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Новости Коронавирус и карантин
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Мы не можем сложить нормальную статистику по количеству вакцинированных депутатов Рады, - Арахамия

Мы не можем сложить нормальную статистику по количеству вакцинированных депутатов Рады, - Арахамия

У главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии нет полной информации о том, сколько депутатов не вакцинированы от коронавируса.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал в интервью журналистам в ВР.

"У нас есть информация о тех, кто предоставил разрешение (о ее разглашении. - Ред.). Это сделали более 150 депутатов. Но многие сказали: я не хочу разглашать эту информацию. Поэтому мы не можем сложить нормальную статистику. Я спрашиваю у депутатов. Кроме Камельчука и Богуцкой, я не знаю тех, кто открыто говорит, что не вакцинируется. Да, еще Дмитрук", - отметил Арахамия.

Нардеп рассказал, что на следующей неделе фракция будет обсуждать, как поступить с Артемом Дмитруком, который вчера вышел на митинг антивакцинаторов.

"Я считаю, что он сейчас "виляет" от фракции. Есть люди, которые идут против и говорят: "Я уже не с фракцией. А есть те, кто "виляют". Вот сейчас он так делает… Те цвета, которые он использует в своей медийной кампании в Одессе, точно не зеленые", - подчеркнул он.

Читайте также: Корниенко о возможном исключении Дмитрука из "СН": Его риторика уже какая-то не такая, как у "слуг народа"

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Арахамия Давид (991) ограничение (119) Богуцкая Лиза (67) Артем Дмитрук (69) Камельчук Юрий (37) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+13
Да вы и статистику по вменяемым депутата в своей помойке хер сложите. Одни дебилы и дауны.
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04.11.2021 15:45 Ответить
+10
Сложить статистику не можете, зато устраиваите пир во время чумы
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04.11.2021 15:47 Ответить
+10
Цікаво, по всій Україні можуть, а в зраді ні
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04.11.2021 15:47 Ответить
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Да вы и статистику по вменяемым депутата в своей помойке хер сложите. Одни дебилы и дауны.
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04.11.2021 15:45 Ответить
Да вы ничего не можете,вы только грабите страну!
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04.11.2021 15:51 Ответить
мелкие абезьянки не умеют считать в столбик

