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Новости Силовики
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Контрразведка СБУ блокировала поставки некачественного военного оборудования под видом нового. ФОТОрепортаж

На Сумщине контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила группу лиц, организовавших схему снабжения оборонного авиационного предприятия подержанного некачественного оборудования под видом нового, пытаясь незаконно присвоить 2,5 млн грн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным досудебного следствия, коммерческие структуры заключили контракты с государственным оборонным предприятием "Авиакон" на поставку военного оборудования.

Оперативники СБУ задокументировали, что руководство частных структур, занимающихся торговлей бытовыми электроприборами, наладило схему по поставке стратегическому госпредприятию бывшего в употреблении некачественного оборудования вместо новой высокоточной военной продукции. Чтобы избежать разоблачения, дельцы собственноручно подделывали технические паспорта на оборудование, а также другие документы.

Некачественное оборудование должно было использовать оборонное предприятие при ремонте вертолетов для нужд Министерства обороны Украины, а также инозаказчиков.

Контрразведка СБУ блокировала поставки некачественного военного оборудования под видом нового 01

Контрразведка СБУ проверяет информацию о снабжении дельцами по подобным схемам некачественной продукции военного назначения на около 15 млн грн другим предприятиям оборонного комплекса Украины.

Во время санкционированных обысков в офисных помещениях и помещениях фигурантов правоохранители изъяли:

- техническую документацию с признаками подделки,
- подтверждения противоправной деятельности.

Также правоохранители изъяли некачественное военное оборудование, которое должны были установить на военную технику.

Контрразведка СБУ блокировала поставки некачественного военного оборудования под видом нового 02

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 191 и ч. 1 ст. 358 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, а также подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех лиц, причастных к созданию преступной схемы

Операцию по разоблачению злоумышленников проводили сотрудники Управления СБ Украины в Сумской области совместно со следователями ГУ Нацполиции Сумщины под процессуальным руководством Конотопской окружной прокуратуры.

Контрразведка СБУ блокировала поставки некачественного военного оборудования под видом нового 03
Контрразведка СБУ блокировала поставки некачественного военного оборудования под видом нового 04
Контрразведка СБУ блокировала поставки некачественного военного оборудования под видом нового 05
Контрразведка СБУ блокировала поставки некачественного военного оборудования под видом нового 06
Фото: сайт СБУ

контрразведка (496) правоохранительные органы (2971) СБУ (20120) силовики (2799) Сумская область (3403)


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Топ комментарии
+4
СБУ за 30 лет себя так опустила, что любая информация от неё вызывает недоверие и подозрение.
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04.11.2021 12:08 Ответить
+2
опять сорвали какую-то поставку запчастей... для старой техники не могут быть новые качественные запчасти
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04.11.2021 11:56 Ответить
+2
где можно взять новое на технику времен совка
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04.11.2021 12:02 Ответить
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опять сорвали какую-то поставку запчастей... для старой техники не могут быть новые качественные запчасти
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04.11.2021 11:56 Ответить
Оперативники СБУ задокументировали, что руководство частных структур, занимающихся торговлей бытовыми электроприборами, наладило схему по поставке стратегическому госпредприятию бывшего в употреблении некачественного оборудования вместо новой высокоточной военной продукции. Чтобы избежать разоблачения, дельцы собственноручно подделывали технические паспорта на оборудование, а также другие документы. Источник:

Представляешь, если бы оно во время боя отказало? Или у тебя другое понятие о зраде?
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04.11.2021 12:00 Ответить
где можно взять новое на технику времен совка
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04.11.2021 12:02 Ответить
Ну наверное где-то можно. Сделать к примеру. Старые самолёты же как-то ремонтируют. И ставят туда не б/у запчасти, а новые. Значит можно.
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04.11.2021 12:05 Ответить
Новое для старого совкового шлама производят только в паРаше... но я очень сомневаюсь что это новое по качеству лучше бэушного.... и что оно прослужит дольше....
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04.11.2021 12:08 Ответить
Откуда знаешь, что только в параше?
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04.11.2021 12:10 Ответить
А где еще его могут производить?? В Европе и Штатах?? Не смеши мои тапки....
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04.11.2021 12:11 Ответить
У нас к примеру. Тот же завод Артёма.
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04.11.2021 12:15 Ответить
Ну тогда надо сажать руководство того стратегического предприятия которое не смогло заключить прямой договор с заводом Артема....

Хотя разновидностей совкового хлама до такой степени много...и ассортимент запчастей к нему просто огромен....поэтому тот же завод Артема просто не в состоянии все это производить....
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04.11.2021 12:18 Ответить
Видишь ли: ассортимент продукции для оборонки изготавливают предприятия, о которых нам с тобой знать не положено. Если хлопнули мошенников, то наверное не просто так.
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04.11.2021 12:20 Ответить
Конечно не просто так.... литинанту бакланову ..или какому то из его птенцов мало отстегнули....
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04.11.2021 12:22 Ответить
Есть пруфы этого? Давай.
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04.11.2021 12:31 Ответить
Есть пруфы как клистроны с систем ПВО снимали....дать или сам найдешь?? Типа нарушения при закупке были....
Есть пруфы как Гладковского обвинили в закупке некачественных запчастей....но все оказалось пшиком...
Мало тебе пруфов ..что бы понять что верить скотам из сбу это себя не уважать...??
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04.11.2021 12:41 Ответить
Т.е. если СБУ ловит поставщиков, которые поставляют некачественную продукцию для оборонки - это всё каверзы от СБУ, а поставщики - кристально чистые люди. Я тебя понял.
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04.11.2021 12:52 Ответить
СБУ за 30 лет себя так опустила, что любая информация от неё вызывает недоверие и подозрение.
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04.11.2021 12:08 Ответить
А дедушка - то, успел слинять.
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04.11.2021 12:50 Ответить
Видать свинарчукам дорожку перебежали))).. свинарчуки стуканули, ведь у них б/у за новое прокатывало на раз два.... и без последствий..
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04.11.2021 12:51 Ответить
А на підприємстві не бачили що їм привезли? Акт приймання з закритими очима підписували?
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04.11.2021 14:28 Ответить
Директор с 30.11.2017 МАРЧЕНКО ІГОР ОЛЕГОВИЧ - свинарчуки Порошенко иначе, без воровства и мародёрства на крови жить просто не могут и не умеют

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04.11.2021 15:36 Ответить
 
 