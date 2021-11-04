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30% украинцев живет меньше чем на 4 тыс. грн, 13% - меньше чем на 3 тыс. грн, - экс-нардеп Острикова. ИНФОГРАФИКА

30% украинцев живет меньше чем на 4 тыс. грн, 13% - меньше чем на 3 тыс. грн, - экс-нардеп Острикова. ИНФОГРАФИКА

Средняя заработная плата за последние месяцы бьет рекорды: впервые в истории Украины больше 500 долларов США.

Об этом пишет в Фейсбуке экс-нардеп Татьяна Острикова, сообщает Цензор.НЕТ.

"Создается впечатление, что украинцы в среднем живут на эти 14 239 грн в месяц, что не так уж плохо. А разговоры о самой бедной стране в Европе преувеличены. Но на самом деле на 500 долл. США в месяц живут менее 5% украинцев. А половина живет на 200 долларов США или даже меньше", - пояснила она.

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"Необходимо напомнить, что 14239 грн – это сумма до налогообложения. После вычета НДФЛ и военного сбора остается 11 462 грн. Эти 11 тысяч имеют работающие украинцы. Занятого населения в Украине 15,7 млн. И в эту категорию относятся и неформально занятые, и даже выращивающие овощи на собственном огороде и затем продающие на базаре. Штатных же работников в Украине всего 7,1 млн и именно они получают среднюю зарплату в размере 14 239 грн. Кроме них, в Украине еще есть 1,7 млн ​​безработных.14,5 млн не входящих в рабочую силу. Эти люди не работают, но не считаются безработными. Пенсионеров из них всего 9,5 млн. Еще есть 6,3 млн детей до 15 лет. Вот и получается, что 11 тыс. грн, которые штатный работник в среднем получает на руки, тратятся далеко не на одного человека", - пояснила экс-нардеп.

"Согласно исследованию Госстата доходов и расходов населения во ІІ квартале 2021 года, медианный уровень среднедушевых денежных доходов – 5 250 грн (200 долл. США). 30% населения живет на 4000 грн или меньше. 13% (каждый восьмой украинец!) – на 3000 грн или меньше. 4,7% более чем на 12 000 грн в месяц. Поэтому затягивание экономических реформ и увеличение уровня жизни населения – это преступление в условиях столь бедной жизни украинцев", - резюмировала Острикова.

30% украинцев живет меньше чем на 4 тыс. грн, 13% - меньше чем на 3 тыс. грн, - экс-нардеп Острикова 01

Автор: 

бедность (253) статистика (2311) Острикова Татьяна (44) заработная плата (2400)


