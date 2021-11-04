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Корниенко о возможном исключении Дмитрука из "СН": Его риторика уже какая-то не такая, как у "слуг народа"

Корниенко о возможном исключении Дмитрука из

Первый вице-спикер Верховной Рады, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко проводит служебное расследование, куда пропало заявление нардепа "Слуги народа" Артема Дмитрука о вступлении в партию "СН".

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он рассказал в интервью журналистам в кулуарах ВР,

"У нас исчезло заявление Дмитрука. Была ли это какая-то спланированная акция или юридическая некорректная (ситуация. – Ред.)? Это не воровство. Документы теряются. Мы же несколько раз переезжали", - отметил первый вице-спикер.

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По его словам, если будет поднят вопрос об исключении Дмитрука из фракции и будет принято соответствующее решение, то его в автоматическом режиме исключат из партии.

"А вот, кстати, Людмила Буймистер, за что ей отдельная благодарность, сама вышла из партии. ... Таким образом упростила нам жизнь, потому что по такому заявлению нам значительно проще и быстрее исключить ее из всех реестров", - подчеркнул Корниенко.

Он признался, что пока ему тяжело спрогнозировать, какое будет решение по Дмитруку.

"Но та риторика, которую проводит Артем уже какая-то не такая, как у "слуг народа", - добавил политик.

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Отметим, что вчера, 3 ноября, "слуга народа" Артем Дмитрук был на митинге "антивакцинаторов" под ВР. До этого "слуга народа" Дмитрук грязно оскорбил покойного художника Александра Ройтбурда и выступил против присвоения его имени музею, хотя с этой инициативой выступил президент Владимир Зеленский.

Автор: 

исключение (84) исключение из фракции (61) Слуга народа (2638) Корниенко Александр (658) Артем Дмитрук (69) Буймистер Людмила (70)


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Топ комментарии
+15
Какие же они все убогие и скудоумные! И это еще будет в Раде года два?!
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04.11.2021 13:12 Ответить
+8
У зажопников окажется на другой день.
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04.11.2021 13:13 Ответить
+8
Просто Дмитрук почти сбрив бороду, потерял для зебилов 90% шарма. А мозгов у него и с бородой не было.
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04.11.2021 13:29 Ответить
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Какие же они все убогие и скудоумные! И это еще будет в Раде года два?!
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04.11.2021 13:12 Ответить
училки тeж так роблять - нe по iхньому - виживають зi школи
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04.11.2021 13:18 Ответить
Дмитрук це ставленик одеської мафії, а з одеською мафією у Слуги Народу зіпсувались стосунки, після оголошення підозр меру Одеси Труханову. Тому Дмитрук вже шукає собі нове політичне поле.
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04.11.2021 13:29 Ответить
Судячи по тому, що ти пишеш "по iхньому", то тебе мабуть теж вижили...
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04.11.2021 13:40 Ответить
так "по iхньому" цe нe завжди правильно. алe вчилки того нe визнають що можуть бути нe правими. сходи в групу батьки сос там куча прикладiв коли пeдкурник нападає на здобувачiв освiти.
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04.11.2021 16:25 Ответить
Еще 7 как минимум, у СН наивысший рейтинг среди партий
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04.11.2021 13:18 Ответить
зелеблевотное, выбрось шпаргалки с Банковой., а лучше сожри.
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04.11.2021 13:20 Ответить
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04.11.2021 13:46 Ответить
Еще один, минус.
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04.11.2021 15:22 Ответить
У зажопников окажется на другой день.
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04.11.2021 13:13 Ответить
Є щe Разумков. усi брошeнки можуть також приєднатися до новiо полiтсили.
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04.11.2021 13:20 Ответить
Розумков занадто розумний щоб брати до себе усіх колишніх зебілів.
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04.11.2021 13:22 Ответить
кiлькiсть можe бути вирiшальною. а щe бувають прозрiвшi.
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04.11.2021 16:26 Ответить
зеленое гауно потеряло заявление на вступление к ним тухлой ваты....Эпично, ёпт!
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04.11.2021 13:16 Ответить
Браво. З такими темпами скоро від слуг в парламенті нікого не залишиться.
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04.11.2021 13:20 Ответить
И в ЕС перейдут.
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04.11.2021 13:45 Ответить
неа...они недолеченые.или вернее в роддоме покалеченые.таких только в промеждуфрикцийные
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04.11.2021 13:49 Ответить
Ні. Ти що, можеш уявити поряд з Яною Зінкевич Трухіна чи Стефанчука?
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04.11.2021 14:20 Ответить
Этих нет, а леросов "уявляю".
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04.11.2021 14:22 Ответить
А що ти маєш проти Лероса? Не мовчить і каже в очі зебілам що про них думає?
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04.11.2021 14:23 Ответить
А я должен шо-то "мать" против лероса?
Он - дерьмо.
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04.11.2021 14:27 Ответить
А чому? Тільки власними словами, а не тому що в методичці від Подоляка так написали.
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04.11.2021 14:30 Ответить
Я уже всё сказал.
Это вы любите про дерьмо поговорить - тема дня.
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04.11.2021 14:32 Ответить
Зрозуміло. Методичку Подоляк не видав, а своїх думок нуль.
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04.11.2021 14:33 Ответить
Можешь мусолить это дерьмо целый день.
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04.11.2021 14:34 Ответить
А чи була заява? Гребли в свою секту всіх без розбору, аби більше було.
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04.11.2021 13:20 Ответить
Падали зелёные ,навозные опарыши калопомойные , УТИЛИЗИРУЙТЕСЬ
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04.11.2021 13:21 Ответить
Вона завжди була такою. Чому ви не помічали москальська риторику і квіти 2 травня на Куліковому полі. Воно ж антиукраїнське завжди було
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04.11.2021 13:21 Ответить
"Воно ж антиукраїнське завжди було"

