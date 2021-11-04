Резников анонсировал кадровые изменения в Минобороны: Вопрос будет решен в ближайшие дни
Министр обороны Алексей Резинков обещает кадровые изменения в ведомстве.
Об этом он сказал в интервью журналистам в Раде после назначения на должность министра обороны, информирует Цензор.НЕТ.
В то же время Резников не озвучил фамилии тех, кто может лишиться своей должности.
"Я сейчас не озвучиваю фамилии, потому что хочу пообщаться с каждым человеком, который находится на ответственной должности, чтобы понять, что он делает, что не выходит, что раньше мешало, тогда я почувствую, по дороге ли нам далее или же нам надо будет пожать друг другу руки, поблагодарить и попросить освободить место", - подчеркнул глава Минобороны.
Резников проинформировал, что данный вопрос будет решен в течение нескольких дней.
Говоря о кадровых изменениях в ВСУ, он заявил, что такие решения будут приниматься вместе с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.
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В итоге Залужный напишет заяву по собственному....
Впрочем у меня однокласник, он то же там служил. Даже фото предъявлял в берете ми тельнике. Правда потом по ВУС ВЫЯСНИЛОСЬ, ЧТО ОН 2 ГОДА С КУХНИ НА СВИНАРНИК ПОМОИ ВОЗИЛ. Но то таке.
Или я начальник ты дурак .