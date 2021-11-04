"Голос" не будет голосовать за назначения в Кабмине: посмотрим, будет ли на табло 226 голосов от "Слуги народа", - нардеп Железняк

"Голос" сегодня не будет поддерживать назначение новых членов Кабмина.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, рассказал в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады народный депутат "Голоса" Ярослав Железняк.

Политик считает кандидата на министра обороны Алексея Резникова неплохим специалистом, однако "Голос" все равно не поддержит его назначение.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Весь Кабмин отправлять в отставку не надо: у нас есть очень эффективные министры, - "слуга народа" Арахамия

"Голосование (за назначение членов Кабмина. – Ред.) это прерогатива коалиции. Они же пришли в парламент и сказали: "Мы монобольшинство. Мы сами формируем правительство и сами несем за него полную юридическую и политическую ответственность". Мы желаем им успехов в этом направлении. Там, где они назначают откровенных, извините за сленг, чертей, мы, конечно, их критикуем. Там, где они (монобольшинство. – Ред.) ошибаются, мы помогаем, как это было со Степановым, Уруским, Тараном… и с другими министрами, которых увольняли", - отметил нардеп.

По его словам, голосование за назначение министров – это неплохой тест на то, существует ли коалиция или нет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада сегодня рассмотрит назначение четырех министров, главы Аппарата ВР и налоговый законопроект 5600

"Посмотрим, будет ли сегодня 226 голосов от "Слуги народа" на табло, потому что народные депутаты любят прогуливать свою работу, поэтому может не хватить (голосов. – Ред.). Кроме того, я сегодня в эфире услышал от представителя коалиции замечание относительно Верещук. У него были замечания относительно ее причастности к вопросам Донбасса. Будет ли он голосовать или нет, я не знаю", - добавил Железняк.