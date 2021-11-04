Украинская бумажная армия должна остаться в прошлом, - Резников обещает полный аудит Минобороны

Кандидат в министры обороны Алексей Резников намерен провести аудит в военном ведомстве.

Об этом он заявил сегодня, выступая на пленарном заседании парламента, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Первым моим шагом будет полный аудит министерства, анализ внутренних процессов и документооборота. Украинская бумажная армия должна остаться в прошлом", - сказал Резников, выступая на пленарном заседании парламента в четверг.

Президент Украины Владимир Зеленский внес кандидатуру Резникова на пост министра обороны.

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