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Хотим мира, вернуть Крым и оккупированные территории Донбасса - нужно повышать обороноспособность и стойкость страны, - Резников в Раде. ВИДЕО

Сильная армия - один из самых мощных дипломатических аргументов в мирном процессе.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, в ВР сказал кандидат на должность министра обороны Алексей Резников.

"Хотим мира, вернуть Крым и оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, нужно повышать обороноспособность и стойкость страны. Мы все с вами, как бы там ни было, - Слуги нашего народа. Голос каждого из вас в вопросе безопасности - это не только Солидарность, а и про ответственность и доверие, это за жизнь и за будущее нашей Батькивщины (В данном контексте Резинков перечисляет группы и фракции украинского парламента. - Ред)", - подчеркнул он.

Резников признался, что воспринимает назначение на должность министра обороны, как большую честь и осознает всю ответственность.

Читайте также: Комитет Рады по вопросам нацбезопасности рекомендует назначить Резникова министром обороны

Автор: 

Кабмин (14041) Минобороны (9450) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+13
Они хотят денег.
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04.11.2021 10:35 Ответить
+8
так вы хотите мира, или вернуть территории? пропетлять не получится
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04.11.2021 10:34 Ответить
+7
А пятая повестка гидранту? Куда ж без нее способность повышать?
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04.11.2021 10:35 Ответить
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так вы хотите мира, или вернуть территории? пропетлять не получится
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04.11.2021 10:34 Ответить
Они хотят денег.
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04.11.2021 10:35 Ответить
Власти+Денег...Денег+Власти.
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04.11.2021 10:36 Ответить
Верно. "Слуги" ведь не идиоты, в отличие от их "хоязев".
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04.11.2021 10:41 Ответить
Потрібно відновлювати ядерну зброю в першу чергу і вибудовувати військовий паритет з росією, щоб в Україні військова потужність та кількість ЗСУ було співставне з тими силами які росія може розгорнути на нашому фронті протягом півроку, поки будуть навчатись нові бійці. Самий дешевий спосіб отримати паритет з росією це створити ядерну зброю в Україні, для відплатного удару по кільком крупним містам росії у випадку ядерної атаки терористів путіна. Потрібно розвивати флот, щоб наша ядерна зброя була в міжнародних водах біля Європи чи США, щоб її неможливо було знищити у разі нападу на Україну, але щоб ми могли нею нанести відплатні удари - тоді ми будемо надійно захищені від російської агресії.
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04.11.2021 10:48 Ответить
ще б мати надійний захист від дибілів таких як ти. не знаєш як?
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04.11.2021 11:00 Ответить
іммігруй те
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04.11.2021 11:07 Ответить
Категорически не согласен насчет "вернуть ЯО". Єто не поможет ни на Донбассе ни в Крьіму , наоборот , Украина попадет в страньі-изгои вслед за КНДР и Ираном. Действовать нужно умнее , решительно , но дипломатично. Ракетное оружие стратегического неядерного сдерживания - то , что нужно и возможно . Причем , в сжатьіе сроки.
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04.11.2021 11:00 Ответить
Ракетне неядерне озброєння не зможе стримати ворога. У разі ядерного нападу на Україну зі сторони росії, все ракетне озброєння буде знищене, а якщо щось лишиться на кораблях в морі то воно не зможе нанести ворогу відплатного удару настільки болючого щоб він відмовився від нападу на Україну. В нашому випадку працювати фактором стримування для ядерних терористів буде тільки ядерна зброя в руках ЗСУ, бо її можна винести з під ядерного удару за межі України, на кораблі і звідти завдати відплатного удару по росії навіть якщо вся Україна буде зруйнована ядерним ударом ворога.
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04.11.2021 11:10 Ответить
кораблі даже в море не встигнуть вийти.
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04.11.2021 11:39 Ответить
Кораблі мають бути в морі постійно.
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04.11.2021 12:37 Ответить
це така ж муйня, як "не можна було посадити літак із вагнерівцями, тому що нас би потім закошмарили як білорусь". ви взагалі розумієте різницю між нами та Іраном/КНДР? там схиблені, навіжені диктатурні режими. вони бряцають своєю ядерною зброєю, постійно "тестують" її і натякають усьому світу, що раптом що - вони готові перетворити землю на ядерний попіл. будь-яка країна із ЯЗ, яка буде так себе поводити, стане ізгоєм.
