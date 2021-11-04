Нацсовет по ТРВ подал в суд иск о лишении телеканала "НАШ" лицензии из-за разжигания вражды

Телеканал "Макси-ТВ" за украинофобские заявления оштрафовали.

Об этом сообщает пресс-служба Национального совета по телевидению и радиовещанию, информирует Цензор.НЕТ.

4 ноября Нацсовет рассмотрел результаты внеплановых проверок спутниковых телеканалов "Наш" (ООО "Наш 365" ) и "Макси-ТВ" (ООО "Наша Прага").

"Проверками проанализирован эфир компаний за 28 – 31 июля и 1 – 2 августа этого года. В эти дни лицензиаты неоднократно распространяли передачу "Важливе" с участием Елены Бондаренко, которая допустила выражения вражды к той части населения страны, которая говорит на украинском языке. Регулятор обратится в суд об аннулировании лицензии ООО "Наш 365", к ООО "Наша Прага" применена штрафная санкция в размере 25% суммы лицензионного сбора", - сказано в сообщении.

Производителем телепередачи "Важливе" является ООО "Наш 365" по заказу ООО "Наша Прага".

Читайте: Нацсовет вводит спецмониторинг: будет проверять украинские СМИ на распространение фейков о COVID-19

Елена Бондаренко использовала украинофобскую лексику и приписывала говорящим на украинском языке гражданам "языковое насилие", и "языковую дискриминацию". Ведущие программы не пытались сбалансировать односторонность выраженной Бондаренко.

В Нацсовете считают, что, приглашая Бондаренко на эфир, телерадиокомпании должны были учесть соответствующий социально-политический контекст и взгляды, которых придерживается их гостья.

Национальный совет принял решение обратиться в суд с иском об аннулировании лицензии ООО "Наш 365".

Также читайте: Государственный телеканал "Дом" получил предупреждение за показ карты с "российским Крымом", - Нацсовет по ТРВ

На ООО "Наша Прага" на основании части восьмой статьи 72 Закона Украины "О телевидении и радиовещании" наложен штраф в размере 25% суммы лицензионного сбора, что составляет 119 544,75 грн.