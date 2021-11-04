Из-за неприличного жеста Зеленскому Леросу грозит отстранение от пяти заседаний. За такое мы не можем забирать мандат, - Корниенко
Первый вице-спикер Александр Корниекно предполагает, что регламентный комитет ВРУ оперативно рассмотрит обращение фракции "СН" по сегодняшней ситуации в сессионном зале с участием внефракционного депутата Гео Лероса.
Об этом Корниенко заявил в комментарии журналистам в Раде, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.
Корниенко считает, что регламентный комитет предложит ВР решение по "дисциплинарным мероприятиям" относительно Лероса.
"Они у нас, к сожалению, ограничены, мы не можем за такое лишать зарплаты или забирать мандат, но можем отстранять от 5-ти пленарных заседаний. Думаю, в данном случае Гео Багратович на это точно заслуживает", - подчеркнул первый вице-спикер.
Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, не заслуживает ли такого же наказания нардеп "Слуги народа" Галина Третьякова, он отметил: "Когда мы обсуждаем бюджет, мы же параллельно не обсуждаем, например, вопрос музыки в Украине, давайте отдельно обсуждать кейс Гео Багратовича, отдельно кейс Галины Третьяковой".
Говоря о том, что спикер ВР Руслан Стефанчук дал поручение выключить Леросу микрофон во время его сегодняшнего выступления, нардеп отметил: "Председательствующий на заседании может выключать микрофон, если звучат прямые оскорбления, угрозы и т.п. А если говорить о политической позиции Гео Багратовича, которую он выразил своим жестом, то тут давно всем все понятно. Мне кажется, что он был одним из первых, кто протоптал дорожку политического предательства."
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Спасибо, дорогой !
Миллионы украинцев завидуют тебе, что не могут сделать это же лично в лицо ЗЕ-блюку !
Право на выступление Гео получил от Евросолидарности.
У американцев это называется удачной инвестицией
не дело это Пороха козявкам пальцы крутить, он размазыват ЗЕ-блюдка по асфальту словом и делом
А ще згадайте всі ганебні заяви вашого найвеличнішого хамла, типу «йдіть у сраку»...
Борцуни за культурність...