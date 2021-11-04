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На территории Киево-Печерской Лавры произошел пожар: загорелась мастерская по росписи икон, - ГСЧС. ФОТО

Спасатели ликвидировали возгорание в мастерской по росписи икон на территории Киево-Печерской Лавры.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Facebook.

Согласно данным ведомства в 13:45 в Печерском районе на ул. Лаврская, 9-21 на территории Киево-Печерской Лавры возник пожар в двухэтажном здании корпуса №68 на втором этаже (где расположена мастерская по росписи икон) с распространением на кровлю (площадь уточняется).

На территории Киево-Печерской Лавры произошел пожар: загорелась мастерская по росписи икон, - ГСЧС 01
Фото: ГСЧС

В 14:37 пожар локализован на площади 100 кв. м и в 14:45 – ликвидирован.

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К тушению привлекались 55 человек и 13 ед. техники ГСЧС.

Причина пожара будет установлена правоохранительными органами.

Лавра (421) пожар (5983) ГСЧС (5051)


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https://www.facebook.com/profile.php?id=100035790593749&__cft__[0]=AZWtKORLmJhDIDi5mmcL6lWBA5Vr6XfAHG1JpmCqZ2w1HLnzcZU1RAqyEk8bgBe40KZ0smHXQZ14tvApuIfsVV5VAnKiCbDIBT4XDA3J_cqBhwISANcWH7JPZ7B0aM2lCvOOIlAWhJ3V9DV9V5gBWPvVy5KRdmvtMsXFTbGhEfswFIrniRco7RE1_rr4396Bbx_YfD0lkSSn8kj3VYdd0pBY&__tn__=-UC%2CP-y-R Брати Грім

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=587622542440760&id=100035790593749&__cft__[0]=AZWtKORLmJhDIDi5mmcL6lWBA5Vr6XfAHG1JpmCqZ2w1HLnzcZU1RAqyEk8bgBe40KZ0smHXQZ14tvApuIfsVV5VAnKiCbDIBT4XDA3J_cqBhwISANcWH7JPZ7B0aM2lCvOOIlAWhJ3V9DV9V5gBWPvVy5KRdmvtMsXFTbGhEfswFIrniRco7RE1_rr4396Bbx_YfD0lkSSn8kj3VYdd0pBY&__tn__=%2CO%2CP-y-R 1 листопада о 08:58 ·

Κoли в 1995 році чотиpнaдцaть вoвків були випущeні нa вoлю в Єллoуcтoнcькoму нaціoнaльнoму пapку, вчeні навіть і нe підoзpювaли, наскільки це кapдинaльнo змінить вcю екocиcтeму пapку.

Βoвків нe булo в пapку 70 років і весь цей час тaм цapювали oлeні, які зa роки бeзкoнтpoльнoгo pозмнoжeння завдали величезної шкоди місцевій флорі.

Чотиpнaдцять вoвків, звичайнo, нe змoгли з'їсти вcіх oлeнів, але вoни примусили їх oбачніше обиpaти місця для пacовищ і уникати окремих ділянок пapку. Ηa тих місцях почaлa відроджуватися рослинність. Зa шіcть років кількість дepeв збільшилась вп'ятеро. З'явилиcь бoбpи, яким дepeва потрібні були для пoбудови греблі. Β зaвoдях зaвeлиcь oндaтpи, качки і pиба. Βoвки змeншили пoпуляцію шaкaлів, щo пpивeлo до збільшення кількості зaйців і мишeй, a ті в cвoю чергу пpивабили в пapк яcтpубів, хoврахів і лиcиць. Β пapк пpийшли вeдмeді, оскільки вoни змoгли відігнати вoвків від їх здoбичі або дoїдaти oб'їдки. Β пapку збільшилась кількість ягід.

А найдивніше, вoвки змінили тeчію pік. Їх pуcлa напpостались і cтaбілізувaлиcь, змeншилacь еpoзія бepeгів. А сталось це тому, що вплив вовків нa oлeнів пpивів до вибухового pocту дepeв і тpaви на бepeгах pічок і вoни суттєво укpіпились. Змінилась caмa гeoгpaфія пapку, a вce завдяки чотиpнaдцяти вoвкaм, випущeних туди двадцять років тому.

Напевно і в людських спільнотах теж варто запустити "вовків", які дали б раду таким "оленям" і повернули країну в русло притомного державного будівництва.
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04.11.2021 15:10 Ответить
+7
Класна історія. А у наш "заповідник" випустили стадо зелених криворагульних ослів.
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04.11.2021 15:40 Ответить
+3
Нужно постепенно передавать ПЦУ по кусочку.Пусть сожительствуют.Все будет Украина!
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04.11.2021 15:08 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Диверсія фсбешних попів.
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04.11.2021 15:06 Ответить
альо, Цензор,

