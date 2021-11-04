"Голос" не будет голосовать за назначения в Кабмине: посмотрим, будет ли на табло 226 голосов от "Слуги народа", - нардеп Железняк
"Голос" сегодня не будет поддерживать назначение новых членов Кабмина.
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, рассказал в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады народный депутат "Голоса" Ярослав Железняк.
Политик считает кандидата на министра обороны Алексея Резникова неплохим специалистом, однако "Голос" все равно не поддержит его назначение.
"Голосование (за назначение членов Кабмина. – Ред.) это прерогатива коалиции. Они же пришли в парламент и сказали: "Мы монобольшинство. Мы сами формируем правительство и сами несем за него полную юридическую и политическую ответственность". Мы желаем им успехов в этом направлении. Там, где они назначают откровенных, извините за сленг, чертей, мы, конечно, их критикуем. Там, где они (монобольшинство. – Ред.) ошибаются, мы помогаем, как это было со Степановым, Уруским, Тараном… и с другими министрами, которых увольняли", - отметил нардеп.
По его словам, голосование за назначение министров – это неплохой тест на то, существует ли коалиция или нет.
"Посмотрим, будет ли сегодня 226 голосов от "Слуги народа" на табло, потому что народные депутаты любят прогуливать свою работу, поэтому может не хватить (голосов. – Ред.). Кроме того, я сегодня в эфире услышал от представителя коалиции замечание относительно Верещук. У него были замечания относительно ее причастности к вопросам Донбасса. Будет ли он голосовать или нет, я не знаю", - добавил Железняк.
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Только лишь, чтобы понаблюдать со стороны, смогут ли без голоса, или не смогут?
А зачем вы в Раде?
Чтобы всегда была "баба яга, которая против".
Благодаря этому железняку, голос сейчас не имеет никакого значения