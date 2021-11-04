Общество не привыкло, сказали бы: "Война на дворе, а вы ставите женщину", - "слуга народа" Арахамия о женщине-министре обороны

Фракция "Слуга народа" считает, что сейчас украинское общество не восприняло бы на должности министра обороны женщину.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, рассказал в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады глава фракции "СН" Давид Арахамия.

"Потому что общество не привыкло. Вы же видите, что сейчас есть вопросы по Резникову. Он служил в армии, военнообязанный, но не военный. Из-за этого к нам уже есть вопросы. А если была бы женщина, то вообще бы сказали: "Война на дворе, а вы ставите женщину", - отметил нардеп.

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Арахамия предполагает, что через несколько лет министром обороны может стать женщина.

Ранее "слуга народа" Ирина Верещук заявляла, что ее кандидатуру на пост министра обороны Украины обсуждали во фракции "СН". В итоге, Верещук назначили вице-премьером - министром по вопросам реинтеграции, а ее предшественника на этой должности Алексея Резникова - министром обороны.