Призываем власть привлечь к ответственности всех, кто стоит за нападением на Гандзюк, - посольство США

Посольство США в Украине в годовщину смерти херсонской активистки Екатерину Гандзюк призывает власти привлечь к ответственности тех, кто стоит за нападением на нее.

"В третью годовщину ее смерти мы вспоминаем гражданскую правозащитницу и антикоррупционную активистку Екатерину Гандзюк. Мы уважаем ее отвагу и преданность, и мы призываем власть привлечь к ответственности всех тех, кто стоит за нападением, которое унесло ее жизнь", - говорится в сообщении посольства в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщалось, 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил серной кислотой активистку Екатерину Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева. 4 ноября Гандзюк скончалась.

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Фигуранты дела - председатель Херсонского облсовета Мангер, помощник бывшего народного депутата Игорь Павловский, экс-участник АТО Сергей Торбин и Алексей Левин (Москаленко) обвиняются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.27 (виды соучастия), п.п.4, 6, 11, 12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Судом признаны виновными и приговорены к лишению свободы пятеро непосредственных исполнителей нападения на Гандзюк.

Приморский районный суд Одессы вынес Павловскому приговор, назначив ему наказание в виде 2 лет лишения свободы с испытательным сроком - 1 год.