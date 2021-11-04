Путин хотел, чтобы Россия вступила в НАТО, но только на его условиях, - экс-генсек Альянса Робертсон
Владимир Путин хотел, чтобы Россия вступила в НАТО, но не хотел, чтобы его страна проходила обычный процесс подачи заявок и стала в очередь "со многими не имеющими значения странами".
Об этом рассказал бывший генеральный секретарь НАТО Джордж Робертсон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Робертсон, возглавлявший НАТО в период с 1999 по 2003 год, сказал, что Путин ясно дал понять на их первой встрече, что он хочет, чтобы Россия стала частью Западной Европы.
"Они хотели быть частью того безопасного, стабильного преуспевающего Запада, которого в то время у России не было", - сказал он.
Робертсон вспомнил раннюю встречу с Путиным, ставшим президентом РФ в 2000 году. "Путин сказал: "Когда вы намерены пригласить нас в НАТО?", и я сказал: "Ну, мы не приглашаем людей туда, они вступают в НАТО, они подают заявку на вступление в НАТО". И он сказал: "Ну, мы не стоим в одном ряду со многими странами, не имеющими значения".
Этот рассказ перекликается с тем, что Путин сказал в интервью BBC незадолго до того, как он впервые вступил в должность президента РФ более 21 года назад.
Путин тогда заявил, что не исключает присоединения к НАТО, "если и когда взгляды России будут приняты во внимание как взгляды равноправного партнера".
Он говорил, что ему сложно представить НАТО как врага. "Россия – часть европейской культуры. И я не могу представить свою страну изолированной от Европы и того, что мы часто называем цивилизованным миром", – заявлял Путин.
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получит ракеты на Хуторе Михайловском
Тогда не было? А шо сичас у мокшанских свинособак он есть?
ТЁТЯ РОЗА
Трудно представить, как можно, сидя в жопе, смотреть на мир через прицел!
Теперь он один-на-один с Китаем остался...
Смієтесь чи що
"Особые условия" им, "не стоим в одном ряду со многими странами, не имеющими значения", жесть. Эта искренняя убежденность лаптекопытных, что они какие-то особенные, законы им не писаны, весь мир вокруг них вращается и все должны им чуть ли не кланяться, не перестает конечно поражать. Неудивительно, что все соседи один за другим разбегаются от этих "особенных и альтернативно одаренных", как от чумных.
На саммите в Румынии в 2008 году НАТО (говорим НАТО, слышим Германия и Франция) отказалось предоставить Грузии и Украине ПДЧ, или как там план пошаговых действий назывался по приему кандидатов на вступление в альянс. Обе страны официально подали заявки, которые даже серьезно не рассматривали.
Вместо это было объявлено, что каждая страна вправе куда-нибудь стремится, в т. ч. и в НАТО.
Чем это вскоре обернулось для Грузии, а потом и для Украины вряд ли стоит напоминать.
Что неправильно сделал Робертсон? А что он сделал правильно?
НАТО пыталось как-то вразумить, отрезвить обезумевшего кремлевского фюрера, установить для него красные линии, и убедить, если он их переступит, то Мордор заплатит за это дорогую цену? Вместо этого геббельсы Кремля сами визжат об установлении ими красных линий для НАТО и Европы.
Путлер сбил малайзийский лайнер, погибло 299 человек, большинство из них были европейцы, и ему, по большому счету, не пришлось ответить за это преступление совершенное его государством. Голландцы накажут заочно стрелочников, как будто бы стрелочники запросто могли вывезти из расположения 53-й ракетно-зенитной бригады под Курском ракетную установку и свободно перевезти ее через границу Мордора.
Согласен чтобы НАТО возглавляла не США, а Московия с её колониями
Что будут делать военные , компании по производству оружия , разработке и продаже если прекратятся войны, конфликты , геноцид на религиозной и рассовой почве. Вот и ответ , а он наплаву. Пока есть оружие и конфликты , существует возможность перераспределения благ , в том числе как природных , так и деятельности рук и умов человека.
На Россию давно глаз подожили. Сперва Россия, Австрия и Пруссия поделили Речь Посполиту, потом обстоятельства подобным образом обошлись с Австрией, Россией и Пруссией которой теперь не то что как государства нет , но и даже как столицые ее - Кенигсберга. Россию сменил СССР и его поделили после развала , на очереди РФ. И это не секрет , люди лишними были для Гитлера , сейчас люди это обслуживающий персонал компаний , корпораций - капитализма. Ищите причину в себе.
Войдём в НАТО по самые Нидерланды, им новый член и нам приятно.
Плохо что эту шутку ( а шутки ли ?) не перевели этим секретарям .... может тогда поняли с чем имеют дело
Россия дала миру феномен весомее,чем какая-то там еда, айфоны и интернеты - великого Путина В.В. Если бы он не победил печенегов, "коричневую чуму", Европу и "бендеровцев", чего бы стоили все эти гейские "изобретения"?! И кто, кроме него, мог после этого сохранить гигантский рост, молодость и красоту?!