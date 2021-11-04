Нацсовет по ТРВ подал в суд иск о лишении телеканала "НАШ" лицензии из-за разжигания вражды
Телеканал "Макси-ТВ" за украинофобские заявления оштрафовали.
Об этом сообщает пресс-служба Национального совета по телевидению и радиовещанию, информирует Цензор.НЕТ.
4 ноября Нацсовет рассмотрел результаты внеплановых проверок спутниковых телеканалов "Наш" (ООО "Наш 365" ) и "Макси-ТВ" (ООО "Наша Прага").
"Проверками проанализирован эфир компаний за 28 – 31 июля и 1 – 2 августа этого года. В эти дни лицензиаты неоднократно распространяли передачу "Важливе" с участием Елены Бондаренко, которая допустила выражения вражды к той части населения страны, которая говорит на украинском языке. Регулятор обратится в суд об аннулировании лицензии ООО "Наш 365", к ООО "Наша Прага" применена штрафная санкция в размере 25% суммы лицензионного сбора", - сказано в сообщении.
Производителем телепередачи "Важливе" является ООО "Наш 365" по заказу ООО "Наша Прага".
Елена Бондаренко использовала украинофобскую лексику и приписывала говорящим на украинском языке гражданам "языковое насилие", и "языковую дискриминацию". Ведущие программы не пытались сбалансировать односторонность выраженной Бондаренко.
В Нацсовете считают, что, приглашая Бондаренко на эфир, телерадиокомпании должны были учесть соответствующий социально-политический контекст и взгляды, которых придерживается их гостья.
Национальный совет принял решение обратиться в суд с иском об аннулировании лицензии ООО "Наш 365".
На ООО "Наша Прага" на основании части восьмой статьи 72 Закона Украины "О телевидении и радиовещании" наложен штраф в размере 25% суммы лицензионного сбора, что составляет 119 544,75 грн.
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