Ситуация с COVID-19 в Украине улучшится в первом квартале 2022 года, - Кузин

Главный государственный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, когда стоит ожидать пика волны коронавируса в Украине. По его словам, это произойдет уже в ближайшие недели.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил главный санитарный врач Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ.

"Мы ожидаем, что пиковые нагрузки на систему здравоохранения в течение ближайших двух-трех недель с постепенным спадом до середины декабря 2021 года, в том числе улучшение ситуации в первом квартале 2022 года. Это наши прогнозы", - отметил он.

По словам Кузина, вакцинация - единственный выход для уменьшения нагрузки на медицинскую систему.

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