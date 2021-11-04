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Седлецкая о передаче в суд дела о нападении в "Укрэксимбанке" без видео: Адвокат спрашивал у следователя чуть ли не каждый день, но от нас скрыли эту информацию

Седлецкая о передаче в суд дела о нападении в

Чтобы у адвокатов Евгения Мецгера не было оснований затем оспорить законность получения и приобщения к материалам производства видео и аудио записей нападения на журналистов, следователь предложил, а адвокат пострадавших поддержал их приобщение к материалам через постановление судьи о временном доступе к этим данным вместе с носителями. Однако следствие скрыло от потерпевших и адвоката информацию о том, что судья отказал в удовлетворении такого ходатайства.

Об этом заявила главный редактор "Схем" Наталья Седлецкая, сообщает Цензор.НЕТ.

"С удивлением прочла заявление прокуратуры, что это "Схемы" не предоставили следствию оригинал восстановленной видеозаписи нападения в "Укрэксимбанке", и именно поэтому он не был приобщен к материалам, которые прокуратура вчера молниеносно направила в суд. Это не соответствует действительности. Адвокат "Схем" Анатолий Попов подробно разложил все по полочкам. Если коротко, то ситуация следующая. Как известно, в уголовных производствах доказательства должны быть собраны должным образом и правильно процессуально оформлены. Адвокат "Схем" согласился со следствием, что видеозапись и аудиозапись инцидента лучше приобщать через постановление суда о временном доступе к этим данным вместе с носителями. Чтобы у адвокатов Евгения Мецгера не было оснований затем оспорить законность получения и приобщения этих доказательств в суде", - рассказала Седлецкая.

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"Это была тактика, избранная следствием, с которой согласилась защита", - акцентировала она.

"А что было дальше мы узнали только вчера, когда оказалось, что расследование уже завершено и дело передано в суд, о чем мы прочитали в СМИ. Оказывается, прокуроры получили отказ следственного судьи в получении доступа к записям. Но с тех пор не сообщали об этом потерпевшим и адвокату, вплоть до завершения расследования. Хотя адвокат спрашивал об этом у следователя чуть ли не каждый день по телефону и в переписке. В публичном реестре также отсутствует это решение. Фактически от нас скрыли эту информацию вплоть до завершения расследования", - акцентирует журналист.

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"Параллельно из дела также незаметно и без информирования потерпевших исчезла более жесткая 146 статья (единственная из трех статей, которая является уголовным преступлением, а не уголовным проступком). Тем самым прокуратура еще и сама себе урезала сроки расследования до одного месяца", - добавила она.

"Приглашали ли пострадавшего оператора и журналиста в прокуратуру на ознакомление с материалами? Приглашение на какое-то "следственное действие" в прокуратуру на 1 ноября на 9.30 утра поступало. Но только вечером того же дня! И уже на следующее утро прокуратура завершила расследование и направила дело в суд. Без оригиналов аудио и видео. До окончания сроков расследования оставалось еще 4 дня", - отметила Седлецкая.

"Если прокуратура действительно хочет доказать, что это не спланированное содействие уходу от ответственности Мецгера и других нападавших, то еще остается время, чтобы исправить ситуацию. Как поясняет адвокат, прокурор может все же приобщить к материалам оригиналы доказательств и повторно направить дело в суд, ведь сроки расследования истекают только в пятницу. Сегодня среда. Практика така есть. И время еще есть. Как думаете, сделает ли это прокуратура?" - резюмировала Седлецкая.

Ранее пресс-служба Киевской городской прокуратуры сообщила, что прокуроры передали в суд обвинительный акт в отношении четырех человек, подозреваемых в препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов программы "Схемы". Адвокат "Схем" отметил, что дело ушло в суд без видеозаписей.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.

Позднее "Схемы" смогли восстановить удаленное видео и показали кадры нападения.

Глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер написал заявление о сложении полномочий на период расследования. Позже набсовет "Укрэксимбанка" отстранил главу правления. 7 октября ему и директору департамента информполитики банка Пикаловувручили подозрения.

11 октября суд отправил Мецгера под ночной домашний арест.

Автор: 

журналистика (3324) нападение (2235) Укрэксимбанк (123) Седлецкая Наталья (91) Мецгер Евгений (70)


