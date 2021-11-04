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Путин хотел, чтобы Россия вступила в НАТО, но только на его условиях, - экс-генсек Альянса Робертсон

Путин хотел, чтобы Россия вступила в НАТО, но только на его условиях, - экс-генсек Альянса Робертсон

Владимир Путин хотел, чтобы Россия вступила в НАТО, но не хотел, чтобы его страна проходила обычный процесс подачи заявок и стала в очередь "со многими не имеющими значения странами".

Об этом рассказал бывший генеральный секретарь НАТО Джордж Робертсон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Робертсон, возглавлявший НАТО в период с 1999 по 2003 год, сказал, что Путин ясно дал понять на их первой встрече, что он хочет, чтобы Россия стала частью Западной Европы.

"Они хотели быть частью того безопасного, стабильного преуспевающего Запада, которого в то время у России не было", - сказал он.

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Робертсон вспомнил раннюю встречу с Путиным, ставшим президентом РФ в 2000 году. "Путин сказал: "Когда вы намерены пригласить нас в НАТО?", и я сказал: "Ну, мы не приглашаем людей туда, они вступают в НАТО, они подают заявку на вступление в НАТО". И он сказал: "Ну, мы не стоим в одном ряду со многими странами, не имеющими значения".

Этот рассказ перекликается с тем, что Путин сказал в интервью BBC незадолго до того, как он впервые вступил в должность президента РФ более 21 года назад.

Путин тогда заявил, что не исключает присоединения к НАТО, "если и когда взгляды России будут приняты во внимание как взгляды равноправного партнера".

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Он говорил, что ему сложно представить НАТО как врага. "Россия – часть европейской культуры. И я не могу представить свою страну изолированной от Европы и того, что мы часто называем цивилизованным миром", – заявлял Путин.

Автор: 

история (2018) НАТО (10177) путин владимир (31647) россия (96442) членство в НАТО (1548)


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Топ комментарии
+30
Да нет! Он хотел чтобы НАТО вступило в Россию.
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04.11.2021 15:50 Ответить
+22





ТЁТЯ РОЗА

Трудно представить, как можно, сидя в жопе, смотреть на мир через прицел!
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04.11.2021 15:54 Ответить
+18
То был другой путин, которого убили, а сейчас там правит ***** ***** это не личность, это символ росии!!!
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04.11.2021 15:50 Ответить
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Да нет! Он хотел чтобы НАТО вступило в Россию.
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04.11.2021 15:50 Ответить
дурачок Вофка, надо было все же за Украиной очередь занимать, а так -

получит ракеты на Хуторе Михайловском
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04.11.2021 16:02 Ответить
То был другой путин, которого убили, а сейчас там правит ***** ***** это не личность, это символ росии!!!
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04.11.2021 15:50 Ответить
сейчас уже пятая реинкарнация Путин-Ра
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04.11.2021 16:03 Ответить
А хіба той інший путєн, якого начебто 'вбили' і який на початку своєї каденції зрівняв Грозний з землею, вбивши десятки тисяч цивільних був краще за цього нинішнього х...йла?
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04.11.2021 16:55 Ответить
отут буде доречна цитата найвеличнішого - "какая разніца".
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04.11.2021 19:58 Ответить
Взять в заложники всю Европу и иметь право вето...
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04.11.2021 15:50 Ответить
Да сразу в США вступайте, козломордые.
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04.11.2021 15:50 Ответить
Якаж вона гидота...
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04.11.2021 15:51 Ответить
росіяни вже давно розвалили б НАТО, добре що їх турнули під зад ))
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04.11.2021 15:51 Ответить
дикий, агрессивный и коварный Мокашнаский Свинособакостан никогда не мог быть принят в НАТО, и никогда не будет
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04.11.2021 15:56 Ответить
"Они хотели быть частью того безопасного, стабильного преуспевающего Запада, которого в то время у России не было", - сказал он.

Тогда не было? А шо сичас у мокшанских свинособак он есть?
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04.11.2021 15:54 Ответить





ТЁТЯ РОЗА

Трудно представить, как можно, сидя в жопе, смотреть на мир через прицел!
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04.11.2021 15:54 Ответить
Хотел вступить в НАТО чтобы развалить его изнутри
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04.11.2021 15:55 Ответить
А зря он отмахнулся от НАТО.

