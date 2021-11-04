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Новости Агрессия России против Украины Война
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Войну в Украине развязал и ведет Путин, и России невыгодно ее прекращать, - замглавы Минобороны Маляр

Войну в Украине развязал и ведет Путин, и России невыгодно ее прекращать, - замглавы Минобороны Маляр

Россия не перестанет воевать с Украиной, потому что так президент РФ Владимир Путин решает ряд своих проблем

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказала в эфире программы "Ток-шоу №1" на телеканале "Украина 24" заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Я хочу напомнить, что войну развязал и ведет Путин, и в Российской Федерации невыгодно ее прекращать, поскольку они используют эту ситуацию для политического давления и шантажа. Я хочу заметить, что эти 90 тысяч войск, расположенных на оккупированных территориях и вдоль границы – это количество, которое там постоянно дислоцируется. России не выгодно останавливаться и прекращать войну, потому что они из-за политического давления решают не только политические, но и свои международные и экономические вопросы. А из этого следует, что единственный, кто может остановить эту войну, это тот, кто развязал ее, то есть Россия", - сказала заместитель министра обороны Украины.

На вопрос ведущего о проблемах, которые за счет войны в Украине решает Россия, Маляр ответила – почти все.

"К примеру – энергетические, экономические. Ситуация с эскалацией в Украине с его (Путина - Ред.) стороны является разменной картой", - ответила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По данным разведки, РФ планирует зимой увеличить количество военного контингента на границе с Украиной, - замглавы Минобороны Маляр

Напомним, The Washington Post обнародовала данные о якобы "возобновлении передвижений российских войск возле украинской границы". В публикации говорится, что в последнее время в социальных сетях появились видеоролики, показывающие "российские военные поезда и автоколонны, перевозящие большое количество военной техники, включая танки и ракеты, на юге и западе России". В Минобороны Украины эту информацию не подтвердили.

Politico обнародовало спутниковые снимки, подтверждающие наращивание войск РФ на границе с Украиной.

Также читайте: Украина научилась воевать с Россией в информационной сфере и даже делится своими наработками с коллегами из других стран, - Маляр

По словам командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева, Россия может попытаться вернуть Украину в сферу влияния силой при ослаблении центральной власти в Киеве, но пока не предпринимает соответствующие шаги.

Минобороны (9450) путин владимир (31651) россия (96420) Маляр Анна (412)


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Топ комментарии
+7
Так это вы своему главкому скажите, люди и так знают.
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04.11.2021 12:21 Ответить
+6
Путін нічого не «розв'язував»! Росія напала на Україну.
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04.11.2021 12:18 Ответить
+6
Та ти шо?

2019 Интервью Зеленского
А прошлая власть не хотела заканчивать войну. "Если ты хочешь остановить войну, ты обязательно остановишь. Я уверен, что предыдущая власть не хотела это делать. Я не знаю все условия, почему они это хотели. Порошенко не хотел конца войны".
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04.11.2021 12:53 Ответить
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Путін нічого не «розв'язував»! Росія напала на Україну.
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04.11.2021 12:18 Ответить
Ооооо. еще одна мерзкая тетка приспособленка проклюнулась, типа Верещучка! Они думают что если будут эксплуатировать тему агрессии рашки так из Зе ублюдков сделают "падриотов"!
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04.11.2021 12:20 Ответить
Путлер взорвал дома на Мацковии,типа ФСБ не взрывает РАБссию...,а нападение на Чечню то шутка КГБшного идиота...типа тренировка над собственным стадом баранов...
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04.11.2021 12:21 Ответить
Так это вы своему главкому скажите, люди и так знают.
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04.11.2021 12:21 Ответить
Прекратить войну на Донбассе значит уйти из Крыма .... Х#йло будет воевать до своей смерти...
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04.11.2021 12:21 Ответить
в першу чергу, він вирішує власні проблеми, залишитися при владі. Решта імітація.
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04.11.2021 15:49 Ответить
"остановить войну может только Рассия".
Зато все остальные могут ЗАСТАВИТЬ Рашку остановить эту войну!
Вплоть до кардинального:
"Нет Рашки - нет войны".
Не забывайте про эти возможности, к которым надо всеми силами СТРЕМИТЬСЯ!
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04.11.2021 12:22 Ответить
может Резников и оставит у корыта эту особь мерзкую. Оно же старается...
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04.11.2021 12:22 Ответить
Все преступления КГБшного окурка подробно расписала убитая им же Анна Политковская...книга называется "Путлерская РАБссия"....

