РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8560 посетителей онлайн
Новости Задержание Саакашвили в Грузии
11 805 135

У Саакашвили начались проблемы с коммуникацией и провалы в памяти. Он не помнит имена друзей, - адвокат

У Саакашвили начались проблемы с коммуникацией и провалы в памяти. Он не помнит имена друзей, - адвокат

Здоровье бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили в результате голодовки сильно ухудшилось, у него есть проблемы с коммуникацией и серьезные провалы в памяти.

Об этом заявил его адвокат Ника Гварамия, посетивший экс-президента, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Он (Саакашвили. - Ред.) не может вспомнить имена людей. Пока мое имя помнит, но во время нашей беседы выяснилось, что он не помнит имена своих друзей. Я знаю, что это за симптом, наверное, об этом должны сказать врачи", - сказал Гварамия.

Он обратился к властям с требованием немедленно госпитализировать Саакашвили в гражданскую клинику.

Читайте также: Денисова получила письмо от Саакашвили: Он сообщает о критическом состоянии и неудовлетворительных анализах. ДОКУМЕНТ

Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили 1 октября объявил голодовку и, по данным адвоката, только за первые восемь дней похудел на 12 килограммов. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.

Автор: 

голодовка (829) Грузия (4506) Саакашвили Михеил (3307) тюрьма (827)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+51
показать весь комментарий
04.11.2021 17:19 Ответить
+41
А молодуху свою ещё помнит?
показать весь комментарий
04.11.2021 17:19 Ответить
+41
Перестал помнить всех, кому денег должен!
показать весь комментарий
04.11.2021 17:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
радянська психіатрія сама надійна психіатрія в світі...
показать весь комментарий
04.11.2021 19:36 Ответить
Так завтра ****** встане і забуде що в нього голодовка і почне їсти тому що не їв! Так що це на користь.
показать весь комментарий
04.11.2021 21:00 Ответить
Синдром отмены - это группа симптомов, которая проявляется, когда человек резко отказывается от веществ, к которым привык организм. Это может быть алкоголь, никотин, лекарственные препараты. Когда речь идет о психоактивных веществах, синдром отмены называют абстинентным синдромом, или, в простонародье, ломкой.

Симптомы в таком случае делятся на две группы: физиологические и психологические, по степени и интенсивности их проявления можно говорить о возможном риске для здоровья человека.
показать весь комментарий
04.11.2021 21:23 Ответить
Это ломка
показать весь комментарий
04.11.2021 21:28 Ответить
"Зеля намерен добиваться возвращения... " ? Это конец...
показать весь комментарий
04.11.2021 22:16 Ответить
Такого артиста срочно в квартал 95
показать весь комментарий
04.11.2021 22:19 Ответить
так він і раніше мало що пам'ятав))
показать весь комментарий
04.11.2021 22:26 Ответить
"У Саакашвили начались проблемы с коммуникацией и провалы в памяти"

Прям як наш Зе.
показать весь комментарий
04.11.2021 22:43 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=lqsorsqYceI
показать весь комментарий
04.11.2021 22:45 Ответить
Якщо з Саакашвілі станеться непоправне, то це буде злочин і на "демократичну" владу Грузіїї і на всю цю чудову країну впаде не тільки заслужена ганьба, а й біди, бо нормальні люди просто відвернуться від злочинців, які отримали владу, проте злочинами компрометують демократію.
показать весь комментарий
04.11.2021 23:41 Ответить
Какой злочин? Ему что есть не дают?
показать весь комментарий
04.11.2021 23:54 Ответить
Побочка после вакцинации?
показать весь комментарий
04.11.2021 23:55 Ответить
Так може забуде дорогу в Україну?
показать весь комментарий
04.11.2021 23:57 Ответить
Саакашвілі милувався кадрами тортур

За Саакашвілі стоїть дуже велика мафія

У Грузії розповіли, скільки мільярдів у Саакашвілі, і хто його фінансував

Того, хто передав у прокуратуру матеріали про корупцію Саакашівлі, вбили

https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/saakashvili-miluvavsya-kadrami-tortur-nana-kakabadze.htm

показать весь комментарий
05.11.2021 00:07 Ответить
типичная ломка от кокаина .
показать весь комментарий
05.11.2021 00:16 Ответить
СААКАШВИЛИ ПРИЗНАЛ, ЧТО ЗА СПИНОЙ ЗЕЛЕНСКОГО СТОИТ ОЛИГАРХ КОЛОМОЙСКИЙ

Опубликовано: Суббота, 13 апреля 2019

Экс-губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михеил Саакашвили признал, что за спиной кандидата в президенты Владимира Зеленского, которого он поддерживает, стоит олигарх Игорь Коломойский.

Об этом он https://www.facebook.com/watch/?v=1547900232009114 рассказал в ходе пресс-конференции в Польше.

