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Новости Агрессия России против Украины
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Наемники РФ открывали огонь возле Марьинки из запрещенного вооружения, потерь нет, - Минобороны

Наемники РФ открывали огонь возле Марьинки из запрещенного вооружения, потерь нет, - Минобороны

С начала суток, 4 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Так, возле Марьинки враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм.

На вооруженные провокации противника украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили его прекратить огневую активность.

"За сутки потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

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Минобороны (9452) обстрел (28218) Донбасс (26958) операция Объединенных сил (6766)


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Последние пару лет отсутствие в какой то день убитых украинских бойцов выдается за победу над врагом.
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04.11.2021 13:49 Ответить
резникову не до этого - пиджак выгуливает по ресторанам, празднуя назначение
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04.11.2021 14:19 Ответить
Правда? А в Берлине знают?
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04.11.2021 14:33 Ответить
смею напомнить, что даже мелкашный пугач является "запрещенным вооружением", если он не в соответствующем месте, руках и т.д. т.е., любой выстрел из чего бы то не было, в сторону наших бойцов, есть незаконен априори
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04.11.2021 15:11 Ответить
 
 