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Новости Коронавирус и карантин
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Ситуация с COVID-19 в Украине улучшится в первом квартале 2022 года, - Кузин

Ситуация с COVID-19 в Украине улучшится в первом квартале 2022 года, - Кузин

Главный государственный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, когда стоит ожидать пика волны коронавируса в Украине. По его словам, это произойдет уже в ближайшие недели.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил главный санитарный врач Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ.

"Мы ожидаем, что пиковые нагрузки на систему здравоохранения в течение ближайших двух-трех недель с постепенным спадом до середины декабря 2021 года, в том числе улучшение ситуации в первом квартале 2022 года. Это наши прогнозы", - отметил он.

По словам Кузина, вакцинация - единственный выход для уменьшения нагрузки на медицинскую систему.

Читайте: Потребление кислорода в больницах за месяц выросло на 30%. - Кузин

Автор: 

карантин (16729) Игорь Кузин (284) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
да ты ванга
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04.11.2021 16:02 Ответить
+3
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04.11.2021 16:25 Ответить
+2
великие изречения о констатации очевидности:

"Осенью листья опадают, а весной распускаются"
Дуст
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04.11.2021 15:59 Ответить
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великие изречения о констатации очевидности:

"Осенью листья опадают, а весной распускаются"
Дуст
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04.11.2021 15:59 Ответить
Вбив би дурня.
Звітно, що я на про вас, а про капітана...
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04.11.2021 16:06 Ответить
Сорі, звіСтно
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04.11.2021 16:07 Ответить
підтримую Ваші благі наміри, але

помста то холодна страва
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04.11.2021 16:14 Ответить
Надо больше зажимать гайки невакцинированным. Сразу побегут вакцинироваться - проверено. Проблема по вопросу с вакцинами высосана из пальца.
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04.11.2021 16:00 Ответить
Вакцинація не є вихід. минулого року не було вакцини і все було добре...а тут брехня, в грудні відкриють школи на 2 тижні потім канікули і знову карантин в кінці січня......все навмисно
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04.11.2021 16:22 Ответить
Чего там мелочиться давайте уже к стенке ставить по-сталински
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04.11.2021 16:27 Ответить
да ты ванга
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04.11.2021 16:02 Ответить
А чому влітку сиділи, на початку осені теж руки не доходили, а як почав ковід людей косити, то тепер отямились.
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04.11.2021 16:07 Ответить
А как насчёт процента жиров в масле?
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04.11.2021 16:12 Ответить
растет процент пальмового масла в молоке !
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04.11.2021 16:15 Ответить
Мне одному кажется что Волга впадает в Каспийское море?
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04.11.2021 16:13 Ответить
Тобто місяці чотири щодня від ковіду будуть вмирати по 500-700 українців.
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04.11.2021 16:15 Ответить
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04.11.2021 16:25 Ответить
А Кузин "зуб даёт" или какую-то другую часть тела?
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04.11.2021 16:34 Ответить
Та ситуация с ковидлом улучшится уже с 20 декабря 2021г. Там же праздники, корпоративчики, концерты. 95 кварталу надо зарабатывать, а депутатам во главе с ЗЕ! отдыхать на курортах
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04.11.2021 20:38 Ответить
В апреле - мае когда потеплеет и сезонные болезни уходят. Все правильно. Только почему протоколы лечения сезонных болезней и профилактика не по протоколам, а через одно место никто объяснить не может.
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04.11.2021 20:42 Ответить
...и Земля налетит на небесную ось...(с)
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04.11.2021 21:39 Ответить
 
 