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Топ комментарии
+24
Ви не пробовалі пажить на обичную пєнсію? (хароший Бубочка плахому Бариге на стадіоні)
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04.11.2021 13:37 Ответить
+19
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04.11.2021 13:35 Ответить
+18
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04.11.2021 13:41 Ответить
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04.11.2021 13:35 Ответить
милашка..
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04.11.2021 13:47 Ответить
Зато квартири у новобудовах розлітаються як семкі на базарі. Ціни при стабільному баксі (на протязі мінімум 6 років) ростуть як ... Самі порівняйте.
Жиріють ті, хто має доходи, на сумістні з законодавством.
А більше і не треба нічого знати про країну Україна. Президент шарікофф, судді вовки, рада зебіли з совкодрочерами (та просто дрочерами), поліція гвалтівники з вимагальниками, нарід у значній частині вівці.
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04.11.2021 14:56 Ответить
"конец эпохи бедности"....Фы фсё фрётииии...Бубочка вяликолепный и рейтинги у него 80%!!!!
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04.11.2021 13:37 Ответить
А вот вы и врёте: учителя при "великом" с жиру бесятся на 4000 евро
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04.11.2021 14:03 Ответить
Ви не пробовалі пажить на обичную пєнсію? (хароший Бубочка плахому Бариге на стадіоні)
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04.11.2021 13:37 Ответить
Зато всі зелені депутати з останніми моделями айфонів.
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04.11.2021 13:37 Ответить
В ЕС все с кнопочными?
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04.11.2021 14:45 Ответить
так ЕС вроде про покращення ничего и не говорит
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04.11.2021 14:58 Ответить
это им Порох подбросил
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04.11.2021 14:57 Ответить
Який щедрий..
Прям Санта Клаус якийсь.
І телефони, і автівки шикарні, і будинки з елітними квартирами..все підкинув.
А сам в зачовганих черевиках ходить )
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04.11.2021 15:00 Ответить
Які айфони, там мін зп 20 тис баксов.
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04.11.2021 15:30 Ответить
Если бы не заробитчане Украина уже бы вымирала.
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04.11.2021 13:37 Ответить
Это точно. та власть Зе нагло переводы Заробитчан приплюсовывает к валовому продукту!
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04.11.2021 13:39 Ответить
А сейчас что происходит? 1990 - 50млн. 2020 - меньше 35млн.
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04.11.2021 14:09 Ответить
Результат внутренней политики государства за 30 лет.
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04.11.2021 14:14 Ответить
Их доля в общем объеме поступлений в бюджет не так уж и велика.
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04.11.2021 14:31 Ответить
Их доля поступлений в страну валюты сопоставима с поступлениями от экспорта металла.
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04.11.2021 14:36 Ответить
Экспорт Украины не ограничивается металлом)). АПК рулит))
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04.11.2021 14:46 Ответить
Не переводите стрелки. Я сказал что размер сопоставим с экспортом металла. Если Вы считаете, что это незначительно то значит и экспорт металла у нас незначителен для страны.
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04.11.2021 14:50 Ответить
На самом деле объем переводов даже больше:
1. Экспорт металла - чуть менее 8млрд. долларов

https://metallurgprom.org/news/ukraine/6535-ukraina-sokratila-jeksport-metalloprodukcii-za-2020-god-v-denezhnom-vyrazhenii-na-12.html

2. Объем переводов - 11
https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/zarobitchane-pereveli-v-ukrainu-bolee-6-mlrd-s-nachala-goda#:~:text=%D0%97%D0%B0%202020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BC%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%20%2411%2C98%20%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4 .

В общем Вы правы.
Но возвращаясь к вопросу "их доля в БЮДЖЕТЕ не так уж велика", то от 155 лярдов в 2020 это ...
Сравним с остальными:
https://project.liga.net/projects/taxes_or_life/

