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Новости Война
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Резников не исключает отмену призыва: Проведу консультации. Нам нужно стремиться к переходу на профессиональную армию

Резников не исключает отмену призыва: Проведу консультации. Нам нужно стремиться к переходу на профессиональную армию

Министр обороны Алексей Резников проводит консультации относительно целесообразности отмены призыва на военную службу.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал в интервью журналистам в ВР.

Резников заявил, что прежде, чем озвучить свою окончательную позицию по данному поводу, он хочет провести консультации с экспертами.

"Есть мнения отменить призыв полностью, есть мнение оставить в минимальных объемах. Я хочу услышать от специалистов объяснения по обоим позициям", - отметил он и добавил: "Сегодня мы имеем контрактную армию, как основную составляющую. Но мне кажется, что нам нужно стремиться к переходу на профессиональную армию".

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Автор: 

армия (8506) Минобороны (9450) ВСУ (6735) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+10
Один уже отменял.
И где он?
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04.11.2021 12:23 Ответить
+7
Ну да. 18 летние шкеты вместо того,чтобы хоть как то освоить военное дело ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ будут по дискотекам и тошниловкам шататься. Или Резников думает что они так и побегут записываться на контракт?
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04.11.2021 12:25 Ответить
+6
Професіоналам треба платит гарні гроші, натомість ви навіть погодувати їх не можете.
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04.11.2021 12:25 Ответить
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Вот не лезли бы в эту тему. Или вы профессионалов будете за 4 месяца и 24 тысячи готовить?
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04.11.2021 12:22 Ответить
Один уже отменял.
И где он?
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04.11.2021 12:23 Ответить
впопулистский вислов))
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04.11.2021 12:24 Ответить
контрабасам положенное уже выплатили?
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04.11.2021 12:25 Ответить
Професіоналам треба платит гарні гроші, натомість ви навіть погодувати їх не можете.
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04.11.2021 12:25 Ответить
Ну да. 18 летние шкеты вместо того,чтобы хоть как то освоить военное дело ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ будут по дискотекам и тошниловкам шататься. Или Резников думает что они так и побегут записываться на контракт?
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04.11.2021 12:25 Ответить
У нас уже давным давно призыв с 20 лет
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04.11.2021 12:51 Ответить
Я в 18 призывался.
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04.11.2021 12:59 Ответить
Нет 18 летние шкеты будут осваивать профессии в вузах чтобы потом принести пользу обществу, а не плац подметать и генералам дачи мести.
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04.11.2021 13:18 Ответить
В каких ВУЗах? Малоросских?
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04.11.2021 15:14 Ответить
В украинских. А разве Ваши дети в малоросских учатся?
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04.11.2021 15:17 Ответить
Вы видимо не совсем понимаете,что я имею ввиду. Ну и ладно)
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04.11.2021 15:34 Ответить
Міністрів і високопосадовців в Україні назначають виключно по національному признаку) всі євреї. Звідкитоді закон про антисемітизм?
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04.11.2021 12:26 Ответить
министр, который ни в чем не шарит. думает будет рукоами-водить, а оно само пойдет...
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04.11.2021 12:26 Ответить
Дивіться як в сесійній залі ВР слуга народу п'є віски.



Солнцеликий Харьков

Все же Роднули запивают чай соком на работе. Бухают вискарь прям в сессионном зале, сидоры конченые.

