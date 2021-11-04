На территории Киево-Печерской Лавры произошел пожар: загорелась мастерская по росписи икон, - ГСЧС. ФОТО

Спасатели ликвидировали возгорание в мастерской по росписи икон на территории Киево-Печерской Лавры.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Facebook.

Согласно данным ведомства в 13:45 в Печерском районе на ул. Лаврская, 9-21 на территории Киево-Печерской Лавры возник пожар в двухэтажном здании корпуса №68 на втором этаже (где расположена мастерская по росписи икон) с распространением на кровлю (площадь уточняется).



Фото: ГСЧС

В 14:37 пожар локализован на площади 100 кв. м и в 14:45 – ликвидирован.

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К тушению привлекались 55 человек и 13 ед. техники ГСЧС.

Причина пожара будет установлена правоохранительными органами.