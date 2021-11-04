Общество не привыкло, сказали бы: "Война на дворе, а вы ставите женщину", - "слуга народа" Арахамия о женщине-министре обороны
Фракция "Слуга народа" считает, что сейчас украинское общество не восприняло бы на должности министра обороны женщину.
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, рассказал в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады глава фракции "СН" Давид Арахамия.
"Потому что общество не привыкло. Вы же видите, что сейчас есть вопросы по Резникову. Он служил в армии, военнообязанный, но не военный. Из-за этого к нам уже есть вопросы. А если была бы женщина, то вообще бы сказали: "Война на дворе, а вы ставите женщину", - отметил нардеп.
Арахамия предполагает, что через несколько лет министром обороны может стать женщина.
Ранее "слуга народа" Ирина Верещук заявляла, что ее кандидатуру на пост министра обороны Украины обсуждали во фракции "СН". В итоге, Верещук назначили вице-премьером - министром по вопросам реинтеграции, а ее предшественника на этой должности Алексея Резникова - министром обороны.
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Мачу́лкаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%87%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0#cite_note-1 [1] (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F розм. мочалкаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%87%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0#cite_note-2 [2] ) - жмуток https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%87%D1%83%D0%BB%D0%B0 мачули або інших волокон для миття, стирання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D0%B4 бруду тощо.
от вона "відмиває" фуйла. Гени вони і є генами
«Що могла, те продала». «Гроші взяла і втекла в Київ». «У мене землю забрала». «Що Київ чекає? Те саме що Раву - безлад, хаос, непорядок».
Так что не стесняйтесь, жгите!
КЛОУНА же ГлавноКомандующим поставили.
Народ дуже тонко підмічає характер людини, а гени, вони, той во-во, нігтем не вишкрябаєш.
Если бы она была типо Лариса Скорык в 90-е и дожилась под танки, когда мужики прчтались за деревья - это одно.
А сельская давалка - совсем другое.
но что то доходит немного.
Заместителем будет Кива.