https://twitter.com/Sunlitkh/status/1455966446685757444
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04.11.2021 12:27 Ответить
идиот
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04.11.2021 12:28 Ответить
Всі здорові молоді люди мають вміти захищати свою країну не залежно від їхнього хотіння. А уклоністів треба позбавляти права голосу на виборах і права обиратись президентом. Якби була така норма, то сьогодні не було б такої ганьби.
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04.11.2021 12:29 Ответить
Що дядя, го на півтора роки сморчувать? Ви ж бо дід старий, все підзабули та і радянська військова підготовка вже не актуальна. Кидайте свою роботу, сім'ю та все інше, бо ж збирати чорницю на дачі у прапора то круто та почесно
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04.11.2021 12:37 Ответить
Боляче заділо? Ну нічого-нічого. синку.))
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04.11.2021 12:49 Ответить
Чесно, я вас розумію. Вас два роки дрочили та гнобили діди, провіряли фанєру та відбирали передачі, а тут бац - і вже ніхто не відчує на собі ваш досвід. Боляче.
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04.11.2021 12:55 Ответить
Какие передачи?
Большинство служило в такой отдаленности от дома, что про это и речи быть не могло.
Я отдал солдатикам свой сухой пайок перед отездом - мне потом писали письма благодарности несколько месяцев.
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04.11.2021 13:06 Ответить
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04.11.2021 12:31 Ответить
А що??? Відміняете строкову службу і вся служба на контрактній основі і на п'ять років. Тільки контракт зробите обов'язковим😂😂😂. Мають же кимось командувати літінанти 4 місяці 26 тис.
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04.11.2021 12:37 Ответить
Я бы ввел на уровне Конституции и законов- право в Украине пребывать наемным военным... которые заключив контракт принимали бы на себя обязанности блюсти законы Конституции обычаи Украины и заниматься исключительно военно оборонительным делом не вмешиваясь в политику экономику религию и так далее.... Украина это не Африка и не Восток и не Бог весть что центр Европы.. с мягким климатом и толерантными людьми.. многонациональностью... множеством религий конфессий... течений.. разные уровни и взгляды на мораль ценности и так далее думаю дать им достойную зарплату как в Европе НАТО и все ЕДИНСТВЕННОЕ что командиры все Граждане Украины...без всяких вариантов... контракты минимум на 5 лет... с возможностью пролонгации кто прослужит лет 20 будут иметь право автоматом получить Гражданство (при контракте- им будут выдавать право на временное проживание и определённый пакет прав и свобод и обязанностей) представляете выражение рашинских золдат и их предателей на Востоке когда вместо наших им будет противопоставлен негроидной расы-Африка, азиатской расы, корейцы (чем с голоду помирать в КНДР не лучше служит ь за хорошие харчи и зарплату и перспективу поселиться в Украине) также и китайцев можно с КНР, и можно с Тайваня...индусы, малазийцы и иных кто захочет, а найдутся и бывшие военные НАТО страны Европы и даже Канады и США и так далее..
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04.11.2021 12:38 Ответить
В АРК вже була контрактна армія. Наджаль, память дуже коротка.
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04.11.2021 12:49 Ответить
причем тут АРК я так понимаю Карабах??!! или Крым когда где к чему пример то... причем тут память.. Швейцария до сих пор продает свои силы и не страдает от этого имея одну из малочисленных но сильную армию в мире и Европе
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04.11.2021 13:04 Ответить
Якщо Ви не розумієте, то поцікавтесь скільки контракників ЗСУ перейшли контракниками в ЗСРФ. Подивіться матеріали про АРК в 2014 році може згадаєте про ЗСУ, СБУ, МВД і т.д., які були розміщені в АРК. І тоді зникне такий неймовірний потяг до залучення в Україну вояків за гроші.
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04.11.2021 13:43 Ответить
В Израиле, кажется, служба в армии обязательна для всех, даже для женщин.
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04.11.2021 12:46 Ответить
А в США нет срочной службы с 1973 года и что?
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04.11.2021 13:06 Ответить
Потому из них и воины, как из гавна пуля.
Один самурай уничтожил больше 40 танков за два часа, а китайцы с калашами - целые танковые армии.
Берут технологиями, оно конечно.
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04.11.2021 13:30 Ответить
Это такой стеб?
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04.11.2021 13:32 Ответить
Это исторический факт.
Один тигр за 15 минут уничтожил больше 30 шерманов.
Слышал такое?
Ото учись, бо дураком помрешь.
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04.11.2021 13:52 Ответить
После 1973 года?
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04.11.2021 14:11 Ответить
А во время боевых действий задействованы только срочники?.
В том и дело, что берут всех подряд и кто выжил в первых боях, учатся воевать.
Каждый должен уметь обрашатся с оружием..
Тех 300 тысяч хватит на пару дней.
Попался самурай с 37-й пукавкой с опытом и трощил этих студентов, как орехи.
Китайцы в Корее загнали их в ушелье и раздолбали вообще без потерь легким оружием.
Ну, атомная бомба, оно конечно...
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04.11.2021 14:29 Ответить
Не панікуйте, ймовірніше всього ніхто строкову не відмінить. Нажаль. Безкоштовна робоча сила все ще потрібна, а дізєліст-контрактнік Вася вважає збирати бички западлом

