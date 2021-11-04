30% украинцев живет меньше чем на 4 тыс. грн, 13% - меньше чем на 3 тыс. грн, - экс-нардеп Острикова. ИНФОГРАФИКА

Средняя заработная плата за последние месяцы бьет рекорды: впервые в истории Украины больше 500 долларов США.

Об этом пишет в Фейсбуке экс-нардеп Татьяна Острикова, сообщает Цензор.НЕТ.

"Создается впечатление, что украинцы в среднем живут на эти 14 239 грн в месяц, что не так уж плохо. А разговоры о самой бедной стране в Европе преувеличены. Но на самом деле на 500 долл. США в месяц живут менее 5% украинцев. А половина живет на 200 долларов США или даже меньше", - пояснила она.

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"Необходимо напомнить, что 14239 грн – это сумма до налогообложения. После вычета НДФЛ и военного сбора остается 11 462 грн. Эти 11 тысяч имеют работающие украинцы. Занятого населения в Украине 15,7 млн. И в эту категорию относятся и неформально занятые, и даже выращивающие овощи на собственном огороде и затем продающие на базаре. Штатных же работников в Украине всего 7,1 млн и именно они получают среднюю зарплату в размере 14 239 грн. Кроме них, в Украине еще есть 1,7 млн ​​безработных.14,5 млн не входящих в рабочую силу. Эти люди не работают, но не считаются безработными. Пенсионеров из них всего 9,5 млн. Еще есть 6,3 млн детей до 15 лет. Вот и получается, что 11 тыс. грн, которые штатный работник в среднем получает на руки, тратятся далеко не на одного человека", - пояснила экс-нардеп.

"Согласно исследованию Госстата доходов и расходов населения во ІІ квартале 2021 года, медианный уровень среднедушевых денежных доходов – 5 250 грн (200 долл. США). 30% населения живет на 4000 грн или меньше. 13% (каждый восьмой украинец!) – на 3000 грн или меньше. 4,7% более чем на 12 000 грн в месяц. Поэтому затягивание экономических реформ и увеличение уровня жизни населения – это преступление в условиях столь бедной жизни украинцев", - резюмировала Острикова.