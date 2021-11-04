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Минкульт договорился с СБУ о сотрудничестве по верификации списков деятелей культуры, которые создают угрозу нацбезопасности, - Ткаченко

Минкульт договорился с СБУ о сотрудничестве по верификации списков деятелей культуры, которые создают угрозу нацбезопасности, - Ткаченко

Министерство культуры и информационной политики договорилось с СБУ о сотрудничестве по верификации списков деятелей культуры, которые создают угрозу национальной безопасности, во избежание ошибок

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр Александр Ткаченко в Telegram.

"Вчера обратился в СБУ с просьбой проверить, как украинский актер Валентин Томусяк попал в список людей, угрожающих национальной безопасности Украины", - написал Ткаченко.

По его словам, произошедшее доказывает, что система внесения лиц в указанный перечень нуждается в доработке.

"Сегодня Министерство культуры и информационной политики достигло договоренности с СБУ о сотрудничестве по верификации списков деятелей культуры, если речь идет о художественных проектах или произведениях", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Под угрозой моя карьера и репутация": украинский актер Томусяк назвал "ужасной ошибкой" внесение его имени в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины

Как сообщалось, СБУ ошибочно указала украинского актера Валентина Томусяка в представлении на внесение в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, сообщил бывший внефракционный народный депутат Украины Борислав Береза и заявил, что СБУ уже отреагировало на данный инцидент и исправило ошибку.

актер (297) Министерство культуры и информационной политики (780) россия (96420) СБУ (20120) черный список (107)


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И это правильно. У нас такие списки давно уже есть.
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04.11.2021 12:38 Ответить
Та ті списки від фонаря складаються.
Мета така. Внести олігархом Порошенка. ВСЕ.
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04.11.2021 12:39 Ответить
Зеліни кореша внє палітікі. Всі інші вороги.
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04.11.2021 12:44 Ответить
это доказывает только одно: что вы долбо*бы
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04.11.2021 13:17 Ответить
 
 