иконы не расписывают, это не раскраски, а пишут
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04.11.2021 16:17 Ответить
Це у справжній церкві пишуть а у тій що створив сталін- розписують.
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04.11.2021 16:27 Ответить
Нужно постепенно передавать ПЦУ по кусочку.Пусть сожительствуют.Все будет Украина!
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04.11.2021 15:08 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100035790593749&__cft__[0]=AZWtKORLmJhDIDi5mmcL6lWBA5Vr6XfAHG1JpmCqZ2w1HLnzcZU1RAqyEk8bgBe40KZ0smHXQZ14tvApuIfsVV5VAnKiCbDIBT4XDA3J_cqBhwISANcWH7JPZ7B0aM2lCvOOIlAWhJ3V9DV9V5gBWPvVy5KRdmvtMsXFTbGhEfswFIrniRco7RE1_rr4396Bbx_YfD0lkSSn8kj3VYdd0pBY&__tn__=-UC%2CP-y-R Брати Грім

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=587622542440760&id=100035790593749&__cft__[0]=AZWtKORLmJhDIDi5mmcL6lWBA5Vr6XfAHG1JpmCqZ2w1HLnzcZU1RAqyEk8bgBe40KZ0smHXQZ14tvApuIfsVV5VAnKiCbDIBT4XDA3J_cqBhwISANcWH7JPZ7B0aM2lCvOOIlAWhJ3V9DV9V5gBWPvVy5KRdmvtMsXFTbGhEfswFIrniRco7RE1_rr4396Bbx_YfD0lkSSn8kj3VYdd0pBY&__tn__=%2CO%2CP-y-R 1 листопада о 08:58 ·

Κoли в 1995 році чотиpнaдцaть вoвків були випущeні нa вoлю в Єллoуcтoнcькoму нaціoнaльнoму пapку, вчeні навіть і нe підoзpювaли, наскільки це кapдинaльнo змінить вcю екocиcтeму пapку.

Βoвків нe булo в пapку 70 років і весь цей час тaм цapювали oлeні, які зa роки бeзкoнтpoльнoгo pозмнoжeння завдали величезної шкоди місцевій флорі.

Чотиpнaдцять вoвків, звичайнo, нe змoгли з'їсти вcіх oлeнів, але вoни примусили їх oбачніше обиpaти місця для пacовищ і уникати окремих ділянок пapку. Ηa тих місцях почaлa відроджуватися рослинність. Зa шіcть років кількість дepeв збільшилась вп'ятеро. З'явилиcь бoбpи, яким дepeва потрібні були для пoбудови греблі. Β зaвoдях зaвeлиcь oндaтpи, качки і pиба. Βoвки змeншили пoпуляцію шaкaлів, щo пpивeлo до збільшення кількості зaйців і мишeй, a ті в cвoю чергу пpивабили в пapк яcтpубів, хoврахів і лиcиць. Β пapк пpийшли вeдмeді, оскільки вoни змoгли відігнати вoвків від їх здoбичі або дoїдaти oб'їдки. Β пapку збільшилась кількість ягід.

А найдивніше, вoвки змінили тeчію pік. Їх pуcлa напpостались і cтaбілізувaлиcь, змeншилacь еpoзія бepeгів. А сталось це тому, що вплив вовків нa oлeнів пpивів до вибухового pocту дepeв і тpaви на бepeгах pічок і вoни суттєво укpіпились. Змінилась caмa гeoгpaфія пapку, a вce завдяки чотиpнaдцяти вoвкaм, випущeних туди двадцять років тому.

Напевно і в людських спільнотах теж варто запустити "вовків", які дали б раду таким "оленям" і повернули країну в русло притомного державного будівництва.
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04.11.2021 15:10 Ответить
Класна історія. А у наш "заповідник" випустили стадо зелених криворагульних ослів.
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04.11.2021 15:40 Ответить
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04.11.2021 15:10 Ответить
чорти рпц нищать нашу культуру(((
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04.11.2021 15:10 Ответить
В любий критичній ситуації, знайдеться людина, яка буде знімати це на телефон. (при чому вертикально)
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04.11.2021 15:14 Ответить
Траву из кадил кацапских гбэшников раскуривали люди близкие к ремесленничеству
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04.11.2021 15:16 Ответить
пора проверить чем там гундяевские черти занимаются!
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04.11.2021 15:20 Ответить
шото со скрепами не так...не принимают иконы таких расписывателей
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04.11.2021 15:24 Ответить
Та нє, то бояришнік загорівся.
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04.11.2021 15:58 Ответить
Мабуть малювали путана? Заберіть у московитів український храм і музей, бо вони там все донищать, як і всі рукописи і архіви надбання Руси-України, поки там ще хоть щось залишилося.
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04.11.2021 15:46 Ответить
Після вчорашнього мракобісся під Парламентом московські попи палили компромат (платіжки від *****).
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04.11.2021 16:18 Ответить
НЕХЕР ФЕЕСБЕШНІКАМ ПАЛИТИ У СВЯТИХ МІСЦЯХ!
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04.11.2021 16:51 Ответить
Коли Печерську Лавру передаватимуть до ПЦУ - при передачі не дорахуються багатьох цінностей. Московські попи скажуть - згоріло...
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04.11.2021 18:13 Ответить
Мабуть, малювали ху_ла або гундюшу.
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04.11.2021 22:02 Ответить
Кара Божа за ідолопоклонство?
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04.11.2021 22:37 Ответить
 
 