Практику вытягивания денег у родителей на нужды школы необходимо прекратить, - образовательный омбудсмен Горбачев
Требовать деньги у родителей школьников на нужды школы - незаконно.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП", об этом заявил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.
Он обратился к главам территориальных громад и управлениям образования с просьбой прекратить привлечение родительских средств на нужды, которые должны финансироваться из местного бюджета.
"Уважаемые главы территориальных громад, управлений образования, давайте прекращать позорную практику вытягивания денег из родительских карманов на то, что должно финансироваться за счет местного бюджета и образовательной субвенции", - отметил омбудсмен.
Горбачев также добавил, что родителей не стоит привлекать к самостоятельному проведению ремонтных работ, поскольку это может оказаться опасным.
"Каждый ремонт должен отвечать техническим нормам и выполняться организацией, имеющей на это соответствующую подготовку и лицензию", – объяснил образовательный омбудсмен.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А тепер по суті.
Держава не забезпечує, чомусь... А хочеться, щоб дитина мала мінімум умов для ... Далі самі.. Щоб вихователька не била дитину по голові та не кидала її на підлогу (ви про таке не чули?). От батьки і починають ремонтувати дитячі майданчики за свої кошти, встановлювати камери нагляду, закуповувати меблі та іграшки...
Про школу я промовчу, бо тут перелік чого і як буде нескінченний.
Так є не усюди, але багато де(
А ведь не сдохло...,раз баблосы косят до сих пор...а бабло бюджетное на образование делят меж собой...но Коломойский не виноват...,он спец по долларам в США....
- мама ти підеш на батьківське зібрання?
- ні, знаю я ваші зібрання, краще ми политимо до Єгипту😁
Филипп Филлиппыч,я строю дороги,мосты,стадионы,миллиард деревьев сажаю,даже в одном детсаду Крышу отремонтировал за 200 млн долларов...я стараюсь но быдло 73 % не видит моего таланта правильно коммуниздить американские доллары...
Якщо батьки не перейдуть через свій совкодрочерно-рабський менталітет це ніхто, жоден указ, не зупинить!
И выпускные по 3 000$ запретить!
"Боже! Сколько лет я иду, но не сделал и шаг.
Боже! Сколько дней я ищу то, что вечно со мной.
Сколько лет я жую вместо хлеба сырую любовь!"