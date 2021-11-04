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Новости Война
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Резников о повышении зарплат военнослужащих: Нужно сделать армию наилучшим работодателем, а это значит предлагать рыночные условия

Резников о повышении зарплат военнослужащих: Нужно сделать армию наилучшим работодателем, а это значит предлагать рыночные условия

Кандидат на должность министра обороны Алексей Резников как член СНБО голосовал за увеличение бюджета Министерства обороны.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал, выступая в Верховной Раде.

"И это было принято ко вниманию правительством во время подготовки бюджета (на следующий год. – Ред.) для внесения в сессионный зал", - отметил Резников.

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Говоря о повышении зарплат военнослужащих, он заявил, что это один из его приоритетов: "В армии должна быть справедливость по отношению к нашим офицерам, сержантам и солдатам. А достойное денежное вознаграждение – это один из критериев этой справедливости. Конечно, над этим нужно работать. Сегодня нам нужно сделать армию наилучшим работодателем, а это значит - предлагать рыночные условия".

Автор: 

армия (8506) Минобороны (9450) военнослужащие (6204) ВСУ (6735) Резников Алексей (1170) заработная плата (2400)


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Топ комментарии
+9
4000$ как учителям уже платите?
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04.11.2021 10:48 Ответить
+6
интересно, пол года хоть протянет?
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04.11.2021 10:46 Ответить
+6
" а это значит предлагать рыночные условия" - распродать все шо осталось ?
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04.11.2021 10:48 Ответить
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интересно, пол года хоть протянет?
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04.11.2021 10:46 Ответить
Сомневаюсь, хоть бы до Нового года дотянул
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04.11.2021 10:55 Ответить
" а это значит предлагать рыночные условия" - распродать все шо осталось ?
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04.11.2021 10:48 Ответить
4000$ как учителям уже платите?
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04.11.2021 10:48 Ответить
Опа... Старт приличный. Нужную вещь сказал дядя. Слушаем дальше. Причем внимательно.
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04.11.2021 10:48 Ответить
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04.11.2021 10:49 Ответить
валынская резня ))) вот шта ! )))
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04.11.2021 10:56 Ответить
Сегодня нам нужно сделать армию наилучшим работодателем, а это значит предлагать рыночные условия

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04.11.2021 10:59 Ответить
я не понимаю, зачем они упорно тулят своих фотографов, а не тех кто что-то понимает... ведь результат будет такой-же как и до этого
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04.11.2021 10:49 Ответить
Из свежего "поднятия"

Військовим зменшують розмір виплат за піднайом житла
https://www.ukrmilitary.com/2021/10/pidnayom-ne-pilga.html https://www.ukrmilitary.com/2021/10/pidnayom-ne-pilga.html
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04.11.2021 10:50 Ответить
Мда ... Лайк не поставиш під таким піклуванням путріота Зєлі про військових.
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04.11.2021 11:04 Ответить
Это просто маленький свежий штрих из всей картины "заботы"
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04.11.2021 11:12 Ответить
ну да. Только на постсоветском пространстве дети приобретают самостоятельность после достижения пенсионного возраста.
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04.11.2021 12:32 Ответить
Глава КС сказал, что судейским недоплачивают, податковая и таможня всегда скулят. Каждый руководитель выбивает повышение зарплат в своем ведомстве, чтобы его зауважали подчиненные.
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04.11.2021 10:50 Ответить
Солдат сьогодні отримує менше за прибиральницю в піцерії
https://www.ukrmilitary.com/2021/10/soldat-vs-piceria.html
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04.11.2021 10:57 Ответить
З ротової дірки, цьго "кандідата", звучить, як пук в калюжу!
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04.11.2021 10:53 Ответить
Якщо галузі економіки України не стануть найкращими роботодавцями і додому не повернуться мільйони заробітчан то де шановний пан буде брати гроші і інше для війська? Обороноздатність країни визначається її економічною могутністю
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04.11.2021 10:54 Ответить
неужели еще кто-то поведется на морковки??? ))
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04.11.2021 10:57 Ответить
Та ніхто ж не проти, щоб наші воїни отримували достойну зарплатню. Тільки от нехай скаже за які шиші? Чи за рахунот перетрушення шовкопьорих офшорників чи за рахунок того, до й далі основну масу населення будуть тримати на мінімальці, а пенсіонерів на 2000 грн?
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04.11.2021 10:57 Ответить
гроши треба заробляти на спалених рашиських танках
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04.11.2021 11:28 Ответить
Вася, ты бы определился: армия - это работа или служба? Если работа - значит справедливость должна быть как и в остальных сферах, а достойное денежное вознаграждение возможно только в стране с высоким уровнем производства материальных и/или интеллектуальных благ. Если же служба - так у нас вроде бы нет рабства и крепостного права, человек должен идти в армию только по зову сердца.
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04.11.2021 11:00 Ответить
Здорова, нормальна держава повинна всіляко, в тому числі і матеріально, підтримувати військових, які добровільно ризикують життям, прикриваючи пуза тих, хто сховався і спокійно живе за їхніми спинами.
Ви і мільйони інших на безпечну роботу не будете ходити тупо по зову серця, за мізерну ЗП, коли можна знайти іншу, більш оплачувану.
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04.11.2021 11:09 Ответить
Максимум, що приходе на думку -
Не пей сырой воды из унитаза
Там сидить микроб-зараза!
Ручку дёрни-воду слей!
Пену сдуй -тогда и пей!
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04.11.2021 11:10 Ответить
А "воно" хоч зрозумі,що сказало? Чи знову "речник" буде "пояснювати" ?
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04.11.2021 11:13 Ответить
Похоже это главная обещалка зебобцев за последние пол года - повысить содержание в/с.

=================
Ща, зеленский дефолт объявит и все станут больше получать, возможно все станут миллионерами, как в 90-х.
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04.11.2021 11:27 Ответить
дивно, мені чомусь здавалось, що в армії повинно бути вища зп, ніж ринкова. ви часто ризикуєте померти чи залишитись інвалідом без рук/ніг сидячи дома за комп'ютером, програмуючи фігню всіляку? отож.
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04.11.2021 11:48 Ответить
чергова ліберастіна. риночок порєшає, ага.., в армії, ****...
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04.11.2021 12:14 Ответить
Самый лучший работодатель - это все ВРУ и возле него. Ну если доступ к бюджету есть. И не красть конечно
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04.11.2021 12:59 Ответить
...хочет повести по следам афганистанской армии?
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04.11.2021 13:23 Ответить
Ясно, что военный, тупой и оригинальный: за деньги в чвк нанимаются
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04.11.2021 13:49 Ответить
Рыночные отношения в армии это как?Ежели, как в поздней хозрасчетной СА"Союза Нерушимого"то боеготовность ВСУ окажется под большим вопросом..Темнит,что-то новоиспеченный МО..
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04.11.2021 14:06 Ответить
 
 