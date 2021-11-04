Резников о повышении зарплат военнослужащих: Нужно сделать армию наилучшим работодателем, а это значит предлагать рыночные условия

Кандидат на должность министра обороны Алексей Резников как член СНБО голосовал за увеличение бюджета Министерства обороны.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал, выступая в Верховной Раде.

"И это было принято ко вниманию правительством во время подготовки бюджета (на следующий год. – Ред.) для внесения в сессионный зал", - отметил Резников.

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Говоря о повышении зарплат военнослужащих, он заявил, что это один из его приоритетов: "В армии должна быть справедливость по отношению к нашим офицерам, сержантам и солдатам. А достойное денежное вознаграждение – это один из критериев этой справедливости. Конечно, над этим нужно работать. Сегодня нам нужно сделать армию наилучшим работодателем, а это значит - предлагать рыночные условия".