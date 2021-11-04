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Ситуация с COVID-19 в Украине улучшится в первом квартале 2022 года, - Кузин
Главный государственный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, когда стоит ожидать пика волны коронавируса в Украине. По его словам, это произойдет уже в ближайшие недели.
Об этом в эфире "Украина 24" заявил главный санитарный врач Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ.
"Мы ожидаем, что пиковые нагрузки на систему здравоохранения в течение ближайших двух-трех недель с постепенным спадом до середины декабря 2021 года, в том числе улучшение ситуации в первом квартале 2022 года. Это наши прогнозы", - отметил он.
По словам Кузина, вакцинация - единственный выход для уменьшения нагрузки на медицинскую систему.
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Дуст
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