Седлецкая о передаче в суд дела о нападении в "Укрэксимбанке" без видео: Адвокат спрашивал у следователя чуть ли не каждый день, но от нас скрыли эту информацию

Чтобы у адвокатов Евгения Мецгера не было оснований затем оспорить законность получения и приобщения к материалам производства видео и аудио записей нападения на журналистов, следователь предложил, а адвокат пострадавших поддержал их приобщение к материалам через постановление судьи о временном доступе к этим данным вместе с носителями. Однако следствие скрыло от потерпевших и адвоката информацию о том, что судья отказал в удовлетворении такого ходатайства.

Об этом заявила главный редактор "Схем" Наталья Седлецкая, сообщает Цензор.НЕТ.

"С удивлением прочла заявление прокуратуры, что это "Схемы" не предоставили следствию оригинал восстановленной видеозаписи нападения в "Укрэксимбанке", и именно поэтому он не был приобщен к материалам, которые прокуратура вчера молниеносно направила в суд. Это не соответствует действительности. Адвокат "Схем" Анатолий Попов подробно разложил все по полочкам. Если коротко, то ситуация следующая. Как известно, в уголовных производствах доказательства должны быть собраны должным образом и правильно процессуально оформлены. Адвокат "Схем" согласился со следствием, что видеозапись и аудиозапись инцидента лучше приобщать через постановление суда о временном доступе к этим данным вместе с носителями. Чтобы у адвокатов Евгения Мецгера не было оснований затем оспорить законность получения и приобщения этих доказательств в суде", - рассказала Седлецкая.

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"Это была тактика, избранная следствием, с которой согласилась защита", - акцентировала она.

"А что было дальше мы узнали только вчера, когда оказалось, что расследование уже завершено и дело передано в суд, о чем мы прочитали в СМИ. Оказывается, прокуроры получили отказ следственного судьи в получении доступа к записям. Но с тех пор не сообщали об этом потерпевшим и адвокату, вплоть до завершения расследования. Хотя адвокат спрашивал об этом у следователя чуть ли не каждый день по телефону и в переписке. В публичном реестре также отсутствует это решение. Фактически от нас скрыли эту информацию вплоть до завершения расследования", - акцентирует журналист.

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"Параллельно из дела также незаметно и без информирования потерпевших исчезла более жесткая 146 статья (единственная из трех статей, которая является уголовным преступлением, а не уголовным проступком). Тем самым прокуратура еще и сама себе урезала сроки расследования до одного месяца", - добавила она.

"Приглашали ли пострадавшего оператора и журналиста в прокуратуру на ознакомление с материалами? Приглашение на какое-то "следственное действие" в прокуратуру на 1 ноября на 9.30 утра поступало. Но только вечером того же дня! И уже на следующее утро прокуратура завершила расследование и направила дело в суд. Без оригиналов аудио и видео. До окончания сроков расследования оставалось еще 4 дня", - отметила Седлецкая.

"Если прокуратура действительно хочет доказать, что это не спланированное содействие уходу от ответственности Мецгера и других нападавших, то еще остается время, чтобы исправить ситуацию. Как поясняет адвокат, прокурор может все же приобщить к материалам оригиналы доказательств и повторно направить дело в суд, ведь сроки расследования истекают только в пятницу. Сегодня среда. Практика така есть. И время еще есть. Как думаете, сделает ли это прокуратура?" - резюмировала Седлецкая.

Ранее пресс-служба Киевской городской прокуратуры сообщила, что прокуроры передали в суд обвинительный акт в отношении четырех человек, подозреваемых в препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов программы "Схемы". Адвокат "Схем" отметил, что дело ушло в суд без видеозаписей.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.

Позднее "Схемы" смогли восстановить удаленное видео и показали кадры нападения.

Глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер написал заявление о сложении полномочий на период расследования. Позже набсовет "Укрэксимбанка" отстранил главу правления. 7 октября ему и директору департамента информполитики банка Пикаловувручили подозрения.

11 октября суд отправил Мецгера под ночной домашний арест.