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Новости
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Сегодня Ермак презентует новый информационный бюллетень Офиса Президента о деятельности президента и ходе реформ в Украине

Сегодня Ермак презентует новый информационный бюллетень Офиса Президента о деятельности президента и ходе реформ в Украине

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в четверг, 4 ноября, проведет онлайн-презентацию нового информационного бюллетеня OPEN Digest.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Подчеркивается, что в мероприятии также примут участие заместитель руководителя Офиса Главы государства Андрей Сибига и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Начало презентации в 16:00.

"Во время мероприятия будет представлена ​​новая еженедельная информационная рассылка от Офиса Президента Украины – OPEN Digest. Она создана с целью информирования граждан Украины, украинских общин за рубежом, а также наших иностранных партнеров и друзей о проделанной работе, прежде всего о ходе реформ", - следует из сообщения.

"Прозрачность и ясность – приоритеты для команды президента Владимира Зеленского. В работе, в коммуникациях с обществом, в отношениях с иностранными партнерами. И, очевидно, мы должны разъяснять, что, почему и как делаем", – отметил Ермак.

Отмечено также, что бюллетень OPEN Digest содержит четко структурированные и доступно изложенные материалы на украинском и английском языках.

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Он будет интересен прежде всего тем, кому важна качественная и проверенная информация: журналистам международных изданий, дипломатам, сотрудникам международных аналитических структур. OPEN Digest – это информация о деятельности главы Украинского государства и его Офиса из первых рук.

"Мы говорим о главном, поэтому сообщаем о ключевых событиях, принципиальных решениях, ходе реформ", – добавил руководитель Офиса Президента.

Автор: 

информация (387) реформы (3956) Кулеба Дмитрий (2880) Сибига Андрей (532) Ермак Андрей (1277) Офис Президента (1803)


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Топ комментарии
+24
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04.11.2021 10:22 Ответить
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04.11.2021 10:21 Ответить
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04.11.2021 10:21 Ответить
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Який нарід такий і пріЗЕдент.
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04.11.2021 10:19 Ответить
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04.11.2021 10:21 Ответить
Очередной мыльный пузырь ! А УРОДА ГЕБНЯВОГО Д'Ерьмака в буцыгарню с полной конфискацией
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04.11.2021 11:08 Ответить
PRасы
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04.11.2021 10:20 Ответить
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04.11.2021 10:26 Ответить
О ходе реформ?😁😁😁😁😁
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04.11.2021 10:20 Ответить
Первая обложка "бюллетеня"

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04.11.2021 10:22 Ответить
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04.11.2021 10:22 Ответить
бюллетень конторы *рога и копыта*
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04.11.2021 10:20 Ответить
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04.11.2021 10:21 Ответить
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04.11.2021 10:26 Ответить
Очередная порция видосики -трындосики....Как усе хорошо. а лохторат просто не понимает! ну тупые граждане Украины и вяликолепный карлик гундосый Зе.
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04.11.2021 10:21 Ответить
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04.11.2021 10:24 Ответить
Кремлевские "кроты" реформаторы,СУКИ ЗЕленые.
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04.11.2021 10:22 Ответить
Понеслась... Запах возмущённых порохоботов уже витает в комментах) Гори-гори ясно! 😀
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04.11.2021 10:22 Ответить
Не скули, ЗЕбил
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04.11.2021 10:23 Ответить
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04.11.2021 10:25 Ответить
Тебе петарду подбросили, что так трясет?
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04.11.2021 10:43 Ответить
бюлєтєнь....

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04.11.2021 10:23 Ответить
Прозрачность и ясность важны для мочи.
А для президента важна честность.
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04.11.2021 10:26 Ответить
Журноглист Го...дон вже просуває, рекламує Єрмака в президенти на наступних виборах.

Відеофакт:

https://twitter.com/svecha62/status/1455993426491629572
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04.11.2021 10:28 Ответить
Задовбали ці ненажерливі юди. Що гандон, що дерьмак, що вся пліснява влада з їх хазяями.
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04.11.2021 11:01 Ответить
презерватив штопанный не журналист , а дуполиз гебнявый!
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04.11.2021 11:13 Ответить
Тобто буде людЯм розповідати побрехеньки, що все чудово, Зєлєнскій у поті від роботи, хіба що людЯ сліпі і дофіга хочуть, тому позитиву не бачать. 😁
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04.11.2021 10:28 Ответить
трансляция из теслы будет?
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04.11.2021 10:30 Ответить
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04.11.2021 10:32 Ответить
Это господин Ермак потом будет прокурору обьяснять.....
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04.11.2021 10:33 Ответить
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04.11.2021 10:34 Ответить
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04.11.2021 10:35 Ответить
ну как же Украине без нового информационного бюллетеня охвыса президэнта... но появился повод в первом же номере опубликовать информацию о "вагнергейте" - кто слил операцию и так далее, чтобы Украина знала своих "хероев" и вовремя не дала этим поцам убежать... удачи, ОП...
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04.11.2021 10:38 Ответить
книжка про Вовкины успехи ? по ощущениям должна быть не толстая . так на пол страницы . интересно на сколько томов ее растянут специалисты из ОП ?
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04.11.2021 10:39 Ответить
Музыкальный раздел (игра на рояле) будет основным успехом.
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04.11.2021 10:48 Ответить
Шо ,шо ,а с этого места по пдробней ,пожалуйста
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04.11.2021 10:52 Ответить
кейсы про вызовы будет втирать
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04.11.2021 11:20 Ответить
Как мы допустили к власти такие морды?Зеленский,Ермак,Арахамия-мне лично стыдно,что такие вырожденцы нами управляют.Даже Янык с Азаровым не кажутся такими противными
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04.11.2021 11:57 Ответить
информационная блювотень Офиса Президента
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04.11.2021 12:40 Ответить
А когда будет следствие по антигосударственной деятельности этого самого Ермака? Или те, которые по своим должностным обязанностям должны были это делать, ждут,когда откроют следствие уже по ним?
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04.11.2021 16:55 Ответить
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05.11.2021 01:46 Ответить
 
 