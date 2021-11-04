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Новости Коронавирус и карантин
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Россия продолжает бить рекорды по суточной смертности от COVID-19: умерли 1195 человек

Россия продолжает бить рекорды по суточной смертности от COVID-19: умерли 1195 человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 40 217 случаев, умерли за сутки 1 195 пациентов - это новый рекорд.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылк на "Интерфакс", об этом свидетельствуют данные российского оперативного штаба.

Третьи сутки подряд число летальных исходов обновляет максимальные значения: накануне сообщалось о 1 189 скончавшихся, 2 ноября - о 1 178. Рост смертности начался с конца сентября, практически одновременно с новым подъемом заболеваемости. Власти заявляют, что значительная часть смертей приходится на невакцинированных граждан.

Больше всего скончавшихся в Москве - 97, в Санкт-Петербурге - 75, в Московской области - 52.

За сутки в Москве выявили 6 305 новых заболевших COVID-19, в Петербурге - 3 271, в Московской области - 2 732.

Еще 1 603 новых случая COVID-19 зафиксировано в Самарской области, 802 - в Воронежской области, 799 - в Нижегородской области, 752 - в оккупированном РФ Крыму, 730 - в Свердловской области, 718 - в Красноярском крае, 709 - в Пермском крае, 675 - в Башкирии, 649 - в Ростовской области, 629 - в Саратовской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В оккупированном РФ Крыму растет смертность от COVID-19: морги уже не справляются с нагрузкой

Кроме того, 599 случаев выявили в Смоленской области, 567 - в Омской области, 565 - в Ульяновской области, 539 - в Челябинской области, 513 - в Брянской области, 505 - в Иркутской области, 492 - в Алтайском крае, 480 - в Хабаровском крае, 475 - в Ставропольском крае, 461 - в Архангельской области, 453 - в Волгоградской области.

В Оренбургской области за сутки выявили 405 новых заболевших, в Липецкой области - 402, в Тверской области - 401, в Коми и Удмуртии - по 394, в Новосибирской области - 392, в Ленинградской области - 389, в Калининградской области - 388, в Вологодской области - 383, в Пензенской - 382, в Забайкальском крае - 369, в Курской области - 357, в Белгородской области - 355. В других регионах России суточный прирост не превышает 350.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 8 млн 673 тыс. 860 случаев коронавирусной инфекции, 243 255 умерших и 7 млн 477 тыс. 366 выписанных, в том числе 31 928 выписаны за последние сутки.

