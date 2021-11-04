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Жену Семенченко Музыку вызывают на допрос в СБУ: "Приходите поддержать все, кому надоел судейский или СБУшный произвол"

Жену Семенченко Музыку вызывают на допрос в СБУ:

Завтра, 5 ноября, СБУ вызывает на допрос жену Семена Семенченко Наталию Музыку, которая подозревается в хищении средств со счетов "Благотворительного фонда батальона "Донбасс".

Об этом она сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Завтра меня вызывают на допрос в СБУ на пер. Аскольдовый, 3а. Уверена, следователь вручит ходатайство в суд об избрании меры пресечения. Все мои показания у них уже есть, потому что дело рассматривалось и Нацполицией в 2016 году и военной прокуратурой в 2017 году", - подчеркивает она.

"Дети сказали, что идут вместе со мной, потому что не хотят оставаться одни. И если для детей есть детский дом, то куда девать кота Пушка? Есть ли кошачий дом? А Гриша признался, что в 2014 году липаку в Сильпо забрал, и точно СБУ должно непременно расследовать", - подчеркивает Музыка.

При этом женщина призывает всех, кому "надоел судейский или СБУшный произвол", или кто просто хочет поддержать ее, приходить завтра в 14.00 к зданию СБУ в Киеве по адрессу пер. Аскольдовый, 3а.

Жену Семенченко Музыку вызывают на допрос в СБУ: Приходите поддержать все, кому надоел судейский или СБУшный произвол 01

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Жену Семенченко Музыку вызывают на допрос в СБУ: Приходите поддержать все, кому надоел судейский или СБУшный произвол 02

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, 3 ноября СБУ вручила жене Семенченко Наталье Музыке подозрение в воровстве. В спецслужбе считают, что женщина присвоила деньги благотворительного фонда батальона "Донбасс".

В этот же день Семенченко, который сейчас находится в СИЗО, опубликовал на своей странице в Фейсбуке фото жены с травмами. Он рассказал о давлении со стороны спецслужбы и добавил, что "две недели назад в результате якобы "падения с железной лестницы" моя жена получила перелом носа, нескольких костей лица и сотрясение средней тяжести".

Сама Музыка 20 октября сообщала в соцсетях, что 11 октября упала с лестницы. "Не спрашивайте, как и по каким причинам это произошло. Сейчас проводим расследование, пока ничего сказать не могу", - писала она. 29 октября ей сделали операцию.

Автор: 

СБУ (20120) хищение (681) Семенченко Семен (380)


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Топ комментарии
+12
А хтознає...Сепарів він точно не саджає.
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04.11.2021 12:16 Ответить
+8
Транжирила деньги добробатов - будешь отвечать.
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04.11.2021 12:13 Ответить
+6
хищении средств со счетов "Благотворительного фонда батальона "Донбасс" формулировка а каим боком СБУ к благотворительному фонду то что миллиарды с госбюджета воруют не стесняясь никто не видят а тут такие борцуны такая гниль "государства " уже вонь трупного разложения идет со всех гос структур
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04.11.2021 12:25 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Транжирила деньги добробатов - будешь отвечать.
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04.11.2021 12:13 Ответить
якщо доведуть законними методами то нехай саджають, але з усіма тими хто ці кошти транжирить хараз, ще й в набагато більших обємах,такі як елдак зепід.ар та інше біосміття з презекоМанди.
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04.11.2021 12:25 Ответить
А вы верите всем приговорам в этой стране? ну и дела, ну и народ - им ссы в глаза - все божья роса
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04.11.2021 14:49 Ответить
Зеленський саджає патріотів?
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04.11.2021 12:15 Ответить
А хтознає...Сепарів він точно не саджає.
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04.11.2021 12:16 Ответить
Та ото ж... Чим же йому Грішин не вгодив?
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04.11.2021 12:19 Ответить
Не знаю. Оце для мене загадка.
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04.11.2021 12:20 Ответить
Була серія новин, що проводив вишкіл білоруських хлопців, що планували боротися з режимом Таргана...
Зеля ж не може з такими "людьми" сваритися...
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04.11.2021 16:56 Ответить
Посчитал, что он величина и кинул очень серьезных людей .
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04.11.2021 12:42 Ответить
Так всех сепаров пересажал Пэтро Ляксеяч!
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04.11.2021 12:24 Ответить
Всіх, окрім тебе.
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04.11.2021 12:52 Ответить
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04.11.2021 13:03 Ответить
↕️
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04.11.2021 13:06 Ответить
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04.11.2021 13:09 Ответить
Так фонд же благотворительный, пусть ещё возмёт на адвокатов! А котика мамам отдать или друзьям. Или у этой четы даже друзей нет?
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04.11.2021 12:19 Ответить
Нажаль оператори благодійних фондів часто невзмозі встояти перед спокусою зробити ковток з фінансового потоку.
Ще вистачає совісті обвинувачувати правоохоронців!
Краще хай розкаже як так вийшло, що транжирила гроші фонду на власні забаганки.
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04.11.2021 12:18 Ответить
То нехай розкаже, а не ти тут свій вердикт встановив... Ще вистачає совісті...
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04.11.2021 12:58 Ответить
Все на редутъ!
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04.11.2021 12:19 Ответить
Ще два афериста.
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04.11.2021 12:24 Ответить
хищении средств со счетов "Благотворительного фонда батальона "Донбасс" формулировка а каим боком СБУ к благотворительному фонду то что миллиарды с госбюджета воруют не стесняясь никто не видят а тут такие борцуны такая гниль "государства " уже вонь трупного разложения идет со всех гос структур
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04.11.2021 12:25 Ответить
Жена афериста должна доказать невиновность.
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04.11.2021 12:26 Ответить
взагалі-то в Україні, як й в будь-якій цивілізованій країні, обвинувачення доводить провину.
ніхто не має доводити свою невинуватість.
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04.11.2021 13:01 Ответить
Тобто, бакановське фсбу, якЕ (середній рід від слів "лайно парашне зелене") так подобається пєтєпутєлизам, зізнається у тому, що воно із 2015 року "розслідує" справу про крадіжку, яка за КПК не підвідомча фсбушникам.

Так це якісь бандюгани, а не сбушники.
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04.11.2021 12:28 Ответить
Семэн втянул жену в свои аферы.. ничего святого, скотина!
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04.11.2021 12:47 Ответить
Подозреваю, ты где то рядом был раз все так подробно знаеш.
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04.11.2021 13:46 Ответить
Соболєв, Садовий, Сироїд прийдуть?
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04.11.2021 12:50 Ответить
Свободу Семену Семенченку! Хватит шить дела белыми нитками!!
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04.11.2021 13:17 Ответить
Какие нитки государство выдает, такими и шьют. От цвета ниток ничего не зависит.
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04.11.2021 13:21 Ответить
За одно посмотрим где эти синяки на лице.
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04.11.2021 13:25 Ответить
Синяки месяц назад были, если что.
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04.11.2021 13:44 Ответить
это тот Семенченко, который на Пороха фейки клиеил и обливал его лайном??
Не.. не пойдём, пусть сидит
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04.11.2021 14:14 Ответить
Ну и семейка.
"Яке йшло, таке й здибало"
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04.11.2021 14:53 Ответить
 
 