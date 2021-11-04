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Резников анонсировал кадровые изменения в Минобороны: Вопрос будет решен в ближайшие дни

Резников анонсировал кадровые изменения в Минобороны: Вопрос будет решен в ближайшие дни

Министр обороны Алексей Резинков обещает кадровые изменения в ведомстве.

Об этом он сказал в интервью журналистам в Раде после назначения на должность министра обороны, информирует Цензор.НЕТ.

В то же время Резников не озвучил фамилии тех, кто может лишиться своей должности.

"Я сейчас не озвучиваю фамилии, потому что хочу пообщаться с каждым человеком, который находится на ответственной должности, чтобы понять, что он делает, что не выходит, что раньше мешало, тогда я почувствую, по дороге ли нам далее или же нам надо будет пожать друг другу руки, поблагодарить и попросить освободить место", - подчеркнул глава Минобороны.

Резников проинформировал, что данный вопрос будет решен в течение нескольких дней. 

Говоря о кадровых изменениях в ВСУ, он заявил, что такие решения будут приниматься вместе с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВР назначила Резникова министром обороны. ВИДЕО

Автор: 

Минобороны (9450) увольнение (2689) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+10
о, перезагрузка пошла. щас подтянут туда ещё клоунов из СН, которые успешно все завалят за пол года... дрим-тим новыйе лицца 2 или 3, я уже запутался...
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04.11.2021 11:50 Ответить
+7
чьи родственники еще не трудоустроены?
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04.11.2021 11:51 Ответить
+7
Думаю, что ничего хорошего эти изменения не принесут. Бо вносить их будет Ермак, а Резников только исполнять.
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04.11.2021 11:56 Ответить
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о, перезагрузка пошла. щас подтянут туда ещё клоунов из СН, которые успешно все завалят за пол года... дрим-тим новыйе лицца 2 или 3, я уже запутался...
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04.11.2021 11:50 Ответить
чьи родственники еще не трудоустроены?
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04.11.2021 11:51 Ответить
В Германии заявили ,что видели неизвестную подводную лодку возле газовых труб Северный поток2"
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04.11.2021 11:52 Ответить
Маляр гнати з заступників, яка таки побачила ворога біля воріт
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04.11.2021 11:55 Ответить
Думаю, что ничего хорошего эти изменения не принесут. Бо вносить их будет Ермак, а Резников только исполнять.
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04.11.2021 11:56 Ответить
це законно обрана неукраїнська влада(((
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04.11.2021 11:58 Ответить
Пуйло так и сказал - эти неукраинцы недоговорные.
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04.11.2021 12:01 Ответить
лебедев с саламатиным сдули пыль с украинских паспортов и начали паковать чемоданы.
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04.11.2021 11:59 Ответить
Говоря о кадровых изменениях в ВСУ, он заявил, что такие решения будут приниматься вместе с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Источник:
В итоге Залужный напишет заяву по собственному....
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04.11.2021 12:04 Ответить
...а що у пана Резнікова срачка? Чи він з першого дня на посаді вже вважає себе великим професіоналом з оборони? Що ви творите, слуги срані?
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04.11.2021 12:08 Ответить
Ато. Два года срочной службы в парашютных войсках ВДВ СССР даром что ли прошли?
Впрочем у меня однокласник, он то же там служил. Даже фото предъявлял в берете ми тельнике. Правда потом по ВУС ВЫЯСНИЛОСЬ, ЧТО ОН 2 ГОДА С КУХНИ НА СВИНАРНИК ПОМОИ ВОЗИЛ. Но то таке.
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04.11.2021 12:19 Ответить
Дак и ходил бы себе с парашютом за плечами, который бы так плавно развевался на ветру... Так нет же, ***..., говорящая мартышка желает влезть на шесток, который ей явно не по ранжиру.
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04.11.2021 13:40 Ответить
Это называется ЧВС (чувство собственного величия).
Или я начальник ты дурак .
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04.11.2021 12:26 Ответить
Новые кадры в МО ВСУ от ЗЕдлёного адвоката.
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04.11.2021 12:13 Ответить
Все это очень подозрительно. Подозрение падает на сценарий освобождения от населения южных областей при помощи управляемого еврейскими банкирами Кремля.
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04.11.2021 12:14 Ответить
Не смешите наши Джавелины Mr. Байден...каже Петр Алексеич...
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04.11.2021 12:14 Ответить
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04.11.2021 12:17 Ответить
СКОЛЬКО РАЗ КРОВАТИ НЕ ПЕРЕСТАВЛЯЙ, ПРИБЫЛЬ БОРДЕЛЯ НЕ ВОЗРАСТЕТ
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04.11.2021 12:21 Ответить
Российская воровская ылита хранит свои деньги в западных банках. Западные банки это в основном евреи Ротшильды, Барухи, Варбурги. Для сохранения своих денег в этих банках московская ылита изобразит любое величие россии, если это будет согласовано с американским и лондонским политикумом, таким же зависимым от еврейского капитала. Задача руководства ВСУ только в том, чтобы быть втянутым в этот сценарий. Что Коломойскому и Соросу-Пинчуку не составляет особых проблем.
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04.11.2021 12:40 Ответить
Еврейские банкиры финансировали индустриализацию СССР, американские индустриалисты поставляли в СССР промышленное оборудование. За первую пятилетку СССР купил 50% мировых поставок оборудования. Индустриализация СССР, великая депрессия США, приход Гитлера к власти в начале 1933-го года и Голодомор это тесно связанные между собой события, приведшие к второй мировой войне.
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04.11.2021 13:05 Ответить
говнокомандующего поменяйте
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04.11.2021 12:43 Ответить
Еще парочка заместителей, как Анна Маляр, и...
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04.11.2021 12:57 Ответить
 
 