Боже, и эти кретины выбраны для управления страной !
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04.11.2021 16:08 Ответить
А Ви за кого голосували? Невже за Пороха, чи таки за абинепорошенко? Чи як зара в тренді - я ваабще негаласовал?
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04.11.2021 16:18 Ответить
Честно, этим людям хочется сказать- вы, уроды, даже в 300 депутанах подконтрольных не можете разобраться, а вы пытаетесь "рукамиводить" всей 40 миллионной страной, и поэтому и имеем такой результат- все результаты в глубокой опе! Вместе со страной. Господи, спаси Украину!
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04.11.2021 16:29 Ответить
ого тогда какого вы чёто кукарекаете
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04.11.2021 15:46 Ответить
не учтенных в расход!
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04.11.2021 15:46 Ответить
Сложить статистику не можете, зато устраиваите пир во время чумы
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04.11.2021 15:47 Ответить
абизяна черноопая во всей красе... позор страны. кто ему дал украинское гражданство ?!
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04.11.2021 16:00 Ответить
вурдалаки !
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04.11.2021 16:06 Ответить
Цікаво, по всій Україні можуть, а в зраді ні
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04.11.2021 15:47 Ответить
Вам дебілам від природи недано вивести статистику із числа 450.
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04.11.2021 15:47 Ответить
Конечно не можете. Минимальные уровень развития для сложения статистики - орангутанг.
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04.11.2021 15:49 Ответить
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04.11.2021 15:49 Ответить
Ваші люди переслали вам відео з Трускавця. Моє шанування! Думаю на відео сам арахімія.
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04.11.2021 15:55 Ответить
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04.11.2021 15:50 Ответить
ну так надо рихметику подтягивать...есть же репетиторы
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04.11.2021 15:50 Ответить
акадєміг ківа опять жеж є
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04.11.2021 16:22 Ответить
Вы только хорошщо воровать можете.
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04.11.2021 15:50 Ответить
430 депутатья....дайте ему калькулятор падле.
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04.11.2021 15:50 Ответить
Відразу дали, так він з калькулятором не може це зробити.
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04.11.2021 15:57 Ответить
Вы не стараетесь. Старайтесь!!!
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04.11.2021 15:51 Ответить
Через два года эти клоуны снова вернутся к работе массажистов,таксистов,блогеров и т.д.
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04.11.2021 15:53 Ответить
Квартиры. участки покупают.....Но бабло шальное как пришло так и уйдет......
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04.11.2021 15:55 Ответить
Колыван Спикер,естественно всё просрётся.Для удержания капитала а я даже не говорю об увеличении…нужны мозги,желание работать и т.д.
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04.11.2021 20:13 Ответить
Только вот стране потеря 4-5 лет...Это жизни и смерти людей.
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04.11.2021 15:56 Ответить
Они столько награбят,что и работать ненадо будет
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04.11.2021 16:08 Ответить
Мудрий нарід з вами не погоджується. І знову вибере їх.
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04.11.2021 17:22 Ответить
Эмма,я бы на вашем месте был бы несколько оптимистичнее)Не малая часть избирателей,с патриотической позицией-получили прививку от популизма
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04.11.2021 20:16 Ответить
А обязательно терпеть их ещё 2 года? Уже , как бы блевать от них охота...
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04.11.2021 22:18 Ответить
какие депутаты - такая и статистика
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04.11.2021 15:55 Ответить
А чего вы тогда нам пытаетесь указывать, если даже этого сделать не в состоянии? Какое на хер разглашение, неразглашение? Если я скажу, что из 450 депутатов не привито, допустим, 20, что я разглашу, мать вашу?
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04.11.2021 15:56 Ответить
Цей поц не може порахувати своїх зебаранів в стаді, а намагається державою керувати
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04.11.2021 15:57 Ответить
Его идиота отец из дома выгнал, потому что он не мог посчитать чёрных и белых овец в стаде...
Только вроде нормально пристроился и наааа, опять таже подстава...
Чето с кармой не то или с мозгами...
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04.11.2021 22:22 Ответить
АААА-ХА-ХА-ХА!!!
а в целом по Украине как-то рисуете. ну не дебилы?
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04.11.2021 15:59 Ответить
Тоді вас треба гнати в шию усіх разом. Прийдуть інші,які зможуть.
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04.11.2021 16:05 Ответить
яка прикрість..., а як складається вся інша статистика, її теж беруть зі стелі?
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04.11.2021 16:08 Ответить
Это по чётным, а по нечётным с "підлоги Маккартні"
Шютка если что...
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04.11.2021 22:24 Ответить
Это потому что вы тупые клоуны...
Вы скоты статистику по 450 рылам сложить не можете...но полезли твари управлять 40 миллионной страной....
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04.11.2021 16:12 Ответить
Хочу знати: оцi **************** коли лeтять на курорти там тeж панти ганяють "нe маєтe права питати сeртифiкат"?
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04.11.2021 16:15 Ответить
Вас, дебілів 400 чол, ви даже порахуватись не можете, хто керує країною?
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04.11.2021 16:26 Ответить
Значит, мне дали срок в одну неделю и я должен предъявить документ, что я привит или прощай работа, а вам, слугам, по х..... ? Не можете, на х........ и пойдете.
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04.11.2021 16:31 Ответить
Категорически с Вами согласен.
Это мы просто чутка увидели степень их уху ения .
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04.11.2021 22:28 Ответить
Так клеймите их что ли, или бирки в ухо, так легче будет считать!
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04.11.2021 16:41 Ответить
Всё гениальное - просто!!!
Зелёным, значит зелёная...
Ну и так далее...
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04.11.2021 22:29 Ответить
Вот и я не хочу разглашать. Но меня почему-то проверяют , и штраф в 17000 могут влепить . А депутатам нет.
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04.11.2021 17:19 Ответить
И как можно верить статистике по коронавирусу в целом по стране, если эти неспособные 450 человек посчитать не могут...
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04.11.2021 17:39 Ответить
У главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии нет полной информации о том, сколько депутатов не вакцинированы от коронавируса. но есть подсчеты на "велыке крадивныцтво и вакцинацию" целой страны -"зеленый квартальный парадокс"
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04.11.2021 18:41 Ответить
Все вони можуть. Не хочуть правду говорити. Бо не такі вони дурні, щоб собі різний шмурдяк ширяти. Та й знають зовсім не те, що плебсу втирають...
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05.11.2021 01:52 Ответить
 
 