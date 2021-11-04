Призываем власть привлечь к ответственности всех, кто стоит за нападением на Гандзюк, - посольство США
Посольство США в Украине в годовщину смерти херсонской активистки Екатерину Гандзюк призывает власти привлечь к ответственности тех, кто стоит за нападением на нее.
"В третью годовщину ее смерти мы вспоминаем гражданскую правозащитницу и антикоррупционную активистку Екатерину Гандзюк. Мы уважаем ее отвагу и преданность, и мы призываем власть привлечь к ответственности всех тех, кто стоит за нападением, которое унесло ее жизнь", - говорится в сообщении посольства в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Как сообщалось, 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил серной кислотой активистку Екатерину Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева. 4 ноября Гандзюк скончалась.
Фигуранты дела - председатель Херсонского облсовета Мангер, помощник бывшего народного депутата Игорь Павловский, экс-участник АТО Сергей Торбин и Алексей Левин (Москаленко) обвиняются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.27 (виды соучастия), п.п.4, 6, 11, 12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Судом признаны виновными и приговорены к лишению свободы пятеро непосредственных исполнителей нападения на Гандзюк.
Приморский районный суд Одессы вынес Павловскому приговор, назначив ему наказание в виде 2 лет лишения свободы с испытательным сроком - 1 год.
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А нічо, що вже йде судовий процес? А що він затягнувся лише з огляду на відсутність на лаві підсудних Левіна - тобі невідомо?
Ну, тоді тобі не втямити, що амбасада США своїм закликом вимагає покарання встановлених злочинців, щоб їх не відпустили з з залу суду непокараними...
Тепер ніхто не знає що з цим лайном робити і випадкові люди роками сидять у буцегарні без суду.
Навпаки! СБУ розслідувало цю справу і довело її до суду! А мало би - місцеве МВС, але вони там всі були пов'язані з ОЗУ Мангера+Левіна. Тільки завдяку Юрію Луценку (який своїми правами, на прохання самої Ганзюк, передав розслідування в СБУ) ця справа дійшла до суду!
Психолог Далай Ламы @DarkSoulsFan12 · https://twitter.com/DarkSoulsFan12/status/1455962438059298817 21h
Один з виконавців вбивства Гандзюк вийшов на волю. Вітя Горбунов, відповідальний за кислоту, вийшов по удо. Нагадаю, посадили його на три роки при Зе. Влітку 2019-го.
https://www.instagram.com/p/CVBKSJVAPuE/ А стерненка ищет хтозамовел гандзюк в Барселоне