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04.11.2021 11:55 Ответить
Пакистан теж ядерна країна, там ядерна зброя під контролем США і ми так само можемо мати ядерну зброю під наглядом США.
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04.11.2021 12:38 Ответить
Буде в нас виготовлена ядерна зброя чи ні, а технологія її виготовлення має бути відпрацьована.
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05.11.2021 06:57 Ответить
Согласен с Igor l.Даже бомбочка типа хиросимского"Малыша"заставит рашу крепко задуматься по свершению агрессии..Украине вполне по силам начать разработку ЯО в пику предательства подписантов БМ
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04.11.2021 13:51 Ответить
Ета ты расскажи своим хозяивам в мацкве.
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04.11.2021 10:47 Ответить
как все запущено...
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04.11.2021 10:51 Ответить
Резников о формуле Штайнмайера: там нет "зрады", это фантастический документ
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04.11.2021 10:53 Ответить
А пятая повестка гидранту? Куда ж без нее способность повышать?
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04.11.2021 10:35 Ответить
Гидрант сказал, ...нужно перестать стрелять..., и заглянул куда то, а тут такое...
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04.11.2021 10:55 Ответить
А до этого персонажа этого Никто не знал?!
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04.11.2021 10:36 Ответить
Говорят работал токарем и потом всем чем не попадя. Всплыл как и Саша Корниенко.
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04.11.2021 10:39 Ответить
нужно наращивать не обороноспособность, а боеспособность
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04.11.2021 10:36 Ответить
им по фиг терминология...
им бы что-то наращивать с чего можно откатить и наварить...чтоб внукам хватило...
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04.11.2021 10:59 Ответить
обыкновенное бла-бла-бла, за все хорошее против всего плохого. никакой конкретики
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04.11.2021 10:37 Ответить
Знал Резникова, когда он еще был руководителем адвокатской конторы. Умнейший, интеллигентный, с чувством юмора - как он вляпался в это дерьмо? Он может и поймет, что можно и нужно сделать в министерстве обороны, но кто же ему даст работать как он посчитает необходимым?
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04.11.2021 10:40 Ответить
молодая жена на 30 лет младше...надо обеспечивать и совесть закопал на заднем дворе.
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04.11.2021 10:42 Ответить
Да... нелегко быть честным и сохранять достоинство, когда тебя во власть приглашают.
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04.11.2021 10:47 Ответить
Ну не 30,а на 20 років.Ніде і нічим себе не скомпроментував на відміну від всієї погані зеленої,а зеленій погані теж потрібні розумні люди-не одним же АрамХламідіям там дурню нести.Рєзніков один з небагатьох на державній службі зараз,хто має мізки.А там подивимось.
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04.11.2021 11:10 Ответить
мозги, конечно да. Но вот использовать их можно во благо обществу, а можно на карман Себе любимому и циничному лжецу.
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04.11.2021 11:23 Ответить
теперь зеля будет напрямую двигать свои идеи в армию, построим флот из миллиарда звездолетов, и будем всех бамбить
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04.11.2021 10:42 Ответить
110%
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04.11.2021 10:49 Ответить
Слова Резникова правильные, само собой разумеющиеся.
Однако практические дела Ермака-Зеленского этим словам прямо противоположны.
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04.11.2021 10:43 Ответить
бла-бла-бла, почему вместо показушной разовой акции нет систематического использования байрактаров на фронте ?
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04.11.2021 10:43 Ответить
Та їх всього 6 штук.Збираються закупити ще 24,якщо не обсеруться як і з оборонним замовленням.
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04.11.2021 11:14 Ответить
прекратите деморализовать дремучих 73% зеленой брехней и дешевыми сказочками, никакой боеспособности у обезумевшего стада быть не может((
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04.11.2021 10:45 Ответить
Бигом обратно. Турки Наташ заждались.
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04.11.2021 10:49 Ответить
Мило мильне. Дякую, дуже дякую.
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04.11.2021 10:51 Ответить
святая магдалина она как бы кается и мы ей как бы верим

