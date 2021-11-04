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Новости Задержание Саакашвили в Грузии
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Денисова получила письмо от Саакашвили: Он сообщает о критическом состоянии и неудовлетворительных анализах. ДОКУМЕНТ

Денисова получила письмо от Саакашвили: Он сообщает о критическом состоянии и неудовлетворительных анализах. ДОКУМЕНТ

Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова призывает власти Грузии обеспечить экс-президента страны Михеила Саакашвили надлежащей медицинской помощью в связи с критическим состоянием его здоровья.

Об этом Денисова написала на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня получила письмо от гражданина Украины, председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михеила Саакашвили. На 35-й день голодовки Михеил сообщает о критическом состоянии своего здоровья, неудовлетворительных результатах анализов, сделанных накануне", - отметила Денисова.

Денисова получила письмо от Саакашвили: Он сообщает о критическом состоянии и неудовлетворительных анализах 01

Она также акцентирует внимание, что в 71-ю годовщину принятия Конвенции о защите прав человека и основных свобод, подписантом которой является и Республика Грузия, продолжают применяться пытки в отношении граждан путем неоказания надлежащей медицинской помощи.

"Призываю руководство Грузии придерживаться норм международного права, в частности, статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, согласно которой никто не может быть подвергнут пыткам или бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию. Михеил сегодня крайне нуждается в поддержке со стороны мирового сообщества", - заявила омбудсмен.

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Так, она обратилась к грузинским властям с призывом обеспечить Саакашвили надлежащей медицинской помощью.

Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили 1 октября объявил голодовку и, по данным адвоката, только за первые восемь дней похудел на 12 килограммов. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.

Автор: 

голодовка (829) Денисова Людмила (996) здоровье (1388) Саакашвили Михеил (3307)


