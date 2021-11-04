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Новости Война
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Резников не обсуждал с Зеленским дело "вагнеровцев": Следственные органы и ВСК должны закончить свои наработки

Резников не обсуждал с Зеленским дело

Министр обороны Алексей Резников не обсуждал с президентом Владимиром Зеленским спецоперацию по задержанию "вагнеровцев".

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он рассказал в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады.

Министр подчеркнул, что в своё время уже высказал своё мнение о спецоперации по "вагнеровцам".

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"Я считаю, что свои наработки должны закончить Временная следственная комиссия ВР, соответствующие следственные органы. Я, как юрист, не люблю делать выводы на предположениях", - отметил Резников.

Он пообещал дать оценку этому вопросу, когда увидит факты.

Ранее Зеленский признался, что он провалил спецоперацию по захвату "вагнеровцев": "Когда они заехали, я сказал Лукашенко: "там у вас боевики". Нардепы от оппозиции уже потребовали, чтобы ВСК по делу "вагнеровцев" продолжила работу и установила, почему Зеленский сообщил Лукашенко о приезде наемников.

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины начала работу 6 июля.

Автор: 

ВР (29302) Зеленский Владимир (21064) ЧВК Вагнер (1335) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+5
а что обсуждать? Вопрос - Вован , ты зачем с Ермаком слил дело в кремль?
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04.11.2021 12:16 Ответить
+1
это транзитная явка.....от Януковоща.
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04.11.2021 12:22 Ответить
+1
То есть народ Украины не должен осудить изменника? Или ты из ихней банды?
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04.11.2021 12:23 Ответить
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а что обсуждать? Вопрос - Вован , ты зачем с Ермаком слил дело в кремль?
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04.11.2021 12:16 Ответить
Ответ достойный проститутки
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04.11.2021 12:19 Ответить
Интересно! А Зе и его подельники ближайшие, уже наработали от Путлера себе на особняки на Рублевке? или еще "потрудиться" на кремлядей надо?
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04.11.2021 12:18 Ответить
В ростов
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04.11.2021 12:20 Ответить
это транзитная явка.....от Януковоща.
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04.11.2021 12:22 Ответить
Ясно, кто кричит громче всех держи вора!Люди с незашитыми карманами.
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04.11.2021 12:20 Ответить
То есть народ Украины не должен осудить изменника? Или ты из ихней банды?
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04.11.2021 12:23 Ответить
Предположения никогда не станут фактами.Если кратко -поклеп.
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04.11.2021 12:42 Ответить
может Резников и оставит у корыта эту особь мерзкую. Оно же старается....
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04.11.2021 12:21 Ответить
Перебрасывают друг другу этот вопрос как горячую картошку из костра.Никто не хочет остаться крайним и обжечь руки.Заюлили суки.
Но рано или поздно кое кого в этот костер за измену Родины еще и мордой макнут.
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04.11.2021 12:40 Ответить
Резников наверное только сейчас понял, что ГУР подчиняется не ВСУ, а МО и ему придется знакомиться с операцией по вагнеровцам и что-то говорить. Операцию санкционировал Таран, а он его сменил. Попал адвокат...
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04.11.2021 12:59 Ответить
 
 