За сутки от коронавируса в Киеве умер 41 человек, выявили 1 836 новых случаев, - Кличко

За минувшие сутки в Киеве госпитализировали 255 человек с диагнозом коронавирус.

Об этом в Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

Так, за минувшие сутки выявили 1836 новых случаев COVID-19 (всего 265 395 случаев коронавируса с начала пандемии).

Среди заболевших 1083 женщины в возрасте от 18 до 100 лет, 645 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет, 61 девочка от 2 месяцев до 17 лет и 47 мальчиков от 1 месяца до 17 лет.

Кроме того, за сутки умер 41 житель Киева (всего 6 378 летальных случаев с начала пандемии).

Среди умерших 1 мальчик 8 лет, 26 женщин от 55 до 86 лет и 14 мужчин от 31 до 79 лет.

В то же время 255 человек с диагнозом коронавирус были госпитализированы в больницы столицы, а 303 - с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

941 житель Киева поборол коронавирус (всего 232 674 взыдоровевших).

Наибольшее количество случаев заболевания выявили в районах: Деснянском (414), Дарницком (296) и в Святошинском (188).

Читайте: В первый день "красной" зоны карантина в Киеве полиция провела 726 проверок соблюдения противоэпидемических мер