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Новости Убийство Гандзюк
2 061 17

Призываем власть привлечь к ответственности всех, кто стоит за нападением на Гандзюк, - посольство США

Призываем власть привлечь к ответственности всех, кто стоит за нападением на Гандзюк, - посольство США

Посольство США в Украине в годовщину смерти херсонской активистки Екатерину Гандзюк призывает власти привлечь к ответственности тех, кто стоит за нападением на нее.

"В третью годовщину ее смерти мы вспоминаем гражданскую правозащитницу и антикоррупционную активистку Екатерину Гандзюк. Мы уважаем ее отвагу и преданность, и мы призываем власть привлечь к ответственности всех тех, кто стоит за нападением, которое унесло ее жизнь", - говорится в сообщении посольства в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщалось, 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил серной кислотой активистку Екатерину Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева. 4 ноября Гандзюк скончалась.

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Фигуранты дела - председатель Херсонского облсовета Мангер, помощник бывшего народного депутата Игорь Павловский, экс-участник АТО Сергей Торбин и Алексей Левин (Москаленко) обвиняются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.27 (виды соучастия), п.п.4, 6, 11, 12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Судом признаны виновными и приговорены к лишению свободы пятеро непосредственных исполнителей нападения на Гандзюк.

Приморский районный суд Одессы вынес Павловскому приговор, назначив ему наказание в виде 2 лет лишения свободы с испытательным сроком - 1 год.

Автор: 

США (27331) Гандзюк Екатерина (549)


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Топ комментарии
+7
Зеублюдок пропиарился на стадионе и , что дальше ?
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04.11.2021 14:35 Ответить
+6
А где же хороводы от всяких борцунов с плакатми, и от нацщенков? А где все эти типа "друзья" Маляр, Филя или Стерненко? Уже стало совсем насрать? А какие хороводы Пороху водили, шлюхи продажные.
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04.11.2021 14:32 Ответить
+3
зебіл, а нічо що саме з-за Луценка були встановлені всі причетні до цього злочину?
А нічо, що вже йде судовий процес? А що він затягнувся лише з огляду на відсутність на лаві підсудних Левіна - тобі невідомо?
Ну, тоді тобі не втямити, що амбасада США своїм закликом вимагає покарання встановлених злочинців, щоб їх не відпустили з з залу суду непокараними...
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04.11.2021 14:35 Ответить
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Ну а расследовать убийство Полякова не надо. И так хорошо.
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04.11.2021 14:21 Ответить
Зеублюдок пропиарился на стадионе и , что дальше ?
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04.11.2021 14:35 Ответить
Про Тимчука вже навіть не згадують...
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04.11.2021 16:21 Ответить
Да уж Прежней власти не удалось( Или не хотелось?) И теперешней тоже.Лакмусовая бумажка.Суды у нас пока -главная власть.С незашитыми карманами.Колядуют.
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04.11.2021 14:21 Ответить
зебіл, а нічо що саме з-за Луценка були встановлені всі причетні до цього злочину?
А нічо, що вже йде судовий процес? А що він затягнувся лише з огляду на відсутність на лаві підсудних Левіна - тобі невідомо?
Ну, тоді тобі не втямити, що амбасада США своїм закликом вимагає покарання встановлених злочинців, щоб їх не відпустили з з залу суду непокараними...
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04.11.2021 14:35 Ответить
Тоді справу швиденько передали замовнику нападу. Тобто в СБУ. Там швидко фальсифікували та знайшли цапа-відбувайла з числа опозиційної партії.

Тепер ніхто не знає що з цим лайном робити і випадкові люди роками сидять у буцегарні без суду.
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04.11.2021 15:34 Ответить
припиняй брехати, типовий 73/43%зебіл , тим більше брехати фейками своєї пришибленої юді. Не відмазуй чергових злочинців в матіківщині, Мангера і Левіна - очільників одного з херсонських ОЗУ.

Навпаки! СБУ розслідувало цю справу і довело її до суду! А мало би - місцеве МВС, але вони там всі були пов'язані з ОЗУ Мангера+Левіна. Тільки завдяку Юрію Луценку (який своїми правами, на прохання самої Ганзюк, передав розслідування в СБУ) ця справа дійшла до суду!
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04.11.2021 19:34 Ответить
Спасибо, шо призвали.
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04.11.2021 14:24 Ответить
А где же хороводы от всяких борцунов с плакатми, и от нацщенков? А где все эти типа "друзья" Маляр, Филя или Стерненко? Уже стало совсем насрать? А какие хороводы Пороху водили, шлюхи продажные.
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04.11.2021 14:32 Ответить


Психолог Далай Ламы @DarkSoulsFan12 · https://twitter.com/DarkSoulsFan12/status/1455962438059298817 21h
Один з виконавців вбивства Гандзюк вийшов на волю. Вітя Горбунов, відповідальний за кислоту, вийшов по удо. Нагадаю, посадили його на три роки при Зе. Влітку 2019-го.

https://www.instagram.com/p/CVBKSJVAPuE/ А стерненка ищет хтозамовел гандзюк в Барселоне
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04.11.2021 17:31 Ответить
Там тепло, там комфортнее искать.
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04.11.2021 17:36 Ответить
бесполезно ... никто не будет наказан... либо какого то козла отпущения накажут показательно... нет аеры ниодной ветви власти.. один сплошной гнойник..............................................................
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04.11.2021 14:37 Ответить
Луценко - Видомый Юрист .Слава ему!!В ФРГ его чего- то задержали.За танцы с песиком?
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04.11.2021 14:45 Ответить
Країна без права і закону. Сильний пожирає слабого.
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04.11.2021 15:36 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B7%D1%8E%D0%BA Перелік причетних тане разом з рядами протестувальників. Вочевидь призначенням потрібних відбувайлів вони свого вже досягли.
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04.11.2021 18:17 Ответить
 
 