В общем их участие конечно важно. Но далеко не определяюще.
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04.11.2021 17:14 Ответить
И к тому же нельзя тупо смотреть сколько в бюджет капнуло. Вы не думаете, что они снижают на него нагрузку давая к примеру дополнительную работу и рабочие места увеличением платежеспособности населения? Плоско мыслите.
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04.11.2021 14:37 Ответить
Снижают. С одной стороны.
С другой, получая не облагаемые налогами доходы за рубежом (нуууу... оплатят они комиссию вестерн юнион или мани грэм в лучшем случае, а то и нет - просто привезут деньги сюда), они лишают этот самый бюджет налогов...
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04.11.2021 14:47 Ответить
Бюджет лишают налогов те, кто не в состоянии создать рабочие места и обеспечить достойную заработную плату.
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04.11.2021 14:49 Ответить
И эти тоже. Но и те, кто от них уклоняются (де факто) - и они тоже, не надо про них забывать.
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04.11.2021 17:07 Ответить
Вот привез "заробітчанин" к примеру 50000$ и куда он их, по Вашему денет??? Да потратит в Украине и покупая товары оплатит все налоги, а что "нормальные офшоры" ? - да просто грабят страну...
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04.11.2021 19:26 Ответить
Да все на то же - на обучение детишкам в Чехии/Польше (бюджет Украины = 0), на покупку техники там же с компенсацией по tax free (опять же)... часть потратит на продукты, разумеется. Но и обычный украинец их тоже тратит. Разница лишь в том, что обычный украинец налоги заплатит, и военный сбор тоже с зарплаты. А этот не заплатит нихрена.
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05.11.2021 09:39 Ответить
Бесконечный обмен умными словами....
"Рыба ищет где глубже, а человек где лучше".
Количество уехавших уже критическое , что делает "власть"?
Хочет ввести налог на ввезенные деньги! Не на "честно украденные" в хороших офшорах, не на сверх прибыли монополистов олигархов...
Какие предполагаемые действия "обилеченных" граждан?
А забрать семью и скучать по родине издалека, и тратить все заработанное "по новому месту жительства". БРАВО!
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05.11.2021 11:00 Ответить
Тут ты прав - на счет власти.
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05.11.2021 11:39 Ответить
удивительно..да?
а некоторым по 800 000 - 1 500 000 грн в мес....
а бюджет государства один.... да и потребности у людей, в принципе, одинаковые... и горло одно...
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04.11.2021 13:38 Ответить
Предлагаю отнять и поделить!!!
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04.11.2021 13:39 Ответить
не! еще добавить (желательно монетами)))) - мо вдавятся !!!
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04.11.2021 13:41 Ответить
Ты у судей когда-нибудь, что-нибудь пробовал отнять?
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04.11.2021 14:04 Ответить
Была банда Сенсея, но и ту повязали
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04.11.2021 15:31 Ответить
Смешно читать. Как умело у нас умеют прибедняться! Как платить налоги - все бомжи.
Обзовитесь, кто живёт на 4т?!
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04.11.2021 13:40 Ответить
Бідних людей не бачив ?
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04.11.2021 13:42 Ответить
у него цитатник с Банковой.
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04.11.2021 13:43 Ответить
Ему ссы в глаза, а он - божья роса.
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04.11.2021 15:32 Ответить
ага, в основном именно они на цензоре и проводят время.
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04.11.2021 13:43 Ответить
Пенсионеры
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04.11.2021 13:50 Ответить
инвалид-сердечник 58 лет,на работу никто не берёт,пособие по инвалидности 2200. хорошо что есть своя земля,огород,сад.
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04.11.2021 13:50 Ответить
Ну у меня пенсии 5 тыщ, что сказать хотел ?
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04.11.2021 13:53 Ответить
Сказать он ничего не хотел - прокукарекало , а там хоть не рассветай...
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04.11.2021 19:29 Ответить
Если из зарплаты убрать пропитание и коммуналку, то из 250-300$ остается долларов 50. И у всех вокруг меня примерно тоже. Я рад за киевлян и других обеспеченных граждан, но подавляющее большинство в регионах получает весьма мало. Просто они особо не форумах не сидят.
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04.11.2021 14:00 Ответить
Концерн TOYOTA не успевает Крузаки собирать. Хочещь 200 Крузак,-жди 6 месяцев. Ага и еще,- У застройщика который будет продавать квартиры в 2014м году, все квартиры проданы. Мы прям беднота брыхливая.
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04.11.2021 14:10 Ответить
