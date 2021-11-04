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Ставить на голосование ресурсный законопроект в пятницу бессмысленно. Он будет рассмотрен 16 ноября, - Арахамия

Ставить на голосование ресурсный законопроект в пятницу бессмысленно. Он будет рассмотрен 16 ноября, - Арахамия

Верховная Рада может рассмотреть правительственный законопроект №5600 о сбалансированности бюджетных поступлений ("ресурсный" законопроект) во втором чтении в следующий пленарный вторник, 16 ноября.

Об этом сообщил глава депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Этот законопроект будет рассматриваться первым во вторник (16 ноября. - Ред.), потому что ставить его в пятницу (5 ноября. - Ред.) - бессмысленно", - сказал парламентарий.

Также читайте: Ресурсный законопроект 5600 принесет бюджету-2022 25 млрд грн, - Гетманцев

Автор: 

ВР (29302) Налоговый кодекс (1342) Арахамия Давид (991)


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Та поставьте его на черную пятницу, че торопиться.
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04.11.2021 16:40 Ответить
Напридумывают законопроектов которые условно принесут деньги в бюджет и в конце года как всегда нет денег, зарплаты не выплачивают, выплаты задерживают так и надейся на государство, есть казино с пополнением по смс на котороэ можно надеяться, https://slovonevorobei.info/avtomatysvyvodom/kazino-sms пополнял счет в казино по смс и остался в восторге
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07.11.2021 16:42 Ответить
 
 