11:52 Ответить
То есть, ему, "голосу" этому, все равно, кто будет министрами?
Только лишь, чтобы понаблюдать со стороны, смогут ли без голоса, или не смогут?
А зачем вы в Раде?
Чтобы всегда была "баба яга, которая против".
Благодаря этому железняку, голос сейчас не имеет никакого значения
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04.11.2021 11:55 Ответить
 
 