2024м году
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04.11.2021 14:12 Ответить
. каждого свои проблемы, У кого-то жемчуг мелковат, у кого-то алмазы тусклые...
Никогда , платящий от 300 до 500 грн за 100 грамм спаржи тушеной ( цены из меню ресторана- всем понятно какого), не поймет людей живущих , что на 4, что на 14 тисяч грн... "А как они месяц живут, что я за один вечер кушаю? Быть не может, 100% имеют что-то, и налоги не платят..."
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04.11.2021 19:49 Ответить
Та мы прям чего-то ждем. Нам напрягаться не хочется и в этом виним власть. А жить хочется хорошо и кушать сладко. И работу нам дай. И отдачу не требуй. Мне наша молодёжь нравится,- они хотят жить сегодня, сейчас. Попробуют здесь поработать, столкнуться с несправедливостью, плюнут на все и за кордон. И самое страшное что это устраивает работодателей.
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04.11.2021 20:49 Ответить
А почему они должны работать и быть голодными???
У работодателя за святое поднаииппать на зарплате, а тем, кого Вы называете властью глубоко "по югх", какие там у смерда неприятности...
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04.11.2021 21:23 Ответить
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04.11.2021 13:41 Ответить
Рошеномізкі, а чого ви ремствуєте ? Зелений мародер втілює в життя доробок ствочолого мародера парашенка, який зробив Україну найбіднішою країною Європи за найбагатшого президента-олігарха. А сам успішно повернувся до списку форбс у 2020. Злочинна спадковість і сутність влади зберігається
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04.11.2021 14:36 Ответить
на жизнь должно хватать . если не верите то спросите у Тищенко . он знает где взять дешевые продукты
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04.11.2021 13:42 Ответить
куди показовіші доходи домогосподарств, а не окремих осіб
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04.11.2021 13:43 Ответить
Держстат буде трусити після зміни влади. І труситимуть за фальсифікації статистичних показників; зокрема, і такого показника, як серадня заробітня плата.
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04.11.2021 13:44 Ответить
Зато все учителя живут на 4000 евро. Зеля не даст соврать.
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04.11.2021 13:46 Ответить
Он даже зубом клялся)
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04.11.2021 14:08 Ответить
Согласно декларации за 2014-й год, Острикова заработала свыше 12 млн грн. 3 млн грн за год скопили ее дивиденды и проценты. Основную долю дохода - 9,9 млн грн нардепше принесло отчуждение ценных бумаг.
Стоит отметить, что ее финансовое состояние в 2013-м году было совершенно другим. Татьяне удалось заработать всего 135 тыс. грн за год.
И эта курва разговаривает в пользу бедных?
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04.11.2021 13:47 Ответить
Подоляцкая шоха, то что она не так сказала, а, балабол?
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04.11.2021 14:03 Ответить
Все так, только какие умные оторванные от корыта экснардепы становятся. А ты, тварь, сначала думай своей макитрой прежде чем оскорблять собеседника.
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04.11.2021 14:22 Ответить
Вот это больше похоже на правду, а то рисуют нам среднюю в 14 тыс.
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04.11.2021 13:49 Ответить
та не может такого быть. зарплата от 4000 до 18000 баксов уже года два. а у кго то и 55000 $ не верите? спросите коболева.
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04.11.2021 13:49 Ответить
Если взять в учёт зарплаты менеджеров ЖД нафтогаза и прочей срани где у них за месяц по 5 лямов может быть тогда конечно средняя будет 500 дол. У нас в небольшом городе зарплата директора укрпочты 350 тыс в месяц. Это я точно знаю знакомая там бухгалтером работала.
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04.11.2021 13:49 Ответить
Премии себе пишет какие захочет.кучма придумал такое - минимальный размер премии без ограничения по потолку из фонда заработной платы, вот и получается чем больше не доплатили подчинённым тем больше выписали себе и все по закону
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04.11.2021 13:59 Ответить
Я живу у маленькому місті, колишньому райцентрі. Тут немає жодного!!!! промислового підприємства. Працює лише держлісгосп, де середня зарплатня - 7-8 тисяч. Місто - до 10 000 жителів. Продавці у магазинах отримують 5-6 тисяч. Всі жителі не підуть працювати продавцями, як і працювати в держлісгосп. Тому так звану "середню зарплатню" тут отримують лише можливо до 20-ть людей. Решта на мінімалці. Ось так.
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04.11.2021 13:54 Ответить
Знаємо таких працівників.
Найняли бригаду будівельників з під Чернігова на об'єкт під Києвом. Погодилися на оплату менше стандартної Київської на 15% але з умовою розміщення на об'єкті.

