Россия продолжает бить рекорды по суточной смертности от COVID-19: умерли 1195 человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 40 217 случаев, умерли за сутки 1 195 пациентов - это новый рекорд.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылк на "Интерфакс", об этом свидетельствуют данные российского оперативного штаба.

Третьи сутки подряд число летальных исходов обновляет максимальные значения: накануне сообщалось о 1 189 скончавшихся, 2 ноября - о 1 178. Рост смертности начался с конца сентября, практически одновременно с новым подъемом заболеваемости. Власти заявляют, что значительная часть смертей приходится на невакцинированных граждан.

Больше всего скончавшихся в Москве - 97, в Санкт-Петербурге - 75, в Московской области - 52.

За сутки в Москве выявили 6 305 новых заболевших COVID-19, в Петербурге - 3 271, в Московской области - 2 732.

Еще 1 603 новых случая COVID-19 зафиксировано в Самарской области, 802 - в Воронежской области, 799 - в Нижегородской области, 752 - в оккупированном РФ Крыму, 730 - в Свердловской области, 718 - в Красноярском крае, 709 - в Пермском крае, 675 - в Башкирии, 649 - в Ростовской области, 629 - в Саратовской области.

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Кроме того, 599 случаев выявили в Смоленской области, 567 - в Омской области, 565 - в Ульяновской области, 539 - в Челябинской области, 513 - в Брянской области, 505 - в Иркутской области, 492 - в Алтайском крае, 480 - в Хабаровском крае, 475 - в Ставропольском крае, 461 - в Архангельской области, 453 - в Волгоградской области.

В Оренбургской области за сутки выявили 405 новых заболевших, в Липецкой области - 402, в Тверской области - 401, в Коми и Удмуртии - по 394, в Новосибирской области - 392, в Ленинградской области - 389, в Калининградской области - 388, в Вологодской области - 383, в Пензенской - 382, в Забайкальском крае - 369, в Курской области - 357, в Белгородской области - 355. В других регионах России суточный прирост не превышает 350.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 8 млн 673 тыс. 860 случаев коронавирусной инфекции, 243 255 умерших и 7 млн 477 тыс. 366 выписанных, в том числе 31 928 выписаны за последние сутки.