карантин (16729) россия (96420) смертность (268) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
А мы не продолжаем бить российские рекорды? У нас ведь трупов больше в пересчёте на тысячу человек.
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04.11.2021 11:10 Ответить
+3
Чо радоваться, у нас неделю подряд по 700 труппов... И люди не хотят вакцинироваттся... Ведут себя как малые дети...
Сразу вспомнился анекдот, подходят инженер и антиваксер к мосту через реку с крокодилами, антиваксер спрашивает, как безопасен этот мост? Инженер говорит, этот мост безопасен на 99,9995%
Антиваксер говорит- а, ну тогда я лучше вплавь...
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04.11.2021 11:23 Ответить
+2
В 4 раза меньше... Но у них цифры очень занижают всякие субьекты федерации подают маленькие цифры.. А в реале у них 2к и больше
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04.11.2021 11:25 Ответить
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А Україна? В перерахунку на 100 тис?
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04.11.2021 11:10 Ответить
Якщо вважати, що населення рф у 4 рази більше ніж в Україні, то щоб "наздогнати" Україну по цьому показнику в наросії повинно бути 700х4=2800 померлих на добу. Тобто майстри спорту по боротьбі з ковідом випереджають найближчого суперника у 2,5 раза.
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04.11.2021 12:06 Ответить
А мы не продолжаем бить российские рекорды? У нас ведь трупов больше в пересчёте на тысячу человек.
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04.11.2021 11:10 Ответить
В Москве (12,6 млн.) - 97 смертей, а в Киеве (3 млн.) - 41 умерший... Сравнение явно не в нашу пользу.
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04.11.2021 11:33 Ответить
К сведению ковидобесов: на кацапстане предложили давать реальные сроки сомневающимся в чудодейственной силе целительной жижки
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04.11.2021 11:10 Ответить
там жирик предлагал расстреливать украинцев , и что?
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04.11.2021 11:15 Ответить
Предлагаю расстрелять Жириновского и всю его ЛДПР. Возражения есть?
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04.11.2021 11:33 Ответить
То есть сейчас в реальности всю эту шоблу с московского патриархата в кацапии бы посадили?
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04.11.2021 11:52 Ответить
Для росії з її населенням ці цифри - фігня. У нас майже 700 трупів. А населення у нас трохи меньше...
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04.11.2021 11:16 Ответить
В 4 раза меньше... Но у них цифры очень занижают всякие субьекты федерации подают маленькие цифры.. А в реале у них 2к и больше
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04.11.2021 11:25 Ответить
Чаще сборище антивакеров надо проводить. Еще больше жмуров будет
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04.11.2021 11:25 Ответить
Я так ниже и написал...
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04.11.2021 11:50 Ответить
Танцуй, Расея
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04.11.2021 11:21 Ответить
Чо радоваться, у нас неделю подряд по 700 труппов... И люди не хотят вакцинироваттся... Ведут себя как малые дети...
Сразу вспомнился анекдот, подходят инженер и антиваксер к мосту через реку с крокодилами, антиваксер спрашивает, как безопасен этот мост? Инженер говорит, этот мост безопасен на 99,9995%
Антиваксер говорит- а, ну тогда я лучше вплавь...
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04.11.2021 11:23 Ответить
В это й трагедии есть одно положительное явление. Подавляющее большинство тяжелобольных и умерших были не привиты. Дикари сами себе устроили "естественный" отбор и вымрут как мамонты
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04.11.2021 11:32 Ответить
Не факт
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04.11.2021 11:40 Ответить
Что "не факт"?
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04.11.2021 11:43 Ответить
Скорее всего они все не имели антител... Так как заболеть ковидом после прививки и попасть в госпиталь ну это надо быть оооочень удачливым...
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04.11.2021 11:46 Ответить
Народ и так не думает
Мы впереди по смертности на душу населения больше чем на 100%
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04.11.2021 11:30 Ответить
И снова падеж не стопроцентный.
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04.11.2021 11:31 Ответить
По отношении к числу населения, Украина лидер по смертности в мире, прекратите манипулировать числами. За наивысшую смертность в мире ответственность несет ЗЕля и СН. Позор им.
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04.11.2021 11:33 Ответить
Огромное количество вакцинированных бессимптомных носителей вируса разносят заразу по Украине и это хорошо, резкое увеличение больных и трупов - тоже хорошо, так как оставшиеся в меньшинстве вакцинофобы либо вымрут либо околеют от страха. Мы уже успешно проходим пик эпидемии.
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04.11.2021 11:34 Ответить
Это самказм? Я вакцинирован и каждую неделю сдаю тест, ну то есть я буду в курсе, если заражусь... А вот невакцинированым можно и тесты не делать
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04.11.2021 11:48 Ответить
Отрицательный тест вакцинированный может получить уже на четвёртые сутки после заражения
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04.11.2021 12:05 Ответить
так это же хорошо, мой организм борется
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04.11.2021 20:48 Ответить
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04.11.2021 11:37 Ответить
тeбe нe розумiють
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04.11.2021 11:53 Ответить
вакцынофобы багато чого не розуміють
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04.11.2021 13:17 Ответить
Молодцы , кацапня. Вы - первые во всём - в кретинизме, в алкоголизме, в нацизме и тупости, в рабской угодливости барину, в антисанитарии, в цивилизационной отсталости, в вакцинации отравляющим веществом "Спутник", в падении самолётов, ракет, спутников и людей из окон, в скульптурах из местного дерьма ....Так держать....И нам понадобится меньше снарядов, ракет, мин, пуль и взрывчатки,чтобы уничтожить вас всех, до последнего....
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04.11.2021 11:39 Ответить
Всех до последнего? Это садизм и, к тому же, бесчеловечно!!!
Надо оставить несколько десятков особей для зоопарков!
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04.11.2021 12:53 Ответить
Центр Гамалеи - это сарай который сам ничего разработать не может. Это посреднеческая контора для легализации. Которая занимается купи-продай.
https://regnum.ru/news/3412179.html
Химический состав АстраЗенеки и Спутника V полностью совпадает. Этого не может быть если была разная разработка даже по похожей технологии ибо например между Sinopharm и CoronaVac сильно отличают по химическому составу хотя обе являются инактивироваными вакцинами от nCoV-2019 обе изготовлены в Китае просто одна уханьским исследовательским центром (она получше), а друга Синовак Биотеч (она существенно хуже) но их химические составы отличаются. А у AZ и SpV ОДИН И ТОТ ЖЕ ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ - это может быть только в единственном случае - это одно и тоже.
Никто ничего не крал, просто Гинцбург посредник по впариванию жижы от AZ в Россиянию.
https://iz.ru/1036402/2020-07-16/glava-rfpi-obiasnil-otsutstvie-neobkhodimosti-krazhi-razrabotok-vaktcin-v-britanii
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04.11.2021 13:48 Ответить
Когда пишите про рекорды, не забывайте, что население России составляет 140 млн.чел. Давайте поговорим про количество смертей в Украине.
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04.11.2021 11:50 Ответить
Ихнюю статистику модно смело умножать на 2,3.Пистят как дышат.Но увы из за антиваксов и чипов,мы не пасём задних.
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04.11.2021 12:36 Ответить
В добавок к статистике.Манипуляция цифрами у них для плебса.Мол посмотрите американцы на первом месте,хоть и вакцинированы.Но американцы подают менее,более правду,а кацапы с пальца высасывают.
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04.11.2021 12:47 Ответить
дело в том, что чем больше вакцинированных, тем больше трупов среди невакцинированных. Потому что бессимптомные вакцинированные массово разносят вирус среди вакцинофобов.
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04.11.2021 13:41 Ответить
Covid-19 в Уэльсе: треть положительных случаев не вакцинированы
https://www.bbc.com/news/uk-wales-58680204

В Германии зафиксирован суточный максимум инфицированных за всю пандемию
Число заразившихся коронавирусом за последние 24 часа в Германии составило 33 949 человек. На данный момент 66,8 процента всех жителей страны полностью вакцинированы от COVID-19.
Йенс Шпан заявил 3 ноября, что «Германия столкнулась с четвертой волной пандемии», которая является, прежде всего, «пандемией непривитых». В росте заражений коронавирусом он винит недостаточные темпы бустерной вакцинации.
https://www.dw.com/ru/v-germanii-maksimalnoe-chislo-inficirovannyh-za-sutki-za-vsju-pandemiju/a-59715732

https://twnews.ch/ru-news/germaniia-ustanovila-antirekord-po-chislu-sutochnykh-zarazhenii-koronavirusom
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04.11.2021 14:30 Ответить
 
 