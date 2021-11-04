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Практику вытягивания денег у родителей на нужды школы необходимо прекратить, - образовательный омбудсмен Горбачев

Практику вытягивания денег у родителей на нужды школы необходимо прекратить, - образовательный омбудсмен Горбачев

Требовать деньги у родителей школьников на нужды школы - незаконно.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП", об этом заявил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.

Он обратился к главам территориальных громад и управлениям образования с просьбой прекратить привлечение родительских средств на нужды, которые должны финансироваться из местного бюджета.

"Уважаемые главы территориальных громад, управлений образования, давайте прекращать позорную практику вытягивания денег из родительских карманов на то, что должно финансироваться за счет местного бюджета и образовательной субвенции", - отметил омбудсмен.

Горбачев также добавил, что родителей не стоит привлекать к самостоятельному проведению ремонтных работ, поскольку это может оказаться опасным.

"Каждый ремонт должен отвечать техническим нормам и выполняться организацией, имеющей на это соответствующую подготовку и лицензию", – объяснил образовательный омбудсмен.

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Автор: 

образование (2272) школа (3023) Горбачев Сергей (34)


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Топ комментарии
+12
Наверное сам сходил на родительское собрание и прозрел.
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04.11.2021 14:57 Ответить
+12
Учителя с зарплатами 4000 баксов сами могли бы каждый месяц скидываться хотя бы по 100 $ на нужды школы!!!
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04.11.2021 15:00 Ответить
+6
ти б йшло додому, кацапориле, горілки тут немає
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04.11.2021 15:19 Ответить
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Они сейчас ограбили местные бюджеты. За чей счет предлагаешь прекратить поборы сейчас?
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04.11.2021 14:55 Ответить
Та вы уже несколько лет обещаете!а мы носим деньги в школу и садик!
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04.11.2021 15:54 Ответить
Краще на навчання своїх дітей додатково фінансувати школу, ніж Зе долбо#обів
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04.11.2021 16:53 Ответить
А "вытягивать" военный сбор,без войны-законно?
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04.11.2021 14:57 Ответить
ти б йшло додому, кацапориле, горілки тут немає
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04.11.2021 15:19 Ответить
Так, законно, москалику, бо закон прийнятий відповідний... І так, ти тупе з гугл-транслейтом, бо збір - ВІЙСЬКОВИЙ (тобто, на військо), а не воєнний! Але ж у вас, кацапів, все перекладається однаково, бо ви тупорилі!
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04.11.2021 15:21 Ответить
Да, если в итоге кацапы дохнут
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04.11.2021 17:52 Ответить
Наверное сам сходил на родительское собрание и прозрел.
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04.11.2021 14:57 Ответить
В садках можна!
А тепер по суті.
Держава не забезпечує, чомусь... А хочеться, щоб дитина мала мінімум умов для ... Далі самі.. Щоб вихователька не била дитину по голові та не кидала її на підлогу (ви про таке не чули?). От батьки і починають ремонтувати дитячі майданчики за свої кошти, встановлювати камери нагляду, закуповувати меблі та іграшки...
Про школу я промовчу, бо тут перелік чого і як буде нескінченний.
Так є не усюди, але багато де(
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04.11.2021 15:34 Ответить
А як же штори? Зовсім окуїли зелені реформатори.
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04.11.2021 14:59 Ответить
Мой старший сын 20 лет назад приходит из школы и говорит...папа,нужно 100 гривен на ремонт в классе,училка сказала... Кажу сынок,передай училке, что папа уехал в Южную Америку золото копать,а мама тебя бросила на произвол судьбы... и вышла замуж за итальянца нищего из ЕС...
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04.11.2021 15:00 Ответить
Учителя с зарплатами 4000 баксов сами могли бы каждый месяц скидываться хотя бы по 100 $ на нужды школы!!!
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04.11.2021 15:00 Ответить
Бедные ОТГ. Могды лопаются и лоснятся.
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04.11.2021 15:00 Ответить
Мне после объявления Перестройки Горбачевым в 1985 году было всего 16 лет...,а знаете я тогда часто вечерами с отцом беседовал...,кажу Батя..если СССр сдохнет...это ж катастрофа?...Батя подумал и каже...не сына...это Армагеддон...быдло советское наконец то сдохнет...

А ведь не сдохло...,раз баблосы косят до сих пор...а бабло бюджетное на образование делят меж собой...но Коломойский не виноват...,он спец по долларам в США....
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04.11.2021 15:07 Ответить
Бла-бла-бла...
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04.11.2021 15:11 Ответить
Мой брат в Чехии Алексей уехал из советского говна в 1992 году...,растут сын и дочь у него...много чего рассказал обо всем коротко просто и понятно...,каже Андрюха, ты живешь в Сарае,а я в нормальной стране,бросай ту Украину и айда ко мне,работу найду...,не уеду я...причина проста...в Украине баранов и овец некому будет воспитать...
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04.11.2021 15:16 Ответить
Із сьогоднішнього:
- мама ти підеш на батьківське зібрання?
- ні, знаю я ваші зібрання, краще ми политимо до Єгипту😁
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04.11.2021 15:21 Ответить
Доктор Борменталь,вы зачем украли Ковид баблосы 66 миллиардов в Украине?

Филипп Филлиппыч,я строю дороги,мосты,стадионы,миллиард деревьев сажаю,даже в одном детсаду Крышу отремонтировал за 200 млн долларов...я стараюсь но быдло 73 % не видит моего таланта правильно коммуниздить американские доллары...
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04.11.2021 15:25 Ответить
Ой, да хоть бы эти средства шли на нужды школы, а то ж и это наврядли. Сдаём на нужды школы! Сдаём на нужды класса, сдаём на охрану. Сдаём на канцелярию…и это ж из зарплат не 4 тыс$.. да за квартиру… чем кормить этих детей?
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04.11.2021 15:37 Ответить
Принципиально ничего в школу за ребенка не платил. На вопрос "Почему не плачу" отвечал, что плачу налоги. Ребенок закончил школу безо всяких приключений. Взяточников - в топку.
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04.11.2021 15:38 Ответить
Так детей жалко! Они затравят их..
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04.11.2021 15:42 Ответить
Мою не затравили. Дело в том, что эти поборы организовывают обычно директора школ, а у дочери директор ничего не вёл. Может от части потому и не затравили. Ну и +было пару конфликтов с учителями, когда без причины докапывались. Пригрозил, что напишу телегу в вышестоящие органы. Угомонились. В общем бороться надо, иначе сядут на шею.
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04.11.2021 15:48 Ответить
Да все от директоров! Они требуют от учителей. Ну а те уже стараются как могут.
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04.11.2021 16:35 Ответить
Ця практика - "НА ПОТРЕБИ КОЛИ" властива совкодрочерному менталітету. В любій цивілізованій країні за таке вже б не один "від освіти" носив стильну робу у швейній майстерні.
Якщо батьки не перейдуть через свій совкодрочерно-рабський менталітет це ніхто, жоден указ, не зупинить!
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04.11.2021 15:38 Ответить
Я вже подібне чую років 20ть і що,тільки бла-бла-бла.
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04.11.2021 16:03 Ответить
Вот-вот.
И выпускные по 3 000$ запретить!
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04.11.2021 16:11 Ответить
Капитан Очевидность, блё
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04.11.2021 16:45 Ответить
100 гривен на ремонт? А 100 долларов на новые парты не хотите?

"Боже! Сколько лет я иду, но не сделал и шаг.
Боже! Сколько дней я ищу то, что вечно со мной.
Сколько лет я жую вместо хлеба сырую любовь!"
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04.11.2021 17:34 Ответить
 
 