РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7160 посетителей онлайн
Новости
611 14

Съезд "Слуги народа" пройдет в конце ноября: я бы рассматривал даты 20 и 27, - Корниенко

Съезд

Первый вице-спикер ВР, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в интервью журналистам в Верховной Раде подтвердил информацию о том, что съезд партии "СН" состоится в ноябре.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

По словам Корниенко, "слуги народа" определяются в какую из суббот ноября может состоятся съезд, так как такие мероприятия проводятся на выходных.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Разумков должен для себя определиться - с "умными" он или с "красивыми", - "слуга народа" Гетманцев о ситуации с экс-спикером ВР

"После завтра съезда точно не будет, остается 13, 20 и 27 ноября. За неделю съезд нельзя подготовить, поэтому я бы рассматривал даты 20 и 27", - объяснил первый вице-спикер.

Автор: 

съезд (367) Слуга народа (2638) Корниенко Александр (658)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+5
показать весь комментарий
04.11.2021 13:06 Ответить
+4
Знову в Трускавці ?
показать весь комментарий
04.11.2021 13:02 Ответить
+1
не, на Мальдивах)
показать весь комментарий
04.11.2021 13:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Знову в Трускавці ?
показать весь комментарий
04.11.2021 13:02 Ответить
не, на Мальдивах)
показать весь комментарий
04.11.2021 13:03 Ответить
показать весь комментарий
04.11.2021 13:06 Ответить
Повезло Трускавцу.
показать весь комментарий
04.11.2021 13:05 Ответить
В Моршине не болеют, но слугам Моршен не кошерен, та матцу не падают
показать весь комментарий
04.11.2021 13:06 Ответить
Опять в Трускавец поедут дебилизмом похвастать...
показать весь комментарий
04.11.2021 13:07 Ответить
показать весь комментарий
04.11.2021 13:09 Ответить
Шабаш....Марьяна Безмозглая уже репетирует новый "зажигательный" танец!
показать весь комментарий
04.11.2021 13:11 Ответить
Оставка кучи министров это типа процесс распада фракции Голобородьки запущен...осталось сосчитать количество шариковых... за 5 лет...каденции
показать весь комментарий
04.11.2021 13:12 Ответить
Предновогодние елки у слуг урода за примерное поведение начнутся раньше
показать весь комментарий
04.11.2021 13:29 Ответить
До вашего "съезда" Ахметка с Разумковым половину зебилов перекупят.
показать весь комментарий
04.11.2021 13:35 Ответить
Що, усю неділю? Що ці вироки збираються обговорювати?
показать весь комментарий
04.11.2021 14:11 Ответить
съезд ЗЕленого моносброда... тушите свет, поперло быдло к верху, как будто дрожжи кинули в гавно...
показать весь комментарий
04.11.2021 14:17 Ответить
выпускайте......... Краба -))
показать весь комментарий
04.11.2021 15:00 Ответить
 
 