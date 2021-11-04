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Новости Война
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Украинская бумажная армия должна остаться в прошлом, - Резников обещает полный аудит Минобороны

Украинская бумажная армия должна остаться в прошлом, - Резников обещает полный аудит Минобороны

Кандидат в министры обороны Алексей Резников намерен провести аудит в военном ведомстве.

Об этом он заявил сегодня, выступая на пленарном заседании парламента, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Первым моим шагом будет полный аудит министерства, анализ внутренних процессов и документооборота. Украинская бумажная армия должна остаться в прошлом", - сказал Резников, выступая на пленарном заседании парламента в четверг.

Президент Украины Владимир Зеленский внес кандидатуру Резникова на пост министра обороны.

Читайте также: Резников о повышении зарплат военнослужащих: Нужно сделать армию наилучшим работодателем, а это значит предлагать рыночные условия

Автор: 

Кабмин (14041) Минобороны (9450) назначение (2184) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+9
Это уже третий за последние 2,5 года? А вооружать армию современными образцами вооружения когда будете? ДОЗ провален от слова совсем. "Лучу" на 2022 год не заказали ни одного ПТРК. Ни одного.
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04.11.2021 11:01 Ответить
+9
8 рік війни. Міністр оборони - юрист. Знову аудит, знову, 100 днів, знову Аніучатся.
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04.11.2021 11:04 Ответить
+8
армия в смартфоне будет, или не дай бог в дие
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04.11.2021 10:57 Ответить
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армия в смартфоне будет, или не дай бог в дие
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04.11.2021 10:57 Ответить
Легко обіцяти що завгодно коли не знайомий з нормативними та керівними документами діючими в сфері оборони та безпеки! Поки що заяви нового міністра оборони показують його абсолютну відірваність від предмета розмови. Попередні реформатори обламались коли почали перераховувати кінську збрую на складах МО, яка зберігається там з 30-х років минулого століття і викинути її не можна бо війна може примусити використовувати коней як основний транспортний засіб. А коли на складах після вибухів знайшли цілі арсенали ракет яких по документах в нас не було, тоді попередні реформатори взагалі взялись за голову. Побачимо як швидко прозріння наступить у Резнікова.
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04.11.2021 11:05 Ответить
Щоб наступило, як ви кажете, "прозріння" людина на цьому посту повинна мати чітку уяву про організацію та алгоритм роботи збройних сил. На жаль всі хто приходять на цей пост такої уяви не мають, в результаті отримуємо басню Крилова - "лебідь раком щуку".
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04.11.2021 11:20 Ответить
Повістки вже в дію обіцяли надсилати, готуйтесь.
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04.11.2021 11:28 Ответить
И что?
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04.11.2021 13:18 Ответить
Твій син вже готовий? Це добре.
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04.11.2021 14:48 Ответить
У мене немає дітей, я вас розумію, але надіятись що "пронесе" це підписатись під тим що коли повістку таки вручать то часу на те щоб хоча б прощальну вечірку синові зробити не буде.
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04.11.2021 15:45 Ответить
У мне так було) мобілізували прямо з роботи. І через 1 добу я вже був у Старичах
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04.11.2021 15:47 Ответить
Мели Емеля, твоя неделя!
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04.11.2021 10:57 Ответить
Интересно, что вы скажете, если расстрелы начнутся.
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04.11.2021 11:01 Ответить
сначала аудит, потом штаб, потом перезагрузка, потом банкет с арахумией диджеем... и прочие кейсы
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04.11.2021 10:59 Ответить
офис обороны
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04.11.2021 11:04 Ответить
Все верно
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04.11.2021 11:03 Ответить
Як ви, мокшани, вже заіпали своїми фейковими особистостями і їх "видатними здібностями", теж фейковими. Постидався б цитувати ТУТ, на Цензорі, цего царя-підора. Тим більше, що він цего НІКОЛИ не говорив.
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04.11.2021 11:14 Ответить
А с чего ты взял, что меня интересует мнение какого-то недоумка? А тебе откель ведомо, что Петруха такого не говорил? Это тебе Меньшиков поведал.? Или ты в архивах ФСБ шарился? 100% что нет. Так что сиди на очке ровно, кастрат ума, а то я тебе такой ярлык навешаю, хрен унесешь. Понял?
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04.11.2021 11:39 Ответить
Це не я, це - Лев Толстой, ікона ваша, що не знав? Падає рівень освіти у азіятів, падає,що поробиш - мокшани, тупикова гілка, розвитку людства.
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04.11.2021 13:54 Ответить
Погрози засунь собі в сраку, пригаси трохи полум'я в пердаку, бо розірве від непомірної пихи і вялічія, ************.
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04.11.2021 14:16 Ответить
Дебильный набор древних штампов. Хотел убого спросить, откель российскую классику знаешь, но похоже, Леша-шизоид, просто на своей волне. Все что ты здесь нацарапал, свидетельствует о твоей умственной отсталости. Поэтому теперь ты Леха УО
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04.11.2021 16:11 Ответить
Так ворожі хакери легше добуватимуть потрібні дані
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04.11.2021 11:00 Ответить
оно хоть в армии служило?...
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04.11.2021 11:00 Ответить
Служило, прикордонником, здається.
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04.11.2021 13:55 Ответить
Не в прикордонних, а у ПДВ у ПДС.
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04.11.2021 18:41 Ответить
Это уже третий за последние 2,5 года? А вооружать армию современными образцами вооружения когда будете? ДОЗ провален от слова совсем. "Лучу" на 2022 год не заказали ни одного ПТРК. Ни одного.
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04.11.2021 11:01 Ответить
Будут следы заметать
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04.11.2021 11:01 Ответить
о... "АУДИТ"

