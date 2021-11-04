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Новости Война
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В ВСУ планируют создать две новые артиллерийские бригады и перейти на калибр 155 мм

В ВСУ планируют создать две новые артиллерийские бригады и перейти на калибр 155 мм

Артиллерия ВСУ начинает переход на натовский калибр 155-мм, а также увеличивает возможности артразведки и борьбы с танками, для чего должны создать две новые бригады.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Ukrainian Military Pages.

"До 2025 года предполагается сформировать отдельную разведывательную артиллерийскую бригаду. Это позволит усиливать группировку войск подразделениями и средствами артиллерийской разведки, а следовательно, более качественно разоблачать объекты противника и использовать все возможности дальнобойных средств поражения. В планах также создание отдельной бригады ПТРК, которая усилит возможности армии там, где есть наибольшие угрозы танковых атак", – говорится в сообщении Информационного агентства Министерства обороны Украины "АрмияInform. 

Кроме того, начнут оснащение артиллерийских подразделений 155-мм артсистемами, комплексами автоматизированного управления, модернизированными образцами реактивных систем залпового огня, в том числе высокоточными снарядами с увеличенной дальностью поражения, самоходными ПТРК и средствами артиллерийской разведки.

Украинские артиллеристы возлагают большие надежды на отечественных производителей, которые должны разработать и поставить в армию оперативно-тактический ракетный комплекс отечественного производства, беспилотные авиационные разведывательные системы тактического и оперативно-тактического (оперативного) радиуса действия, высокоточных боеприпасов к РСЗО, 152/155- , 120-мм минометов.

Как отмечает UMP, формирование новых частей будет проходить на фоне хронической недоукомплектованности имеющихся частей из-за оттока кадров, а также превышения штатов всех частей разрешенной законом численности. Из-за чего последние несколько лет в ВС Украины продолжается "оптимизация" штатов, в том числе в 2020 году сократили 20 тысяч должностей, очередное сокращение штатных должностей запланировано на 2022 год, соответствующие организационные директивы на утверждении.

В конце 2020 года начальник ракетных войск и артиллерии ВСУ генерал-майор Андрей Малиновский проинформировал о планах постепенной замены буксированных артиллерийских систем 2А36 "Гиацинт-Б", 2А65 "Мста-Б", САУ 2С19 "Мста-С" на 155-мм самоходные гаубицы на колесном шасси. Также, по его словам, в Минобороны рассматривали возможность закупки польских 155-мм САУ Krab с перспективой наладить производство отечественных самоходных гаубиц на гусеничном ходу. Они должны заменить в ВСУ советские 122 и 152-мм САУ 2С1 Гвоздика и 2С3 Акация.

В то же время, несмотря на заявления о переходе на 155-мм, в начале года появилась информация о закупке 26 САУ "Дана-М2" чешской компании "Экскалибур" со старой 152-мм пушкой 1970-х годов. В начале мая, на ривненском полигоне, САУ прошла испытание, включавшее 18 проверок, в том числе ходовые и огневые испытания. Однако 21 июля правительство уволило заместителя министра обороны Александра Миронюка, который лоббировал эту закупку, а его деятельность в должности расследует Государственное бюро расследований.

Автор: 

оборона (5252) артиллерия (652) ВСУ (6736)


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Топ комментарии
+6
Любители планировок, правда напланировали, что ни угля, ни газу, ни єлектрики, ни кислорода, ни производства, и многое другое.
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04.11.2021 16:44 Ответить
+6
https://eurosolidarity.org/2021/11/04/svoyih-ne-kydayemo-fond-poroshenka-z-gromadskymy-aktyvistamy-zibraly-neobhidnu-sumu-dlya-zvilnennya-z-pid-varty-bojovogo-generala-pavlovskogo/ Фонд Порошенка з громадськими активістами зібрали необхідну суму для звільнення з-під варти бойового генерала Павловського

Фонд Порошенка разом з ГО «Солідарна справа громад» зібрали необхідні 18 мільйонів гривень для звільнення з-під варти бойового генерала Ігоря Павловського.

