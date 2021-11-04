Мы не можем сложить нормальную статистику по количеству вакцинированных депутатов Рады, - Арахамия
У главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии нет полной информации о том, сколько депутатов не вакцинированы от коронавируса.
Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал в интервью журналистам в ВР.
"У нас есть информация о тех, кто предоставил разрешение (о ее разглашении. - Ред.). Это сделали более 150 депутатов. Но многие сказали: я не хочу разглашать эту информацию. Поэтому мы не можем сложить нормальную статистику. Я спрашиваю у депутатов. Кроме Камельчука и Богуцкой, я не знаю тех, кто открыто говорит, что не вакцинируется. Да, еще Дмитрук", - отметил Арахамия.
Нардеп рассказал, что на следующей неделе фракция будет обсуждать, как поступить с Артемом Дмитруком, который вчера вышел на митинг антивакцинаторов.
"Я считаю, что он сейчас "виляет" от фракции. Есть люди, которые идут против и говорят: "Я уже не с фракцией. А есть те, кто "виляют". Вот сейчас он так делает… Те цвета, которые он использует в своей медийной кампании в Одессе, точно не зеленые", - подчеркнул он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Боже, и эти кретины выбраны для управления страной !
Только вроде нормально пристроился и наааа, опять таже подстава...
Чето с кармой не то или с мозгами...
а в целом по Украине как-то рисуете. ну не дебилы?
Шютка если что...
Вы скоты статистику по 450 рылам сложить не можете...но полезли твари управлять 40 миллионной страной....
Это мы просто чутка увидели степень их уху ения .
Зелёным, значит зелёная...
Ну и так далее...