В "красном" Львове разрешили посещать музеи и галереи: Проведение экскурсий до сих пор под запретом

Во Львове решили смягчить карантинные меры. Теперь можно посещать музеи и галереи при определенных условиях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение разрешить посещение музеев и галерей индивидуальными посетителями без проведения экскурсий, при наличии у всех работников и посетителей документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации (две дозы), или отрицательного ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SPARS-CoV-2, проведенного не позднее чем за 72 часа до посещения заведения, или документа от врача о наличии противопоказаний, или о переносе болезни, который действителен 180 дней со дня выявления заболевания.

Принимать посетителей учреждения могут в расчете 1 человек на 10 кв.м или не более 50% заполненности площади помещения.

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