Громадський активіст, журналіст Віталій Гайдукевич повідомив, що 2 мільйони 100 тисяч гривень зібрали небайдужі українці через акцію у соцмережах. Він повідомив, що люди вносили від 10 гривень до сотень тисяч. «15 мільйонів 900 тисяч гривень буде докладено Фондом родини Петра Порошенка», - зазначив Гайдукевич.
«Понад шість тисяч людей взяли участь у зборі коштів за визволення генерала, героя Ігоря Павловського з покритих зеленою пліснявою зелених казематів. Я вражений такою небайдужістю. Як справжні «Брати по зброї» ми своїх не кидаємо. Так само, як і «Справа громад». Це і є справжнє громадянське суспільство. Як два роки тому ми з вами захистили кіборга генерала Марченка, так зараз визволимо і Павловського», - сказав під час зустрічі з активістами та ветеранами лідер «Європейської Солідарності», п'ятий Президент Петро Порошенко.
«Я хочу подякувати кожній людині, яка внесла свою посильну лепту у збір коштів на внесення судової застави за незаконно ув'язненого генерала. Як ми і обіцяли, ми з Мариною решту суми, яка потрібна, щоб генерала Павловського визволити на волю, внесемо з нашого благодійного Фонду прямо сьогодні. Для того, щоб уже завтра Ігор Валентинович був вдома разом з родиною», - зазначив Порошенко.
«Ігор Павловський - один із керівників оборони Маріуполя влітку 2014-го. За це в Росії проти нього порушена кримінальна справа. І це робить Павловському честь. А от спроба ув'язнити його в Україні - це ганьба владі і ганьба Зеленському. Тому що саме він замовив цю політичну вмотивовану справу. Напевно, Зеленський цілив у своїх політичних опонентів, але подібні його дії підривають обороноздатність держави», - наголосив п'ятий Президент.
«Замовне судилище над бойовим генералом Ігорем Павловським дуже добре вписується в кампанію із дискредитації та цькування захисників України. Ветеранів, добровольців, волонтерів, учасників Революції гідності. Це кампанія, в якій влада атакує всіх, хто грав вагому роль в обороні країни від російської агресії - чи то колишній Верховний Головнокомандувач, чи рядовий солдат», - констатує Петро Порошенко.
«Я переконаний в тому, що опозиція, уособлена «Європейською Солідарністю», громадянське суспільство, ветерани, волонтери спільними зусиллями захистять Україну від влади дилетантів, від негативних наслідків їхнього бездарного врядування. Перемога попереду», - наголосив Порошенко.
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04.11.2021 19:05 Ответить
+5
" отдельная разведывательно-артиллерийская бригада " - шо за неведома зверушка ?
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04.11.2021 16:52 Ответить
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Недалек тот час, когда ствольная артиллерия уйдет в небытиё.
Проще и дешевле оставить 152 мм, и постепенно менять на высокоточное оружие.
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04.11.2021 16:41 Ответить
Никуда она не уйдет..укомплектуют высокоточными АРС...возможно даже АРС с начинкой робота камикадзе...электроника все дешевле, сложнее и меньше в размерах
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04.11.2021 17:10 Ответить
про Богдану ані пари з вуст

подонки !!!!
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04.11.2021 17:15 Ответить
В прошлое уходит и уйдет буксируемая ствольная артиллерия,а самоходная останется еще надолго.
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04.11.2021 17:44 Ответить
Со мной 10 лет назад чувак один спорил на коньяк, что сейчас уже не будет проводов, а сети будут все беспроводные.
Хрущев 75 лет назад полностью остановил развитие артиллерии, и сказал что больше не нужно, так как скоро будут одни ракеты.
Можете веще сказать, что через 20 лет одни роботы будут воевать с одинаковым результатом.
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04.11.2021 23:05 Ответить
Роботы уже сейчас на вооружении, например в США. Беспилотники уже показали свою эффективность.
В то же время, я видел тех, кто в наше время охотится и воюют между собой с луками и копьями.
Осталось определиться, где мы в этом промежутке.
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05.11.2021 09:52 Ответить
Ты просто не представляешь о чем говоришь. У тебя нет представления о войне.
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05.11.2021 11:02 Ответить
Ты воевал?
А я прошел Афган.
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05.11.2021 11:18 Ответить
Афган - это тактика малых групп. Это не полномасштабная окопная война.
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05.11.2021 13:47 Ответить
это еще при Порошенко планировали ..
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04.11.2021 16:42 Ответить
Любители планировок, правда напланировали, что ни угля, ни газу, ни єлектрики, ни кислорода, ни производства, и многое другое.
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04.11.2021 16:44 Ответить
Не ссы в труссы, хрюсский Ифан ,мы не пропадем,а вас накрывает половой орган бабушки..
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04.11.2021 20:14 Ответить
" отдельная разведывательно-артиллерийская бригада " - шо за неведома зверушка ?
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04.11.2021 16:52 Ответить
Выдадут артиллеристам дроны для артразведки.
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04.11.2021 17:47 Ответить
"разведывательной" артиллерия не может быть в принципе !

