Съезд "Слуги народа" пройдет в конце ноября: я бы рассматривал даты 20 и 27, - Корниенко
Первый вице-спикер ВР, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в интервью журналистам в Верховной Раде подтвердил информацию о том, что съезд партии "СН" состоится в ноябре.
Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
По словам Корниенко, "слуги народа" определяются в какую из суббот ноября может состоятся съезд, так как такие мероприятия проводятся на выходных.
"После завтра съезда точно не будет, остается 13, 20 и 27 ноября. За неделю съезд нельзя подготовить, поэтому я бы рассматривал даты 20 и 27", - объяснил первый вице-спикер.
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