Ці "працівники" отримали оплату за половину роботи (2 тижні пішло) і щезли. Вже місяць їдуть дороблять бо "у нас помічник отримав гроші й уйшов в запій" то "щось ногу прихопило"...
А в перерахунку на місяць за роботу вони отримали по 800$ на людину
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04.11.2021 15:35 Ответить
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04.11.2021 13:55 Ответить
Уровень нищеты, по градации ООН, 5$ на человека в сутки (без учета коммуналки).
Для развитых стран - 9$.
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04.11.2021 13:59 Ответить
Чем больше долларов напечатают США тем выше зарплата в долларах. Правда, растут цены. Но это другая история.
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04.11.2021 14:01 Ответить
Гривну валит инфляция, цены растут, доллар стоит. Похоже умышленную инфляцию первой валюты вымышленной цирковой пандемией производят. Уж очень много ее в мире накопили. Снижают покупательную способность бакса
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04.11.2021 14:14 Ответить
"Он у алигархав денги забирёт и людям росдаст" (С) Псалмы секты "зелёный лисапет" конца 2018 года.
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04.11.2021 14:02 Ответить
То, что в тексте есть понятие медианной зарплаты лично у меня автоматически повышает доверие к написанному на порядок. Наше правительство очень не любит медианную зарплату, ибо она намного более точно отражает доходы населения и намного меньше средней зарплаты.
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04.11.2021 14:06 Ответить
Зельоным Бог послал кусочек сыра.
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04.11.2021 14:07 Ответить
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04.11.2021 14:48 Ответить
На фоне нищенских зарплат народа (всех тех, кто одевает, обувает, кормит, защищает, лечит Украину), как-то странно выглядит зарплата у судьи районного суда около 70 тыс грн. , судьи апеляционного суда - около 160 тыс. кассационного - около 200 тыс грн.
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04.11.2021 14:45 Ответить
Вы не понимаете... Уменьшить им зарплаты, так и средняя упадёт до 6-7.
Они же стараются среднюю вытягивают за счёт них!!!
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04.11.2021 20:00 Ответить
В этой теме много нюансов. Есть такой, как нежелание работать. Прослойка таких довольно значительная. Мой друг в Донецкой области, владеет фирмой по строительству дорог, постоянная нехватка людей. Зарплата около 1тыс. долларов в эквиваленте, но надо работать. Зарплата всегда вовремя. Многие люди перебиваются случайными заработками, сильно не напрягаются, но и многого не хотят. Вставать каждый день рано и на работу, не всем нравится. Это типично и для Чехии. На Амазон, возле Праги, постоянно набирают людей, но сильная текучка. Но если тебя не напрягает дисциплина и добросовестно работаешь, то получаешь стабильную работу, хорошую зарплату, разные бонусы и возможность роста. Но большинство убегают, потому что привыкли кофеёк, сигарета...
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04.11.2021 15:10 Ответить
Амазон, который? Корпорация Безоса? Про кошмарные условия работы на складах которого в штатах легенды ходят?
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05.11.2021 10:13 Ответить
Комстат рассказивает про 14 тис средней зп. Неужели пистит?)
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04.11.2021 15:32 Ответить
У нас дворники зарплату получают золотыми слитками, и за хлебом на такси ездеют 😂😂😂.
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04.11.2021 16:22 Ответить
средняя температура по больнице..., почему-то я не удивлена...
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04.11.2021 16:39 Ответить
Какой замечательный график!
Мой доход больше 9000 грн, значит я принадлежу к 15% сливок общества!
Пойду, на радостях куплю коробочку винца и баночку шпрот!
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04.11.2021 17:52 Ответить
На шпроты Вам уже не хватит, максимум килька в томате...
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04.11.2021 20:04 Ответить
Графік тупо намальований. З нього виходить, що 87% живе на 3000 гривень. Хто їх вчив так складати графіки?
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04.11.2021 18:46 Ответить
Кто-то в Трускавце, с похмелья его даже не запомнили...
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04.11.2021 20:05 Ответить
Если немного включить голову, то логика графика станет вполне понятна. Даже такой тупарь, как я, спустя полминуты это понял. Но не ты...
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05.11.2021 10:16 Ответить
Слухай тупорилий сюди. Якщо я написав, що графік складений тупо, то це значить що я зрозумів його суть. Мені для цього було потрібно декілька секунд . Але для нормальної ілюстрації таких даних можна було скласти абсолютно інший і більш наглядний гравфік або ще краще діаграму.
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05.11.2021 15:55 Ответить
 
 