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Топ комментарии
+26
Блдь, сльози не дають читати......
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04.11.2021 14:46 Ответить
+15
Ну и что? Он сам незаконно проник в Грузию, зная, что будет там сидеть. Его за это по головке погладить? Он сам выбрал голодовку вместо честно отсидеть назначенное. Его не пытают, швабру никуда не засовывают, каждые два часа не будят, кормят, но он не есть. А насильственное кормление - это уже пытка, на это грузины пойтить не могут. И чего впрягаться Украине? Это его выбор. Он его сделал и должен расхлебать последствия.
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04.11.2021 14:50 Ответить
+8
То не сльозы, то почерк такой, что глаза можно выколоть!!!
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04.11.2021 14:48 Ответить
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Блдь, сльози не дають читати......
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04.11.2021 14:46 Ответить
То не сльозы, то почерк такой, что глаза можно выколоть!!!
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04.11.2021 14:48 Ответить
Взагалі написано так, наче "борець з баригами" до школи не ходив
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04.11.2021 14:58 Ответить
Знесилений, бачте - знизу ручка поїхала....
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04.11.2021 15:05 Ответить
это капец. а во втором классе так писал.
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04.11.2021 15:17 Ответить
У кацо не ручка,а дах поїхав.Притому давно.Лист схожий на скаргу виховательці дитячого садочка від ображеного дітьми хлопчика.
Цитую:
"Лидер их фракции сказал,что если я не умру на 41-й день,то буду смешен".Ну тут ведь и не поспоришь.
"Премьер сказал,что я имею конституционное право на самоубийство."
Ну и кто теперь скажет что его права ущемляют?
Карлсон,ты уже смешон.Смотри,а то Лизка разлюбит такого жалкого старика как ты.
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04.11.2021 15:55 Ответить
Кулеба спасёт. Кулеба о Саакашвили: Мы своих граждан в беде за границей не бросаем.
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04.11.2021 14:47 Ответить
Дайте ему селёдки!
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04.11.2021 14:49 Ответить
пососать только хвост может...!
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04.11.2021 18:16 Ответить
Аналізи погані,каки взагалі рема,рятуйте.
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04.11.2021 14:50 Ответить
Так пусть чахохбили покушает, а то утомил уже всех.
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04.11.2021 14:50 Ответить
Его на историческую родину НИ КТО Ж НЕ ПОСЫЛАЛ !!!! Сам ДУРАК , себя ТРАХНУЛ !!!
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04.11.2021 14:50 Ответить
Ну и что? Он сам незаконно проник в Грузию, зная, что будет там сидеть. Его за это по головке погладить? Он сам выбрал голодовку вместо честно отсидеть назначенное. Его не пытают, швабру никуда не засовывают, каждые два часа не будят, кормят, но он не есть. А насильственное кормление - это уже пытка, на это грузины пойтить не могут. И чего впрягаться Украине? Это его выбор. Он его сделал и должен расхлебать последствия.
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04.11.2021 14:50 Ответить
"Премьер сказал что Я имею конституционное право на самоубийство..."
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04.11.2021 14:51 Ответить
Надо выразить "глубокую озабоченность" или хватит пока "обеспокоенности"?
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04.11.2021 14:51 Ответить
Скільки він там голодує по часу, що в нього вже «погані аналізи»?! Хіба що при «сухому» голодуванні. І хто брав у нього ці аналізи в в'язниці?) якщо тюремна адміністрація, тоді, враховуючи його статус, вони повинні оголосити результати аналізу і вживати якісь міри по спасінню!
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04.11.2021 14:51 Ответить
ногой писал?)
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04.11.2021 14:51 Ответить
Пропеллером.
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04.11.2021 14:55 Ответить
Не трогайте его, пусть там и сидит, на родине, нам тут своих нахлебников хватает
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04.11.2021 14:52 Ответить
Да.....
И почерк уже совсем плохой...
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04.11.2021 14:52 Ответить
Їж, Міхаел! Всім насрати! Їж!
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04.11.2021 14:53 Ответить
Навіть якщо він геть не буде їсти-нічого не зміниться.Всім все рівно буде насрати.
Хай придумає якесь просте рішення.
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04.11.2021 16:00 Ответить
Чем он писАл?
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04.11.2021 14:53 Ответить
Єслі я нє умру на 41 день то буду смешен.
Давай не підведи. 6 днів залишилось щоб з тебе не сміялись😂😂
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04.11.2021 14:53 Ответить
У меня вопрос к свидетелю: «Скажите, подсудимый испытывал личную неприязнь к потерпевшему?»
Даа исьпитывал. Он мне сказал: «Такую личную неприязнь я исьпитываю к потерпевшему, что кушать не могу».
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04.11.2021 14:54 Ответить
Симулянт, 10% скинутого жирка только прибавляет здоровья.
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04.11.2021 14:54 Ответить
Так він же не здає аналізів і відмовляється від лікарів? Чи він сам собі погадав на лайні?
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04.11.2021 14:55 Ответить
Так лайна як раз і нема,це його непокоїть.
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04.11.2021 14:56 Ответить
ну так починай їсти ! і аналізи в норму прийдуть.
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04.11.2021 14:56 Ответить
Его принудительно вывезли из Украины в Грузию - НЕТ. Его специально морят голодом, пытают, не оказывают ( положенной для задержанных) мед. помощи - НЕТ. Не дают контактировать с адвокатом - НЕТ. Не разрешают как гражданину Украины встречаться с представительством посольства ( консульства) Украины в Грузии ( как я понимаю ) тоже НЕТ. Он незаконно пересек границу Украины и границу Грузии - ДА. Какие еще вопросы к украинским официальным лицам, если ответы на перечисленные выше вопросы имеют однозначные ответы. ( единственно обратиться с просьбой не возбуждать на него дело в Украине по поводу незаконного пересечения украинской границы) Как там у римлян " закон суров, но это закон".
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04.11.2021 14:56 Ответить
Вопрос один. КАК? Как удалось его выпереть?
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04.11.2021 14:58 Ответить
Ну как.. как... Как в свое время ЧК выманила на свою территорию Бориса Викторовича Савинкова ( непримиримого врага Советов), отправили к нему агентов с сообщением что все готово к захвату власти но требуется его лично присутствия в Сов. России что бы возглавить движение. ( он это неоднократно проверял, посылал своих представителей и т.д) Все было разыграно как по нотам.. И Савинков попался на своих желаниях и амбициях.. и приехал. Потом арест.. и "покаяние" ,а потом ( по официальным источникам) выпрыгнул из окна с пятого этажа тюрьмы ( суицид).
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04.11.2021 15:07 Ответить
круть. а сколькоэтажная тюрьма была-то?
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04.11.2021 15:23 Ответить
"тюрьма" это я образно. (7 мая 1925 г) Это здание ВЧК на Лубянке сейчас это одно из зданий где размещается ФСБ.
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04.11.2021 17:04 Ответить
Шлите анализы сразу Байдену. Пусть по запаху выражает озабоченность
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04.11.2021 14:57 Ответить
Пошліть йому аналізи та епікризи наших політвв"язнів у російських тюрмах і йому стане легше!
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04.11.2021 14:57 Ответить
Я считаю, что если отказался от хлеба, а остальное кушаешь - то это не голодовка а диета!!!
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04.11.2021 14:58 Ответить
Ха..Чего то всплыла в памяти поговорка-"Дурне як сало без хліба".
Я так понимаю -Лизка бацылу ему туда не передает.
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04.11.2021 16:08 Ответить
Лучше бы невиновность доказывал в ЕСПЧ. А то втирает что мол отпустите меня потому что я голодаю, ну бред же.
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04.11.2021 14:59 Ответить
А с Чавусом носились тоже, хотя по сути он никто, хотя за него дадут Молдове миллиард кубометров гасу на шару за откуп...
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04.11.2021 15:04 Ответить
Странно, прошлое письмо было на украинском а теперь на русском.
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04.11.2021 15:02 Ответить
писал под диктовку
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04.11.2021 15:04 Ответить
Ему перед носом чурчхелу привязанную к палке давали понюхать.
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04.11.2021 16:11 Ответить
"А вчерась мне была выволочка. Хозяин выволок меня за волосья на двор и отчесал шпандырем за то, что я качал ихнего ребятенка в люльке и по нечаянности заснул. А на неделе хозяйка велела мне почистить селедку, а я начал с хвоста, а она взяла селедку и ейной мордой начала меня в харю тыкать. Подмастерья надо мной насмехаются, посылают в кабак за водкой и велят красть у хозяев огурцы, а хозяин бьет чем попадя. А еды нету никакой. Утром дают хлеба, в обед каши и к вечеру тоже хлеба, а чтоб чаю или щей, то хозяева сами трескают. А спать мне велят в сенях, а когда ребятенок ихний плачет, я вовсе не сплю, а качаю люльку. Милый дедушка, сделай божецкую милость, возьми меня отсюда домой, на деревню, нету никакой моей возможности... Кланяюсь тебе в ножки и буду вечно бога молить, увези меня отсюда, а то помру..."
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04.11.2021 15:02 Ответить
А чому не державною писав? гордону теж би написав він же ж друг).
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04.11.2021 15:04 Ответить
Censor, ну сколько можно носиться с этим персонажем? Он сам туда поехал и сам выбрал свою судьбу. Уже давно подмечено, как только эти личности попадают под арест, сразу выясняется что состояние их здоровья критическое и выносят их на носилках накрытых клетчатым одеялом. Уже не интересно даже читать за полудурков этих. Сидят в камерах с условиями получше, чем живет большая часть населения и скулят что умирают там.. Кроме злобы эта новость ничего не вызывает.
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04.11.2021 15:06 Ответить
Вместо того,чтоб клеить коробки,он письма пишет,головы людям морочит.Что там за тюрьма в этой Грузии,не могут занять парня полезным делом
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04.11.2021 15:07 Ответить
анализы в евролабе делал?
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04.11.2021 15:10 Ответить
Можу запропонувати варіант відповіді : "Ваш лист, в якому ви скаржитеся на негативні аналізи, ми не отримували".
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04.11.2021 15:10 Ответить
а чё на русском? а чё не в Амстердам?
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04.11.2021 15:13 Ответить
пусть еще сообщив страшную тайну. а именно, какого хрена он туда поперся???
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04.11.2021 15:16 Ответить
какая самовлюблённость. "Я" везде с большой буквы.
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04.11.2021 15:18 Ответить
а "вы" с маленькой. я бы игнорил.
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04.11.2021 15:20 Ответить
Если на а 35-й день голодовки Михуил может еще что то сдать,то еще не все так плохо.Если жопа паутиной заростет,то время беспокоиться пришло
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04.11.2021 15:20 Ответить
Та хватит сообщать об этом аферисте!. Лучше сообщайте о наших политзаключёны узниках зеленского и узниках путина, это должно волновать украинцев.
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04.11.2021 15:24 Ответить
+100500!!!
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04.11.2021 15:42 Ответить
Михеила нужно срочно спасать хотя-бьі для того , чтобьі не дать порадоваться его смерти Путину.
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04.11.2021 15:31 Ответить
от чего его спасать??
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04.11.2021 16:29 Ответить
Мишка чего ты туда поперся чтоб плакаться в жилетку?Сиди мотай срок и не ной - обкакался так стой молча и не говори что ржавчина...
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04.11.2021 15:31 Ответить
Критическое состояние и плохие анализы -- от неправильного питания.
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04.11.2021 15:41 Ответить
Херня , почему не с чернильницы из хлеба ,почему не молоком , сожрал ? не миша , не верю, давай по стопам великого и незабвенного.
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04.11.2021 15:51 Ответить
Он туда ехал как гражданин Украины или Грузии !?

