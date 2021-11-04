Украинская бумажная армия должна остаться в прошлом, - Резников обещает полный аудит Минобороны
Кандидат в министры обороны Алексей Резников намерен провести аудит в военном ведомстве.
Об этом он заявил сегодня, выступая на пленарном заседании парламента, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Первым моим шагом будет полный аудит министерства, анализ внутренних процессов и документооборота. Украинская бумажная армия должна остаться в прошлом", - сказал Резников, выступая на пленарном заседании парламента в четверг.
Президент Украины Владимир Зеленский внес кандидатуру Резникова на пост министра обороны.
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Слово-то какое смешное! Обязательно завтра на панихиде скажу!
аудит, знову, 100 днів, знову Аніучатся.
а вот создать единую базу всех тех кто защищал, чтоб отсеять тех кто посещал (и получил УБД низашо)... упростить для военных, раненных и семей погибших получение бумаг-справок-выписок..
Команда Зеленского хочет провести "аудит государства".
Зеленский поручил провести аудит земель в Конча-Заспе и Пуще-Водице
Зеленський доручив провести аудит тарифів в усіх областях
Зеленский поручил провести аудит воды, которую пьют украинцы
Зеленский хочет провести аудит всех жилых домов
Зеленский хочет провести аудит второго этапа децентрализации
Зеленский хочет провести аудит внедренных реформ, чтобы разрешить конституционный кризис
Зеленский хочет провести аудит угольных предприятий
и еще про аудит ничего такого не найдут посадят пару стрелочников мелких для пиара и все