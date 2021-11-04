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Новости Война
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Российские войска трижды обстреляли позиции ВСУ возле Марьинки и Попасной, потерь нет, - пресс-центр ОС

Российские войска трижды обстреляли позиции ВСУ возле Марьинки и Попасной, потерь нет, - пресс-центр ОС

С начала этих суток вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза обстреляли украинские подразделения в районе проведения операции Объединенных сил.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

У Марьенки враг дважды открывал огонь из минометов калибра 82 мм. В направлении Попасной противник совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Отмечается, что украинские воины открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, чем заставили противника прекратить огневую активность.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

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обстрел (28239) Донбасс (26958) операция Объединенных сил (6766)


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Резникову не до обстрелов - банкет намечается...
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04.11.2021 17:26 Ответить


Тому таку дав пораду українській молоді, коли та попросила у навчателя Михайла Драгоманова висловитися щодо того, як їй вирішити українські проблеми у вільному світі:

- Лишень тоді, коли ми покажемо свою силу хоч на частині власної землі, зверне на нас увагу й Європа. Наївно ждати, щоб загал людей, навіть найгуманніших, турбувався за других тільки тому, що їх б'ють. Хіба мало кого б'ють на земній кулі?! Люди цікавляться лише тими, хто одбивається, і таким лишень, звичайно, допомагають. Виходить, що лікування, хоч не скоре і важке, на українські лиха лежить у руках самих українців.
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04.11.2021 17:47 Ответить
 
 