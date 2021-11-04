Войну в Украине развязал и ведет Путин, и России невыгодно ее прекращать, - замглавы Минобороны Маляр

Россия не перестанет воевать с Украиной, потому что так президент РФ Владимир Путин решает ряд своих проблем

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказала в эфире программы "Ток-шоу №1" на телеканале "Украина 24" заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Я хочу напомнить, что войну развязал и ведет Путин, и в Российской Федерации невыгодно ее прекращать, поскольку они используют эту ситуацию для политического давления и шантажа. Я хочу заметить, что эти 90 тысяч войск, расположенных на оккупированных территориях и вдоль границы – это количество, которое там постоянно дислоцируется. России не выгодно останавливаться и прекращать войну, потому что они из-за политического давления решают не только политические, но и свои международные и экономические вопросы. А из этого следует, что единственный, кто может остановить эту войну, это тот, кто развязал ее, то есть Россия", - сказала заместитель министра обороны Украины.

На вопрос ведущего о проблемах, которые за счет войны в Украине решает Россия, Маляр ответила – почти все.

"К примеру – энергетические, экономические. Ситуация с эскалацией в Украине с его (Путина - Ред.) стороны является разменной картой", - ответила она.

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Напомним, The Washington Post обнародовала данные о якобы "возобновлении передвижений российских войск возле украинской границы". В публикации говорится, что в последнее время в социальных сетях появились видеоролики, показывающие "российские военные поезда и автоколонны, перевозящие большое количество военной техники, включая танки и ракеты, на юге и западе России". В Минобороны Украины эту информацию не подтвердили.

Politico обнародовало спутниковые снимки, подтверждающие наращивание войск РФ на границе с Украиной.

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По словам командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева, Россия может попытаться вернуть Украину в сферу влияния силой при ослаблении центральной власти в Киеве, но пока не предпринимает соответствующие шаги.