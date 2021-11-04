Европа снова в эпицентре пандемии, количество новых случаев заражения COVID-19 приближается к рекордному уровню, - ВОЗ
Заболеваемость COVID-19 в европейских странах приближается к рекордным показателям. Таким образом, именно Европа снова становится эпицентром пандемии коронавируса.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Текущие темпы передачи вируса в 53 странах Европейского региона вызывают серьезную озабоченность", - заявил директор европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.
Он подчеркнул, что количество новых случаев заражения COVID приближается к рекордному уровню, что усугубляется более передаваемым вариантом "Дельта".
"Мы снова в эпицентре (пандемии. - Ред.)", - добавил он и уточнил, что рост заболеваемости связан с недостаточным охватом вакцинацией, а также ослаблением мер общественного здравоохранения и социальных мер.
По его словам, показатели госпитализации выше именно в странах с более низким уровнем вакцинации. Заболеваемость в Европе растет почти шесть недель подряд. На данный момент за сутки выявляют порядка 250 000 случаев COVID и 3 600 летальных случаев.
Напомним, ранее Клюге заявил, что до февраля от коронавируса в Европе умрут еще около полумиллиона человек.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Смертність від коронавірусу на Рівненщині - одна з найнижчих в Україні:
142 людини на 100 тисяч населення в області за весь час пандемії.
По Україні цей показник - 182 на 100 тисяч людей.
І менші, ніж у нас, показники смертності - лише у Кіровоградській області.
Так, летальність на Рівненщині становить 0,6% від загальної кількості хворих, в Україні- 2,3%.
Радіо Трек: НОВИНИ. Джерело: https://radiotrek.rv.ua/news/yak-dovgo-rivnenshchina-bude-u-chervoniy-karantinniy-zoni_278569.html
Смертність: 142 людини на 100 тисяч населення в області за весь час пандемії.
Кількість хворих в області у порівнянні з попередніми двома тижнями зросла на 29% і становила 920 випадків на 100 тисяч населення.
В Европе самый высокий процент вакцинированных!
"Текущие темпы передачи вируса в 53 странах Европейского региона вызывают серьезную озабоченность", - заявил директор европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.
Так, надеюсь, понятно?
Беріть досвід з Нової Зеландії, там через одного захворівшого відправили усю країну у локдаун.
Ви - хохол пїд VPN і це очевидно, а от де ви зараз знаходитесь, в Україні чи у сонячному Магадані, от це вже треба з'ясувати.
Так, дійсно, що українські гниди страшніші за кацапських вошей, ви це довели.
Не вижу повода не доверять представителю уважаемой международной организации. Так, конечно, не считают разного рода "юмористы" или блогеры, попы, пейсатели, жрущие расиянские нефтеботаксные ассигнации. РЕкомендую согласным с ними к ним же и обращаться за лечением, остальным - не пачкаться об них, соблюдать гигиену, в т.ч. информационную.
https://www.bbc.com/news/uk-wales-58680204
Цифры также показали, что 99% людей, у которых на прошлой неделе был положительный результат на Covid, в Уэльсе были моложе 60 лет. Из них 37% не были вакцинированы.
Почти 13% пациентов больницы с подтвержденным Covid не были вакцинированы.
Там же (ниже):
Почему так много вакцинированных людей попадают в больницу?
Огромное количество вакцинированных людей - почти 95% людей старше 60 лет и 84% людей моложе 60 лет - означает, что по статистике люди, получившие двойную вакцинацию, по-прежнему будут составлять значительную часть пациентов больниц.
https://www.bbc.com/news/uk-wales-58680204
Все больше официальных подтверждений того что, вакцинированные заболевают гораздо чаще, чем невакцинированные... То, что прививки от Соvid-19 подрывают естественный иммунитет человека по отношению к вирусным инфекциям, уже давно для большинства квалифицированных медиков не является секретом.
Однако впервые за время нагнетания прививочной истерии в мире, признание небезопасности вакцинации от COVID-19 было сделано государственным ведомством - Британским агентством по защите здоровья - и содержится в опубликованном 21 октября еженедельном докладе "COVID-19 vaccine surveillance report. Week 42".
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1027511/Vaccine-surveillance-report-week-42.pdf
Ключевой момент доклада: "Как представляется, уровни антител N ниже у тех людей, которые заражаются после двух доз вакцинации". То есть в долгосрочной перспективе вакцинированные люди будут гораздо более уязвимы к любым мутациям в спайковом белке, которые могут возникнуть, даже если они уже были инфицированы и выздоровели один или несколько раз.
Примечание: речь идет о вакцинациях с помощью американских препаратов Pfizer и Moderna, которые относятся к разряду мРНК-вакцин.
Судя по статистике, публикуемой правительствами стран, где применяются именно эти препараты, они не останавливают инфекцию или передачу вируса.
Британский отчет показывает, что вакцинированные взрослые сейчас заражаются гораздо чаще, чем невакцинированные. Это означает, что вакцинированные люди будут гораздо более уязвимы к мутациям в спайковом белке даже после одного заражения.
Наконец, вакцинирование становится фактором, ускоряющим процесс мутаций вируса и появления новых штаммов. В конечном счете это дополнительный удар по всем - вакцинированным и невакцинированным. И, вероятно, это еще одно свидетельство того, что вакцины могут мешать развитию устойчивого долгосрочного иммунитета после инфицирования.
Резонансным стало также выступление британского профессора экономики Дэвида Пэтона. Он потребовал от Службы общественного здравоохранения Великобритании объяснить странную статистику по COVID-19.
В докладе "COVID-19 vaccine surveillance report. Week 40" приводятся следующие цифры: число заболевших ковидом привитых англичан в возрасте от 40 до 50 лет в сентябре оказалось вдвое выше количества заболевших непривитых той же возрастной категории. Конкретно: 1281 человек "привитых" на 100 тысяч населения, против 690 "непривитых". Большая часть прививок осуществлялась препаратом Pfizer.
Кстати, производители вакцины Pfizer даже не отрицают эту зловещую статистику. Вакцина, говорят они, не обязана гарантированно защищать от риска заражения.
-Да, производителю вакцины.
https://www.instagram.com/tv/CVqLfhvFJ47/?utm_medium=share_sheet