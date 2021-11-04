Россия продолжает бить рекорды по суточной смертности от COVID-19: умерли 1195 человек
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 40 217 случаев, умерли за сутки 1 195 пациентов - это новый рекорд.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылк на "Интерфакс", об этом свидетельствуют данные российского оперативного штаба.
Третьи сутки подряд число летальных исходов обновляет максимальные значения: накануне сообщалось о 1 189 скончавшихся, 2 ноября - о 1 178. Рост смертности начался с конца сентября, практически одновременно с новым подъемом заболеваемости. Власти заявляют, что значительная часть смертей приходится на невакцинированных граждан.
Больше всего скончавшихся в Москве - 97, в Санкт-Петербурге - 75, в Московской области - 52.
За сутки в Москве выявили 6 305 новых заболевших COVID-19, в Петербурге - 3 271, в Московской области - 2 732.
Еще 1 603 новых случая COVID-19 зафиксировано в Самарской области, 802 - в Воронежской области, 799 - в Нижегородской области, 752 - в оккупированном РФ Крыму, 730 - в Свердловской области, 718 - в Красноярском крае, 709 - в Пермском крае, 675 - в Башкирии, 649 - в Ростовской области, 629 - в Саратовской области.
Кроме того, 599 случаев выявили в Смоленской области, 567 - в Омской области, 565 - в Ульяновской области, 539 - в Челябинской области, 513 - в Брянской области, 505 - в Иркутской области, 492 - в Алтайском крае, 480 - в Хабаровском крае, 475 - в Ставропольском крае, 461 - в Архангельской области, 453 - в Волгоградской области.
В Оренбургской области за сутки выявили 405 новых заболевших, в Липецкой области - 402, в Тверской области - 401, в Коми и Удмуртии - по 394, в Новосибирской области - 392, в Ленинградской области - 389, в Калининградской области - 388, в Вологодской области - 383, в Пензенской - 382, в Забайкальском крае - 369, в Курской области - 357, в Белгородской области - 355. В других регионах России суточный прирост не превышает 350.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 8 млн 673 тыс. 860 случаев коронавирусной инфекции, 243 255 умерших и 7 млн 477 тыс. 366 выписанных, в том числе 31 928 выписаны за последние сутки.
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Сразу вспомнился анекдот, подходят инженер и антиваксер к мосту через реку с крокодилами, антиваксер спрашивает, как безопасен этот мост? Инженер говорит, этот мост безопасен на 99,9995%
Антиваксер говорит- а, ну тогда я лучше вплавь...
Мы впереди по смертности на душу населения больше чем на 100%
Надо оставить несколько десятков особей для зоопарков!
https://regnum.ru/news/3412179.html
Химический состав АстраЗенеки и Спутника V полностью совпадает. Этого не может быть если была разная разработка даже по похожей технологии ибо например между Sinopharm и CoronaVac сильно отличают по химическому составу хотя обе являются инактивироваными вакцинами от nCoV-2019 обе изготовлены в Китае просто одна уханьским исследовательским центром (она получше), а друга Синовак Биотеч (она существенно хуже) но их химические составы отличаются. А у AZ и SpV ОДИН И ТОТ ЖЕ ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ - это может быть только в единственном случае - это одно и тоже.
Никто ничего не крал, просто Гинцбург посредник по впариванию жижы от AZ в Россиянию.
https://iz.ru/1036402/2020-07-16/glava-rfpi-obiasnil-otsutstvie-neobkhodimosti-krazhi-razrabotok-vaktcin-v-britanii
https://www.bbc.com/news/uk-wales-58680204
В Германии зафиксирован суточный максимум инфицированных за всю пандемию
Число заразившихся коронавирусом за последние 24 часа в Германии составило 33 949 человек. На данный момент 66,8 процента всех жителей страны полностью вакцинированы от COVID-19.
Йенс Шпан заявил 3 ноября, что «Германия столкнулась с четвертой волной пандемии», которая является, прежде всего, «пандемией непривитых». В росте заражений коронавирусом он винит недостаточные темпы бустерной вакцинации.
https://www.dw.com/ru/v-germanii-maksimalnoe-chislo-inficirovannyh-za-sutki-za-vsju-pandemiju/a-59715732
https://twnews.ch/ru-news/germaniia-ustanovila-antirekord-po-chislu-sutochnykh-zarazhenii-koronavirusom