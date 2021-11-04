В ВСУ планируют создать две новые артиллерийские бригады и перейти на калибр 155 мм
Артиллерия ВСУ начинает переход на натовский калибр 155-мм, а также увеличивает возможности артразведки и борьбы с танками, для чего должны создать две новые бригады.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Ukrainian Military Pages.
"До 2025 года предполагается сформировать отдельную разведывательную артиллерийскую бригаду. Это позволит усиливать группировку войск подразделениями и средствами артиллерийской разведки, а следовательно, более качественно разоблачать объекты противника и использовать все возможности дальнобойных средств поражения. В планах также создание отдельной бригады ПТРК, которая усилит возможности армии там, где есть наибольшие угрозы танковых атак", – говорится в сообщении Информационного агентства Министерства обороны Украины "АрмияInform.
Кроме того, начнут оснащение артиллерийских подразделений 155-мм артсистемами, комплексами автоматизированного управления, модернизированными образцами реактивных систем залпового огня, в том числе высокоточными снарядами с увеличенной дальностью поражения, самоходными ПТРК и средствами артиллерийской разведки.
Украинские артиллеристы возлагают большие надежды на отечественных производителей, которые должны разработать и поставить в армию оперативно-тактический ракетный комплекс отечественного производства, беспилотные авиационные разведывательные системы тактического и оперативно-тактического (оперативного) радиуса действия, высокоточных боеприпасов к РСЗО, 152/155- , 120-мм минометов.
Как отмечает UMP, формирование новых частей будет проходить на фоне хронической недоукомплектованности имеющихся частей из-за оттока кадров, а также превышения штатов всех частей разрешенной законом численности. Из-за чего последние несколько лет в ВС Украины продолжается "оптимизация" штатов, в том числе в 2020 году сократили 20 тысяч должностей, очередное сокращение штатных должностей запланировано на 2022 год, соответствующие организационные директивы на утверждении.
В конце 2020 года начальник ракетных войск и артиллерии ВСУ генерал-майор Андрей Малиновский проинформировал о планах постепенной замены буксированных артиллерийских систем 2А36 "Гиацинт-Б", 2А65 "Мста-Б", САУ 2С19 "Мста-С" на 155-мм самоходные гаубицы на колесном шасси. Также, по его словам, в Минобороны рассматривали возможность закупки польских 155-мм САУ Krab с перспективой наладить производство отечественных самоходных гаубиц на гусеничном ходу. Они должны заменить в ВСУ советские 122 и 152-мм САУ 2С1 Гвоздика и 2С3 Акация.
В то же время, несмотря на заявления о переходе на 155-мм, в начале года появилась информация о закупке 26 САУ "Дана-М2" чешской компании "Экскалибур" со старой 152-мм пушкой 1970-х годов. В начале мая, на ривненском полигоне, САУ прошла испытание, включавшее 18 проверок, в том числе ходовые и огневые испытания. Однако 21 июля правительство уволило заместителя министра обороны Александра Миронюка, который лоббировал эту закупку, а его деятельность в должности расследует Государственное бюро расследований.
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Проще и дешевле оставить 152 мм, и постепенно менять на высокоточное оружие.
подонки !!!!
Хрущев 75 лет назад полностью остановил развитие артиллерии, и сказал что больше не нужно, так как скоро будут одни ракеты.
Можете веще сказать, что через 20 лет одни роботы будут воевать с одинаковым результатом.
В то же время, я видел тех, кто в наше время охотится и воюют между собой с луками и копьями.
Осталось определиться, где мы в этом промежутке.
А я прошел Афган.
Так как ПРИНЦИПЕ не может отвечать требованиям !разведки" !
А дроны - ничего не делают требовательней, чем разведка. так как дроны, это всеголишь МАЛЕНЬКАЯ компонента разведки. И сам по себе наличие дрона - не может что либо сделать - разведкой! Очень многое называют "разведкой" - лишь для красного словца...
Например в Кременчуге стоял отдельный артиллерийско-разведывательный полк.
Очень интересный состав.
Умники (читай- дебилы), решили сократить за ненадобностью. А в 2014-м, офуели от недостаточности средств артиллерийской разведки.
Таких полков, было достаточно с одной стороны, и как всегда их не хватало.
пульнув декілька пострілів і швидко тікати городами
няких гусеничних траків - тіко колеса !
Долбодятлы зелёные! Под суд пойдёте с конфискацией, суки.
Фонд Порошенка разом з ГО «Солідарна справа громад» зібрали необхідні 18 мільйонів гривень для звільнення з-під варти бойового генерала Ігоря Павловського.
Громадський активіст, журналіст Віталій Гайдукевич повідомив, що 2 мільйони 100 тисяч гривень зібрали небайдужі українці через акцію у соцмережах. Він повідомив, що люди вносили від 10 гривень до сотень тисяч. «15 мільйонів 900 тисяч гривень буде докладено Фондом родини Петра Порошенка», - зазначив Гайдукевич.
«Понад шість тисяч людей взяли участь у зборі коштів за визволення генерала, героя Ігоря Павловського з покритих зеленою пліснявою зелених казематів. Я вражений такою небайдужістю. Як справжні «Брати по зброї» ми своїх не кидаємо. Так само, як і «Справа громад». Це і є справжнє громадянське суспільство. Як два роки тому ми з вами захистили кіборга генерала Марченка, так зараз визволимо і Павловського», - сказав під час зустрічі з активістами та ветеранами лідер «Європейської Солідарності», п'ятий Президент Петро Порошенко.
«Я хочу подякувати кожній людині, яка внесла свою посильну лепту у збір коштів на внесення судової застави за незаконно ув'язненого генерала. Як ми і обіцяли, ми з Мариною решту суми, яка потрібна, щоб генерала Павловського визволити на волю, внесемо з нашого благодійного Фонду прямо сьогодні. Для того, щоб уже завтра Ігор Валентинович був вдома разом з родиною», - зазначив Порошенко.
«Ігор Павловський - один із керівників оборони Маріуполя влітку 2014-го. За це в Росії проти нього порушена кримінальна справа. І це робить Павловському честь. А от спроба ув'язнити його в Україні - це ганьба владі і ганьба Зеленському. Тому що саме він замовив цю політичну вмотивовану справу. Напевно, Зеленський цілив у своїх політичних опонентів, але подібні його дії підривають обороноздатність держави», - наголосив п'ятий Президент.
«Замовне судилище над бойовим генералом Ігорем Павловським дуже добре вписується в кампанію із дискредитації та цькування захисників України. Ветеранів, добровольців, волонтерів, учасників Революції гідності. Це кампанія, в якій влада атакує всіх, хто грав вагому роль в обороні країни від російської агресії - чи то колишній Верховний Головнокомандувач, чи рядовий солдат», - констатує Петро Порошенко.
«Я переконаний в тому, що опозиція, уособлена «Європейською Солідарністю», громадянське суспільство, ветерани, волонтери спільними зусиллями захистять Україну від влади дилетантів, від негативних наслідків їхнього бездарного врядування. Перемога попереду», - наголосив Порошенко.