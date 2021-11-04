Рада сегодня может работать до позднего вечера. Если мы неделю рассматривали поправки, нужно отвлечься от своих вопросов, - Гетманцев

Народный депутат "Слуги Народа", глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев предполагает, что парламент сегодня будет работать до позднего вечера.

Об этом он заявил сегодня журналистам в Раде, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Если мы неделю рассматривали поправки, наверное можно отвлечься от своих встреч и каких-то вопросов", - отметил нардеп.

Говоря о планируемых кадровых назначениях в Кабмине, Гетманцев рассказал, что президент Владимир Зеленский приедет в Раду, чтобы представить кандидата в министры обороны Алексея Резникова.

Он признался, что достаточно плодотворно сотрудничает с кандидатом на должность первого вице-премьер-министра Украины – министра экономики Украины Юлией Свириденко, которая отвечает в ОПУ за экономическое направление.

"Я ее очень высоко оцениваю с точки зрения профессионализма. Это человек слова, человек, который действительно работает", - подчеркнул политик и добавил, что монобольшиство хочет от нового вице-премьер-министра – министра экономики, чтобы началась реализация программы экономического развития страны.

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