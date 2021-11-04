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Новости
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Украина и Совет Европы сумели "перевернуть страницу", преодолев турбулентность в отношениях, - Кулеба

Украина и Совет Европы сумели

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Совет Европы могут продолжать совместную работу, потому что сумели "перевернуть страницу" и преодолеть турбулентность в отношениях. Она была вызвана необоснованным и безосновательным возвращением российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

Об этом заявил сегодня на совместном с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич брифинге глава МИД Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам главы МИД, Украина и Совет Европы наладили отношения в том числе и благодаря принципиальной позиции генсекретаря Совета.

"Можем на полной скорости наверстывать утраченное и развивать отношения с Советом Европы в пользу и Украины, и Европы в целом", - добавил он.

Кроме того, Кулеба на встрече с Пейчинович-Бурич договорились о начале совместной работы по подготовке плана действий Совета Европы для Украины на 2023-2026 годы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генсек Совета Европы Пейчинович-Бурич сегодня прибудет с официальным визитом в Украину, - МИД

Автор: 

МИД (7030) Совет Европы (706) Кулеба Дмитрий (2880) Пейчинович-Бурич Мария (34)


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Топ комментарии
+3
Вылезло чучело Зе. Турбулентност у вас в головах....вихри...торнадо....там же пусто!
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04.11.2021 13:29 Ответить
+3
В куче дерьма и кирпич - драгоценный камень
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04.11.2021 13:33 Ответить
+2
Россию выгнали, или нас нагнули? Какая разница. Перемога!
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04.11.2021 13:30 Ответить
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Вылезло чучело Зе. Турбулентност у вас в головах....вихри...торнадо....там же пусто!
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04.11.2021 13:29 Ответить
Россию выгнали, или нас нагнули? Какая разница. Перемога!
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04.11.2021 13:30 Ответить
Особенно "радует" эта новость со ссылкой на парашный телеАнал "Дом":
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04.11.2021 13:30 Ответить
Дмитрий Кулеба - хорошая работа. Один из лучших министров в правительстве.
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04.11.2021 13:31 Ответить
В куче дерьма и кирпич - драгоценный камень
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04.11.2021 13:33 Ответить
вправний казкар..
він просто констатує факт - Україна змирилась з поразкою
бо він і зеля нічого не змогли протиставити
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04.11.2021 13:33 Ответить
Якось так співпало, що з вашим приходом повернулась і раіська.
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04.11.2021 13:32 Ответить
- чим зайняти дебіла на годину?
- на чистому аркуші з обох сторін написати "перегорни сторінку".
для зедурня такої вправи вистачить на всю каденцію.
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04.11.2021 13:36 Ответить
страницу перевернули - а рашка все там же...
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04.11.2021 13:40 Ответить
Рашка сидит дома в Москве , они не тем вакцинированьі. Главное - результат , а нашему МИД - респект !
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04.11.2021 15:17 Ответить
Надо запомнить,если вдруг полностью обосрусь в людном месте можно будет сказать что,,перевернул страницу и преодолел турбулентность,, . Может не заметят
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04.11.2021 14:47 Ответить
 
 