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Топ комментарии
+13
Бугага. Що, адвокати на повному серйозі хотіли з шулерами чесно грати і виграти?
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04.11.2021 12:06 Ответить
+5
Ты упустил один момент. Директор банка добровольно собирался давать интервью, отсюда они и попали в кабинет. Но когда пошли неудобные вопросы, тогда и началось..
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04.11.2021 12:40 Ответить
+3
Нападение на журналистов - это следствие более страшного преступления - финансирования лугандонских террористов, сепаратистов, коллаборантов.... Надо расследовать, зачем, для каких антиукраинских диверсий банк выдал деньги врагу Украины....А Мецгер уже давно должен сидеть в подвале СБУ и круглосуточно подвергаться пыткам. и давать признательные показания, и раскрывать сообщников, и заказчиков кремлёвских...
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04.11.2021 12:14 Ответить
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Бугага. Що, адвокати на повному серйозі хотіли з шулерами чесно грати і виграти?
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04.11.2021 12:06 Ответить
Еще одно кино для лохов с выхлопом в лужу.
Этот банк - режимное предприятие, значит кто-то выдал спецпропуска на вход.
В кабинет руководителя, вообще, хрен еого пускают.
У него на рассмотрении куча секретных документов и посторонним туда нет хода.
Встречи, переговоры пооходят в специальном помещении.
Если кто-то был допущен в кабинет директора с оборудованим - это явный признак постановки.
Развлечение для лохов.
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04.11.2021 12:07 Ответить
Как ранее сообщал , 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Источник:
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04.11.2021 12:11 Ответить
И шо?
Найди знакомого журналиста и попробуй попасть в этом банке дальше операционного зала.
Будешь прорываться - сядеш.
Заказываешь пропуск, за тобой выходят и проводят в комнату переговоров на первом этаже.
Кабинет директора, по моему, на третьем.
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04.11.2021 12:16 Ответить
Ты упустил один момент. Директор банка добровольно собирался давать интервью, отсюда они и попали в кабинет. Но когда пошли неудобные вопросы, тогда и началось..
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04.11.2021 12:40 Ответить
Еще раз говорю - постановка 95 квартала.
Для интервью есть специальные помещения с аквариумами для крокодилов, питонов и прочих черепах.
Никогда посторонних не впускают в кабинет руководителя банка, еще и с аппаратурой.
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04.11.2021 12:44 Ответить
Пысы.
Задолбешься там потом искать жучков.
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04.11.2021 12:49 Ответить
"Этот банк - режимное предприятие, значит кто-то выдал спецпропуска на вход.
В кабинет руководителя, вообще, хрен еого пускают.
У него на рассмотрении куча секретных документов и посторонним туда нет хода."- ти сплутав з РНБО?
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04.11.2021 13:33 Ответить
адвокати ще ті... Напевне - на обидва боки. А, може, - відставні менти.
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04.11.2021 12:07 Ответить
У нас правоохранительные органы занимаются лишь тем, что профессионально обходят Закон.
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04.11.2021 12:10 Ответить
Нет видеофиксации, не будет и обвинительного решения. Позиция суда будет следующей: - слово против слова, нет очевидных доказательств, сомнения трактуются в пользу обвиняемых, Мангер - молодец что не избил их битой и ,вообще-то, виновны журналисты, устроившие провокацию против "величайшего лидера современности".
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04.11.2021 12:10 Ответить
Нападение на журналистов - это следствие более страшного преступления - финансирования лугандонских террористов, сепаратистов, коллаборантов.... Надо расследовать, зачем, для каких антиукраинских диверсий банк выдал деньги врагу Украины....А Мецгер уже давно должен сидеть в подвале СБУ и круглосуточно подвергаться пыткам. и давать признательные показания, и раскрывать сообщников, и заказчиков кремлёвских...
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04.11.2021 12:14 Ответить
Шановний, з такими методами Вам краще буде в ОРДЛО. Там збіговисько катів та садистів, знайдете себе у професії.
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04.11.2021 12:25 Ответить
Ладно, не придерайся. Що по суті скажеш про фінансування ворогів українським державним банком?
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04.11.2021 13:30 Ответить
Ви маєте інформацію щодо фінансування ворогів? Якщо так - пишіть повідомлення про виявлення злочину до СБУ. Питання у тому, що більшість користувачів дозволяє собі категоричні судження не маючи достатньої інформації та доступу до відповідних документів.
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05.11.2021 11:20 Ответить
Так журналісти ж оприлюднили документи, що видано кредит на десятки тисяч доларів без будь яких гарантій сепару , який живе і веде діяльність в Лугандоні. Чорт Баканов мовчить, ні так ні ні. Цього мало?
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05.11.2021 19:06 Ответить
Заставою в тому випадку був сам ТРЦ, інформацію навмисно подають частково. Те саме і з "офшорами Зе", помітили? Жодного разу не вказують дати подій!
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06.11.2021 08:37 Ответить
А в чому питання?! Докази сторони можуть надати і в суді.
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04.11.2021 12:22 Ответить
Можуть. Але суддя не прийме їх до уваги тому що вона суддя
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04.11.2021 12:44 Ответить
Бабло решает всё!
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04.11.2021 12:33 Ответить
Наперсточники...
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04.11.2021 13:02 Ответить
Бридко. Прокурвори і слідчі - дрібні шахраї і злочинці. Разом із "незалежними" суддями.
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04.11.2021 13:28 Ответить
Отмазывают, но кончится плохо это дело, для всех продажных следователей-прокуроров-судей в первую очередь.
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04.11.2021 13:49 Ответить
 
 