У Саакашвили начались проблемы с коммуникацией и провалы в памяти. Он не помнит имена друзей, - адвокат

Здоровье бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили в результате голодовки сильно ухудшилось, у него есть проблемы с коммуникацией и серьезные провалы в памяти.

Об этом заявил его адвокат Ника Гварамия, посетивший экс-президента, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Он (Саакашвили. - Ред.) не может вспомнить имена людей. Пока мое имя помнит, но во время нашей беседы выяснилось, что он не помнит имена своих друзей. Я знаю, что это за симптом, наверное, об этом должны сказать врачи", - сказал Гварамия.

Он обратился к властям с требованием немедленно госпитализировать Саакашвили в гражданскую клинику.

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Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили 1 октября объявил голодовку и, по данным адвоката, только за первые восемь дней похудел на 12 килограммов. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.