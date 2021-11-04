Идут "тяжелые дискуссии" о трех пленарных неделях подряд. За наличие голосов не ручаюсь, депутаты начнут отпрашиваться, болеть, - Арахамия

По поводу проведения трех пленарных недель подряд в Верховной Раде продолжаются "тяжелые дискуссии".

Об этом заявил сегодня журналистам в Раде глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я вижу угрозу, что на третьей неделе уже будет много проблем с голосами. Поэтому, я считаю, возможно лучше поработать 2 недели с внеочередными заседаниями, чем три недели до 15.00", - отметил глава фракции "СН".

Он обратил внимание, что у депутатов есть план работы, в частности, встречи на округах.

"Поэтому потом они будут отпрашиваться, болеть и так далее. В таком случае я не ручаюсь за наличие голосов на третьей неделе", - добавил нардеп.

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