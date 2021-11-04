Ставить на голосование ресурсный законопроект в пятницу бессмысленно. Он будет рассмотрен 16 ноября, - Арахамия
Верховная Рада может рассмотреть правительственный законопроект №5600 о сбалансированности бюджетных поступлений ("ресурсный" законопроект) во втором чтении в следующий пленарный вторник, 16 ноября.
Об этом сообщил глава депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Этот законопроект будет рассматриваться первым во вторник (16 ноября. - Ред.), потому что ставить его в пятницу (5 ноября. - Ред.) - бессмысленно", - сказал парламентарий.
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Александр Иванов #442761
показать весь комментарий04.11.2021 16:40 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Dumitru Lazar
показать весь комментарий07.11.2021 16:42 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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