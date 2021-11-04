Сегодня Ермак презентует новый информационный бюллетень Офиса Президента о деятельности президента и ходе реформ в Украине

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в четверг, 4 ноября, проведет онлайн-презентацию нового информационного бюллетеня OPEN Digest.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Подчеркивается, что в мероприятии также примут участие заместитель руководителя Офиса Главы государства Андрей Сибига и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Начало презентации в 16:00.

"Во время мероприятия будет представлена ​​новая еженедельная информационная рассылка от Офиса Президента Украины – OPEN Digest. Она создана с целью информирования граждан Украины, украинских общин за рубежом, а также наших иностранных партнеров и друзей о проделанной работе, прежде всего о ходе реформ", - следует из сообщения.

"Прозрачность и ясность – приоритеты для команды президента Владимира Зеленского. В работе, в коммуникациях с обществом, в отношениях с иностранными партнерами. И, очевидно, мы должны разъяснять, что, почему и как делаем", – отметил Ермак.

Отмечено также, что бюллетень OPEN Digest содержит четко структурированные и доступно изложенные материалы на украинском и английском языках.

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Он будет интересен прежде всего тем, кому важна качественная и проверенная информация: журналистам международных изданий, дипломатам, сотрудникам международных аналитических структур. OPEN Digest – это информация о деятельности главы Украинского государства и его Офиса из первых рук.

"Мы говорим о главном, поэтому сообщаем о ключевых событиях, принципиальных решениях, ходе реформ", – добавил руководитель Офиса Президента.