Корниенко о возможном исключении Дмитрука из "СН": Его риторика уже какая-то не такая, как у "слуг народа"
Первый вице-спикер Верховной Рады, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко проводит служебное расследование, куда пропало заявление нардепа "Слуги народа" Артема Дмитрука о вступлении в партию "СН".
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он рассказал в интервью журналистам в кулуарах ВР,
"У нас исчезло заявление Дмитрука. Была ли это какая-то спланированная акция или юридическая некорректная (ситуация. – Ред.)? Это не воровство. Документы теряются. Мы же несколько раз переезжали", - отметил первый вице-спикер.
По его словам, если будет поднят вопрос об исключении Дмитрука из фракции и будет принято соответствующее решение, то его в автоматическом режиме исключат из партии.
"А вот, кстати, Людмила Буймистер, за что ей отдельная благодарность, сама вышла из партии. ... Таким образом упростила нам жизнь, потому что по такому заявлению нам значительно проще и быстрее исключить ее из всех реестров", - подчеркнул Корниенко.
Он признался, что пока ему тяжело спрогнозировать, какое будет решение по Дмитруку.
"Но та риторика, которую проводит Артем уже какая-то не такая, как у "слуг народа", - добавил политик.
Отметим, что вчера, 3 ноября, "слуга народа" Артем Дмитрук был на митинге "антивакцинаторов" под ВР. До этого "слуга народа" Дмитрук грязно оскорбил покойного художника Александра Ройтбурда и выступил против присвоения его имени музею, хотя с этой инициативой выступил президент Владимир Зеленский.
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Он - дерьмо.
Это вы любите про дерьмо поговорить - тема дня.
як й зеленське, як й вся зеленська шобла.
Наразі у складі монобільшості є дві умовні групи. По-перше, це відверто проросійські персонажі, на кшталт Євгена Шевченка, Максима Бужанського, Олександра Куницького, Артема Дмитрука тощо. Частина із них уже демонструє свою позицію, яка йде врозріз із політикою Офісу президента - згадаємо, наприклад, білоруські візити Шевченка та його слова на підтримку білоруського диктатора Олександра Лукашенка. Фактично ця група депутатів, яка, на відміну від панівної в "Слузі народу" формули, сформульованої в легендарній фразі "какая разніца", має певне ідеологічне підґрунтя та значно органічніше виглядає у складі , припустимо, ОПЗЖ або "Партії Шарія", куди вона упевнено й дрейфує. До речі, можливе створення під наступні вибори нової, радикальнішої навіть за медведчуківське крило "Опозиційної платформи - За життя" проросійської партії, або, в разі розпаду ОПЗЖ, влиття цього набору персоналій у нову партію Віктора Медведчука.
Другою групою "слуг народу", яких уже нічого, крім формальностей, не тримає у складі монокоаліції, є ті депутати, які орієнтуються на Разумкова. Ні для кого не секрет, що екс-спікер рано чи пізно оформить свою політичну силу, з якою піде на наступні вибори. Каркасом цієї партії (правильніше говорити - "разумковською" її частиною, оскільки у цієї партії, скоріш за все, буде кілька спонсорів, які теж матимуть свої кандидатури для загального списку) і стануть нинішні депутати, які поки що залишаються у складі "СН". Цілком можливо, що після холодної і проблемної зими навіть ті депутати, які поки що орієнтуються на Банкову, змінять свої погляди на майбутнє. І перекинуться до "соціально близького" колишнього спікера ВР.
Те леросов сразу подберут.
Поки жодного хоч трохи нормального одеського депутата СН я не бачив. Єдине, за що їм можна подякувати, що кинули кивалова і ще кількох подібних йому регіоналів, але за поглядами далеко від них не пішли.