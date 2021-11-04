РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8961 посетитель онлайн
Новости Коронавирус и карантин
856 5

В "красном" Львове разрешили посещать музеи и галереи: Проведение экскурсий до сих пор под запретом

В

Во Львове решили смягчить карантинные меры. Теперь можно посещать музеи и галереи при определенных условиях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение разрешить посещение музеев и галерей индивидуальными посетителями без проведения экскурсий, при наличии у всех работников и посетителей документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации (две дозы), или отрицательного ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SPARS-CoV-2, проведенного не позднее чем за 72 часа до посещения заведения, или документа от врача о наличии противопоказаний, или о переносе болезни, который действителен 180 дней со дня выявления заболевания.

Принимать посетителей учреждения могут в расчете 1 человек на 10 кв.м или не более 50% заполненности площади помещения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Школы во Львове откроются при условии стабилизации динамики госпитализаций и полной вакцинации педагогов, - Садовый

Автор: 

карантин (16729) Львов (4603) музей (724) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
показать весь комментарий
04.11.2021 15:25 Ответить
Кто на Цензоре сидит, только честно, скажите, когда последний раз бывали в музее или галерее ?
показать весь комментарий
04.11.2021 15:26 Ответить
Там файні музеї.
показать весь комментарий
04.11.2021 15:27 Ответить
борщом не корми вот щас бы в музей.. в театр..круссан макнуть в пориже на вафильной башне....))аххахх ..дайте два билета
показать весь комментарий
04.11.2021 15:56 Ответить
Кожен день проходжу біля музею, ніколи не задумувався туди зайти
показать весь комментарий
04.11.2021 16:16 Ответить
 
 