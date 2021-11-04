Жену Семенченко Музыку вызывают на допрос в СБУ: "Приходите поддержать все, кому надоел судейский или СБУшный произвол"

Завтра, 5 ноября, СБУ вызывает на допрос жену Семена Семенченко Наталию Музыку, которая подозревается в хищении средств со счетов "Благотворительного фонда батальона "Донбасс".

Об этом она сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Завтра меня вызывают на допрос в СБУ на пер. Аскольдовый, 3а. Уверена, следователь вручит ходатайство в суд об избрании меры пресечения. Все мои показания у них уже есть, потому что дело рассматривалось и Нацполицией в 2016 году и военной прокуратурой в 2017 году", - подчеркивает она.

"Дети сказали, что идут вместе со мной, потому что не хотят оставаться одни. И если для детей есть детский дом, то куда девать кота Пушка? Есть ли кошачий дом? А Гриша признался, что в 2014 году липаку в Сильпо забрал, и точно СБУ должно непременно расследовать", - подчеркивает Музыка.

При этом женщина призывает всех, кому "надоел судейский или СБУшный произвол", или кто просто хочет поддержать ее, приходить завтра в 14.00 к зданию СБУ в Киеве по адрессу пер. Аскольдовый, 3а.

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Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, 3 ноября СБУ вручила жене Семенченко Наталье Музыке подозрение в воровстве. В спецслужбе считают, что женщина присвоила деньги благотворительного фонда батальона "Донбасс".

В этот же день Семенченко, который сейчас находится в СИЗО, опубликовал на своей странице в Фейсбуке фото жены с травмами. Он рассказал о давлении со стороны спецслужбы и добавил, что "две недели назад в результате якобы "падения с железной лестницы" моя жена получила перелом носа, нескольких костей лица и сотрясение средней тяжести".

Сама Музыка 20 октября сообщала в соцсетях, что 11 октября упала с лестницы. "Не спрашивайте, как и по каким причинам это произошло. Сейчас проводим расследование, пока ничего сказать не могу", - писала она. 29 октября ей сделали операцию.