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04.11.2021 10:52 Ответить
ух ты... два года не хотел... а тут.. прямо поперло...
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04.11.2021 10:58 Ответить
https://zakusilov.livejournal.com/3312358.html БЕЗ ПРИКРАС! Вся правда про телеканал "ДОМ"!

Жодних санкцій до телеканалу «Дом», який на всю Україну поширює наративи Москви, немає. Про це народна депутатка від «Європейської Солідарності» Софія Федина наголосила з трибуни парламенту, коментуючи діяльність Міністерства реінтеграції.
https://youtu.be/-OpOBXY57JU

«У меня багато запитань про так званий телеканал «Дом», який люди по всій Україні називають телеканал «Дно». Телеканал «Дом» створювався для мовлення на окупованих територіях, для інформування про те, що відбувається на контрольованих Україною територіях, задля позитивного іміджу. У результаті на телеканалі «Дом» ми маємо пропаганду культу Сталіна і Леніна, у трансляціях найгіршого пошибу совєтських фільмів», - зазначила народна депутатка.

«На телеканалі «Дом» ми маємо показ України, де Крим є московською територією. І насправді жодних санкцій, жодної кари за це все немає. А з якого дива реклама телеканалу «Дом» є по всій Україні? Нагадаю, телеканал «Дом» мав бути тільки на окупованих територіях, мовлення мало бути 50/50 українською і московською. Для чого, не розумію?! Але результат той, що зараз телеканал по всій Україні московською мовою ретранслює московські наративи і московську пропаганду», - акцентувала представниця «Європейської Солідарності».

«Якщо провал тільки з одним телеканалом, то що говорити про всі інші питання реінтеграції окупованих територій Донеччини, Луганщини і Криму?» - резюмувала народна депутатка.
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04.11.2021 10:59 Ответить
Молодец!Нужно мыть руки перед едой.Нужно здоровоться со старшими.Нужно пропускать встречное движение.Интересно, за что этого попрут с должности?
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04.11.2021 11:00 Ответить
И опять люди Гладковского в оборонке, вы что там совсем рехнулись и страх потеряли
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04.11.2021 11:03 Ответить
Бред или дешёвый пиар. Последующее предложение опровергает предыдущее. Новая команда Мин.Обороны и Мин.реинтеграции будует помагать Зеле положить страну под Московию.
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04.11.2021 11:04 Ответить
Один дятел, гелетей здається його звали, вже обіцяв визволити Крим і провести парад в Севастополі. А в цей (той) час наших хлопців розстрілювали під Іловайськом...
Цей теж хоче миру...
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04.11.2021 11:20 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Міністр оборони України

https://uk.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 3 липня https://uk.wikipedia.org/wiki/2014 2014 - https://uk.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F 14 жовтня https://uk.wikipedia.org/wiki/2014 2014

Не нагадаєш, коли були звільнені міста Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжнє, Слов'янськ, Краматорськ...
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04.11.2021 11:43 Ответить
Резников мастер по бла бла, заболтает всю армию, всю Украину. Никто и не заметит, как не станет ВСУ
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04.11.2021 11:49 Ответить
Я ху.ю.з зелених макак. А всього 2.5 років тому вона казали що якщо "хотим мира,вернуть Крым и оккупированные территории Донецкой и Луганской областей" треба всього навсього прибрати Порошенка... То шо, зебіляча х доба, мабуть справа була не в Порошенку?
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04.11.2021 12:04 Ответить
 
 