На вопрос журналистки, с каких пор Саакашвили поддерживает кандидаата от олигарха Коломойского, хотя недавно сам с ним (Коломойским, - ред.) боролся, политик ответил:

"Да, да. Это так, я объясню почему".
показать весь комментарий
05.11.2021 00:25 Ответить
Зеленский готов отдать премьерскую должность человеку, которого Коломойский раньше называл "грязным сопливым наркоманом"

ТСН (программа теленовостей канала "1+1") https://ru.tsn.ua/politika/kolomoyskiy-o-saakashvili-kogda-sobaka-kusaet-nuzhno-nakazyvat-i-sobaku-i-hozyaina-481797.html рассказывала , как отреагировал Коломойский. "Когда собака без намордника кого-то кусает, нужно наказывать и собаку, и, что важно, ее хозяина. Собак в таких случаях усыпляют. А в нашем случае можно отправить наложенным платежом в Грузию, чтобы она ответила за покусанных там людей, - заявил Коломойский.

Было это в сентябре 2015го. Но вот прошли три с половиной года, и протеже Коломойского Зеленский уже обещает Саакашвили "самые высокие должности в стране". Тем самым Зеленский фактически "спалил" Саакашвили - оказывается, тот уже не пламенный борец с Коломойским, а его союзник.
https://www.dsnews.ua/politics/posledniy-shans-ze-komandy-pochemu-zelenskiy-spalil-saakashvili-31032019220000
показать весь комментарий
05.11.2021 00:30 Ответить
Какая то помойка. Человек ,давший слово приехать в страну,где ему угрожает тюрьма и часть населения его ненавидит именно за то что он лишил их хорошей жизни за счет коррупции, приехал. Есть в Украине хоть один такой политик,который ДЕРЖИТ слово. Когда люди хоть что то делают они ошибаются. Только мудачье на лавочке под своим домом всегда право и знает как надо. Вы ,бросающие какашки погодайте ТРИ дня( а не тридцать три) хватит воли? У всех уверен,на второй день будет чавканье шлышно на километры. Да он ,граждане из ботопомоек, гражданин Украины и такой,которого стоит защищать при всей неоднозначности и его дел и его политики. Если бы вместо зеленой власти был избран Саакашвили мы бы жили в другой ЛУЧШЕЙ Украине.
показать весь комментарий
05.11.2021 06:33 Ответить
ні,краще не бачити ні міхо і ЗЕлупу,головне нарешті обрати гетьманом українця,тоді точно зажили б як слід
показать весь комментарий
05.11.2021 08:25 Ответить
Звичайна позиція дупоголових: нам треба обрати ЙОГО і буде суцільне щастя!
Бажано. щоб "сильна рука", а всіх поганих на нари або розстріл.
як зручно бути дурнем
показать весь комментарий
05.11.2021 08:54 Ответить
Киздуй защищай михуила! Шо тут коменты крапаешь?
показать весь комментарий
05.11.2021 13:21 Ответить
*Президент Украины в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство*.Нет уж.Лучше наш к карлсону..Вчера Лерос показал нашему,что из этого выйдет.
показать весь комментарий
05.11.2021 06:36 Ответить
Красавчик😆
показать весь комментарий
05.11.2021 07:48 Ответить
С нар упал башкой вниз,тут помню...тут не помню.
показать весь комментарий
05.11.2021 08:01 Ответить
Похоже, у "мужчины хоть куда, в полном расцвете сил"© накрылась авионика. Необходима срочная заправка чурчхелой.
показать весь комментарий
05.11.2021 08:11 Ответить
Он походу другими веществами заправлялся )))
показать весь комментарий
05.11.2021 08:27 Ответить
під дурника закосив міхаель😀
показать весь комментарий
05.11.2021 08:22 Ответить
Гадя теж голодувала, в застєнках пуйла. Сраку наїла - мама нє горюй.
показать весь комментарий
05.11.2021 08:24 Ответить
- "Прастите. Но как он работал в Офисе реформ?
- Не знаю. Не я его туда назначал".
показать весь комментарий
05.11.2021 08:28 Ответить
У Мишани наркотический делирий
показать весь комментарий
05.11.2021 08:49 Ответить
по-людські. шкода людину. Але Саакашвіллі має дуже сумнівні чесноти, особливо з травня 2019р.
Якщо і в Грузії він діяв як в Україні, то чим його меньше - тим краще.
*******: 12кГ кожні 8 діб, тож за 36 зменшало на 54кГ.
показать весь комментарий
05.11.2021 08:49 Ответить
Всё к этому шло.
показать весь комментарий
05.11.2021 09:24 Ответить
Самолично, в письме сообщил о своём "критическом состоянии". Очень интересное состояние.😁 А, может, хватит уже о нём писать. Интересных новостей нет?
показать весь комментарий
05.11.2021 09:54 Ответить
Саакашвили гражданин Украины,как о нём не писать,раньше надо было думать когда раздавали гражданство без разбора всяким прохиндеям.
показать весь комментарий
05.11.2021 10:02 Ответить
Проще лишить его гражданства
показать весь комментарий
05.11.2021 13:22 Ответить
Страница 2 из 2
 
 