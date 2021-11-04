Минкульт внес российского юмориста Галкина в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Министерство культуры и информационной политики по представлению СБУ внесло российского юмориста Максима Галкина в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минкульта.

Согласно данным министерства, Галкин внесен в перечень 3 ноября.

Как известно, пародист, телеведущий, актер, певец и шоумен Максим Галкин является супругом российской певицы Аллы Пугачевой.

Таким образом, на сегодняшний день в этом перечне находится 259 человек.

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