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Минкульт внес российского юмориста Галкина в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Минкульт внес российского юмориста Галкина в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Министерство культуры и информационной политики по представлению СБУ внесло российского юмориста Максима Галкина в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минкульта.

Согласно данным министерства, Галкин внесен в перечень 3 ноября.

Как известно, пародист, телеведущий, актер, певец и шоумен Максим Галкин является супругом российской певицы Аллы Пугачевой.

Таким образом, на сегодняшний день в этом перечне находится 259 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Еще 32 российских актера попали в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Галкин Максим (9) Министерство культуры и информационной политики (780) нацбезопасность (227) СБУ (20124) черный список (107)


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Топ комментарии
+18
А Галкін до чого тут? Вони з Аллою начеб-то Путлєра чихвостять і проти приєднання Криму до Рассєї?
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04.11.2021 14:22 Ответить
+17
По-моему он не утверждал, что Украина - проститутка, принимающая со всех сторон. Это дело зеленского. Может быть Галкин и не очень свой(это мягко говоря), но кто тогда зеленский в этом случае?
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04.11.2021 14:27 Ответить
+11
Путин не убийца....а Галкин это угроза! Вот такая логика Зе и Ермака! Хотя конечно же Галкин конкурент квартал 95.......Видать старая обида на этого комика от Зе комика. )))
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04.11.2021 14:16 Ответить
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Це вері гуд.
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04.11.2021 14:14 Ответить
На фото они такие молодые... Как разошлись дорожки!
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04.11.2021 14:19 Ответить
А шо він ляпнув? (просто цікаво)
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04.11.2021 14:15 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=-wb-VGUwBqk https://www.youtube.com/watch?v=-wb-VGUwBqk

вот это
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04.11.2021 14:58 Ответить
Дякую, чомусь так і подумалось, що Сонцесяйний вчергове продемонструє свою нікчемність та мстивість.
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04.11.2021 15:16 Ответить
Отличная пародия Галкина, на Зе, видимо, настало в Украине время привлекать к уголовной ответственности, за критику и пародии на Зе...
Да, в Белоруссии за критику сажают, в С.Корее - убивают.
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05.11.2021 00:20 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=_pyh2JIswaM
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04.11.2021 18:05 Ответить
Путин не убийца....а Галкин это угроза! Вот такая логика Зе и Ермака! Хотя конечно же Галкин конкурент квартал 95.......Видать старая обида на этого комика от Зе комика. )))
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04.11.2021 14:16 Ответить
Следующе по списку Ерамака наверно будут Макаревич, Невзоров и Ахеджакова????!!!!
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04.11.2021 15:44 Ответить
загляните в ресурс Факты и закройте его - там галкина через строчку пиарят
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04.11.2021 14:17 Ответить
Я говно-Фактам об этом направила мэйл. Ноль внимания. У них заказ на галкина и его палкину.
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04.11.2021 14:22 Ответить
"Направила"? Таке буває. Саша Павлюк, мабуть - Олександра, а Олег Беляков - Оля.
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04.11.2021 17:56 Ответить
Ти прааатівний!
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05.11.2021 12:12 Ответить
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05.11.2021 12:39 Ответить
Ура! Ура! А керівників ОРДЛО? Будь ласка, таке рішення - в студію!
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04.11.2021 14:18 Ответить
Галкин опять взялся за старое
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04.11.2021 14:18 Ответить
Шмарклю з Пєрдаком теж треба включити в той список.
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04.11.2021 14:18 Ответить
а ЗЕленого предателя когда уже в этот список внесут?
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04.11.2021 14:19 Ответить
С него юморист как из коровы скакун
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04.11.2021 14:21 Ответить
А Галкін до чого тут? Вони з Аллою начеб-то Путлєра чихвостять і проти приєднання Криму до Рассєї?
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04.11.2021 14:22 Ответить
так у нас СБУ работает по заказу Кремля.
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04.11.2021 14:31 Ответить
А може щоб взагалі дискридитувати цей список? І взагалі таку практику.
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04.11.2021 14:32 Ответить
Галкин Величайшего Зе пародировал.

https://www.youtube.com/watch?v=-wb-VGUwBqk
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04.11.2021 18:44 Ответить
По-моему он не утверждал, что Украина - проститутка, принимающая со всех сторон. Это дело зеленского. Может быть Галкин и не очень свой(это мягко говоря), но кто тогда зеленский в этом случае?
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04.11.2021 14:27 Ответить
Так вороді ж Галкін не помічений в якихось висловах чи неповазі до нашої держави... Хіба шо в окупований Крим їздив через міст?
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04.11.2021 14:31 Ответить
Величайшего Зе пародировал.

