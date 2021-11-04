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Решение ВАКС: И. о. главы Госналогслужбы Олейников причастен к "скруткам" НДС, из-за чего бюджет недополучил 45,7 млн грн. ДОКУМЕНТ

Решение ВАКС: И. о. главы Госналогслужбы Олейников причастен к

Должностные лица Госналогслужбы способствовали минимизации налоговых платежей и выводили предприятия из категории рисковых.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на постановление ВАКС.

Так, согласно досудебному расследованию НАБУ установлено, что ряд Обществ с ограниченной ответственностью в период с 2020 по 2021 гг. осуществляли регистрацию налоговых накладных (НН) в Едином реестре налоговых накладных (ЕРНН).

"Из материалов досудебного расследования усматриваются основания считать, что должностные лица Государственной налоговой службы Украины и ГУ ГНС в Полтавской области с целью получения неправомерной выгоды в период с 2020 по 2021 гг осуществили действия, направленные на избежание остановок регистрации налоговых накладных в ЕРНН", - говорится в материалах.

В материалах фигурируют: ООО "Торговий Дім Полтава Будторгсервіс", ФХ "Галоагро Бізнес", ФХ "Золото Ниви", ООО "Норд Трейдінг Фіш", ООО "Абінгдон Плюс", ООО "Сельхозспектр", ООО "Торговий дім офіс - Маркет ХХ", ООО "Євро Сіетл", ЧП "Агротехзахід", ООО "Бакаріз Систем", ООО "Автолайм плюс", ООО "Брокмі Сервіс".

Так, по материалам детектива, вышеупомянутые должностные лица "обеспечивали принятие безосновательных и необоснованных решений относительно регистрации НН в ЕРНН".

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В ходе негласных следственных действий в июле 2020 года гражданин Квитко обсуждал с другим абонентом возможность звонка тогда заместителю главы Госналогслужбы Евгению Олейникову с целью "обеспечения влияния последнего" на руководство ГУ ГНС Полтавщины относительно принятия решений о несоответствии ООО "Торговий Дім Полтава Будторгсервіс", ООО "Норд Трейдінг Фіш", ООО "Торговий дім офіс - Маркет ХХ" и  ООО "Євро Сіетл" критериям рискованности налогоплательщика. 

Кроме того, говорится в постановленнии, Квитко в июле 2020 года "обсуждает с абонентом действия по выводу предприятиями заблокированного лимита НДС".

Согласно материалам и показаниям одного из свидетелей, в телефоне Евгения Олейникова в мессенджере Telegram содержатся сообщения от 23 июля 2020 года со списком предприятий (в том числе вышеупомянутных) с указанием о необходимости их "вывода из рисков" или "проведение таблиц" с указанием сум средств для вывода, а именно: ООО "Торговий Дім Полтава Будторгсервіс" - 14,2 млн грн, ООО "Норд Трейдінг Фіш" - 8,2 млн грн, ООО "Торговий дім офіс - Маркет ХХ" - 9,5 млн грн, ООО "Євро Сіетл" - 18,1 млн грн и ФХ "Галоагро Бізнес" - 1,7 млн грн.

Позже эти решения были приняты. А согласно экспертизе, ООО "Торговий Дім Полтава Будторгсервіс", ФХ "Галоагро Бізнес" и ФХ "Золото Ниви" вероятно не доначислено в госбюджет 45 727 238 грн.

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Решение ВАКС: И. о. главы Госналогслужбы Олейников причастен к скруткам НДС, из-за чего бюджет недополучил 45,7 млн грн 01
Решение ВАКС: И. о. главы Госналогслужбы Олейников причастен к скруткам НДС, из-за чего бюджет недополучил 45,7 млн грн 02
Решение ВАКС: И. о. главы Госналогслужбы Олейников причастен к скруткам НДС, из-за чего бюджет недополучил 45,7 млн грн 03
Решение ВАКС: И. о. главы Госналогслужбы Олейников причастен к скруткам НДС, из-за чего бюджет недополучил 45,7 млн грн 04
Решение ВАКС: И. о. главы Госналогслужбы Олейников причастен к скруткам НДС, из-за чего бюджет недополучил 45,7 млн грн 05
Решение ВАКС: И. о. главы Госналогслужбы Олейников причастен к скруткам НДС, из-за чего бюджет недополучил 45,7 млн грн 06
Решение ВАКС: И. о. главы Госналогслужбы Олейников причастен к скруткам НДС, из-за чего бюджет недополучил 45,7 млн грн 07

Автор: 

Госналогслужба (74) Антикоррупционный суд (1236) Олейников Евгений (10)


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зато СБУ РАЗОБЛАЧИЛО хищение 150 т грн жены Семенченко.. ЦЕ ПЕРЕИОГА органов, блин так и хочется сранить структуры с органами.............
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04.11.2021 13:05 Ответить
А что 150000 уже не деньги?
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05.11.2021 04:32 Ответить
ну как бы да, но если учесьт что "Донбасс" существует 8 лет, то выходит что грубо говоря недостача 1500 грн в месяц в среднем, тут больше смахивает на бух ошибку! да и экономический эффект потраченых рессурсов , абсолютно себяне оправдывет,не уровень СБУ, это больше уровень обыного следака, местного отделения, я бы так сказал...
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05.11.2021 13:16 Ответить
Т.е. в то время как с народа сдирают 1.5% военного сбора, как в военное время без его фактического объявления, чиноврики грабят страну! Введя военное положение чиновников за это можно бы было расстреливать на месте! Почему бы это не сделать одним махом уничтожив 50-100 тыс. дармоедов-воров тянущих страну на дно?
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04.11.2021 13:36 Ответить
расследования за миллионы по чиновникам такого ранга не катят вообще. в Украине, такие чинуши воруют миллиардами. не показивайте рабочий вид. возвращайте каждий год 12-17 миллиардов баксов
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04.11.2021 13:42 Ответить
Один вопрос, и что дальше?
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04.11.2021 15:16 Ответить
Громкие аресты, обыски, изъятия, встречные проверки, обвинение, суды, срока - вот этого всего не будет... А? ТИШИНА....
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04.11.2021 18:24 Ответить
 
 