Правильно - Грузии.! Так пусть Грузии и пишет !
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04.11.2021 15:59 Ответить
Неудовлетворительные результаты анализов! Следов омаров и черной икры в анализе кала не обнаружили? Ничего. Это не смертельно.
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04.11.2021 16:00 Ответить
так он сам себе анализы проводит. не нашел остатков черной икры - бида-пичаль.
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04.11.2021 16:04 Ответить
Что, михо??закрутился как уж на сковородке? Это тебе Украину обворовывать и не бегать по киевским крышам и и кричать , что кто-то барыга!!!! Ты же сам орал и нагло врал, на весь мир , что установил в Грузии самую демократитчную республику, (в которой теперь мы все сомневаемся)!! А вместе с дурой Деканойдзе, ты в Грузии установили самые честные суды, тюрьмы и полицию!! Так почему ты теперь так громко ноешь и скулишь?? Получил , то , что сам создал и заработал!!Будь мужчиной и умри с грузинским достоинством!!!!!
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04.11.2021 16:30 Ответить
Для чего поперся в Грузию да ещё и нелегально? Решил своих поднять против оппонентов? Не вышло и теперь надо выбираться из тюрьмы? Поседи хотя бы с год, чтобы действительно выглядел как политзаключенный, и судись, благо, что есть поддержка на Западе. А то развез сопли по щекам.
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04.11.2021 17:17 Ответить
 
 