https://www.youtube.com/watch?v=-wb-VGUwBqk
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04.11.2021 18:42 Ответить
Тогда понятно...
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04.11.2021 18:53 Ответить
Галкин вроде ж ровный чувак...
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04.11.2021 14:32 Ответить
Ржот с зекрыски
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04.11.2021 17:54 Ответить
п.1 ) никогда , ни при каких обстоятельствах не верь ни одному кацапу
п.2 ) если вдруг тебе захотелось поверить кацапу - см. п.1
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04.11.2021 14:45 Ответить
А якщо вставити замість слово "кацап" слово "жиди", то все становиться ясно що робиться у Державі Україна.
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05.11.2021 15:23 Ответить
Милион,милион, алых роз.....
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04.11.2021 14:47 Ответить
Коли Мінкульт не може довести свого патріотизму сприянням розвитку культури, вони вдаються до дуже легких і безглуздих заходів - як-от заборони в'їзду для притомних людей, які не підтримують агресивну політику путіна.
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04.11.2021 14:48 Ответить
Всех в список внесли? Ах да.... Галкин...! Самая большая угроза именно от него! Вообще рихнулись? Теперь ждём от Галкина ответку....
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04.11.2021 14:49 Ответить
Це за те - що посмів пародіювати "найвеличнішого" неЛоха **********?
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04.11.2021 14:57 Ответить
Думаю,в СБУ цілий відділ,чоловік так 500-600 героїчно в три зміни складають списки підступних запоребрикових ворогів...
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04.11.2021 15:04 Ответить
А его то за что, и так наказан...
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04.11.2021 15:35 Ответить
Тут лучше зеленского в список добавить, за то что Украину проституткой называл и весь дерьмоквартал.
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04.11.2021 15:36 Ответить
щось я не помічала щоб Галкін щось криве говорив Україну
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04.11.2021 15:49 Ответить
Він з зепацюка рже
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04.11.2021 17:55 Ответить
Слабо сделать ЗЕ невьездным за его "отодвигание границ Украины" в Москве 2014-го?
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04.11.2021 15:59 Ответить
Задолбали эти сельские конспирологи!
Нет тут никакой политики!
Зеленский давно мечтает жениться на Пугачёвой!
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04.11.2021 16:07 Ответить
Пугачев попал под раздачу.
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04.11.2021 16:25 Ответить
Аллу і Максима потрібно вносити до списку друзів України,а не навпаки !!! Ідіоти !!! Вони постійно тролять свою нікчемну владу за Україну ! Ви шо там, ї..анулися !!! У нас преЗЕдент з Єрмаком і,майже, усіма "Слугами", більший ворог країни ніж вони !!!
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04.11.2021 16:31 Ответить
Галкин пародия на Владимира Зеленского. Галкин про Украину и пять вопросов Зеленского. Галкин пародирует Зеленского на мове! А это вам не членом по пианино!!!
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04.11.2021 16:57 Ответить
Какой же Зеля мелочный и мстительный....
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04.11.2021 17:26 Ответить
А все эти министры, зная, плевали на свою работу и стараются подлизнуть...
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04.11.2021 17:27 Ответить
Очень несправедливо!
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04.11.2021 17:54 Ответить
А ватяного Кіркорова у https://mkip.gov.ua/content/perelik-osib-yaki-stvoryuyut-zagrozu-nacbezpeci.html тому списку чомусь нема. Мабуть, він загрози не створює. Для Зе.
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04.11.2021 18:08 Ответить
Галкин Алкин.
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04.11.2021 19:31 Ответить
странновато что то...не понял.....галкин с пугачовой живут себе детей выращивают в особняке .как бы тихо мирно за УКРАИНУ.... галки ведёт блог про детей и так далее.. одно дитя на пианино играл и пел украинскую песенку в доме....они не высовываются как по мне....((
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04.11.2021 19:42 Ответить
Галкин Величайшего Зе пародировал.

https://www.youtube.com/watch?v=-wb-VGUwBqk
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05.11.2021 12:42 Ответить
А Галкина за что? В Крым не ездил. оккупацию не поддерживает? Или у наших крыша поехала?
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05.11.2021 05:07 Ответить
Галкин Величайшего Зе пародировал.

https://www.youtube.com/watch?v=-wb-VGUwBqk
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05.11.2021 12:43 Ответить
Я ВСЁ ВИДЕЛ,СЛЫШАЛ И ЗНАЮ... ОН ПАРОДИРОВАЛ ВСЕХ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ...да и я так понял что в миротворец суют кого надо, и кого не надо... то ошибочно... но от не хрен делать видать то из личной неприязни к кому то.. а многих кого нужно своих там почему то нет...к примеру всё ОПСЖ И ИХ САТЕЛИТЫ..КАКТО ТАК((
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05.11.2021 13:02 Ответить
просмотрел.... я как то видел это мельком.... совсем как то не похоже и не смешно получилось у него....не тот видать уже галкин.... а к нему вопрос... ну и нахрена ты это идиот наговорил спрашивается .выскочил, перемкнуло что то.... странный поступок...(( ну если за это видео...не знаю.... решения могут же быть под разным настроением...
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05.11.2021 13:08 Ответить
Почему не похоже? Просто у Зеленского связки простуженные, его трудно спародировать. Галкин пародист. Он всех пародирует, работа у него такая. Что Зеленский какой-то особенный, неприкосновенный?
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05.11.2021 13:56 Ответить
Ну теперь угроза вторжения кацапов точно отведена
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20.01.2022 20:42 Ответить
 
 