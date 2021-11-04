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Новости Война
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Общество не привыкло, сказали бы: "Война на дворе, а вы ставите женщину", - "слуга народа" Арахамия о женщине-министре обороны

Общество не привыкло, сказали бы:

Фракция "Слуга народа" считает, что сейчас украинское общество не восприняло бы на должности министра обороны женщину.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, рассказал в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады глава фракции "СН" Давид Арахамия.

"Потому что общество не привыкло. Вы же видите, что сейчас есть вопросы по Резникову. Он служил в армии, военнообязанный, но не военный. Из-за этого к нам уже есть вопросы. А если была бы женщина, то вообще бы сказали: "Война на дворе, а вы ставите женщину", - отметил нардеп.

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Арахамия предполагает, что через несколько лет министром обороны может стать женщина.

Ранее "слуга народа" Ирина Верещук заявляла, что ее кандидатуру на пост министра обороны Украины обсуждали во фракции "СН". В итоге, Верещук назначили вице-премьером - министром по вопросам реинтеграции, а ее предшественника на этой должности Алексея Резникова - министром обороны.

Автор: 

женщины (894) Минобороны (9453) гендерные проблемы (149) Арахамия Давид (991)


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Топ комментарии
+30
Какая ж это женщина? Это брат близнец марии захаровой!!!
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04.11.2021 16:39 Ответить
+27
т.е. для ЗЕбилов проблема в том, что она женщина, а не в том, что она дура.
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04.11.2021 16:41 Ответить
+21
суспільство клована й усіляких арахноїдів вибрало під час війни...
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04.11.2021 16:39 Ответить
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А как хотелось свалить свои промахи на Слабый пол.
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04.11.2021 16:38 Ответить
Какая ж это женщина? Это брат близнец марии захаровой!!!
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04.11.2021 16:39 Ответить
Мать - Ирина Владиславовна Захарова, урождённая Мачулкоhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-7 [7] - родилась в 1949 году,

Мачу́лкаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%87%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0#cite_note-1 [1] (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F розм. мочалкаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%87%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0#cite_note-2 [2] ) - жмуток https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%87%D1%83%D0%BB%D0%B0 мачули або інших волокон для миття, стирання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D0%B4 бруду тощо.


от вона "відмиває" фуйла. Гени вони і є генами
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04.11.2021 17:02 Ответить
суспільство клована й усіляких арахноїдів вибрало під час війни...
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04.11.2021 16:39 Ответить
Суспільство взагалі не звикло до таких виражених представників біосміття як представники партії слуга народа, а до такої тупорилої зальотної хв.ойди як ********** то взагалі, нормальні військові її навіть на боріг Міністерства не пустили б!
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04.11.2021 16:39 Ответить
а взагалі я знаю чому зеп.ідар її тягне за собою - у неї таке ж негарне непропорційне юудейське рилолице та така ж відсутність інтелекту як у його дружини ну як дві каплі води
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04.11.2021 16:41 Ответить
Зеля збоченець і фрік,тому його й тягне до собі подібних.
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04.11.2021 16:59 Ответить
Почему бы не восприняло? Вас пока воспринимает, а чем она хуже вас?
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04.11.2021 16:40 Ответить
дождалась, многостаночница!
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04.11.2021 16:40 Ответить
это так понимать похрен куда лишь бы пристроить мерзкую тетку.
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04.11.2021 16:40 Ответить
сексист, однако
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04.11.2021 16:40 Ответить
Верно, женщина женщине рознь, нельзя приравнивать эту Попинс примером к Федине или к женщинам-офицерам с боевым опытом.
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04.11.2021 17:21 Ответить
Через несколько лет, власть зелёных будет восприниматься как страшный сон
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04.11.2021 16:41 Ответить
Власть? Безвластие!!!
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04.11.2021 18:09 Ответить
Ця кобила могла б бути міністром оборони хиба що руської-рави.
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04.11.2021 16:41 Ответить
Про її досягнення на посаді міської голови опитані нами два десятки випадкових перехожих або відмовилися говорити, або відгукувалися ще жорсткіше.

