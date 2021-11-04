"Слуга народа" обратилась в регламентный комитет ВР и требует дать оценку поведению нардепа Лероса, - спикер фракции Палийчук

Фракция "Слуга народа" требует дать оценку поведению нардепа Гео Лероса, который в ходе выступления с трибуны парламента "прибег к публичным оскорблениям и непристойным жестам" в адрес Зеленского.

Об этом в Telegram сообщила спикер фракции Юлия Палийчук, передает Цензор.НЕТ.

"Фракция "Слуга Народа" обращается в регламентный комитет Верховной Рады с требованием дать оценку и вынести решение о поведении народного депутата Гео Лероса во время выступления с парламентской трибуны 4 ноября", - говорится в сообщении.

По словам Палийчук, во время назначения Алексея Резникова на должность Министра обороны Гео Лерос "прибег к публичным оскорблениям и непристойным жестам в адрес Президента Украины".

"Такое поведение недопустимо в сессионном зале парламента", - добавила спикер фракции.

Напомним, ранее нардеп Гео Лерос выступая в парламенте назвал президента Владимира Зеленского, который также присутствует в сессионном зале, предателем.

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