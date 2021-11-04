Резников не исключает отмену призыва: Проведу консультации. Нам нужно стремиться к переходу на профессиональную армию

Министр обороны Алексей Резников проводит консультации относительно целесообразности отмены призыва на военную службу.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал в интервью журналистам в ВР.

Резников заявил, что прежде, чем озвучить свою окончательную позицию по данному поводу, он хочет провести консультации с экспертами.

"Есть мнения отменить призыв полностью, есть мнение оставить в минимальных объемах. Я хочу услышать от специалистов объяснения по обоим позициям", - отметил он и добавил: "Сегодня мы имеем контрактную армию, как основную составляющую. Но мне кажется, что нам нужно стремиться к переходу на профессиональную армию".

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