Теперь он один-на-один с Китаем остался...
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04.11.2021 15:55 Ответить
***** хотело в НАТО на своих условиях, а на условиях НАТО оно туду не хотело. А НАТО ***** на его условиях в НАТО никогда не примет. вот и вся аксиома
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04.11.2021 15:58 Ответить
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04.11.2021 15:55 Ответить
Москалів не можна туди пускати.
Смієтесь чи що
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04.11.2021 15:57 Ответить
а никто и не собирался. то что **** туда захотело (на своих условиях) сосвсем не значит что его кто-то туда собирался принимать
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04.11.2021 16:00 Ответить
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04.11.2021 15:59 Ответить
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04.11.2021 16:00 Ответить
Нато это по определению, "против" па-раши. А не вместе с "мышами и котом, против кота".
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04.11.2021 16:04 Ответить
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04.11.2021 16:04 Ответить
Путлер уже тогда был Путлером, а Робертсон один из многих "полезных идиотов", которыми так наводнен Запад, непонятно почему решил сейчас тявкнуть, к чему бы это, захотелось частицы внимания, неужели человек до сих пор не осознал ошибочности своих взглядом и провала политики умиротворения скрепоносного наследника Гитлера?
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04.11.2021 16:07 Ответить
А, что он неправильно сказал? Лишний раз напомнил миру, что из себя представляет чванливая кацапня с плешивым ****** и дико раздутым ЧСВ.
"Особые условия" им, "не стоим в одном ряду со многими странами, не имеющими значения", жесть. Эта искренняя убежденность лаптекопытных, что они какие-то особенные, законы им не писаны, весь мир вокруг них вращается и все должны им чуть ли не кланяться, не перестает конечно поражать. Неудивительно, что все соседи один за другим разбегаются от этих "особенных и альтернативно одаренных", как от чумных.
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04.11.2021 16:42 Ответить
НАТО, а Робертсон был не последним из числа руководителей этой организации, проводила, в какой-то степени и сейчас проводит, политику увещевания Мордора.
На саммите в Румынии в 2008 году НАТО (говорим НАТО, слышим Германия и Франция) отказалось предоставить Грузии и Украине ПДЧ, или как там план пошаговых действий назывался по приему кандидатов на вступление в альянс. Обе страны официально подали заявки, которые даже серьезно не рассматривали.
Вместо это было объявлено, что каждая страна вправе куда-нибудь стремится, в т. ч. и в НАТО.
Чем это вскоре обернулось для Грузии, а потом и для Украины вряд ли стоит напоминать.
Что неправильно сделал Робертсон? А что он сделал правильно?
НАТО пыталось как-то вразумить, отрезвить обезумевшего кремлевского фюрера, установить для него красные линии, и убедить, если он их переступит, то Мордор заплатит за это дорогую цену? Вместо этого геббельсы Кремля сами визжат об установлении ими красных линий для НАТО и Европы.
Путлер сбил малайзийский лайнер, погибло 299 человек, большинство из них были европейцы, и ему, по большому счету, не пришлось ответить за это преступление совершенное его государством. Голландцы накажут заочно стрелочников, как будто бы стрелочники запросто могли вывезти из расположения 53-й ракетно-зенитной бригады под Курском ракетную установку и свободно перевезти ее через границу Мордора.
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04.11.2021 17:20 Ответить
Ну так колективний путін так говорив, тому що всім "плохішам" треба визнати велику тайну альянсу
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04.11.2021 16:09 Ответить
Вот так хотелки и комплексы отдельно взятой монголо-татарской мрази вкупе с недальновидностью других,типа цивилизованных идиотов выливаются в смерти тысяч украинцев спустя время. Это что? Наш крест?
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04.11.2021 16:11 Ответить
Не удивлюсь если россия вступит в НАТО раньше нас.
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04.11.2021 16:11 Ответить
На тот момент Британия и США из него выйдут.
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04.11.2021 16:12 Ответить
робінзон обісрав саму ідею нато, як єдину у світі антимокшанську структуру(((
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04.11.2021 16:20 Ответить
Так там різна філософія - НАТО не нападає, а захищає, а московія, яка себе назвала у 1721 році росією, вкравши історію Руси-України, - нападає і навіть не як нацисти в 1939 році, а як терористи - без об'явлення війни, в чужих одностроях і під чужими прапорами, прикриваючись жінками і дітьми.
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04.11.2021 16:20 Ответить

