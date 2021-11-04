Практику вытягивания денег у родителей на нужды школы необходимо прекратить, - образовательный омбудсмен Горбачев

Требовать деньги у родителей школьников на нужды школы - незаконно.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП", об этом заявил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.

Он обратился к главам территориальных громад и управлениям образования с просьбой прекратить привлечение родительских средств на нужды, которые должны финансироваться из местного бюджета.

"Уважаемые главы территориальных громад, управлений образования, давайте прекращать позорную практику вытягивания денег из родительских карманов на то, что должно финансироваться за счет местного бюджета и образовательной субвенции", - отметил омбудсмен.

Горбачев также добавил, что родителей не стоит привлекать к самостоятельному проведению ремонтных работ, поскольку это может оказаться опасным.

"Каждый ремонт должен отвечать техническим нормам и выполняться организацией, имеющей на это соответствующую подготовку и лицензию", – объяснил образовательный омбудсмен.

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