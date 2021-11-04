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Идут "тяжелые дискуссии" о трех пленарных неделях подряд. За наличие голосов не ручаюсь, депутаты начнут отпрашиваться, болеть, - Арахамия

Идут

По поводу проведения трех пленарных недель подряд в Верховной Раде продолжаются "тяжелые дискуссии".

Об этом заявил сегодня журналистам в Раде глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я вижу угрозу, что на третьей неделе уже будет много проблем с голосами. Поэтому, я считаю, возможно лучше поработать 2 недели с внеочередными заседаниями, чем три недели до 15.00", - отметил глава фракции "СН".

Он обратил внимание, что у депутатов есть план работы, в частности, встречи на округах.

"Поэтому потом они будут отпрашиваться, болеть и так далее. В таком случае я не ручаюсь за наличие голосов на третьей неделе", - добавил нардеп.

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Автор: 

ВР (29302) депутат (3323) прогулы (132) Арахамия Давид (991)


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Топ комментарии
+11
Идите вы на куй!
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04.11.2021 15:30 Ответить
+11
Покажите хер Зеленскому и....будет вам 5 выходных!
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04.11.2021 15:32 Ответить
+6
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04.11.2021 15:36 Ответить
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Идите вы на куй!
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04.11.2021 15:30 Ответить
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04.11.2021 15:36 Ответить
земляки.фуле.... .а може и родственники
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04.11.2021 15:41 Ответить
Покажите хер Зеленскому и....будет вам 5 выходных!
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04.11.2021 15:32 Ответить
Хороший лайф-хак от Лероса)))
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04.11.2021 15:32 Ответить
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04.11.2021 15:39 Ответить
А что тут такого в этом жесте? Наглядно показал рост рейтинга.
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04.11.2021 16:57 Ответить
Это может превратиться и во флешмоб по всей стране, отразится на и так "полудохлой" экономике.
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04.11.2021 16:46 Ответить
а де керована монобільшість? За що $20-30-50 отримує?
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04.11.2021 15:35 Ответить
Они бастуют...требуют добавить в конвертах!
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04.11.2021 15:44 Ответить
сцуки... а как нарид, голосовавший за вас умудряется 4 недели в месяц работать?
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04.11.2021 15:38 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/27508774.html Как в сериале не получилось

Зеленский в Раде:

1. Все проходы в зал под личной охраной.
2. 2 батальона нацгвардии в правительственном квартале.
3. Ну и группы "секретно выпрыгивающих" из кустов гвардейцев.

Дополнительно - памперс и бронекостюм.








https://www.facebook.com/608083833/posts/10159672524418834/ Виталий Рождаев
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04.11.2021 15:38 Ответить
а партизан лерос прошел все кордоны и всунул фак *********** прямо в рожу)
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04.11.2021 15:40 Ответить
От пули снайпера это врядли спасет. Если бы хотели зелупу кикнуть уже бы давно кикнули. Пример Макс Курочкин в свое время. Другое дело, что найдется бывший крейзи-атошник со снайперским прошлым и почувствовав социальную несправедливость сам начнет вершить правосудие...
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04.11.2021 15:42 Ответить
Слабовато. Нужно еще баржу с "миномьотом" на Днепре нейтрализовать, чтобы не шарахнула по "кумполу".
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04.11.2021 16:49 Ответить
Каждому Зелемойскому купить Ковид-тест и на Канары...на яхте рыбу удячить до конца каденции комсомольца Зели...
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04.11.2021 15:39 Ответить





КиївМіськБудда

За Конституцією, кожен українець має право вивчати ядерну фізику, лікувати онкологію чи займатися благодійністю.
Але більшість чомусь обирають відмову від вакцинації, євробляхи і клоуна президентом.
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04.11.2021 15:43 Ответить
Идут тяжелые бои с зеленокацапскими захватчиками и зеленоватными изберателями!"
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04.11.2021 15:46 Ответить
Не успевают подносить "патроны" в конвертах.
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04.11.2021 16:51 Ответить
Болеть? Отпрашиваться? А зарплату они не зарабатывают, а ПОЛУЧАЮТ за что такие огромные, а льготы, а компенсации. У кого еще так жопа медом смазана?
Бухать и нюхать они будут, а не болеть.
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04.11.2021 15:47 Ответить
работать три недели до 15.00, это же ужас!
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04.11.2021 15:56 Ответить
И даже без перерыва на обед! Юзика поставлять в положение Михо!
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04.11.2021 16:54 Ответить
Они ****** вкрай. Гнать в шею нахер всех кто отпрашивается и болеет...
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04.11.2021 15:59 Ответить
У меня тоже "лёгкое недоумение" по поводу отпроситься...
Представляете, к примеру машинист експресса говорит бригадиру :
- я у Вас отпрашиваюсь, так что потерпите тут без меня.
- а что случилось? Чего отпрашиватеьсь?
- да влом мне столько подряд работать...

ОЧЕШУЕТЬ короче...
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04.11.2021 21:38 Ответить
 
 