Жену Семенченко Музыку вызывают на допрос в СБУ: "Приходите поддержать все, кому надоел судейский или СБУшный произвол"
Завтра, 5 ноября, СБУ вызывает на допрос жену Семена Семенченко Наталию Музыку, которая подозревается в хищении средств со счетов "Благотворительного фонда батальона "Донбасс".
Об этом она сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
"Завтра меня вызывают на допрос в СБУ на пер. Аскольдовый, 3а. Уверена, следователь вручит ходатайство в суд об избрании меры пресечения. Все мои показания у них уже есть, потому что дело рассматривалось и Нацполицией в 2016 году и военной прокуратурой в 2017 году", - подчеркивает она.
"Дети сказали, что идут вместе со мной, потому что не хотят оставаться одни. И если для детей есть детский дом, то куда девать кота Пушка? Есть ли кошачий дом? А Гриша признался, что в 2014 году липаку в Сильпо забрал, и точно СБУ должно непременно расследовать", - подчеркивает Музыка.
При этом женщина призывает всех, кому "надоел судейский или СБУшный произвол", или кто просто хочет поддержать ее, приходить завтра в 14.00 к зданию СБУ в Киеве по адрессу пер. Аскольдовый, 3а.
Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, 3 ноября СБУ вручила жене Семенченко Наталье Музыке подозрение в воровстве. В спецслужбе считают, что женщина присвоила деньги благотворительного фонда батальона "Донбасс".
В этот же день Семенченко, который сейчас находится в СИЗО, опубликовал на своей странице в Фейсбуке фото жены с травмами. Он рассказал о давлении со стороны спецслужбы и добавил, что "две недели назад в результате якобы "падения с железной лестницы" моя жена получила перелом носа, нескольких костей лица и сотрясение средней тяжести".
Сама Музыка 20 октября сообщала в соцсетях, что 11 октября упала с лестницы. "Не спрашивайте, как и по каким причинам это произошло. Сейчас проводим расследование, пока ничего сказать не могу", - писала она. 29 октября ей сделали операцию.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Зеля ж не може з такими "людьми" сваритися...
Ще вистачає совісті обвинувачувати правоохоронців!
Краще хай розкаже як так вийшло, що транжирила гроші фонду на власні забаганки.
ніхто не має доводити свою невинуватість.
Так це якісь бандюгани, а не сбушники.
Не.. не пойдём, пусть сидит
"Яке йшло, таке й здибало"