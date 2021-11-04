Корниенко о возможном исключении Дмитрука из "СН": Его риторика уже какая-то не такая, как у "слуг народа"

Первый вице-спикер Верховной Рады, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко проводит служебное расследование, куда пропало заявление нардепа "Слуги народа" Артема Дмитрука о вступлении в партию "СН".

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он рассказал в интервью журналистам в кулуарах ВР,

"У нас исчезло заявление Дмитрука. Была ли это какая-то спланированная акция или юридическая некорректная (ситуация. – Ред.)? Это не воровство. Документы теряются. Мы же несколько раз переезжали", - отметил первый вице-спикер.

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По его словам, если будет поднят вопрос об исключении Дмитрука из фракции и будет принято соответствующее решение, то его в автоматическом режиме исключат из партии.

"А вот, кстати, Людмила Буймистер, за что ей отдельная благодарность, сама вышла из партии. ... Таким образом упростила нам жизнь, потому что по такому заявлению нам значительно проще и быстрее исключить ее из всех реестров", - подчеркнул Корниенко.

Он признался, что пока ему тяжело спрогнозировать, какое будет решение по Дмитруку.

"Но та риторика, которую проводит Артем уже какая-то не такая, как у "слуг народа", - добавил политик.

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Отметим, что вчера, 3 ноября, "слуга народа" Артем Дмитрук был на митинге "антивакцинаторов" под ВР. До этого "слуга народа" Дмитрук грязно оскорбил покойного художника Александра Ройтбурда и выступил против присвоения его имени музею, хотя с этой инициативой выступил президент Владимир Зеленский.