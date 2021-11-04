РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7665 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
967 3

За сутки от коронавируса в Киеве умер 41 человек, выявили 1 836 новых случаев, - Кличко

За сутки от коронавируса в Киеве умер 41 человек, выявили 1 836 новых случаев, - Кличко

За минувшие сутки в Киеве госпитализировали 255 человек с диагнозом коронавирус.

Об этом в Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

Так, за минувшие сутки выявили 1836 новых случаев COVID-19 (всего 265 395 случаев коронавируса с начала пандемии).

Среди заболевших 1083 женщины в возрасте от 18 до 100 лет, 645 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет, 61 девочка от 2 месяцев до 17 лет и 47 мальчиков от 1 месяца до 17 лет.

Кроме того, за сутки умер 41 житель Киева (всего 6 378 летальных случаев с начала пандемии).

Среди умерших 1 мальчик 8 лет, 26 женщин от 55 до 86 лет и 14 мужчин от 31 до 79 лет.

 В то же время 255 человек с диагнозом коронавирус были госпитализированы в больницы столицы, а 303 - с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

941 житель Киева поборол коронавирус (всего 232 674 взыдоровевших).

Наибольшее количество случаев заболевания выявили в районах: Деснянском (414), Дарницком (296) и в Святошинском (188).

Читайте: В первый день "красной" зоны карантина в Киеве полиция провела 726 проверок соблюдения противоэпидемических мер

Автор: 

карантин (16729) Киев (25792) Кличко Виталий (4660) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
https://ibigdan.livejournal.com/27506347.html Чомусь воно завжди так



Одні з організаторів вчорашнього "мітингу проти вакцинації". Це до того, що проти уявної диктатури протестують ті, хто підтримує фактичну диктатуру.

https://www.facebook.com/100032116957252/posts/576221660125061/ Вадим Балановський
показать весь комментарий
04.11.2021 11:38 Ответить
Пошукайте ще фотки антиковідного мітингу в Кишиневі - там плакати 1 в 1, як у нас - надруковані на тій же поліграфії! Це все централізовано москалями робиться полюбому!
показать весь комментарий
04.11.2021 11:51 Ответить
https://oleg-leusenko.livejournal.com/13982749.html Кремлевский прутень Новинский похвалил Зеленского: Московскому патриархату при нем зажилось лучше
С избранием Зеленского ************, РПЦвУ московского патриархата на территории Украины стала чувствовать себя гораздо лучше. Такое мнение в интервью российской Lenta.ru выразил бывший регионал, а ныне пророссийский нардеп от Оппоблока, Вадим Новинский, известный фанатизмом к чекистской секте.


«Если сравнивать атмосферу в обществе в 2019 году и сейчас - это, как говорится, две большие разницы. При Порошенко существовала политика грубого шантажа, запугивания духовенства, захвата храмов с помощью Службы безопасности Украины и контролируемых ею радикалов-националистов», - рассказал Новинский российскому изданию, пишет https://risu.ua/ru/novinskij-pohvalil-zelenskogo-upc-mp-pri-nem-zhivetsya-luchshe_n123089 RISU .

Кремлевский агент подчеркнул, что теперь «давления на Церковь», как при Порошенко, нет. Однако, по мнению Новинского, действующая власть не предпринимает шагов, направленных на обеспечение межконфессионального мира и согласия в Украине.

Он выразил надежду, что ряд актов, которые, по его мнению, «дискриминировали УПЦ МП», будут отменены.

Также Новинский заявил, что не понимает некоторых шагов украинской власти, в частности, приглашения на празднование 30-летия независимости Вселенского Патриарха Варфоломея. Не совсем понятны для Новинского и «заигрывания власти с Ватиканом».

Напомним, еще 20 декабря 2018 года Верховная Рада проголосовала за проект закона, согласно которому УПЦ МП должна изменить название и указать свою принадлежность к России. Однако попы в чекистской рясе московского патриархата не собирается менять название, как обязывает этот Закон.
показать весь комментарий
04.11.2021 12:15 Ответить
 
 