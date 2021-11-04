За сутки от коронавируса в Киеве умер 41 человек, выявили 1 836 новых случаев, - Кличко
За минувшие сутки в Киеве госпитализировали 255 человек с диагнозом коронавирус.
Об этом в Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
Так, за минувшие сутки выявили 1836 новых случаев COVID-19 (всего 265 395 случаев коронавируса с начала пандемии).
Среди заболевших 1083 женщины в возрасте от 18 до 100 лет, 645 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет, 61 девочка от 2 месяцев до 17 лет и 47 мальчиков от 1 месяца до 17 лет.
Кроме того, за сутки умер 41 житель Киева (всего 6 378 летальных случаев с начала пандемии).
Среди умерших 1 мальчик 8 лет, 26 женщин от 55 до 86 лет и 14 мужчин от 31 до 79 лет.
В то же время 255 человек с диагнозом коронавирус были госпитализированы в больницы столицы, а 303 - с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
941 житель Киева поборол коронавирус (всего 232 674 взыдоровевших).
Наибольшее количество случаев заболевания выявили в районах: Деснянском (414), Дарницком (296) и в Святошинском (188).
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Одні з організаторів вчорашнього "мітингу проти вакцинації". Це до того, що проти уявної диктатури протестують ті, хто підтримує фактичну диктатуру.
https://www.facebook.com/100032116957252/posts/576221660125061/ Вадим Балановський
С избранием Зеленского ************, РПЦвУ московского патриархата на территории Украины стала чувствовать себя гораздо лучше. Такое мнение в интервью российской Lenta.ru выразил бывший регионал, а ныне пророссийский нардеп от Оппоблока, Вадим Новинский, известный фанатизмом к чекистской секте.
«Если сравнивать атмосферу в обществе в 2019 году и сейчас - это, как говорится, две большие разницы. При Порошенко существовала политика грубого шантажа, запугивания духовенства, захвата храмов с помощью Службы безопасности Украины и контролируемых ею радикалов-националистов», - рассказал Новинский российскому изданию, пишет https://risu.ua/ru/novinskij-pohvalil-zelenskogo-upc-mp-pri-nem-zhivetsya-luchshe_n123089 RISU .
Кремлевский агент подчеркнул, что теперь «давления на Церковь», как при Порошенко, нет. Однако, по мнению Новинского, действующая власть не предпринимает шагов, направленных на обеспечение межконфессионального мира и согласия в Украине.
Он выразил надежду, что ряд актов, которые, по его мнению, «дискриминировали УПЦ МП», будут отменены.
Также Новинский заявил, что не понимает некоторых шагов украинской власти, в частности, приглашения на празднование 30-летия независимости Вселенского Патриарха Варфоломея. Не совсем понятны для Новинского и «заигрывания власти с Ватиканом».
Напомним, еще 20 декабря 2018 года Верховная Рада проголосовала за проект закона, согласно которому УПЦ МП должна изменить название и указать свою принадлежность к России. Однако попы в чекистской рясе московского патриархата не собирается менять название, как обязывает этот Закон.