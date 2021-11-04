Наемники РФ открывали огонь возле Марьинки из запрещенного вооружения, потерь нет, - Минобороны
С начала суток, 4 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Так, возле Марьинки враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм.
На вооруженные провокации противника украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили его прекратить огневую активность.
"За сутки потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.
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Михаил Дужик
показать весь комментарий04.11.2021 13:49 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Игорь Васечкин #488879
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Михаил #414598
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Anty Tkachenko
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