Денисова получила письмо от Саакашвили: Он сообщает о критическом состоянии и неудовлетворительных анализах. ДОКУМЕНТ
Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова призывает власти Грузии обеспечить экс-президента страны Михеила Саакашвили надлежащей медицинской помощью в связи с критическим состоянием его здоровья.
Об этом Денисова написала на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня получила письмо от гражданина Украины, председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михеила Саакашвили. На 35-й день голодовки Михеил сообщает о критическом состоянии своего здоровья, неудовлетворительных результатах анализов, сделанных накануне", - отметила Денисова.
Она также акцентирует внимание, что в 71-ю годовщину принятия Конвенции о защите прав человека и основных свобод, подписантом которой является и Республика Грузия, продолжают применяться пытки в отношении граждан путем неоказания надлежащей медицинской помощи.
"Призываю руководство Грузии придерживаться норм международного права, в частности, статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, согласно которой никто не может быть подвергнут пыткам или бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию. Михеил сегодня крайне нуждается в поддержке со стороны мирового сообщества", - заявила омбудсмен.
Так, она обратилась к грузинским властям с призывом обеспечить Саакашвили надлежащей медицинской помощью.
Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.
После задержания Саакашвили 1 октября объявил голодовку и, по данным адвоката, только за первые восемь дней похудел на 12 килограммов. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.
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Цитую:
"Лидер их фракции сказал,что если я не умру на 41-й день,то буду смешен".Ну тут ведь и не поспоришь.
"Премьер сказал,что я имею конституционное право на самоубийство."
Ну и кто теперь скажет что его права ущемляют?
Карлсон,ты уже смешон.Смотри,а то Лизка разлюбит такого жалкого старика как ты.
И почерк уже совсем плохой...
Хай придумає якесь просте рішення.
Давай не підведи. 6 днів залишилось щоб з тебе не сміялись😂😂
Даа исьпитывал. Он мне сказал: «Такую личную неприязнь я исьпитываю к потерпевшему, что кушать не могу».
Я так понимаю -Лизка бацылу ему туда не передает.
Правильно - Грузии.! Так пусть Грузии и пишет !