як й зеленське, як й вся зеленська шобла.
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04.11.2021 13:49 Ответить
цього українофоба взагалі розстріляти треба.
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04.11.2021 13:21 Ответить
Прозрівати почали нарешті, чи це поодиноке явище?
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04.11.2021 13:23 Ответить
ЗЕбил на ЗЕбиле.ЗЕблевотный зверинец
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04.11.2021 13:23 Ответить
Он какой-то не такой.))
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04.11.2021 13:26 Ответить
Просто Дмитрук почти сбрив бороду, потерял для зебилов 90% шарма. А мозгов у него и с бородой не было.
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04.11.2021 13:29 Ответить
Ходза , такий же зелений голос на самодрчі .
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04.11.2021 14:42 Ответить
Зеблєвотна партія уродів , повинна піти в небуття ще що до виборів , так як Україна не зможе їх прогодувати і фінансово задовольнити
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04.11.2021 13:31 Ответить
Надо делать Майдан.
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04.11.2021 13:47 Ответить
О знесуни ...а навіщо ві його обирали ?
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04.11.2021 14:44 Ответить
https://regionews.ua/ukr/articles/1636020098-pro-shcho-govoryat-svizhi-reytingi-abo-koli-pochne-rozbigatisya-monobilshist Наталя Красновид, журналіст regionews.ua :

Наразі у складі монобільшості є дві умовні групи. По-перше, це відверто проросійські персонажі, на кшталт Євгена Шевченка, Максима Бужанського, Олександра Куницького, Артема Дмитрука тощо. Частина із них уже демонструє свою позицію, яка йде врозріз із політикою Офісу президента - згадаємо, наприклад, білоруські візити Шевченка та його слова на підтримку білоруського диктатора Олександра Лукашенка. Фактично ця група депутатів, яка, на відміну від панівної в "Слузі народу" формули, сформульованої в легендарній фразі "какая разніца", має певне ідеологічне підґрунтя та значно органічніше виглядає у складі , припустимо, ОПЗЖ або "Партії Шарія", куди вона упевнено й дрейфує. До речі, можливе створення під наступні вибори нової, радикальнішої навіть за медведчуківське крило "Опозиційної платформи - За життя" проросійської партії, або, в разі розпаду ОПЗЖ, влиття цього набору персоналій у нову партію Віктора Медведчука.

Другою групою "слуг народу", яких уже нічого, крім формальностей, не тримає у складі монокоаліції, є ті депутати, які орієнтуються на Разумкова. Ні для кого не секрет, що екс-спікер рано чи пізно оформить свою політичну силу, з якою піде на наступні вибори. Каркасом цієї партії (правильніше говорити - "разумковською" її частиною, оскільки у цієї партії, скоріш за все, буде кілька спонсорів, які теж матимуть свої кандидатури для загального списку) і стануть нинішні депутати, які поки що залишаються у складі "СН". Цілком можливо, що після холодної і проблемної зими навіть ті депутати, які поки що орієнтуються на Банкову, змінять свої погляди на майбутнє. І перекинуться до "соціально близького" колишнього спікера ВР.
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04.11.2021 13:40 Ответить
У нас нет нормальных партий. Что зеленые, что белые, что красные - все уроды-кровопийцы! Из депутатов нормальные - единицы. Пока 2-3 поколения не сменится жизни не будет. 70 лет людей портили, теперь 70 лет будем востанавливаться. 30 лет уже прошло, осталось еще 40 лет....
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04.11.2021 13:51 Ответить
так ти ж вопив, за матьківщину! Чо, також ненормальна?
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04.11.2021 17:12 Ответить
Трудовые резервы для ЕС.
Те леросов сразу подберут.
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04.11.2021 13:46 Ответить
Замарали свое сборище ватой, а теперь пытаются отмыться.
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04.11.2021 13:47 Ответить
тюрьма в скором будущем для многих и вас еще больше упростит вашу жизнь, ожидайте
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04.11.2021 13:49 Ответить
От якби детальніше про заяву ( на чиє ім'я, хто рекомендував, хто приймав, хто призначав в той чи інший виборчий округ і т.д.) мабуть, ми більше дізналися про суть справи.
Поки жодного хоч трохи нормального одеського депутата СН я не бачив. Єдине, за що їм можна подякувати, що кинули кивалова і ще кількох подібних йому регіоналів, але за поглядами далеко від них не пішли.
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04.11.2021 14:04 Ответить
Какой то не такой то.... партбилет отдай
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04.11.2021 14:11 Ответить
Його риторика точно така, яку вибрали і проганяли "Слуги" - одні за "білих" інші за "червоних", одні за російську мову, інші за українську, одні за НАТО, другі на расєю - брехуни і маніпулятори, хотіли сподобатися всім, але на брехні довнго і далеко не заїдеш, у вас все попереду - а там ганьба і відповідальність за скоєне.
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04.11.2021 14:12 Ответить
Ха-ха, якась не така! А рік, два, три тому була така? Цей мерзотник ще у 2014му себе чітко позиціонував.
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04.11.2021 14:43 Ответить
Шо опять опортуніст? Щось дуже бздиться в "датському королівстві".
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04.11.2021 15:01 Ответить
Всегда бил ватником.
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04.11.2021 15:35 Ответить
Вылезает "рыло" черносотенца?
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04.11.2021 16:53 Ответить
 
 