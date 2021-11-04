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Из-за неприличного жеста Зеленскому Леросу грозит отстранение от пяти заседаний. За такое мы не можем забирать мандат, - Корниенко

Из-за неприличного жеста Зеленскому Леросу грозит отстранение от пяти заседаний. За такое мы не можем забирать мандат, - Корниенко

Первый вице-спикер Александр Корниекно предполагает, что регламентный комитет ВРУ оперативно рассмотрит обращение фракции "СН" по сегодняшней ситуации в сессионном зале с участием внефракционного депутата Гео Лероса.

Об этом Корниенко заявил в комментарии журналистам в Раде, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

Корниенко считает, что регламентный комитет предложит ВР решение по "дисциплинарным мероприятиям" относительно Лероса.

"Они у нас, к сожалению, ограничены, мы не можем за такое лишать зарплаты или забирать мандат, но можем отстранять от 5-ти пленарных заседаний. Думаю, в данном случае Гео Багратович на это точно заслуживает", - подчеркнул первый вице-спикер.

Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, не заслуживает ли такого же наказания нардеп "Слуги народа" Галина Третьякова, он отметил: "Когда мы обсуждаем бюджет, мы же параллельно не обсуждаем, например, вопрос музыки в Украине, давайте отдельно обсуждать кейс Гео Багратовича, отдельно кейс Галины Третьяковой".

Говоря о том, что спикер ВР Руслан Стефанчук дал поручение выключить Леросу микрофон во время его сегодняшнего выступления, нардеп отметил: "Председательствующий на заседании может выключать микрофон, если звучат прямые оскорбления, угрозы и т.п. А если говорить о политической позиции Гео Багратовича, которую он выразил своим жестом, то тут давно всем все понятно. Мне кажется, что он был одним из первых, кто протоптал дорожку политического предательства."

Читайте также: Нардеп Лерос с трибуны ВР показал в сторону президента Зеленского и главы ОП Ермака нецензурный жест средним пальцем. ВИДЕО

Автор: 

ВР (29302) Зеленский Владимир (21064) Корниенко Александр (658) Лерос Гео (378) Третьякова Галина (118)


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Топ комментарии
+49
Браво, Лєрос!
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04.11.2021 12:51 Ответить
+28

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04.11.2021 13:04 Ответить
+27
Ще скажіть, що Зєля був зразком цнотливості коли ви за нього голосували.
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04.11.2021 13:01 Ответить
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Не вводите в заблуждение, сей посыл был адресован тандему, соответственно и рашистам
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04.11.2021 14:22 Ответить
Быдло. Можно по разному относиться к власти, но ля-рюс ведет себя как животное, мог бы еще кучу навалить на трибуне. Хотя соевые оценят, это их уровень, может даже хероем объявят.
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04.11.2021 13:27 Ответить
Зебилоид не скиглы, лучше возвращайся на музыкальный орган своего любимого гринпоцп
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04.11.2021 13:44 Ответить
Странно! Зеленский в Квартале еще и не такое показывал, а сколько унижения от него было украинцам, Церкви и Украине в целом.
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04.11.2021 13:27 Ответить
Давайте, як у футболі: картки введіть, штрафні ...
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04.11.2021 13:32 Ответить
73% обижаться не следует, именно они голосовали за таких идиотов.
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04.11.2021 13:32 Ответить
Хай Лерос запустить флешмоб! Ну а шо? Зе з його ідітьусраку можна було, чому Леросу не можна?
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04.11.2021 13:33 Ответить
А непристойний жест на всю Україну пана Зе нічого не буде?
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04.11.2021 13:43 Ответить
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04.11.2021 14:09 Ответить
само-фахование - ноу хау ЗЕ-била
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04.11.2021 16:57 Ответить
Один Лерос там яйца имеет, хоть сам и маленький. Слуг уже давно макнули лицом в г-но.
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04.11.2021 14:33 Ответить
Депутат Верховної Ради показує президенту, що у нього немає обручки на середньому пальці.
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04.11.2021 14:37 Ответить
А что грозит Хряку с пультом, который выключил микрофон, просто по тому, что ему не понравился спич?
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04.11.2021 14:38 Ответить
Ну почему сразу неприличный жест. Лерос попросил Вову сыграть , а поскольку микрофон отключили попросил жестом.
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04.11.2021 15:08 Ответить
Какие ещё "кейсы"? Кончился запас слов в "великом и могучем"? Прекратите засерать язык всяким хламом!
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04.11.2021 16:04 Ответить
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04.11.2021 16:24 Ответить
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04.11.2021 16:50 Ответить
Спасибо, Гео!
Спасибо, дорогой !
Миллионы украинцев завидуют тебе, что не могут сделать это же лично в лицо ЗЕ-блюку !
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04.11.2021 16:24 Ответить
Гео Лерос выполнил работу за Петра Алексеевича
Право на выступление Гео получил от Евросолидарности.
У американцев это называется удачной инвестицией

не дело это Пороха козявкам пальцы крутить, он размазыват ЗЕ-блюдка по асфальту словом и делом
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04.11.2021 16:54 Ответить
Якщо неякісну зє депутаншу третякову не можуть виперти з ВР вже місяць, після її ганебної заяви, то вбік Лероса ви й рота роззявляти не маєте...
А ще згадайте всі ганебні заяви вашого найвеличнішого хамла, типу «йдіть у сраку»...
Борцуни за культурність...
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04.11.2021 18:00 Ответить
Животное. Это ж как полыхало, чтобы пробить такое днище? Уголовные дела покоя не дают?
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04.11.2021 20:11 Ответить
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05.11.2021 01:21 Ответить
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