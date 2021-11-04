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Новости Коронавирус и карантин
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Европа снова в эпицентре пандемии, количество новых случаев заражения COVID-19 приближается к рекордному уровню, - ВОЗ

Европа снова в эпицентре пандемии, количество новых случаев заражения COVID-19 приближается к рекордному уровню, - ВОЗ

Заболеваемость COVID-19 в европейских странах приближается к рекордным показателям. Таким образом, именно Европа снова становится эпицентром пандемии коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Текущие темпы передачи вируса в 53 странах Европейского региона вызывают серьезную озабоченность", - заявил директор европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Он подчеркнул, что количество новых случаев заражения COVID приближается к рекордному уровню, что усугубляется более передаваемым вариантом "Дельта".

"Мы снова в эпицентре (пандемии. - Ред.)", - добавил он и уточнил, что рост заболеваемости связан с недостаточным охватом вакцинацией, а также ослаблением мер общественного здравоохранения и социальных мер.

По его словам, показатели госпитализации выше именно в странах с более низким уровнем вакцинации. Заболеваемость в Европе растет почти шесть недель подряд. На данный момент за сутки выявляют порядка 250 000 случаев COVID и 3 600 летальных случаев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европа вторую неделю подряд остается единственным в мире регионом, где растет заболеваемость COVID-19, - ВОЗ

Напомним, ранее Клюге заявил, что до февраля от коронавируса в Европе умрут еще около полумиллиона человек.

ВОЗ (780) Европа (1941) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
Я за два года жив, наморднику 2 года, нигде не одеваю, не умер. А ты? Все 2 года болеешь? Сколько раз умирал?
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04.11.2021 14:17 Ответить
+8
Как так?
В Европе самый высокий процент вакцинированных!
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04.11.2021 14:02 Ответить
+7
Начинайте лечить больных и ситуация изменится к лучшему. Ибо Ваша вакцинация провалилась.
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04.11.2021 14:17 Ответить
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Платят антваксерам прямо из общака РПЦ. Странный ты тип. Заработок на шару про#%ал
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04.11.2021 14:42 Ответить
Так с этим коронобесием бред с какой стороны не посмотри . Пишут ,что неуколотые умирают в два три раза чаще чем привитые и приводят - 836 на 100 000 . Это получается меньше процента как это уживается с страшилками о ужасном короновирусе? Местные данные , каждый день умирает от короны от 5 до 11 человек и в тоже время приводят - 457 чел за все время - за 19 месяцев
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04.11.2021 14:11 Ответить
точно 836 на 100 000?

Смертність від коронавірусу на Рівненщині - одна з найнижчих в Україні:
142 людини на 100 тисяч населення в області за весь час пандемії.
По Україні цей показник - 182 на 100 тисяч людей.
І менші, ніж у нас, показники смертності - лише у Кіровоградській області.
Так, летальність на Рівненщині становить 0,6% від загальної кількості хворих, в Україні- 2,3%.
Радіо Трек: НОВИНИ. Джерело: https://radiotrek.rv.ua/news/yak-dovgo-rivnenshchina-bude-u-chervoniy-karantinniy-zoni_278569.html
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04.11.2021 14:16 Ответить
Ви перераховуєте на кількість захворівших. Попередній дописувач здається на загальну кількість населення.
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04.11.2021 14:20 Ответить
Або він переплутав кількість хворих з кількістю померлих.

Смертність: 142 людини на 100 тисяч населення в області за весь час пандемії.
Кількість хворих в області у порівнянні з попередніми двома тижнями зросла на 29% і становила 920 випадків на 100 тисяч населення.
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04.11.2021 14:29 Ответить
Може. Я дуже не дочитувався.
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04.11.2021 14:31 Ответить
Это данные англичан Имперского колледжа , наша статистика это набор бессмысленных цифр
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04.11.2021 17:49 Ответить
Как так?
В Европе самый высокий процент вакцинированных!
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04.11.2021 14:02 Ответить
имеется ввиду не Евросоюз,а Европа вообще.- это также и Украина и РФ, где привитых меньше всех а летальных исходов больше всех. Как то так
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04.11.2021 14:06 Ответить
Та бы и говориле, але нит.
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04.11.2021 14:09 Ответить
тобто в пакистані, ірані чи в сомалі відсоток привитих більше, ніж в Україні
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04.11.2021 14:20 Ответить
Ога, ога. Просто там лікують. Навіть сечею. Читав таке. Виходить страшний вірус навіть сечі лякається. Мабуть дуже смердить. А він цього не любить.
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04.11.2021 14:22 Ответить
Цитирую:
"Текущие темпы передачи вируса в 53 странах Европейского региона вызывают серьезную озабоченность", - заявил директор европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.
Так, надеюсь, понятно?
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04.11.2021 14:25 Ответить
А в Австралії ковіду немає, акваріус росповідали.

