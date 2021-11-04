Хотим мира, вернуть Крым и оккупированные территории Донбасса - нужно повышать обороноспособность и стойкость страны, - Резников в Раде. ВИДЕО
Сильная армия - один из самых мощных дипломатических аргументов в мирном процессе.
Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, в ВР сказал кандидат на должность министра обороны Алексей Резников.
"Хотим мира, вернуть Крым и оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, нужно повышать обороноспособность и стойкость страны. Мы все с вами, как бы там ни было, - Слуги нашего народа. Голос каждого из вас в вопросе безопасности - это не только Солидарность, а и про ответственность и доверие, это за жизнь и за будущее нашей Батькивщины (В данном контексте Резинков перечисляет группы и фракции украинского парламента. - Ред)", - подчеркнул он.
Резников признался, что воспринимает назначение на должность министра обороны, как большую честь и осознает всю ответственность.
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им бы что-то наращивать с чего можно откатить и наварить...чтоб внукам хватило...
Однако практические дела Ермака-Зеленского этим словам прямо противоположны.
Жодних санкцій до телеканалу «Дом», який на всю Україну поширює наративи Москви, немає. Про це народна депутатка від «Європейської Солідарності» Софія Федина наголосила з трибуни парламенту, коментуючи діяльність Міністерства реінтеграції.
https://youtu.be/-OpOBXY57JU
«У меня багато запитань про так званий телеканал «Дом», який люди по всій Україні називають телеканал «Дно». Телеканал «Дом» створювався для мовлення на окупованих територіях, для інформування про те, що відбувається на контрольованих Україною територіях, задля позитивного іміджу. У результаті на телеканалі «Дом» ми маємо пропаганду культу Сталіна і Леніна, у трансляціях найгіршого пошибу совєтських фільмів», - зазначила народна депутатка.
«На телеканалі «Дом» ми маємо показ України, де Крим є московською територією. І насправді жодних санкцій, жодної кари за це все немає. А з якого дива реклама телеканалу «Дом» є по всій Україні? Нагадаю, телеканал «Дом» мав бути тільки на окупованих територіях, мовлення мало бути 50/50 українською і московською. Для чого, не розумію?! Але результат той, що зараз телеканал по всій Україні московською мовою ретранслює московські наративи і московську пропаганду», - акцентувала представниця «Європейської Солідарності».
«Якщо провал тільки з одним телеканалом, то що говорити про всі інші питання реінтеграції окупованих територій Донеччини, Луганщини і Криму?» - резюмувала народна депутатка.
Цей теж хоче миру...
https://uk.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 3 липня https://uk.wikipedia.org/wiki/2014 2014 - https://uk.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F 14 жовтня https://uk.wikipedia.org/wiki/2014 2014
Не нагадаєш, коли були звільнені міста Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжнє, Слов'янськ, Краматорськ...