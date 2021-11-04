Принимать участие в переговорах ТКГ я не буду: там есть кому работать, - Резников

Президент Владимир Зеленский должен принять решение о выведении из состава Трехсторонней контактной группы (ТКГ) новоназначенного министра обороны Алексея Резникова.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, Резников рассказал в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады.

"Есть глава (ТКГ. – Ред.) Леонид Макарович Кравчук, есть заместитель главы делегации Александр Мережко, то есть, есть кому работать. Я точно не буду принимать там участия, но заместитель министра обороны участвует в рабочей группе по безопасности. Поэтому, естественно, я все равно буду причастен и знать, что там происходит, высказывать свое видение. Но в самих переговорах, конечно, не буду принимать участие", - пообещал министр.

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По словам Резникова, пока что Минские соглашения остаются единственными политико-дипломатическими договоренностями: "Поэтому, конечно, Украина будет продолжать вести в них консультации. Я уверен, что, если присоединятся наши партнеры, например США, уже звучало. Будет новый канцлер Германии. Поэтому мои предположения в данном случае базируются на фактах. Я ожидаю, что в этом формате будут какие-то изменения".