А от компроміс зі зменшенням строкової до 6 місяців може й буде
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04.11.2021 12:46 Ответить
Контрактну армію навіть мілітаризований совок не міг собі дозволити.
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04.11.2021 12:55 Ответить
Алсу, срочка была в районе 4 миллионов солдат...
А назачем? До сих пор ни кто не понимает...
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04.11.2021 13:34 Ответить
Мобмезерв.
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04.11.2021 18:25 Ответить
И пригодился? Триллионы золотых рублей, за счёт "равенства в нищете", угробили, чтобы создать мифический резерв ,.умеющих : чистить картошку, натирать полы, убирать территорию, делать вид, что участвуют в "битве за урожай", и много других полезных работ/навыков - кто успел послужить в СА? ... вспоминайте...
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04.11.2021 18:34 Ответить
Призов на строкову службу та строкова служба, хоча би у скороченому за терміном вигляді - це мобілізаційний резерв на випадок війни.
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04.11.2021 13:00 Ответить
Тільки коли стався той самий випадок війни контрактна армія чомусь забуксувала, ті хто пройшли строкову службу від повісток почали никатись. А ось добровольці, багато з яких навіть строкову не служили, першими ворога зустріли.
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04.11.2021 13:24 Ответить
Звичайно потрібно призвати професійних військових, учасників АТО і серед них перших Косовороку, "Козиря", Демченко, Татарова, портнова і іншу не воювавшу, але маючі "ксіви" "учасника" хероїв. В підлеглі для їх війська призвати всю шушеру 95 кварталу і кіно "свати" і на передову. З передової забрати безпілотники, озброєння, і так як недолугі і мамині синочки, то видати дерев'яні автомати, а сміливим і рогатки. Видати наказ - "не стрілять" і "не смотреть" в бік ворога.
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04.11.2021 13:04 Ответить
...а, заробітчан вистачить?
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04.11.2021 13:20 Ответить
По перше треба почати платити срочникам гроші за службу, безкоштовно і дальше ніхто не захоче служити, а по друге 1 рік призову це дуже багато, я не служив але думаю любого солдата можна за 3 місяці навчити: стріляти з артилерії, або воювати на танку, чи воювати в складі розвідгрупи. А дальше раз в рік призивати на збори на 2-3 тижні для поновлення навичків. Кому сподобається - будуть залишатись на контракт.
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04.11.2021 13:24 Ответить
Это называется териториальная оборона.
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04.11.2021 13:27 Ответить
А зачем нам даже профессионалов оставлять? Отстреливаться и то запрещено, не говоря о проведении военных операций.А если даже кто и удумает что против кацапского врага, так лично наш президент предупредит противника.
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04.11.2021 13:26 Ответить
Професіонали (контрактники, найманці) необхідні тільки на перших етапах війни. Для якомога довшого стримування наступу ворога, а потім весь тягар війни, в будь-якому разі, ляже на плечі населення країни. Якщо населення не підготовлене до війни, то війна буде закінчена дуже швидко. Найманці зазвичай довго не протримаються. Вони банально закінчяться.
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04.11.2021 13:49 Ответить
Вже проходили... Наїлися і повернулися до строковиків... Гроші на контрактну армію відсутні, а ті 10000, які пропонуються, ну знаєте куди засунути. Люди масово намагаються втекти зі Збройних Сил, а їх утримують в будь-який спосіб роками після закінчення контрактів, та ще й залякують... Це від доброго життя чи як?????? А щодо скасування норми Закону про можливість звільнення віськовослужбовцю зі служби У РАЗІ систематичного невиконання умов контракту командуванням ???? Не підскажете, з яких-таких скасували цю нарму!? Щоб кого спіймали рекламуючи казки у ТЦКтаСП (колишніх військкоматах хто не знає) то не втік та другий же тиждень... А таких скарг теж є значна кількість - не прослужив і місяць, вже намагається звільнитися, - сподівання не відповідають дійсності... А ви про скасування строкової служби...
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04.11.2021 14:10 Ответить
Поки триває війна - призов скасовувати не можна.
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04.11.2021 14:15 Ответить
Та подождите вы спорить. Он же это пока только пообещал! Я помню перейти полностью на контракт ещё Йуля обещала перед выборами и молодые балбесы хотевшие откосить сразу побежали за неё голосовать. И шо? Потом Ющ контракт обещал и помню грицика во все дыры напрягал по этому поводу… и как??? Вы прямо как дети … зельц тоже много чего обещал, ну и где???

завтра уйдёт в небытие гарантик как несправившийся и де этот Резник будет??? Относитесь к обещаниям философски - киздеть не мешки ворочать! Бабок то всеравно в стране нет. А полный контракт он дорого стоит, а шо ж Владе тогда останется??
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04.11.2021 14:43 Ответить
У нового МО уже просматривается популизм.Ежели будут в боях выбивать контрактников,кем их заменить?Откуда взять подготовленных резервистов?Нельзя отменять срочный призыв пока враг у ворот
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04.11.2021 15:30 Ответить
Так, це чистий популізм і спроба врятуватись на процентах від ватників, тому що втрата влади буде означати довгі строки у в'язницях майже для всіх із них )
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04.11.2021 17:47 Ответить
Слід заборонити займати державні посади та балотуватись в депутати всіх рівнів особам що не служили в збройних силах, хто не вийшов здоров'ям нехай пройде альтеративну службу санітаром у військових госпіталях 2 роки, тоді будемо мати справжню державу, а не шапіто.
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04.11.2021 15:57 Ответить
Абсолютно правильное решение. Только по собственному желанию и без принуждения, тогда будет толк.
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04.11.2021 17:31 Ответить
Правильно, стріляти заборонили, 7 років в'язниці за відкриття вогню, тепер давайте ще й призов відмінемо, навіщо Україні навчені бойовий підготовці молодики та мобілізаційний резерв ?

Вайна у же закончілась, вайна у вас в галавах (с) Зеленський
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04.11.2021 17:46 Ответить
 
 