Российские войска трижды обстреляли позиции ВСУ возле Марьинки и Попасной, потерь нет, - пресс-центр ОС

С начала этих суток вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза обстреляли украинские подразделения в районе проведения операции Объединенных сил.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

У Марьенки враг дважды открывал огонь из минометов калибра 82 мм. В направлении Попасной противник совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Отмечается, что украинские воины открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, чем заставили противника прекратить огневую активность.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

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