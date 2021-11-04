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Новости Дело замглавы ОП Татарова
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НАБУ о деле Татарова: Запрещено передавать подследственные Бюро дела другим органам расследования

НАБУ о деле Татарова: Запрещено передавать подследственные Бюро дела другим органам расследования

Национальное антикоррупционное бюро заявило, что передало Офису Генпрокурора копии 15 томов дела замглавы Офиса Президента Олега Татарова. Но это делалось для дальнейшего изменения подследственности и передачи дела самому НАБУ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии LIGA.net сообщили в НАБУ.

В Бюро отметили, что оригиналы материалов по делу Татарова находились в НАБУ, поскольку законом запрещено передавать подследственные НАБУ дела другим органам расследования (ч. 5 ст. 136 УПК).

В Бюро также говорят, что на стыке 2020-2021 годов директор НАБУ Артем Сытник трижды принимал решения, согласованные с прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры - и обязывали Офис генпрокурора определить подследственность по делу Татарова по НАБУ. Однако эти решения не были исполнены, заявляют в Бюро.

В НАБУ добавили, что 6 января передали копии 15 томов дела Татарова в Офис Генпрокурора, что давало возможность продлить сроки досудебного расследования по делу и вернуть его НАБУ.

Читайте также: И.о. главы САП Грищук о деле замглавы ОП Татарова: "Он получил подозрение. Отсчет пошел"

Ранее сообщалось, что после смены органа досудебного расследования материалы так называемого "дела Татарова" фактически не поступили от НАБУ в СБУ.

Напомним, 18 декабря 2020 года руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".

24 декабря стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова передала дело замглавы ОП Олега Татарова в СБУ.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн. Заседание суда, на котором Татарову должны были избрать меру пресечения, уже дважды не состоялось. Следующее заседание назначено на 30 декабря.

30 декабря 2020 прокуроры отозвали ходатайство об избрании меры пресечения Татарову.

Читайте: Ермак о деле Татарова: "Все точки над "i" в этой истории еще не расставлены"

Автор: 

НАБУ (4241) СБУ (20120) Татаров Олег (369)


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Топ комментарии
+7
Самая гнусная,хитрая и подлая ху@ня в офисе президента-это ермак.Чувак вовсю пользуется свалившимся ему щастьем.А зеля-он просто тупой до невозможности.
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04.11.2021 11:16 Ответить
+6
Наївно думати, що Зеля тупий. Він не орієнтується в державному управлінні, юриспруденції, дипломатії і інш., не може зліпити речення. Але добре орієнтується і не соромиться як знищити своїх противників, і де вкрасти. Тут підібралася добра команда д"єрмаків. Він вам не лох. Країна ахне, коли зелена банда відійде від влади.
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04.11.2021 12:13 Ответить
+5
Вот и вышли на офис прокурора и президента. Татароа не захотел менять подследственность делу. Логично... Ветви власти, все такое...
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04.11.2021 11:08 Ответить
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Вот и вышли на офис прокурора и президента. Татароа не захотел менять подследственность делу. Логично... Ветви власти, все такое...
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04.11.2021 11:08 Ответить
ЦЕНЗОР бляха доблюйте статі українською також чи у вас там одні кацапи працюють????
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04.11.2021 11:10 Ответить
Самая гнусная,хитрая и подлая ху@ня в офисе президента-это ермак.Чувак вовсю пользуется свалившимся ему щастьем.А зеля-он просто тупой до невозможности.
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04.11.2021 11:16 Ответить
Наївно думати, що Зеля тупий. Він не орієнтується в державному управлінні, юриспруденції, дипломатії і інш., не може зліпити речення. Але добре орієнтується і не соромиться як знищити своїх противників, і де вкрасти. Тут підібралася добра команда д"єрмаків. Він вам не лох. Країна ахне, коли зелена банда відійде від влади.
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04.11.2021 12:13 Ответить
Бєнядіктова, "гасударєва ока" (шоколадне), не підвела свого хазяїна, справно розвалює усі корупційні справи проти банди чергового Хєранта. Це від безкарності. Якби вже сиділи б в буцеганті усі без виключення генпрокурорські виродки від Піскуна до Бєнядіктової, все було б інакше. А справа в тому, що Президент не повинен мати права призначати Генпрокурора - ВЗАГАЛІ. Бо кожен раз черговий Хєрант тягне на цю важливу ключову посаду свою корупційну ганчірку.
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04.11.2021 11:23 Ответить
шоколадне око - прикольно. Давай, розкажи більш детально, як Порошенко купляє генпрокурорів і генерує проти себе карні справи, щоб потім їх розвалити в своїх судах.
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04.11.2021 12:16 Ответить
такая прокуроская "деятельность" лишь мотивирует преступников на дальнейшие преступления
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04.11.2021 11:38 Ответить
Ср@ний квест, організований офісом президента. Зашквар!!!
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04.11.2021 12:12 Ответить
Цій владі через два роки або до нового прокурора давати показання або в Ростов. Якщо не встигнуть втекти в Ізраїль. Тут українцям треба бути пильним, щоб не стати лохами і посміховиськом
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04.11.2021 12:19 Ответить
Что ж там у Татарова за компромат на Зелю с Ермаком, что его так топорно и упорно не хотят сдавать, идя на конкретные нарушения закона ради этого мерзавца? Совсем зелень не учится на чужих ошибках, решили, что Бога за бороду поймали.
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04.11.2021 12:49 Ответить
такое чуство что зеленский где то на собрании всей зеленой шоблы сказал что можно делать все и за это все никому, ничего не будет. а силовикам сказал никого из своих не трогать и тормозить любые, даже доказанные преступления. НУ А КАК нормальному человеку ПОНЯТЬ происходящее. впечатление что обьявлен официальный деребан по беспределу или дана команда на уничтожение страны.
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04.11.2021 13:38 Ответить
Здается мне, власть ермака-Козыря скоро кончится и тогда сядут все участники этого цирка, вместе с татаровым.
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04.11.2021 13:46 Ответить
Ваші б слова та Богу у вуха!
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04.11.2021 13:53 Ответить
Какое мерзопакостное наглое жабьяче ***** у этого рептилоида...
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04.11.2021 13:58 Ответить
 
 