Слово-то какое смешное! Обязательно завтра на панихиде скажу!
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04.11.2021 11:03 Ответить
8 рік війни. Міністр оборони - юрист. Знову аудит, знову, 100 днів, знову Аніучатся.
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04.11.2021 11:04 Ответить
без бумажки ты букашка...
а вот создать единую базу всех тех кто защищал, чтоб отсеять тех кто посещал (и получил УБД низашо)... упростить для военных, раненных и семей погибших получение бумаг-справок-выписок..
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04.11.2021 11:05 Ответить
Кандидат в министры обороны Алексей Резников намерен провести аудит в военном ведомстве. ...ЛЯТЬ! Еще один аудитор е...аный!
Команда Зеленского хочет провести "аудит государства".
Зеленский поручил провести аудит земель в Конча-Заспе и Пуще-Водице
Зеленський доручив провести аудит тарифів в усіх областях
Зеленский поручил провести аудит воды, которую пьют украинцы
Зеленский хочет провести аудит всех жилых домов
Зеленский хочет провести аудит второго этапа децентрализации
Зеленский хочет провести аудит внедренных реформ, чтобы разрешить конституционный кризис
Зеленский хочет провести аудит угольных предприятий
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04.11.2021 11:27 Ответить
Дело может и нужное, но ЯВНО НЕ ПЕРВОСТЕПЕННОЕ в условиях войны. Закупки вооружений второй год провалены. Разве шо бронеавтобусы закупают за откаты. И начинать не с "армии в смартфоне", а анализом боевых возможностей армии и путей ее повышения, что довольно аксиоматично, для любого умного менеджера.
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04.11.2021 11:30 Ответить
ЯВНО ПЕРВОСТЕПЕННОЕ. Вы даже не представляете насколько эти бумажки, журналы и "отсутствие" запчастей, по причине того что у службы логистики даже времени нет чтобы что то искать, з**** меня во свое время в армии. Этот весь бюрократический бред бьет по боеспособности армии хуже всего. Это не служба это бред, уже давно дошло до того что некогда даже проводить занятия с личным составом, поскольку у тебя миллион журналов справок и бумажек еще не сделано, которые типа фиксируют твою работу, на которую у тебя даже времени не остается.
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04.11.2021 13:23 Ответить
Это не должно быть таким же идиотским процессом, как ДіЯ и все, что с этим связано. Скорее всего, будут вместо бумажек внедрять "дегетализацию" и за этой дегетализацией забудут про все на свете, запчастей как не хотели искать тыловики, так и не будут. Ибо дело не в бумажках. В армиях мира 70-х тоже не было дегетализации, но был нормально организованный процесс. А сдается, что как обычно, все коснется формы, но не содержания. И за всем этим похе..т и управление войсками и боевую подготовку и планирование и закупку вооружений и ту же логистику.
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04.11.2021 13:43 Ответить
Ще одне патякало зі складу слуг неукраїнського народу призначено на посаду, для якої воно абсолютно не придатне. Немає нічого страшнішого за внутрішніх ворогів, що при владі.
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04.11.2021 11:32 Ответить
министерство аудита какое-то
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04.11.2021 11:46 Ответить
Не вірю, що він щось зможе змінити у плані паперової бюрократії. Армія - це десятки якихось тупих журналів, відомостей, різноманітної безглуздої х.йні, яку заставляють вести командира будь-якого рівня і які в першу чергу перевіряють при перевірках мудаки з вищестоячих штабів. Знаю, бо служив.
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04.11.2021 12:09 Ответить
Цей хоч нормально виглядає, бо у попереднього було вічно перекошене недовольне ї.ло і воно два слова звязати не могло.
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04.11.2021 12:12 Ответить
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04.11.2021 12:16 Ответить
ну и приоритеты у него типичная канцелярская крыса я думал приоритет сильная боеспособная армия
и еще про аудит ничего такого не найдут посадят пару стрелочников мелких для пиара и все
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04.11.2021 12:19 Ответить
Какая боеспособная армия если бумажек, справок и журналов столько что офицеры вынуждены иногда только ими и заниматься.
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04.11.2021 13:29 Ответить
А чиїх буде цей новий військовий спец? Чи не з тєлєвізора якогось олігархічного.
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04.11.2021 12:23 Ответить
Аудит у себя в голове бы лучше провел. Штабс-сержанты, РТЦК та СП, огромная туча бумажек, призванных улучшить управление, а на деле только его усложняющие. Какой аудит? Каждый командир подразделения и начальник штаба части тебе за пол часа вывалит на стол всё бумажное дерьмо, 2/3 макулатуры сбросит со стола и пальцем покажет: "Это не нужно". У нас генерал!!! принимает решение о призыве солдата! Раньше призывал военкомат. Журналов, которые никто никогда не читает - половина. Инструктаж по применению веника осталось придумать. Проведешь аудит - половина штабных офицеров останутся без должностей, так как не будет у них потребности составлять тот единственный план или график или донесение раз в месяц, ради которого эта должность и создавалась. Какой аудит? Не трогай святое)
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04.11.2021 13:39 Ответить
Плят, скільки упоротих руснявих утирків на цензорів пасуться. Може пора вже цю худобу( фролів й іншу косабські погань під ніж, хоча б редакторський спочатку).
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04.11.2021 18:53 Ответить
 
 