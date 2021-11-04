Идут "тяжелые дискуссии" о трех пленарных неделях подряд. За наличие голосов не ручаюсь, депутаты начнут отпрашиваться, болеть, - Арахамия
По поводу проведения трех пленарных недель подряд в Верховной Раде продолжаются "тяжелые дискуссии".
Об этом заявил сегодня журналистам в Раде глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.
"Я вижу угрозу, что на третьей неделе уже будет много проблем с голосами. Поэтому, я считаю, возможно лучше поработать 2 недели с внеочередными заседаниями, чем три недели до 15.00", - отметил глава фракции "СН".
Он обратил внимание, что у депутатов есть план работы, в частности, встречи на округах.
"Поэтому потом они будут отпрашиваться, болеть и так далее. В таком случае я не ручаюсь за наличие голосов на третьей неделе", - добавил нардеп.
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+11 Alexey Chernyavsky
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Зеленский в Раде:
1. Все проходы в зал под личной охраной.
2. 2 батальона нацгвардии в правительственном квартале.
3. Ну и группы "секретно выпрыгивающих" из кустов гвардейцев.
Дополнительно - памперс и бронекостюм.
https://www.facebook.com/608083833/posts/10159672524418834/ Виталий Рождаев
КиївМіськБудда
За Конституцією, кожен українець має право вивчати ядерну фізику, лікувати онкологію чи займатися благодійністю.
Але більшість чомусь обирають відмову від вакцинації, євробляхи і клоуна президентом.
Бухать и нюхать они будут, а не болеть.
Представляете, к примеру машинист експресса говорит бригадиру :
- я у Вас отпрашиваюсь, так что потерпите тут без меня.
- а что случилось? Чего отпрашиватеьсь?
- да влом мне столько подряд работать...
ОЧЕШУЕТЬ короче...