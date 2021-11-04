"Слуга народа" обратилась в регламентный комитет ВР и требует дать оценку поведению нардепа Лероса, - спикер фракции Палийчук
Фракция "Слуга народа" требует дать оценку поведению нардепа Гео Лероса, который в ходе выступления с трибуны парламента "прибег к публичным оскорблениям и непристойным жестам" в адрес Зеленского.
Об этом в Telegram сообщила спикер фракции Юлия Палийчук, передает Цензор.НЕТ.
"Фракция "Слуга Народа" обращается в регламентный комитет Верховной Рады с требованием дать оценку и вынести решение о поведении народного депутата Гео Лероса во время выступления с парламентской трибуны 4 ноября", - говорится в сообщении.
По словам Палийчук, во время назначения Алексея Резникова на должность Министра обороны Гео Лерос "прибег к публичным оскорблениям и непристойным жестам в адрес Президента Украины".
"Такое поведение недопустимо в сессионном зале парламента", - добавила спикер фракции.
Напомним, ранее нардеп Гео Лерос выступая в парламенте назвал президента Владимира Зеленского, который также присутствует в сессионном зале, предателем.
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Факи, маты-перематы, хамство... Вот - ваша "мораль".
https://telegra.ph/file/beec9947f88290b5460ab.jpg Показав неприличный жест в сторону Зеленского депутат Лерос поставил ему, как говорят шахматисты, вилку. Зеленский теперь должен отреагировать. Прилюдное унижение без ответа остаться не может.
Но, любая реакция в обществе будет воспринята в ключе: "Зеленский мстит Леросу за "средний палец". Т е, каждый скандал будет работать в плюс Леросу и вредить Зеленскому. Примерно как было с историей Зверобой-Федына, из-за которой о Зеленском уже анекдоты травят.
Разумно было бы сейчас взять паузу, посетовать в интервью на то что Лероса очень плохо воспитали родители. А ударить через пару месяцев, когда о выходке Лероса забудут.
Но проблема в том, и мы об этом уже писали, что Зеленский просто болезненно самолюбив. Он не будет ждать, он потребует реакции прямо сейчас.
Очевидно, Лерос добивается именно этого.
ЗІ: Лерос хоче спонтаної емоційної реакції клоуна, якою він обов'язково допустить чергову помилку, черговий ляп, великий чи незначний, але який обов'язково буде.
ВОТ она, элита 25%.! Во всей красе
«Какой будет ноябрь, не хочется думать»: в Украине смертность превысила рождаемость в пять раз
4 ноября, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/11/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d0%b5%d1%82-%d0%bd%d0%be%d1%8f%d0%b1%d1%80%d1%8c-%d0%bd%d0%b5-%d1%85%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%b4%d1%83%d0%bc%d0%b0%d1%82%d1%8c.html#respond Комментарии: 0
В третьей декаде октября среднесуточный показатель смертности в Украине опередил прошлогодний на тысячу человек.
По состоянию на 21 октября в Украине умерло 2 769 человек, а родилось всего 523.
Об этом https://q.rating.zone/ свидетельствуют данные дашборда «Экономика карантина», обновленные 3 ноября, https://focus.ua/ukraine/496982-kakoy-budet-noyabr-ne-hochetsya-dumat-v-ukraine-smertnost-prevysila-rozhdaemost-v-pyat-raz?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_more передает издание «Фокус».
Так, демографическое сальдо за период с 1 октября прошлого года по 1 ноября этого года составляет -728 786 человек.
В то же время системный аналитик Евгений Истребин у себя на странице в Facebook https://www.facebook.com/evgeny.istrebin/posts/2345262078938432 подсчитал , что за пять лет с 2015 по 2019 годы в октябре в среднем умирало 1607 человек в день.
- https://www.economics-prorok.com/2021/11/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8F%D0%BC-%D0%BE%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE.html Статистику по смертям от ковида можно смело умножать на шесть! - главврач инфекционной больницы
«Судя по дашборду мы имеем превышение среднесуточной смертности в третьей декаде октября более 1000 смертей каждый день», - заметил он.
При этом, в прошлом году в октябре рост смертности был 18,5% (9200 добавочных смертей), а в ноябре 2020 года - уже 30,6% (14863 добавочные смерти).
«Какой будет этот ноябрь даже не хочется думать. Но 1000 добавочных смертей каждый день это трагедия всей страны», - заключил Истребин.
Метки: https://www.economics-prorok.com/tag/%d0%b5%d0%b2%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%b8%d0%bd Евгений Истребин , https://www.economics-prorok.com/tag/%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d1%8b%d1%82%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%bc%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b2-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b5 избыточная смертность в Украине , https://www.economics-prorok.com/tag/%d1%81%d0%bc%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b2-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b5-%d0%be%d1%82-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%80%d1%83%d1%81%d0%b0 смертность в Украине от коронавируса
- пошли нах зелену гниду,
Лероса у президенти, а то проститутка гордон пхає єрмака, підер зеля щось там заікається, якась херня разумков влади хоче.
Треба Леросу дати шанс.