«Що могла, те продала». «Гроші взяла і втекла в Київ». «У мене землю забрала». «Що Київ чекає? Те саме що Раву - безлад, хаос, непорядок».
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04.11.2021 17:03 Ответить
За кожне таке лайно мають відповідати ти хто її обирав,і кожна обрана рада завжди переповнена таким контингентом,мабуть нема з кого у нас обирати які виборці такі і депутати.
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04.11.2021 17:13 Ответить
т.е. для ЗЕбилов проблема в том, что она женщина, а не в том, что она дура.
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04.11.2021 16:41 Ответить
Сняли с языка.
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04.11.2021 16:43 Ответить
С вами, агрохимиями, мы уже повидали всякого и ко всякому привыкли. К всплытию всей шушеры яныка, разблокировке их счетов и активов, к назначениям ворья и коррупционеров на важнейшие должности в государстве. К кварталовским скоморохам и жуликам на ключевых постах. К сливу интересов Украины во всех видах и формах.
Так что не стесняйтесь, жгите!
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04.11.2021 16:42 Ответить
Та ты шо)война на дворе,а у нас главнокомандующий тупой вор и наркоман
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04.11.2021 16:43 Ответить
на дворе трава, на траве дрова
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04.11.2021 16:45 Ответить
Очень грустно, когда целый глава самой большой фракции в парламенте не соображает, что хотят налогоплатильщики от министра обороны и им глубоко пох, кто это : мужчина-женщина-трансгендер-собачка-котик, главное квалификация, соображение в голове и определённый жизненный багаж, для решения сложных задач обороны государства, находящегося в состоянии войны. Хотя когда Арахамии об этих мелочах думать, ему ведь надо ночью в ресторан с коллегами вопросы перетирать
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04.11.2021 16:44 Ответить
Кар'єристка - посада любим способом і ні перед чим не зупиняючись, а досвіду -0.
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04.11.2021 16:44 Ответить
Гасло: Завжди готова!
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04.11.2021 16:50 Ответить
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04.11.2021 16:46 Ответить
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04.11.2021 16:53 Ответить
Та ФИГНЯ!!!
КЛОУНА же ГлавноКомандующим поставили.
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04.11.2021 16:48 Ответить
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04.11.2021 16:49 Ответить
после того что общество во время войны выбрало зеленых . баба ( а Верещалка именно баба а не женщина ) на должности министра это такая мелочь
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04.11.2021 16:50 Ответить
А надо было Отца Нации, создателя и спасителя, доставателя....
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04.11.2021 16:50 Ответить
Нет,надо было ту которая состоит в руцкой секте и голосовала бы за путена😂🌷
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04.11.2021 17:08 Ответить
При призначені потрібно дивитись яке в претендентка прізвище, яке дало його предкам сусіди, суспільство років 100 тому.
Народ дуже тонко підмічає характер людини, а гени, вони, той во-во, нігтем не вишкрябаєш.
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04.11.2021 16:54 Ответить
Поэтому поставили мужественного Шмуля с богодкой.
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04.11.2021 16:54 Ответить
Тут главное кто что скажет а то что овца только ногти будет красить и глазки строить это вопрос десятый...
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04.11.2021 16:58 Ответить
не один порядний украiнець за всi роки незалежностi так i не став презiдентом...Чорновiла вбили,кравчук кадебiст-комунiст,кучмо червоний директор комунiст януковiч-"несудiмий",ющ хреном гонiмий,пеця з бубачкой маланського роду один корче патрiота другий миротворця ось ***** i пньотся
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04.11.2021 17:01 Ответить
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04.11.2021 17:03 Ответить
Опасаюся за его жизнь, как бы ничего не случилось. Оно злопамятное и мстительное.
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04.11.2021 17:25 Ответить
При чем тут женщина?
Если бы она была типо Лариса Скорык в 90-е и дожилась под танки, когда мужики прчтались за деревья - это одно.
А сельская давалка - совсем другое.
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04.11.2021 17:06 Ответить
Про Маруську Звіробій не сказали б, що вона під час війни не придатна, вона б декого побрила наголо, хоч сама і жінка!
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04.11.2021 17:12 Ответить
Эту, так сказать женщину, можно поставить только общественным туалетом управлять.
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04.11.2021 17:13 Ответить
Извиняюся, лучше всрусь в штаны, то в тот туалет не зайду.
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04.11.2021 17:26 Ответить
Хммм... Если "место бабы - на кухне", как подразумевалось этим чудиком, то почему клоуны не в цирке, а в Раде? Давайте всех уже на свои места. Регионалов - на сосны, клоунов - на арену, антиваксеров - в отдельный загончик. И будем жить счастливо.
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04.11.2021 17:26 Ответить
Да при чем тут женщина, если она ТП??? 🤬🤡💀
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04.11.2021 17:30 Ответить
если женщины очень хотят равноправия, тогда пусть призываются на срочную службу.
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04.11.2021 17:43 Ответить
А то шо през не мужчина, никого не напрягает?
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04.11.2021 18:12 Ответить
правильно писать - кабыла или кобыла?
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04.11.2021 18:27 Ответить
идиоты
но что то доходит немного.
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04.11.2021 18:49 Ответить
Верещук не женщина, а ватница.
Заместителем будет Кива.
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04.11.2021 19:05 Ответить
Чому б на посаду міністра не призначити когось з розумних жінок ,, гадаю суспільство в цілому не заперечувало б . Але ж хотіли призначити - натуральну вівцю ! . Хто небудь пам'ятає хоч одну її дійсно - ясну , толкову думку , яку вона хоч раз висловила за 2 роки сидіння в депутатах .?
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04.11.2021 19:05 Ответить
та й теперішній від баби не дуже відрізняється
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04.11.2021 19:15 Ответить
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04.11.2021 19:17 Ответить
Є в російській мові таке слово ХАБАЛКА... Це про Верещучку. Та й прізвище в неї від слова верещти...
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04.11.2021 19:31 Ответить
Какая мерзкая особь это Верещук…Кто то достигает цели через постель,кто то за деньги,а кто бесконечным лизанием жопы нашему «главнокомандующему»жаль что интеллект не является приоритетом,для зелёной власти..если бы Гоголь сейчас был жив,именно она была прообразом в «Ревизоре»
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04.11.2021 20:09 Ответить
Був вже в нас білозубий охоронець Порошенка міністром оборони, то чом би не була лизоблюдка Зеленського ?
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04.11.2021 20:49 Ответить
интелект палаты №6
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04.11.2021 21:12 Ответить
Поставили то, что будет помогать послушно пилить льготы.
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04.11.2021 21:43 Ответить
 
 