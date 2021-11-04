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Нацсовет по ТРВ подал в суд иск о лишении телеканала "НАШ" лицензии из-за разжигания вражды

Нацсовет по ТРВ подал в суд иск о лишении телеканала

Телеканал "Макси-ТВ" за украинофобские заявления оштрафовали.

Об этом сообщает пресс-служба Национального совета по телевидению и радиовещанию, информирует Цензор.НЕТ.

4 ноября Нацсовет рассмотрел результаты внеплановых проверок спутниковых телеканалов "Наш" (ООО "Наш 365" ) и "Макси-ТВ" (ООО "Наша Прага").

"Проверками проанализирован эфир компаний за 28 – 31 июля и 1 – 2 августа этого года. В эти дни лицензиаты неоднократно распространяли передачу "Важливе" с участием Елены Бондаренко, которая допустила выражения вражды к той части населения страны, которая говорит на украинском языке. Регулятор обратится в суд об аннулировании лицензии ООО "Наш 365", к ООО "Наша Прага" применена штрафная санкция в размере 25% суммы лицензионного сбора", - сказано в сообщении.

Производителем телепередачи "Важливе" является ООО "Наш 365" по заказу ООО "Наша Прага".

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Елена Бондаренко использовала украинофобскую лексику и приписывала говорящим на украинском языке гражданам "языковое насилие", и "языковую дискриминацию". Ведущие программы не пытались сбалансировать односторонность выраженной Бондаренко.

В Нацсовете считают, что, приглашая Бондаренко на эфир, телерадиокомпании должны были учесть соответствующий социально-политический контекст и взгляды, которых придерживается их гостья.

Национальный совет принял решение обратиться в суд с иском об аннулировании лицензии ООО "Наш 365".

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На ООО "Наша Прага" на основании части восьмой статьи 72 Закона Украины "О телевидении и радиовещании" наложен штраф в размере 25% суммы лицензионного сбора, что составляет 119 544,75 грн.

Автор: 

лицензия (179) Нацсовет ТРВ (573) вражда (7) телевидение (900) Мураев Евгений (142)


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Топ комментарии
+17
Давно пора прикрити цей комуняцький гадючник.
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04.11.2021 16:54 Ответить
+13
сколько Украинцы еще будут терпеть эту кацапскую помойку? у нас война идет,СБУ ви не ах..ли там?
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04.11.2021 17:02 Ответить
+11
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04.11.2021 16:54 Ответить
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04.11.2021 16:54 Ответить
Ваше место на параше. Там ваша "земля"!
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04.11.2021 17:58 Ответить
Давно пора прикрити цей комуняцький гадючник.
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04.11.2021 16:54 Ответить
выключай камеру На..х..й.
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04.11.2021 16:55 Ответить
Комитет Рады предлагает парламенту установить уголовную ответственность за антисемитизм 13.10.21 . Нужен закон об уголовной ответственности за украинофобию.
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04.11.2021 16:56 Ответить
Фо́бія (від дав. -гр. φόβος - «страх, хворобливий страх», виходить, що Українофо́бія- це боязнь, українців?

Українофо́бія - (україноненависництво, антиукраїнізм, україножерство)
Закон повинен називатись -Про антиукраїнізм.
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04.11.2021 17:06 Ответить
И архиактуально и в первоочередном порядке - об такой же ответственности за коллаборационизм!
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04.11.2021 17:14 Ответить
сколько Украинцы еще будут терпеть эту кацапскую помойку? у нас война идет,СБУ ви не ах..ли там?
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04.11.2021 17:02 Ответить
Давно пора, удачи!
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04.11.2021 17:06 Ответить
По моему Шуфрич давно по морде не получал, как думаете?
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04.11.2021 17:12 Ответить
оно уже соскучилось и мама просит и оно уже заболело от недополученной п@здюлины
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04.11.2021 19:11 Ответить
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04.11.2021 17:13 Ответить
Очередное китайское предупреждение.
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04.11.2021 17:22 Ответить
Давно пора закрыть эту кацапскую помойку!
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04.11.2021 17:47 Ответить
Канал "Наш" фактически финансируется агрессором РФ, через десятые руки, о чем уже неоднократно была доказательная информация в интернете. Гланая его задача диверсионная пропаганда рашистских "ценностей" и информационная дестабилизация Украины.
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04.11.2021 18:04 Ответить
Лучше поздно, чем никогда... прошло всего-то восемь лет
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04.11.2021 18:38 Ответить
сколько можно уже терпеть этого (мальчика в трусиках? вместе с леной бондаренко ведьмой....)чего она на воле....она уже там на много сепарских сроков натрандела...((
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04.11.2021 19:22 Ответить
Це розсадник украінофобіі де збираєтся вся колоборанська наволоч ,що до бондаренко то чому вона живе тут ,а не в свому любимому лднр ,може пора видворити цю паскуду.
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04.11.2021 19:42 Ответить
а к самой Леночке Бондаренко никаких претензий ?
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04.11.2021 20:31 Ответить
Простіше з Бондаренко зробити а-ля Шуфрич.
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05.11.2021 08:56 Ответить
 
 