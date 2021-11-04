НАБУ о деле Татарова: Запрещено передавать подследственные Бюро дела другим органам расследования

Национальное антикоррупционное бюро заявило, что передало Офису Генпрокурора копии 15 томов дела замглавы Офиса Президента Олега Татарова. Но это делалось для дальнейшего изменения подследственности и передачи дела самому НАБУ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии LIGA.net сообщили в НАБУ.

В Бюро отметили, что оригиналы материалов по делу Татарова находились в НАБУ, поскольку законом запрещено передавать подследственные НАБУ дела другим органам расследования (ч. 5 ст. 136 УПК).

В Бюро также говорят, что на стыке 2020-2021 годов директор НАБУ Артем Сытник трижды принимал решения, согласованные с прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры - и обязывали Офис генпрокурора определить подследственность по делу Татарова по НАБУ. Однако эти решения не были исполнены, заявляют в Бюро.

В НАБУ добавили, что 6 января передали копии 15 томов дела Татарова в Офис Генпрокурора, что давало возможность продлить сроки досудебного расследования по делу и вернуть его НАБУ.

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Ранее сообщалось, что после смены органа досудебного расследования материалы так называемого "дела Татарова" фактически не поступили от НАБУ в СБУ.

Напомним, 18 декабря 2020 года руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".

24 декабря стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова передала дело замглавы ОП Олега Татарова в СБУ.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн. Заседание суда, на котором Татарову должны были избрать меру пресечения, уже дважды не состоялось. Следующее заседание назначено на 30 декабря.

30 декабря 2020 прокуроры отозвали ходатайство об избрании меры пресечения Татарову.

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