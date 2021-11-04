Хотим мира, вернуть Крым и оккупированные территории Донбасса - нужно повышать обороноспособность и стойкость страны, - Резников в Раде. ВИДЕО

Сильная армия - один из самых мощных дипломатических аргументов в мирном процессе.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, в ВР сказал кандидат на должность министра обороны Алексей Резников.

"Хотим мира, вернуть Крым и оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, нужно повышать обороноспособность и стойкость страны. Мы все с вами, как бы там ни было, - Слуги нашего народа. Голос каждого из вас в вопросе безопасности - это не только Солидарность, а и про ответственность и доверие, это за жизнь и за будущее нашей Батькивщины (В данном контексте Резинков перечисляет группы и фракции украинского парламента. - Ред)", - подчеркнул он.

Резников признался, что воспринимает назначение на должность министра обороны, как большую честь и осознает всю ответственность.

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