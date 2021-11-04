СБУ извинилась перед украинским актером Томусяком и исключила его из списка лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины

СБУ инициировала исключение актера Валентина Томусяка из числа лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Соответствующее представление было направлено в Министерство культуры и информационной политики.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины рекомендовала министерству принять соответствующие меры в отношении лиц, участвовавших в съемке российского пропагандистского фильма.

"Поскольку фамилия В.Томусяка числилась среди участников съемочной группы, он был включен в соответствующий перечень. Однако детальное изучение состава группы свидетельствует, что данный гражданин не участвовал в съемках.

Следовательно, данные Валентина Томусяка были внесены ошибочно, дополнительная и детальная проверка всех поданных предложений будет осуществлена ​​отдельно.

СБУ приносит извинения Валентину Томусяку", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Под угрозой моя карьера и репутация": украинский актер Томусяк назвал "ужасной ошибкой" внесение его имени в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины

Напомним, ранее стало известно, что 1 ноября Минкульт по представлению СБУ добавил в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности, украинского актера Валентина Томусяка. Сам актер заявил, что произошла "ужасная ошибка", которая ставит под угрозу его карьеру и репутацию.

Согласно обновлениям перечня лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, в список вошли: актеры Павел Богомолов, Илья Власов, Михаил Разинкин, Анастасия Бакланова, Роман Гусев, Константин Гапонов, Вячеслав Земляной, Максим Шпаковский, Андрей Фомин, Илья Домбровский, Юрий Котов, Людмила Яковлева, Игорь Лучихин, Татьяна Бурнакина, Екатерина Федченко, Екатерина Насонова, Андрей Пензин, Владимир Миллер, Александр Романов, Усейн Дегерменджи, Александр Классен, Андрей Скабар, Сергей Воробьев, Валентин Томусяк, Александр Загляев, Роман Никифоров, Дмитрий Чудин, Александр Лапшов, Александр Марушев, Егор Попов, Евгений Кузьмин и Михаил Грищенко.

Сегодня стало известно, что 3 ноября в данный список был внесен и российский юморист Максим Галкин.