Так как ПРИНЦИПЕ не может отвечать требованиям !разведки" !

А дроны - ничего не делают требовательней, чем разведка. так как дроны, это всеголишь МАЛЕНЬКАЯ компонента разведки. И сам по себе наличие дрона - не может что либо сделать - разведкой! Очень многое называют "разведкой" - лишь для красного словца...
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04.11.2021 21:15 Ответить
Такие были.
Например в Кременчуге стоял отдельный артиллерийско-разведывательный полк.
Очень интересный состав.
Умники (читай- дебилы), решили сократить за ненадобностью. А в 2014-м, офуели от недостаточности средств артиллерийской разведки.
Таких полков, было достаточно с одной стороны, и как всегда их не хватало.
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13.11.2021 21:49 Ответить
Ничего не понял, но очень интересно. Какие именно и в каком объёме планируются системы, откуда твёрдое многолетнее финансирование на всё это, если людей не хватает в уже имеющихся, откуда брать народ в новосоздаваемые, может старые довести до ума, что такое "бригада ПТРК"? Что думает парламентский комитет по обороне, потому что один начальник артиллерии со всем этим никогда не справится и это серьёзная задача для всего государства?
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04.11.2021 16:55 Ответить
А это повтор СТАРЫЙ ПРЕСТУПНЫХ ошибок ! Одним из отличий НАШЕГО АТО от "человеческого"... - распыление сил оного крупного подразделения по разным участкам фронта - где соседями им становятся не свои же подразделения части, а солянка и разных... Что плачевно сказывалось и скажется в будущем !
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04.11.2021 21:18 Ответить
Так и в этом случае ... Хотят создать крупное подразделение, но распылят его по разным участкам как "приданные"... А ВСЕМ известно как организовывается взаимодействие с "приданными" ... - но остаточному принципу и их всегда "кидают" то на топливо, то на боеприпася, то на питание, на ниличие достоверной и полной информации, худшие участки и т.д.
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04.11.2021 21:20 Ответить
Чешкое гавно ДАНА" купил Таран, вместе с Иловайским дизертиром, теперь этот Разумков Закупит польское гавно- Краб! А где наше украинское или хотя бы хорошее из США!!?
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04.11.2021 17:00 Ответить
Дану мали закупити на заміну буксируємих Д-20 в мотострілкових бригадах ще при Пороху у 2018 році. А в новій цидулці про заміну цих гаубить ні слова - вочевидь зебіли древні Д-20 так і залишать на озброєнні. А в карабахській війні Дани себе чудово проявили - знищили арів більше ніж Байрактари
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04.11.2021 18:28 Ответить
треба дотягувати Богдану до рівня шведського Арчера -
пульнув декілька пострілів і швидко тікати городами