Беріть досвід з Нової Зеландії, там через одного захворівшого відправили усю країну у локдаун.
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04.11.2021 14:04 Ответить
Бегом счепливаться всем, а то болеть не будете
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04.11.2021 14:05 Ответить
не лучше ходить на антиваксеровские митинги...гарантия-99,9%
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04.11.2021 14:10 Ответить
Я за два года жив, наморднику 2 года, нигде не одеваю, не умер. А ты? Все 2 года болеешь? Сколько раз умирал?
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04.11.2021 14:17 Ответить
о,так ты антиваксер со стажем,кацаплянин? ну флаг тебе сам знаешь...кто ищет-тот находит.
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04.11.2021 15:19 Ответить
Чому в Індії немає рекордів захворюваності?
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04.11.2021 14:06 Ответить
Oни не могут себе позволить такую роскошь как игра в "ковид", потому что им скоро предстоит война с Китаем.
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04.11.2021 14:12 Ответить
у них весной былоэ.вторпое место в мире по количеству переболевших после США-34,320,142.по умершим третье место 459,661,бразилия нак втором.
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04.11.2021 14:14 Ответить
Там тєпло просто, а вірус етого нє виносіт.Ой,всьо..
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04.11.2021 14:16 Ответить
Хто їх там рахує цих індусів.
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04.11.2021 14:19 Ответить
Коллектианый иммунитет, - говорили они
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04.11.2021 14:12 Ответить
Коллективный иммунитет нарабатывается обычно. Причем вне зависимости от вакцинации. Вакцинация разве что может сократить сроки наработки коллективного иммунитета. Да и то если действительно колоть вакцины, а не шмурдяк.
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04.11.2021 14:18 Ответить
Смотря в каком диапазоне проходит мутация возбудителя.
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04.11.2021 14:29 Ответить
В каком бы не проходил - иммунитет покуда никто не отменял. И он у человечества работает гораздо дольше чем существуют вакцины и вакцинация.
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04.11.2021 14:30 Ответить
их привили. У них теперь каллективный
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04.11.2021 14:18 Ответить
Начинайте лечить больных и ситуация изменится к лучшему. Ибо Ваша вакцинация провалилась.
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04.11.2021 14:17 Ответить
а потом в засосы долбят)
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04.11.2021 15:22 Ответить
Вишиватники - це русізм, який був вигаданий для приниження українських патріотів.

Ви - хохол пїд VPN і це очевидно, а от де ви зараз знаходитесь, в Україні чи у сонячному Магадані, от це вже треба з'ясувати.

Так, дійсно, що українські гниди страшніші за кацапських вошей, ви це довели.
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04.11.2021 15:26 Ответить
Для тех кто будет лечиться по рекомендациям ВОЗ - таки да.
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04.11.2021 14:27 Ответить
Колллллективный Имммммунитет называется....
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04.11.2021 14:34 Ответить
что рост заболеваемости связан с недостаточным охватом вакцинацией, а также ослаблением мер общественного здравоохранения и социальных мер. Источник:
Не вижу повода не доверять представителю уважаемой международной организации. Так, конечно, не считают разного рода "юмористы" или блогеры, попы, пейсатели, жрущие расиянские нефтеботаксные ассигнации. РЕкомендую согласным с ними к ним же и обращаться за лечением, остальным - не пачкаться об них, соблюдать гигиену, в т.ч. информационную.
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04.11.2021 14:46 Ответить
Люто плюсую. Именно так пусть и делают. И ничего, что именно их рекомендации привели к такому положению дел. Мыши плакали, кололись, но все равно жрали кактус.
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04.11.2021 14:57 Ответить
Covid-19 в Уэльсе: треть положительных случаев не вакцинированы
https://www.bbc.com/news/uk-wales-58680204
Цифры также показали, что 99% людей, у которых на прошлой неделе был положительный результат на Covid, в Уэльсе были моложе 60 лет. Из них 37% не были вакцинированы.
Почти 13% пациентов больницы с подтвержденным Covid не были вакцинированы.

