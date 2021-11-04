Списание вагонов по возрасту вызовет рост цен в целом ряде отраслей экономики, - эксперт

Корилкевич считает, что сокращение парка вагонов резко ударит по украинским производителям.



Ограничение сроков эксплуатации грузовых вагонов, которое инициирует Министерство инфраструктуры Украины, приведет к дефициту подвижного состава, и как следствие – к росту стоимости логистики, что непременно скажется на инфляции в Украине. Об этом заявил президент ВОО "Украинская ассоциация известковой промышленности" Михаил Корилкевич.

"Это (списание вагонов, – Ред.) очень серьезный удар по известняковой отрасли. Кроме того, мы поставляем нашу продукцию для металлургов, аграриев, дорожников, и они также пострадают, потому что это также упадет на их себестоимость продукции, в том числе – "Большое строительство", программа президента. Поэтому ограничение сроков эксплуатации вагонов мне кажется – глупо и неправильно", – сказал Корилкевич в эфире телеканала "Украина 24".

Он также обратил внимание, что из-за постоянного роста тарифов на грузовые железнодорожные перевозки украинская продукция начинает проигрывать в цене конкурентам из ближайших стран.

"У нас сейчас растет импорт известняков из России. Буквально за 9 месяцев у нас уже 600 тысяч тонн импортированного известняка из России. Почему? Потому что там уже лучше условия, чем в Украине. А Укрзализныця вводит еще большие тарифы с 1 января следующего года, и это сделает нашу логистическую составляющую еще на 41% дороже. А у нашей продукции, например, для металлургов, логистическая составляющая - 75%!", – пояснил эксперт.

Именно поэтому, объяснил он, повышение тарифов и сокращение парка вагонов резко ударит по украинским производителям.

"Соответственно это снизит конкурентоспособность нашей отрасли по сравнению с другими странами, и мы будем терять. Наши производители останутся без работы, а работники – без работы и зарплаты", – резюмировал Корилкевич.

Как известно, Министерство инфраструктуры инициирует ограничение срока эксплуатации грузовых вагонов. Программа предусматривает поэтапное списание грузовых вагонов по возрасту, максимальная планка которого к 2028 году будет снижена до 22 лет. Для этого МИУ инициировало подписание Меморандума между УЗ, банками и вагоностроительными заводами, которые благодаря этой программе получат 100 миллиардов на строительство новых вагонов.

В свою очередь, представители крупного бизнеса подписали Антимеморандум – чтобы донести до власти нецелесообразность списания вагонов. По их мнению, эта программа создаст искусственный дефицит вагонов, что вызовет коллапс на рынке перевозок и приведет к резкому росту цен на продукцию. Среди подписавшихся документов - металлургические, коксохимические, угледобывающие, аграрные предприятия, горнодобывающие и горно-обогатительные комбинаты, производители строительных материалов и химической промышленности.