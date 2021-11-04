30% украинцев живет меньше чем на 4 тыс. грн, 13% - меньше чем на 3 тыс. грн, - экс-нардеп Острикова. ИНФОГРАФИКА
Средняя заработная плата за последние месяцы бьет рекорды: впервые в истории Украины больше 500 долларов США.
Об этом пишет в Фейсбуке экс-нардеп Татьяна Острикова, сообщает Цензор.НЕТ.
"Создается впечатление, что украинцы в среднем живут на эти 14 239 грн в месяц, что не так уж плохо. А разговоры о самой бедной стране в Европе преувеличены. Но на самом деле на 500 долл. США в месяц живут менее 5% украинцев. А половина живет на 200 долларов США или даже меньше", - пояснила она.
"Необходимо напомнить, что 14239 грн – это сумма до налогообложения. После вычета НДФЛ и военного сбора остается 11 462 грн. Эти 11 тысяч имеют работающие украинцы. Занятого населения в Украине 15,7 млн. И в эту категорию относятся и неформально занятые, и даже выращивающие овощи на собственном огороде и затем продающие на базаре. Штатных же работников в Украине всего 7,1 млн и именно они получают среднюю зарплату в размере 14 239 грн. Кроме них, в Украине еще есть 1,7 млн безработных.14,5 млн не входящих в рабочую силу. Эти люди не работают, но не считаются безработными. Пенсионеров из них всего 9,5 млн. Еще есть 6,3 млн детей до 15 лет. Вот и получается, что 11 тыс. грн, которые штатный работник в среднем получает на руки, тратятся далеко не на одного человека", - пояснила экс-нардеп.
"Согласно исследованию Госстата доходов и расходов населения во ІІ квартале 2021 года, медианный уровень среднедушевых денежных доходов – 5 250 грн (200 долл. США). 30% населения живет на 4000 грн или меньше. 13% (каждый восьмой украинец!) – на 3000 грн или меньше. 4,7% более чем на 12 000 грн в месяц. Поэтому затягивание экономических реформ и увеличение уровня жизни населения – это преступление в условиях столь бедной жизни украинцев", - резюмировала Острикова.
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Жиріють ті, хто має доходи, на сумістні з законодавством.
А більше і не треба нічого знати про країну Україна. Президент шарікофф, судді вовки, рада зебіли з совкодрочерами (та просто дрочерами), поліція гвалтівники з вимагальниками, нарід у значній частині вівці.
Прям Санта Клаус якийсь.
І телефони, і автівки шикарні, і будинки з елітними квартирами..все підкинув.
А сам в зачовганих черевиках ходить )
1. Экспорт металла - чуть менее 8млрд. долларов
https://metallurgprom.org/news/ukraine/6535-ukraina-sokratila-jeksport-metalloprodukcii-za-2020-god-v-denezhnom-vyrazhenii-na-12.html
2. Объем переводов - 11
https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/zarobitchane-pereveli-v-ukrainu-bolee-6-mlrd-s-nachala-goda#:~:text=%D0%97%D0%B0%202020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BC%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%20%2411%2C98%20%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4 .
В общем Вы правы.
Но возвращаясь к вопросу "их доля в БЮДЖЕТЕ не так уж велика", то от 155 лярдов в 2020 это ...
Сравним с остальными:
https://project.liga.net/projects/taxes_or_life/
В общем их участие конечно важно. Но далеко не определяюще.
С другой, получая не облагаемые налогами доходы за рубежом (нуууу... оплатят они комиссию вестерн юнион или мани грэм в лучшем случае, а то и нет - просто привезут деньги сюда), они лишают этот самый бюджет налогов...
"Рыба ищет где глубже, а человек где лучше".
Количество уехавших уже критическое , что делает "власть"?
Хочет ввести налог на ввезенные деньги! Не на "честно украденные" в хороших офшорах, не на сверх прибыли монополистов олигархов...
Какие предполагаемые действия "обилеченных" граждан?
А забрать семью и скучать по родине издалека, и тратить все заработанное "по новому месту жительства". БРАВО!
а некоторым по 800 000 - 1 500 000 грн в мес....
а бюджет государства один.... да и потребности у людей, в принципе, одинаковые... и горло одно...
Обзовитесь, кто живёт на 4т?!
Никогда , платящий от 300 до 500 грн за 100 грамм спаржи тушеной ( цены из меню ресторана- всем понятно какого), не поймет людей живущих , что на 4, что на 14 тисяч грн... "А как они месяц живут, что я за один вечер кушаю? Быть не может, 100% имеют что-то, и налоги не платят..."
У работодателя за святое поднаииппать на зарплате, а тем, кого Вы называете властью глубоко "по югх", какие там у смерда неприятности...
Стоит отметить, что ее финансовое состояние в 2013-м году было совершенно другим. Татьяне удалось заработать всего 135 тыс. грн за год.
И эта курва разговаривает в пользу бедных?
Найняли бригаду будівельників з під Чернігова на об'єкт під Києвом. Погодилися на оплату менше стандартної Київської на 15% але з умовою розміщення на об'єкті.
Ці "працівники" отримали оплату за половину роботи (2 тижні пішло) і щезли. Вже місяць їдуть дороблять бо "у нас помічник отримав гроші й уйшов в запій" то "щось ногу прихопило"...
А в перерахунку на місяць за роботу вони отримали по 800$ на людину
Для развитых стран - 9$.
Они же стараются среднюю вытягивают за счёт них!!!
Мой доход больше 9000 грн, значит я принадлежу к 15% сливок общества!
Пойду, на радостях куплю коробочку винца и баночку шпрот!