Украина и Совет Европы сумели "перевернуть страницу", преодолев турбулентность в отношениях, - Кулеба
Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Совет Европы могут продолжать совместную работу, потому что сумели "перевернуть страницу" и преодолеть турбулентность в отношениях. Она была вызвана необоснованным и безосновательным возвращением российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы.
Об этом заявил сегодня на совместном с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич брифинге глава МИД Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По словам главы МИД, Украина и Совет Европы наладили отношения в том числе и благодаря принципиальной позиции генсекретаря Совета.
"Можем на полной скорости наверстывать утраченное и развивать отношения с Советом Европы в пользу и Украины, и Европы в целом", - добавил он.
Кроме того, Кулеба на встрече с Пейчинович-Бурич договорились о начале совместной работы по подготовке плана действий Совета Европы для Украины на 2023-2026 годы.
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він просто констатує факт - Україна змирилась з поразкою
бо він і зеля нічого не змогли протиставити
- на чистому аркуші з обох сторін написати "перегорни сторінку".
для зедурня такої вправи вистачить на всю каденцію.