Согласен чтобы НАТО возглавляла не США, а Московия с её колониями
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04.11.2021 16:23 Ответить
Ясно одно , в случае вступления России в НАТО или НАТО в состав Россию ) Курс и далее будет направлен на восток , и НАТО будет заинтересовано в том дабы найти себе нового оппонента , возможно влице Китая.

Что будут делать военные , компании по производству оружия , разработке и продаже если прекратятся войны, конфликты , геноцид на религиозной и рассовой почве. Вот и ответ , а он наплаву. Пока есть оружие и конфликты , существует возможность перераспределения благ , в том числе как природных , так и деятельности рук и умов человека.

На Россию давно глаз подожили. Сперва Россия, Австрия и Пруссия поделили Речь Посполиту, потом обстоятельства подобным образом обошлись с Австрией, Россией и Пруссией которой теперь не то что как государства нет , но и даже как столицые ее - Кенигсберга. Россию сменил СССР и его поделили после развала , на очереди РФ. И это не секрет , люди лишними были для Гитлера , сейчас люди это обслуживающий персонал компаний , корпораций - капитализма. Ищите причину в себе.
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04.11.2021 16:24 Ответить
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04.11.2021 16:25 Ответить
в сраку вступи потвора
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04.11.2021 16:35 Ответить
помню тогда Коля Фоменко шутил:
Войдём в НАТО по самые Нидерланды, им новый член и нам приятно.
Плохо что эту шутку ( а шутки ли ?) не перевели этим секретарям .... может тогда поняли с чем имеют дело
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04.11.2021 16:36 Ответить
Ой...Ой!.. как трудно мне представить Россию частью цивилизованной Европы!! Прям можно обосраться!!! Россия и цивилизация!! Смешно!!!...
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04.11.2021 17:03 Ответить
"Робертсон вспомнил раннюю встречу с Путиным, ставшим президентом РФ в 2000 году. "Путин сказал: "Когда вы намерены пригласить нас в НАТО?", и я сказал: "Ну, мы не приглашаем людей туда, они вступают в НАТО, они подают заявку на вступление в НАТО". И он сказал: "Ну, мы не стоим в одном ряду со многими странами, не имеющими значения".

Россия дала миру феномен весомее,чем какая-то там еда, айфоны и интернеты - великого Путина В.В. Если бы он не победил печенегов, "коричневую чуму", Европу и "бендеровцев", чего бы стоили все эти гейские "изобретения"?! И кто, кроме него, мог после этого сохранить гигантский рост, молодость и красоту?!
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04.11.2021 17:30 Ответить
....и переименовать в ВАТО...
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04.11.2021 17:31 Ответить
Росія це країна бидло... А росіяни це русіш швайн для НАТО.
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04.11.2021 17:47 Ответить
Свого часу і СРСР просився і подавав заявку на вступ до НАТО ... відмовили. НАТО і створене для того, щоб не пустити московську орду (в любому виконанні) до Європи.
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04.11.2021 18:02 Ответить
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04.11.2021 18:04 Ответить
Пуйло хотел в НАТО на своих условиях.... сталин хотел в Тройственный Союз до Гитлера, тоже на своих условиях... И НАТО и Тройственный Союз послали мацкалей в дупу с ихними условиями.
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04.11.2021 18:27 Ответить
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04.11.2021 18:27 Ответить
человек в теме разбирается - отмотал срок в ГУЛАГе
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04.11.2021 18:38 Ответить
расейка часть европейской культуры???? вот это анекдот месяца!
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04.11.2021 20:25 Ответить
Хотелось чтобы они вступили в таёжный союз
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04.11.2021 22:40 Ответить
 
 