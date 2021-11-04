Минкульт внес российского юмориста Галкина в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины
Министерство культуры и информационной политики по представлению СБУ внесло российского юмориста Максима Галкина в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минкульта.
Согласно данным министерства, Галкин внесен в перечень 3 ноября.
Как известно, пародист, телеведущий, актер, певец и шоумен Максим Галкин является супругом российской певицы Аллы Пугачевой.
Таким образом, на сегодняшний день в этом перечне находится 259 человек.
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вот это
Да, в Белоруссии за критику сажают, в С.Корее - убивают.
https://www.youtube.com/watch?v=-wb-VGUwBqk
https://www.youtube.com/watch?v=-wb-VGUwBqk
п.2 ) если вдруг тебе захотелось поверить кацапу - см. п.1
Нет тут никакой политики!
Зеленский давно мечтает жениться на Пугачёвой!
https://www.youtube.com/watch?v=-wb-VGUwBqk
https://www.youtube.com/watch?v=-wb-VGUwBqk