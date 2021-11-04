Денисова получила письмо от Саакашвили: Он сообщает о критическом состоянии и неудовлетворительных анализах. ДОКУМЕНТ

Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова призывает власти Грузии обеспечить экс-президента страны Михеила Саакашвили надлежащей медицинской помощью в связи с критическим состоянием его здоровья.

Об этом Денисова написала на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня получила письмо от гражданина Украины, председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михеила Саакашвили. На 35-й день голодовки Михеил сообщает о критическом состоянии своего здоровья, неудовлетворительных результатах анализов, сделанных накануне", - отметила Денисова.

Она также акцентирует внимание, что в 71-ю годовщину принятия Конвенции о защите прав человека и основных свобод, подписантом которой является и Республика Грузия, продолжают применяться пытки в отношении граждан путем неоказания надлежащей медицинской помощи.

"Призываю руководство Грузии придерживаться норм международного права, в частности, статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, согласно которой никто не может быть подвергнут пыткам или бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию. Михеил сегодня крайне нуждается в поддержке со стороны мирового сообщества", - заявила омбудсмен.

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Так, она обратилась к грузинским властям с призывом обеспечить Саакашвили надлежащей медицинской помощью.

Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили 1 октября объявил голодовку и, по данным адвоката, только за первые восемь дней похудел на 12 килограммов. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.