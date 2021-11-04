В ВСУ планируют создать две новые артиллерийские бригады и перейти на калибр 155 мм

Артиллерия ВСУ начинает переход на натовский калибр 155-мм, а также увеличивает возможности артразведки и борьбы с танками, для чего должны создать две новые бригады.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Ukrainian Military Pages.

"До 2025 года предполагается сформировать отдельную разведывательную артиллерийскую бригаду. Это позволит усиливать группировку войск подразделениями и средствами артиллерийской разведки, а следовательно, более качественно разоблачать объекты противника и использовать все возможности дальнобойных средств поражения. В планах также создание отдельной бригады ПТРК, которая усилит возможности армии там, где есть наибольшие угрозы танковых атак", – говорится в сообщении Информационного агентства Министерства обороны Украины "АрмияInform.

Кроме того, начнут оснащение артиллерийских подразделений 155-мм артсистемами, комплексами автоматизированного управления, модернизированными образцами реактивных систем залпового огня, в том числе высокоточными снарядами с увеличенной дальностью поражения, самоходными ПТРК и средствами артиллерийской разведки.

Украинские артиллеристы возлагают большие надежды на отечественных производителей, которые должны разработать и поставить в армию оперативно-тактический ракетный комплекс отечественного производства, беспилотные авиационные разведывательные системы тактического и оперативно-тактического (оперативного) радиуса действия, высокоточных боеприпасов к РСЗО, 152/155- , 120-мм минометов.

Как отмечает UMP, формирование новых частей будет проходить на фоне хронической недоукомплектованности имеющихся частей из-за оттока кадров, а также превышения штатов всех частей разрешенной законом численности. Из-за чего последние несколько лет в ВС Украины продолжается "оптимизация" штатов, в том числе в 2020 году сократили 20 тысяч должностей, очередное сокращение штатных должностей запланировано на 2022 год, соответствующие организационные директивы на утверждении.

В конце 2020 года начальник ракетных войск и артиллерии ВСУ генерал-майор Андрей Малиновский проинформировал о планах постепенной замены буксированных артиллерийских систем 2А36 "Гиацинт-Б", 2А65 "Мста-Б", САУ 2С19 "Мста-С" на 155-мм самоходные гаубицы на колесном шасси. Также, по его словам, в Минобороны рассматривали возможность закупки польских 155-мм САУ Krab с перспективой наладить производство отечественных самоходных гаубиц на гусеничном ходу. Они должны заменить в ВСУ советские 122 и 152-мм САУ 2С1 Гвоздика и 2С3 Акация.

В то же время, несмотря на заявления о переходе на 155-мм, в начале года появилась информация о закупке 26 САУ "Дана-М2" чешской компании "Экскалибур" со старой 152-мм пушкой 1970-х годов. В начале мая, на ривненском полигоне, САУ прошла испытание, включавшее 18 проверок, в том числе ходовые и огневые испытания. Однако 21 июля правительство уволило заместителя министра обороны Александра Миронюка, который лоббировал эту закупку, а его деятельность в должности расследует Государственное бюро расследований.