няких гусеничних траків - тіко колеса !
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04.11.2021 18:34 Ответить
Арчер занадто складний і дорогий - навіть така високотехнологічна країна як Швеція здатна випускати всього по 2 такі САУ на рік
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04.11.2021 18:55 Ответить
Краб- это корейская лошадка с британской башней по лицензии, в которой стоит немецкое орудие (по лицензии). Вы считаете это говном? Откуда такие "интеллектуалы" только берутся
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04.11.2021 19:01 Ответить
слишком медленно,учитывая пребывание страны в состоянии войны 8-й год...
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04.11.2021 17:02 Ответить
Только накупили в Чехии 152-мм, теперь планируют переходить на 155 мм, если ещё при Порохе давно было запланировано.
Долбодятлы зелёные! Под суд пойдёте с конфискацией, суки.
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04.11.2021 17:31 Ответить
І заборонити стріляти із штрафною санкцією 7 років в'язниці
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04.11.2021 17:50 Ответить
У зв"язку з черговими "плануваннями" МО, згадався старий анекдот. "Знову хочеться в Париж... - А що, уже була? - Та ні - і раніше хотілося."
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04.11.2021 17:52 Ответить
А мнением старой швабры поинтересовались? Она проявляет сильную обеспокеоенность по этому поводу
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04.11.2021 18:03 Ответить
Я знаю чому зекоманда не сильно поспішає закінчувати війну, звільнювати окуповані території або якось відповідати на випади та обстріли свинособак. В цьому немає ніякої необхідності бо найближчим часом зелена сопля планує віддати Україну кремлівській свинособаці...
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04.11.2021 18:09 Ответить
https://eurosolidarity.org/2021/11/04/svoyih-ne-kydayemo-fond-poroshenka-z-gromadskymy-aktyvistamy-zibraly-neobhidnu-sumu-dlya-zvilnennya-z-pid-varty-bojovogo-generala-pavlovskogo/ Фонд Порошенка з громадськими активістами зібрали необхідну суму для звільнення з-під варти бойового генерала Павловського

Фонд Порошенка разом з ГО «Солідарна справа громад» зібрали необхідні 18 мільйонів гривень для звільнення з-під варти бойового генерала Ігоря Павловського.

Громадський активіст, журналіст Віталій Гайдукевич повідомив, що 2 мільйони 100 тисяч гривень зібрали небайдужі українці через акцію у соцмережах. Він повідомив, що люди вносили від 10 гривень до сотень тисяч. «15 мільйонів 900 тисяч гривень буде докладено Фондом родини Петра Порошенка», - зазначив Гайдукевич.
«Понад шість тисяч людей взяли участь у зборі коштів за визволення генерала, героя Ігоря Павловського з покритих зеленою пліснявою зелених казематів. Я вражений такою небайдужістю. Як справжні «Брати по зброї» ми своїх не кидаємо. Так само, як і «Справа громад». Це і є справжнє громадянське суспільство. Як два роки тому ми з вами захистили кіборга генерала Марченка, так зараз визволимо і Павловського», - сказав під час зустрічі з активістами та ветеранами лідер «Європейської Солідарності», п'ятий Президент Петро Порошенко.
«Я хочу подякувати кожній людині, яка внесла свою посильну лепту у збір коштів на внесення судової застави за незаконно ув'язненого генерала. Як ми і обіцяли, ми з Мариною решту суми, яка потрібна, щоб генерала Павловського визволити на волю, внесемо з нашого благодійного Фонду прямо сьогодні. Для того, щоб уже завтра Ігор Валентинович був вдома разом з родиною», - зазначив Порошенко.
«Ігор Павловський - один із керівників оборони Маріуполя влітку 2014-го. За це в Росії проти нього порушена кримінальна справа. І це робить Павловському честь. А от спроба ув'язнити його в Україні - це ганьба владі і ганьба Зеленському. Тому що саме він замовив цю політичну вмотивовану справу. Напевно, Зеленський цілив у своїх політичних опонентів, але подібні його дії підривають обороноздатність держави», - наголосив п'ятий Президент.
«Замовне судилище над бойовим генералом Ігорем Павловським дуже добре вписується в кампанію із дискредитації та цькування захисників України. Ветеранів, добровольців, волонтерів, учасників Революції гідності. Це кампанія, в якій влада атакує всіх, хто грав вагому роль в обороні країни від російської агресії - чи то колишній Верховний Головнокомандувач, чи рядовий солдат», - констатує Петро Порошенко.
«Я переконаний в тому, що опозиція, уособлена «Європейською Солідарністю», громадянське суспільство, ветерани, волонтери спільними зусиллями захистять Україну від влади дилетантів, від негативних наслідків їхнього бездарного врядування. Перемога попереду», - наголосив Порошенко.
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04.11.2021 19:05 Ответить
А коли ЗЕльоних будуть пачками сажати, то ніхто із 73% навіть серливим каментом не впишеться
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04.11.2021 19:18 Ответить
Они б меньше планировали, а больше делали
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04.11.2021 20:25 Ответить
 
 