Там же (ниже):
Почему так много вакцинированных людей попадают в больницу?
Огромное количество вакцинированных людей - почти 95% людей старше 60 лет и 84% людей моложе 60 лет - означает, что по статистике люди, получившие двойную вакцинацию, по-прежнему будут составлять значительную часть пациентов больниц.
https://www.bbc.com/news/uk-wales-58680204
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04.11.2021 14:55 Ответить
Ну так логично. Там бОльший процент вакцинированных потому больший процент их и попадает в больницы.
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04.11.2021 14:58 Ответить
Але "експерти" обіцяють, завіряють і гарантують, що "привілейовані" в лікарні не потраплять.
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04.11.2021 18:42 Ответить
Весной Ковидла не было, в Украине, летом намордники и продавцы уже не одевали- тоже не было. А как пришли холода-вирус. Ковидло, как-то подозрительно напоминает сезонное заболевание?
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04.11.2021 15:02 Ответить
Так оно и есть, просто заразность чуть выше и остальные заболевания просто все куда то исчезли с радаров, всем подряд паяют ковид, вот и статистика..
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04.11.2021 15:20 Ответить
Вакцинация без гарантий
Все больше официальных подтверждений того что, вакцинированные заболевают гораздо чаще, чем невакцинированные... То, что прививки от Соvid-19 подрывают естественный иммунитет человека по отношению к вирусным инфекциям, уже давно для большинства квалифицированных медиков не является секретом.
Однако впервые за время нагнетания прививочной истерии в мире, признание небезопасности вакцинации от COVID-19 было сделано государственным ведомством - Британским агентством по защите здоровья - и содержится в опубликованном 21 октября еженедельном докладе "COVID-19 vaccine surveillance report. Week 42".
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1027511/Vaccine-surveillance-report-week-42.pdf

Ключевой момент доклада: "Как представляется, уровни антител N ниже у тех людей, которые заражаются после двух доз вакцинации". То есть в долгосрочной перспективе вакцинированные люди будут гораздо более уязвимы к любым мутациям в спайковом белке, которые могут возникнуть, даже если они уже были инфицированы и выздоровели один или несколько раз.
Примечание: речь идет о вакцинациях с помощью американских препаратов Pfizer и Moderna, которые относятся к разряду мРНК-вакцин.
Судя по статистике, публикуемой правительствами стран, где применяются именно эти препараты, они не останавливают инфекцию или передачу вируса.
Британский отчет показывает, что вакцинированные взрослые сейчас заражаются гораздо чаще, чем невакцинированные. Это означает, что вакцинированные люди будут гораздо более уязвимы к мутациям в спайковом белке даже после одного заражения.
Наконец, вакцинирование становится фактором, ускоряющим процесс мутаций вируса и появления новых штаммов. В конечном счете это дополнительный удар по всем - вакцинированным и невакцинированным. И, вероятно, это еще одно свидетельство того, что вакцины могут мешать развитию устойчивого долгосрочного иммунитета после инфицирования.
Резонансным стало также выступление британского профессора экономики Дэвида Пэтона. Он потребовал от Службы общественного здравоохранения Великобритании объяснить странную статистику по COVID-19.
В докладе "COVID-19 vaccine surveillance report. Week 40" приводятся следующие цифры: число заболевших ковидом привитых англичан в возрасте от 40 до 50 лет в сентябре оказалось вдвое выше количества заболевших непривитых той же возрастной категории. Конкретно: 1281 человек "привитых" на 100 тысяч населения, против 690 "непривитых". Большая часть прививок осуществлялась препаратом Pfizer.
Кстати, производители вакцины Pfizer даже не отрицают эту зловещую статистику. Вакцина, говорят они, не обязана гарантированно защищать от риска заражения.
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04.11.2021 15:21 Ответить
Да, парадокс, вакцина не обязательно защищает, зато почему то обязательна к применению, иначе - в гетто с различными ограничениями.
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04.11.2021 15:26 Ответить
Я прочла статью, ссылку на которую вы дали. Там сравнивается введение донорской крови переболевших больных и вакцинация двумя вакцинами. После чего делается вывод который вы опубликовали.
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04.11.2021 20:25 Ответить
Ковид одними вакцинами не возьмёшь. Нужны лекарства и средства повышения иммунитета, особенно в холодное время года.
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04.11.2021 15:23 Ответить
-Доктор, а вакцина гарантирует иммунитет?
-Да, производителю вакцины.
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04.11.2021 15:36 Ответить
Разговор австралийского политика с известным американским врачом Владимиром Зеленко
https://www.instagram.com/tv/CVqLfhvFJ47/?utm_medium=share_sheet
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04.11.2021 16:10 Ответить
Все предельно просто.Как только во многих странах евросоюза усомнились в качестве вакцин и приостановили вакцинацию и сразу пошла заболеваемость. Кто же этот таинственный дирижер эпидемии?
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04.11.2021 18:41 Ответить
В Украине то понятно. Чем ниже опускается рейтинг зеленского и слуг народа,тем жесче локдауны, и больше красных зон, но в европе? Неужели и там политики такие продажные как в Украине?
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04.11.2021 18:51 Ответить
В общем байка с коллективным иммунитетом провалилась предсказуемо. Вакцинация тоже только отсрочивает болезнь и облегчает симптомы. Пока все не переболеют, хоть уколотые, хоть нет, дела не будет. Да и то, это скоре уже у следующего поколения устойчивый иммунитет будет.
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04.11.2021 22:18 Ответить
 
 