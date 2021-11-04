Минкульт договорился с СБУ о сотрудничестве по верификации списков деятелей культуры, которые создают угрозу нацбезопасности, - Ткаченко

Министерство культуры и информационной политики договорилось с СБУ о сотрудничестве по верификации списков деятелей культуры, которые создают угрозу национальной безопасности, во избежание ошибок

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр Александр Ткаченко в Telegram.

"Вчера обратился в СБУ с просьбой проверить, как украинский актер Валентин Томусяк попал в список людей, угрожающих национальной безопасности Украины", - написал Ткаченко.

По его словам, произошедшее доказывает, что система внесения лиц в указанный перечень нуждается в доработке.

"Сегодня Министерство культуры и информационной политики достигло договоренности с СБУ о сотрудничестве по верификации списков деятелей культуры, если речь идет о художественных проектах или произведениях", - добавил он.

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Как сообщалось, СБУ ошибочно указала украинского актера Валентина Томусяка в представлении на внесение в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, сообщил бывший внефракционный народный депутат Украины Борислав Береза и заявил, что СБУ уже отреагировало на данный инцидент и исправило ошибку.