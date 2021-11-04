"Слуга народа" Арахамия о плакатах оппозиции с вопросами к Зеленскому: Я хотел прийти с плакатом в поддержку Саакашвили, но мне запретили
Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия хотел прийти в парламент с плакатом в поддержку Михеила Саакашвили.
Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, так он прокомментировал журналистам в ВР то, что депутаты оппозиции сегодня принесли на заседание плакаты.
По словам Арахамии, два дня назад руководство парламента запретило ему приходить в зал с таким плакатом, так как это нарушает регламент.
"Но сегодня я увидел, что, как говорят, регламент для друзей, для врагов - закон. Что-то такое. Я вижу, что так оно и работает", - отметил политик.
Говоря о ситуации с внефракционным Гео Леросом, он заявил, что знает об обращении по этому поводу в регламентный комитет.
"Самое первое, с чем я столкнулся - регламентный комитет год назад отстранил Геращенко на три дня от пленарных заседаний за "зелёных человечков". Потом нам сказали наши коллеги, кстати, из "Европейской Солидарности", что будет очень неправильно выносить это в зал. А вот по Третьяковой сейчас именно такая риторика: давайте выносить в зал. Я лично предложил: я не против выносить в зал вопрос Третьяковой, но давайте тогда сложим все такие решения регламентного комитета по всем, по ком они были, и внесём в зал. И зал пусть определяется. Это будет правильно и справедливо", - добавил Арахамия.
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А нормальна людина - нормально житиме навіть при такому імбецилі як зеля!
Значить, Зєля з ОПою зливають "реформатора".
Його штабісти із "Штабу реформ"також мовчать, в рот набрали. Також кинули.
Хламідія, що з відповіддю на питання поставлені опозицією?
Если второе, то вам к психиатру, вы явно видите не то, что есть на самом деле.
Это называется галлюцинации.
я тже дкмал шо он "стебется" так. кстати слушаю щас...
53 мин. - самому включили его же фразы https://www.youtube.com/watch?v=XUWt2-NRnHw
слава Зевсу шо я не ходил на выборы, а то бы щас критиковали шо голосовал за Петр алексеича.
и проголосовал бы, если бы не его православнутость тупая.