Российские войска трижды обстреляли позиции ВСУ возле Марьинки и Попасной, потерь нет, - пресс-центр ОС
С начала этих суток вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза обстреляли украинские подразделения в районе проведения операции Объединенных сил.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
У Марьенки враг дважды открывал огонь из минометов калибра 82 мм. В направлении Попасной противник совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Отмечается, что украинские воины открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, чем заставили противника прекратить огневую активность.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тому таку дав пораду українській молоді, коли та попросила у навчателя Михайла Драгоманова висловитися щодо того, як їй вирішити українські проблеми у вільному світі:
- Лишень тоді, коли ми покажемо свою силу хоч на частині власної землі, зверне на нас увагу й Європа. Наївно ждати, щоб загал людей, навіть найгуманніших, турбувався за других тільки тому, що їх б'ють. Хіба мало кого б'ють на земній кулі?! Люди цікавляться лише тими, хто одбивається, і таким лишень, звичайно, допомагають. Виходить, що лікування, хоч не скоре і важке, на українські лиха лежить у руках самих українців.