Решение ВАКС: И. о. главы Госналогслужбы Олейников причастен к "скруткам" НДС, из-за чего бюджет недополучил 45,7 млн грн. ДОКУМЕНТ

Должностные лица Госналогслужбы способствовали минимизации налоговых платежей и выводили предприятия из категории рисковых.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на постановление ВАКС.

Так, согласно досудебному расследованию НАБУ установлено, что ряд Обществ с ограниченной ответственностью в период с 2020 по 2021 гг. осуществляли регистрацию налоговых накладных (НН) в Едином реестре налоговых накладных (ЕРНН).

"Из материалов досудебного расследования усматриваются основания считать, что должностные лица Государственной налоговой службы Украины и ГУ ГНС в Полтавской области с целью получения неправомерной выгоды в период с 2020 по 2021 гг осуществили действия, направленные на избежание остановок регистрации налоговых накладных в ЕРНН", - говорится в материалах.

В материалах фигурируют: ООО "Торговий Дім Полтава Будторгсервіс", ФХ "Галоагро Бізнес", ФХ "Золото Ниви", ООО "Норд Трейдінг Фіш", ООО "Абінгдон Плюс", ООО "Сельхозспектр", ООО "Торговий дім офіс - Маркет ХХ", ООО "Євро Сіетл", ЧП "Агротехзахід", ООО "Бакаріз Систем", ООО "Автолайм плюс", ООО "Брокмі Сервіс".

Так, по материалам детектива, вышеупомянутые должностные лица "обеспечивали принятие безосновательных и необоснованных решений относительно регистрации НН в ЕРНН".

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В ходе негласных следственных действий в июле 2020 года гражданин Квитко обсуждал с другим абонентом возможность звонка тогда заместителю главы Госналогслужбы Евгению Олейникову с целью "обеспечения влияния последнего" на руководство ГУ ГНС Полтавщины относительно принятия решений о несоответствии ООО "Торговий Дім Полтава Будторгсервіс", ООО "Норд Трейдінг Фіш", ООО "Торговий дім офіс - Маркет ХХ" и ООО "Євро Сіетл" критериям рискованности налогоплательщика.

Кроме того, говорится в постановленнии, Квитко в июле 2020 года "обсуждает с абонентом действия по выводу предприятиями заблокированного лимита НДС".

Согласно материалам и показаниям одного из свидетелей, в телефоне Евгения Олейникова в мессенджере Telegram содержатся сообщения от 23 июля 2020 года со списком предприятий (в том числе вышеупомянутных) с указанием о необходимости их "вывода из рисков" или "проведение таблиц" с указанием сум средств для вывода, а именно: ООО "Торговий Дім Полтава Будторгсервіс" - 14,2 млн грн, ООО "Норд Трейдінг Фіш" - 8,2 млн грн, ООО "Торговий дім офіс - Маркет ХХ" - 9,5 млн грн, ООО "Євро Сіетл" - 18,1 млн грн и ФХ "Галоагро Бізнес" - 1,7 млн грн.

Позже эти решения были приняты. А согласно экспертизе, ООО "Торговий Дім Полтава Будторгсервіс", ФХ "Галоагро Бізнес" и ФХ "Золото Ниви" вероятно не доначислено в госбюджет 45 727 238 грн.

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