Ютьюб в помощь...
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04.11.2021 12:24 Ответить
А "слуги народа", которые пьют шампанское и устраивают дискотеки в Трускавце, знают что у нас война?
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04.11.2021 12:30 Ответить
Это когда выгодно, то война и коронавиру...а в реале шабаш аля трускаец и праздники тищенко ....
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04.11.2021 12:35 Ответить
Пля! Так объявляете войну, а не киздите! А то жалобно просите оставить транзит. Жалуетесь, что фуры начали медленно в Россию пропускать. Где тогда война???
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04.11.2021 12:33 Ответить
довбойоби мислячими не бувають, що й доводить твій з першиним приклад.
тут, нижче, людина пропонує тобі та першину до військкомату, та ні, таке як ви просто має бути пижджене.
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04.11.2021 13:28 Ответить
невже воював у наших окопах чи туристом їздив?
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04.11.2021 15:37 Ответить
Иди в военкомат и ты реально увидишь войну.
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04.11.2021 13:01 Ответить
Мне 82 года. У меня есть травмы нанесённые бандитами, полученные при их задержании.
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04.11.2021 13:41 Ответить
а росія все ж таки агресор?
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04.11.2021 13:55 Ответить
Понятно. Вы там воюйте, я их бин больной. Война уже идет восьмой год. Каждый день потери. Что твое объявление войны изменит? Военное положение, всеобщая мобилизация, в том числе транспортных средств. Почитай что это такое.
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04.11.2021 14:01 Ответить
Ахинея какая-то. Что она мелет? У рф как раз наоборот куча экономических проблем из-за войны.
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04.11.2021 12:37 Ответить
это у нищающего рашкобыдла,которое кричит Крымнаш, проблемы не прекращаются с 2014 года, а у кремляди, питерской банды международных преступников и мега-клептократов, все зашибись.
у Вас с логикой не очень. все сказано правильно- внешней агрессией кремлядь решает свои проблемы с дальнейшим пребыванием у власти.
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04.11.2021 18:02 Ответить
Ни малейших проблем с пребыванием у власти не было у ***** в 2014 году.
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04.11.2021 18:10 Ответить
уже были экономические проблемы и падение рейтинга до Крымнаш. проблемы с весны 2013 года. а после Крымнаш рейтинг пуйла у рашебыдла взлетел до небес...

но теперь снова проблемы...после восьми лет непрерывного обнищания и одичания рассеян...
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05.11.2021 02:46 Ответить
Мавзолейные бараны без войны,что цыган Будулай без кобылы Фишка такая Крысиная рюсскава вонючего Мирка...
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04.11.2021 12:38 Ответить
Говноеды Путлера лезут в Боснию и Герцеговину...в Черногории уже обосрались...

Что вы забыли в Боснии,бараны одноклеточные*?
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04.11.2021 12:40 Ответить
Та ти шо?

2019 Интервью Зеленского
А прошлая власть не хотела заканчивать войну. "Если ты хочешь остановить войну, ты обязательно остановишь. Я уверен, что предыдущая власть не хотела это делать. Я не знаю все условия, почему они это хотели. Порошенко не хотел конца войны".
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04.11.2021 12:53 Ответить
Да неужели? А что такое случилось? Всегда был уверен, что переобуваться в воздухе весьма неудобно. Но клоунская власть делает это легко и мастерски...

То, что сейчас происходит, трактуется как плановые мероприятия в рамках перемещения войск после завершения обучения", - пояснила Маляр.
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04.11.2021 13:00 Ответить
А говорили Порошенко не хочет прекращать войну и на сцене появился его вирок
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04.11.2021 14:03 Ответить
Ви всьо врьоте. Путін защіщієт житілєй Данбаса ат укрофашистав і бєндєравцев!
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04.11.2021 14:12 Ответить
невыгодно
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04.11.2021 15:51 Ответить
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04.11.2021 18:04 Ответить
"Единственный, кто может остановить эту войну, это тот, кто развязал ее, то есть Россия" Ну тогда придётся ждать ещё лет 10. Будь у Украины нормальный президент, а не ссыкливая зеленая тряпка, Украина бы давно эту войну закончила. Чем дольше зе затягивает эту войну, тем дальше жители ОРДЛО отдаляются от цивилизованной Украины. В итоге они её могут вообще не принять и придётся давать им автономию или ещё что то в этом роде...
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04.11.2021 20:48 Ответить
Ганна маляр,ти гарний спеціаліст ...тільки в МВД!Йди геть зі своїм розсудливим розумом.....тут зовсім інша псигологія-військова!Тут інша стратегія!І свого начальника теж забери всраку.
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22.02.2022 10:32 Ответить
 
 