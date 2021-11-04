Мы не можем сложить нормальную статистику по количеству вакцинированных депутатов Рады, - Арахамия

У главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии нет полной информации о том, сколько депутатов не вакцинированы от коронавируса.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал в интервью журналистам в ВР.

"У нас есть информация о тех, кто предоставил разрешение (о ее разглашении. - Ред.). Это сделали более 150 депутатов. Но многие сказали: я не хочу разглашать эту информацию. Поэтому мы не можем сложить нормальную статистику. Я спрашиваю у депутатов. Кроме Камельчука и Богуцкой, я не знаю тех, кто открыто говорит, что не вакцинируется. Да, еще Дмитрук", - отметил Арахамия.

Нардеп рассказал, что на следующей неделе фракция будет обсуждать, как поступить с Артемом Дмитруком, который вчера вышел на митинг антивакцинаторов.

"Я считаю, что он сейчас "виляет" от фракции. Есть люди, которые идут против и говорят: "Я уже не с фракцией. А есть те, кто "виляют". Вот сейчас он так делает… Те цвета, которые он использует в своей медийной кампании в Одессе, точно не зеленые", - подчеркнул он.

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