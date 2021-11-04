Войну в Украине развязал и ведет Путин, и России невыгодно ее прекращать, - замглавы Минобороны Маляр
Россия не перестанет воевать с Украиной, потому что так президент РФ Владимир Путин решает ряд своих проблем
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказала в эфире программы "Ток-шоу №1" на телеканале "Украина 24" заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
"Я хочу напомнить, что войну развязал и ведет Путин, и в Российской Федерации невыгодно ее прекращать, поскольку они используют эту ситуацию для политического давления и шантажа. Я хочу заметить, что эти 90 тысяч войск, расположенных на оккупированных территориях и вдоль границы – это количество, которое там постоянно дислоцируется. России не выгодно останавливаться и прекращать войну, потому что они из-за политического давления решают не только политические, но и свои международные и экономические вопросы. А из этого следует, что единственный, кто может остановить эту войну, это тот, кто развязал ее, то есть Россия", - сказала заместитель министра обороны Украины.
На вопрос ведущего о проблемах, которые за счет войны в Украине решает Россия, Маляр ответила – почти все.
"К примеру – энергетические, экономические. Ситуация с эскалацией в Украине с его (Путина - Ред.) стороны является разменной картой", - ответила она.
Напомним, The Washington Post обнародовала данные о якобы "возобновлении передвижений российских войск возле украинской границы". В публикации говорится, что в последнее время в социальных сетях появились видеоролики, показывающие "российские военные поезда и автоколонны, перевозящие большое количество военной техники, включая танки и ракеты, на юге и западе России". В Минобороны Украины эту информацию не подтвердили.
Politico обнародовало спутниковые снимки, подтверждающие наращивание войск РФ на границе с Украиной.
По словам командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева, Россия может попытаться вернуть Украину в сферу влияния силой при ослаблении центральной власти в Киеве, но пока не предпринимает соответствующие шаги.
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Зато все остальные могут ЗАСТАВИТЬ Рашку остановить эту войну!
Вплоть до кардинального:
"Нет Рашки - нет войны".
Не забывайте про эти возможности, к которым надо всеми силами СТРЕМИТЬСЯ!
Ютьюб в помощь...
тут, нижче, людина пропонує тобі та першину до військкомату, та ні, таке як ви просто має бути пижджене.
у Вас с логикой не очень. все сказано правильно- внешней агрессией кремлядь решает свои проблемы с дальнейшим пребыванием у власти.
но теперь снова проблемы...после восьми лет непрерывного обнищания и одичания рассеян...
Что вы забыли в Боснии,бараны одноклеточные*?
2019 Интервью Зеленского
А прошлая власть не хотела заканчивать войну. "Если ты хочешь остановить войну, ты обязательно остановишь. Я уверен, что предыдущая власть не хотела это делать. Я не знаю все условия, почему они это хотели. Порошенко не хотел конца войны".
То, что сейчас происходит, трактуется как плановые мероприятия в рамках перемещения войск после завершения обучения", - пояснила Маляр.